РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10234 посетителя онлайн
Новости Фото
6 478 7

Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове разоблачена группа, которая занималась изготовлением короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов для сбыта на территории региона, ее организаторы задержаны.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в состав группировки входило трое выходцев из стран Южного Кавказа. Злоумышленники закупали стартовые и шумовые пистолеты и переделывали их в боевые. Для изготовления патронов они использовали картечь от охотничьего оружия", - написал.

Основными клиентами группировки были представители криминальных кругов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двое организаторов группы были задержаны у себя дома в Харькове. В их домах и автомобилях правоохранители нашли и изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты РГД-5 с запалами и патроны кустарного производства.

Сейчас решается вопрос о сообщение всем трем участникам группировки о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также на Цензор.НЕТ: По материалам СБУ группе торговцев похищенным в 2014 году оружием объявлено о подозрении

Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ 01
Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ 02
Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ 03
Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ 04
Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ 05
Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ 06
Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ 07
Членов группировки, поставлявшей оружие криминалитету, задержали в Харькове, - СБУ 08

Автор: 

оружие (10220) СБУ (19923) Харьков (7507)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злочинці з південного Кавказу. Це Грузія чи Вірменія?
показать весь комментарий
02.07.2020 20:38 Ответить
грызуны и ары - это закавказье , а на югах даги , чехи да ингуши
показать весь комментарий
02.07.2020 21:34 Ответить
гуроны должны жить на вершинах казбека в гуронской наротной рыспублике...
показать весь комментарий
02.07.2020 20:43 Ответить
Надеюсь, дадут пожизненно....Или выпустят под личное обязательство?
показать весь комментарий
02.07.2020 21:09 Ответить
Зачем задерживать? Некоторые граждане страны хором кричат, чтобы им дали свободно приобретать и носить!
показать весь комментарий
02.07.2020 22:18 Ответить
Если это оружие и поставляли целым группировкам, то преступность у нас на самом дне.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:47 Ответить
Судя по арсеналу они имели в виду от 3 до 7 тысяч долларов?
показать весь комментарий
24.11.2020 17:50 Ответить
 
 