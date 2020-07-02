Граффити с Шухевичем в Днепре испортили через день после появления. ФОТО
В Днепре неизвестные зарисовали синей краской появившееся накануне граффити с Романом Шухевичем и написали на нем "Враг Украины".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Как рассказал один из инициаторов создания объекта, представитель общественной организации "Общество будущего" Андрей Кулиш, создатели решили восстановить рисунок.
Он также сообщил, что руководство организации объявило о денежном вознаграждении за информацию, которая позволит найти тех, кто испортил граффити.
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"Что бы украинское мы не сделали в городе, его всегда портят. Фигуру Романа Шухевича оболгали ... Мы считаем, что надо найти того, кто это сделал, и уже потом решать, как действовать", - сказал Кулиш.
Накануне на Сичеславской набережной в Днепре появилось граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Его создали общественные активисты ко дню рождения известного украинского политического деятеля, главнокомандующего УПА.
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В ноябре 2015 году в Днепре во исполнение "законов о декоммунизации" изменили названия 259 объектов топонимики. Тогда в городе появилась улица Романа Шухевича. Предложение же о переименовании одной из центральных улиц города в улицу Степана Бандеры пока так и осталось предложением.
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що ж, бажання розгледіти український свідомий Донбас зіграло зі мною злий жарт.
- каллорадам єтого не понять ....как и тупым софкам.
Украинцы были независимы ВСЕГДА ... это для тех кто в скафандре ...
Як був викритий російський агент "Казбек".
В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля..
що ви там "руськие".
просто там де насрано совком - треба чистити.
от в тебе насрано та не чищене.
Перед втечею в 1941р. з вже окупованої України - УНР з Києва окупаційної кремлівської сталінської армії, спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві все вокзали, електростанції, склади, мости .... і ін. Тільки в одній будівлі кривавих катів окупантів НКВД на Інститутській було розстріляно понад 1000 киян. Окупаційна кремлівська комуно-фашистська влада в окупованій українській державі УНР в Києві, підірвала тільки 940 багатоповерхових будинків і безліч приватних, в результаті чого загинуло більше 2 тисяч киян а понад 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених проклятими кремлівськими окупантами кривавими комуно - фашистами сталіна з Києва до приходу німців. І це на суму понад $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол) .в 1941 році - сьогодні відповідають сумі понад 5 млрд доларів). Ясна річ, цінності прокляті криваві московськi окупанти назад так і не повернули. А для чого сталінські окупанти повністю підірвали майже весь Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами і жителями. А того що криваві кремлівські загарбники ката Сталіна вже не сподівалися що заново окупують Україну, і не вірили що повернуться назад щоб знову зробити з України як і раніше безправну колонію урср.
Ну і яка армія була тоді страшніша і більше кривава окупаційна кремлівська - червона чи наша рідна народна Українська УПА або навіть дивізія "Галичина"?
З 2017 - 2019 р. кожен охочий міг вільно подивитися особливо секретні архіви кривавих радянських окупаційних спецслужб кремлівських комуно - фашистів. Тоді закінчилася повна ревізія архівів секретних документів кривавих катів КДБ і передача цих документів історикам Українського інституту національної пам'яті.
Всі українські силові структури активно працювали над передачею всіх секретних архівів історикам. Таким чином в Україні створився величезний всеукраїнський Архів національної пам'яті. Всі українські силові і оборонні структури провели масштабну ревізію своїх архівів, і передали документи репресивних окупаційних органів кривавої тюрми народів ссср 1917-1991 р. І навіть побіжне ознайомлення з цими секретними документами викликає жах в тому, як криваві кремлівські комуно - фашисти окупанти після захоплення української незалежної держави УНР мільйонами знищували українців розстрілами, штучним голодом, депортаціями, репресіями і геноцидом народу в урср окупаційна назва колонії завойованої кремлем суверенної держави УНР. У УІНП підкріплено доказами що звинувачення у військових злочинах членів дивізії СС Галичина ніде і ніколи не були доведені. А "за відсутності будь-яких доказів про участь у злочинах, вони не можуть бути обвинуваченими ....А тепер УІНП як і владу тимчасово захопили прокремлівські антиукраїнські сили продажні слуги - холуї кремля прокляті ЗЕбіли - капітулянти. Які почали злочинно спотворювати архівні дані про історію України та мужню боротьбу Українського народу за незалежність Української держави.