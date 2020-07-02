Подполковник СБУ в Одессе вымогал у предпринимателя $250 тыс., его задержали. ФОТОрепортаж
Замначальника отделения управления СБУ в Одесской области и еще трое его подельников вымогали у бизнесмена $250 тыс. за неразглашение обстоятельств гибели народного депутата.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками", - сказано в сообщении.
Подполковника СБУ задержали, прокуратура готовит ходатайство об отстранении его от должности.
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Ему сообщили о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УКУ). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
В помещении УСБУ и в квартирах фигурантов проходят обыски. Изъято несколько единиц оружия и боеприпасы.
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посмотреть в каких домах живут мусорские и сбушные прокурорские итд св*ньи и на каких тачках катаются, можно просто ок*еть, опричники отдыхают. Как они будут жить когда земельный вопрос перестанут крышевать и фермеров доить!
Народному депутату это вряд ли уже навредит.
Мы, правда, живем в европейском государстве?