Подполковник СБУ в Одессе вымогал у предпринимателя $250 тыс., его задержали. ФОТОрепортаж

Замначальника отделения управления СБУ в Одесской области и еще трое его подельников вымогали у бизнесмена $250 тыс. за неразглашение обстоятельств гибели народного депутата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками", - сказано в сообщении.

Подполковника СБУ задержали, прокуратура готовит ходатайство об отстранении его от должности.

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Ему сообщили о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УКУ). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В помещении УСБУ и в квартирах фигурантов проходят обыски. Изъято несколько единиц оружия и боеприпасы.

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