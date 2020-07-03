Масштабное ДТП с украинцами в Польше: госпитализированы 23 человека, состояние четверых серьезное, но стабильное. ФОТОрепортаж

В Польше в аварии с участием двух грузовиков и автобуса травмировались несколько десятков граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

32 человека получили травмы в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на автодороге №1 в селе Богуславице неподалеку от Ченстоховы в Силезском воеводстве. Там столкнулись два грузовика и рейсовый автобус, в котором путешествовали граждане Украины. Грузовики загорелись. В операции спасения приняли участие пять вертолетов и семь карет скорой помощи. Несмотря на серьезность ДТП, к счастью, обошлось без погибших.

Как сообщается, авария произошла в четверг после обеда. На место прибыло 30 карет скорой помощи, четыре медицинских вертолета из Варшавы, Лудзе, Острув-Великопольского и Ополя, а также военный вертолет Mи-8.

В полиции сообщили, что столкнулись автобус и два грузовика, один из которых перевозил легковоспламеняющиеся материалы. Пожар потушили прибывшие на место пожарные.

Как сообщается, в автобусе находились 40 граждан Украины, которые ехали в направлении Слупска. Водителя зажало в автомобиле. Его удалось освободить.

Пострадавшие пассажиры покинули автобус в основном собственными силами. Это 36 человек из автобуса и двое водителей грузовиков. 23 человека госпитализированы. Состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное. Их жизни не угрожает опасность.

По предварительной информации полиции, в одном из грузовиков повредилось колесо. Транспортное средство съехало на правую полосу и въехал в автобус впереди. В свою очередь, автобус врезался в следующую грузовик, перевозивший опасные материалы.

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Фото: "Польское радио"