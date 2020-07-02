Граффити с Шухевичем в Днепре испортили через день после появления. ФОТО

В Днепре неизвестные зарисовали синей краской появившееся накануне граффити с Романом Шухевичем и написали на нем "Враг Украины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как рассказал один из инициаторов создания объекта, представитель общественной организации "Общество будущего" Андрей Кулиш, создатели решили восстановить рисунок.

Он также сообщил, что руководство организации объявило о денежном вознаграждении за информацию, которая позволит найти тех, кто испортил граффити.

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"Что бы украинское мы не сделали в городе, его всегда портят. Фигуру Романа Шухевича оболгали ... Мы считаем, что надо найти того, кто это сделал, и уже потом решать, как действовать", - сказал Кулиш.

Накануне на Сичеславской набережной в Днепре появилось граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Его создали общественные активисты ко дню рождения известного украинского политического деятеля, главнокомандующего УПА.

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В ноябре 2015 году в Днепре во исполнение "законов о декоммунизации" изменили названия 259 объектов топонимики. Тогда в городе появилась улица Романа Шухевича. Предложение же о переименовании одной из центральных улиц города в улицу Степана Бандеры пока так и осталось предложением.