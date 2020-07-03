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Новости Фото ДТП
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Масштабное ДТП с украинцами в Польше: госпитализированы 23 человека, состояние четверых серьезное, но стабильное. ФОТОрепортаж

В Польше в аварии с участием двух грузовиков и автобуса травмировались несколько десятков граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

32 человека получили травмы в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на автодороге №1 в селе Богуславице неподалеку от Ченстоховы в Силезском воеводстве. Там столкнулись два грузовика и рейсовый автобус, в котором путешествовали граждане Украины. Грузовики загорелись. В операции спасения приняли участие пять вертолетов и семь карет скорой помощи. Несмотря на серьезность ДТП, к счастью, обошлось без погибших.

Как сообщается, авария произошла в четверг после обеда. На место прибыло 30 карет скорой помощи, четыре медицинских вертолета из Варшавы, Лудзе, Острув-Великопольского и Ополя, а также военный вертолет Mи-8.

Масштабное ДТП с украинцами в Польше: госпитализированы 23 человека, состояние четверых серьезное, но стабильное 01

В полиции сообщили, что столкнулись автобус и два грузовика, один из которых перевозил легковоспламеняющиеся материалы. Пожар потушили прибывшие на место пожарные.

Как сообщается, в автобусе находились 40 граждан Украины, которые ехали в направлении Слупска. Водителя зажало в автомобиле. Его удалось освободить.

Масштабное ДТП с украинцами в Польше: госпитализированы 23 человека, состояние четверых серьезное, но стабильное 02

Пострадавшие пассажиры покинули автобус в основном собственными силами. Это 36 человек из автобуса и двое водителей грузовиков. 23 человека госпитализированы. Состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное. Их жизни не угрожает опасность.

Масштабное ДТП с украинцами в Польше: госпитализированы 23 человека, состояние четверых серьезное, но стабильное 03

По предварительной информации полиции, в одном из грузовиков повредилось колесо. Транспортное средство съехало на правую полосу и въехал в автобус впереди. В свою очередь, автобус врезался в следующую грузовик, перевозивший опасные материалы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобусная авария в Польше: травмированы 16 украинцев, один человек - в критическом состоянии

Масштабное ДТП с украинцами в Польше: госпитализированы 23 человека, состояние четверых серьезное, но стабильное 04
Фото: "Польское радио"

ДТП (7677) Польша (8428) украинцы (3862)


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Пощастило що автобус не загорівся...то було б дуже сумно
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03.07.2020 08:06 Ответить
кстати не впервой нашим туристо так "везет" Польша..... Чехия... Венгрия... в данной ситуации видимо ситуация была вне контроля водителей автобуса... но когда наши водители тупо игнорируют тамошние правила и знаки разметку и предписания.. то как говорится зашквар... жаль людей.... вся поездка насмарку в любом случае....а нервы то и подорванное здоровье, психику и физические травмы не исправишь...
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03.07.2020 08:18 Ответить
"Масштабное ДТП с украинцами в Польше: госпитализированы 23 человека, состояние четверых серьезное, но стабильное." - состояние девятнадцати шуточное.
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03.07.2020 08:17 Ответить
Всем благополучного выздоровления !
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03.07.2020 08:24 Ответить
Туристы?
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03.07.2020 08:34 Ответить
в одном из грузовиков повредилось колесо. Транспортное средство съехало на правую полосу и въехал в автобус впереди. В свою очередь, автобус врезался в следующую грузовик, перевозивший опасные материалы - послідовність машин на фото інша - згорівша вантажівка, наступна і автобус в кінці - некоректний переклад?
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03.07.2020 10:11 Ответить
Поляки молодцы, всё у них есть, всё вовремя. Если бы у нас то ...
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03.07.2020 10:12 Ответить
 
 