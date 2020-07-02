РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11902 посетителя онлайн
Новости Фото Силовики
10 006 30

Подполковник СБУ в Одессе вымогал у предпринимателя $250 тыс., его задержали. ФОТОрепортаж

Замначальника отделения управления СБУ в Одесской области и еще трое его подельников вымогали у бизнесмена $250 тыс. за неразглашение обстоятельств гибели народного депутата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками", - сказано в сообщении.

Подполковника СБУ задержали, прокуратура готовит ходатайство об отстранении его от должности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Патрульный-рэкетир и его сообщник пойдут под суд за вымогательство $150 тыс. ФОТОрепортаж

Ему сообщили о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УКУ). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В помещении УСБУ и в квартирах фигурантов проходят обыски. Изъято несколько единиц оружия и боеприпасы.

Также на Цензор.НЕТ: Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО

Подполковник СБУ в Одессе вымогал у предпринимателя $250 тыс., его задержали 01Подполковник СБУ в Одессе вымогал у предпринимателя $250 тыс., его задержали 02
Подполковник СБУ в Одессе вымогал у предпринимателя $250 тыс., его задержали 03
Подполковник СБУ в Одессе вымогал у предпринимателя $250 тыс., его задержали 04
Подполковник СБУ в Одессе вымогал у предпринимателя $250 тыс., его задержали 05

Автор: 

вымогательство (428) Одесса (7897) правоохранительные органы (2970) СБУ (19923) силовики (2799) Офис Генпрокурора (2473)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
вот такая полиция, сбу, набу-ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
показать весь комментарий
02.07.2020 21:49
+18
гнить она начала ещё при совке, а потом расцвела махровым цветом
посмотреть в каких домах живут мусорские и сбушные прокурорские итд св*ньи и на каких тачках катаются, можно просто ок*еть, опричники отдыхают. Как они будут жить когда земельный вопрос перестанут крышевать и фермеров доить!
показать весь комментарий
02.07.2020 21:54
+14
сгнила система
показать весь комментарий
02.07.2020 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось не по чину взял.
показать весь комментарий
02.07.2020 21:46 Ответить
вот такая полиция, сбу, набу-ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
показать весь комментарий
02.07.2020 21:49 Ответить
А это ты разоблачил и взял преступников? Наверное потому, что ты -не такой. Я не могу понять : какова цель выброса словесного дерьма?!
показать весь комментарий
02.07.2020 22:07 Ответить
сгнила система
показать весь комментарий
02.07.2020 21:50 Ответить
Сгнила, потому, что - система.
показать весь комментарий
02.07.2020 21:53 Ответить
гнить она начала ещё при совке, а потом расцвела махровым цветом
посмотреть в каких домах живут мусорские и сбушные прокурорские итд св*ньи и на каких тачках катаются, можно просто ок*еть, опричники отдыхают. Как они будут жить когда земельный вопрос перестанут крышевать и фермеров доить!
показать весь комментарий
02.07.2020 21:54 Ответить
что то долго "гниет" - но всегда как "Феникс"...
показать весь комментарий
02.07.2020 21:55 Ответить
и что за депутат??
показать весь комментарий
02.07.2020 21:50 Ответить
Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали - Цензор.НЕТ 1082
показать весь комментарий
02.07.2020 22:27 Ответить
цифра хоть нормальная, 250тонн, а то 2, три, 5, упыри
показать весь комментарий
02.07.2020 21:52 Ответить
И это только - Замначальника отделения управления - предствьте себе какие аппетиты и возможности ВИПов "Конторы"....
показать весь комментарий
02.07.2020 21:53 Ответить
им эти подполковники и заносят, сами они не мараются
показать весь комментарий
02.07.2020 21:57 Ответить
та понятно...)))
показать весь комментарий
03.07.2020 12:19 Ответить
Нет у них никаких аппетитов, разве вы забыли, как Гончарук еще зимой заявил, что "в высшем эшелоне власти коррупции больше нет, экономика накануне рывка и страна готова к эпидемии коронавируса"
показать весь комментарий
02.07.2020 22:14 Ответить
я много что помню- пусть себе ответят те , кто за это голосует....
показать весь комментарий
03.07.2020 12:18 Ответить
Практически все высшее руководство СБУ долларовые миллионеры, имеют счета в западных банках, недвижимость в Европе, бизнес. Кстати, западные посольства об этом хорошо осведомлены, и успешные дети "бойцов незримого фронта" у них также под пристальным вниманием. Посольства знают, а вот руководству Украины на это наплевать. Так и живем.
показать весь комментарий
02.07.2020 22:33 Ответить
система- спрут- мафия...
показать весь комментарий
03.07.2020 12:16 Ответить
"...участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить."

Народному депутату это вряд ли уже навредит.
показать весь комментарий
02.07.2020 21:58 Ответить
на цензоре видимо адепты изречений Кличка работают)
показать весь комментарий
03.07.2020 19:09 Ответить
Молодцы! Значит система борьбы с этим злом начинает работать!
показать весь комментарий
02.07.2020 22:02 Ответить
За последний месяц Коломойский выкачал из бюджета страны более миллиарда, через своих людей в "Укрнефти", всего потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти его компаниям в 2 раза дешевле мировых цен. Но и это еще не все, сегодня "Укрнефть" заключила контракт на поставку минобороны нефти, да, той самой, которая уже продана Коломойскому за копейки, так вот, цена этих поставок будет самой высокой среди всех предложения на рынке. Видишь, зебильчик, как тебя кормят какашками, а ты хлопаешь в ладошки и просишь еще
показать весь комментарий
02.07.2020 22:20 Ответить
Полковник СБУ. Вымогал. Сотни тысяч долларов. Как необычно, верно?
Мы, правда, живем в европейском государстве?
показать весь комментарий
02.07.2020 22:30 Ответить
Прошу прощения, возможно ВЫ хотели сказать - еврейском ...
показать весь комментарий
02.07.2020 22:42 Ответить
Одесса, СБУ, взятки, депутат - всё так сложно и запутано.
показать весь комментарий
02.07.2020 22:30 Ответить
Так это ж СБУ. Туда только кротов и крышевателей берут.
показать весь комментарий
02.07.2020 23:00 Ответить
А, шо там за *** стоит с флагом лугандона на спине?
показать весь комментарий
03.07.2020 00:05 Ответить
Несчастный и бедный Илон Маске с его мозгами и другие учёные
показать весь комментарий
03.07.2020 00:14 Ответить
Знал бы прикуп пошёл бы в СБУ ПОДПОЛКОВНИКОМ и раз в неделю четверть лимона налом
показать весь комментарий
03.07.2020 00:16 Ответить
Ещё есть такое звание "подполковник"?
показать весь комментарий
03.07.2020 00:28 Ответить
баканов будет расстроен...тыщ 100 ему же должно было уйти.....эххх
показать весь комментарий
03.07.2020 09:57 Ответить
 
 