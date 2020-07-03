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Барьеры от наводнения, мешки для песка, стяжки: Швеция помогает пострадавшему от паводка Прикарпатью. ФОТОрепортаж

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ивано-Франковской области после дождевого паводка, прикарпатские спасатели получили от правительства Швеции гуманитарную помощь.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующее оборудование, а именно - барьеры от наводнения, мешки для песка, катушки для барьеров, кабельные стяжки и пожарные напорные рукава, прибыло 2 июля и было разгружено спасателями Управления ГСЧС в Ивано-Франквській области", - говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь будет передана для нужд пострадавших от паводков в Рогатинском, Тлумачском, Надворнянском и Галичском районах.

Барьеры от наводнения, мешки для песка, стяжки: Швеция помогает пострадавшему от паводка Прикарпатью 01
Барьеры от наводнения, мешки для песка, стяжки: Швеция помогает пострадавшему от паводка Прикарпатью 02
Барьеры от наводнения, мешки для песка, стяжки: Швеция помогает пострадавшему от паводка Прикарпатью 03

Ранее в Украину гуманитарные грузы направило правительство Италии.

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Напомним, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Пострадали более 250 населенных пунктов. Подтоплено более 14 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.

На Прикарпатье погибли в результате стихии 3 человека.

Правительство 25 июня направило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

Карпаты (305) паводок (294) помощь (7819) Швеция (1004) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+4
а де зешмаркли?
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03.07.2020 13:14
+3
Увольте Авакова - он не сумел организовать работу МЧС
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03.07.2020 13:21
+3
он тебе ничего не должен
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03.07.2020 13:22
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а де зешмаркли?
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03.07.2020 13:14 Ответить
он тебе ничего не должен
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03.07.2020 13:22 Ответить
Твой второй ник - neo003?
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03.07.2020 13:26 Ответить
кацап займись результатами выборов
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03.07.2020 13:27 Ответить
Значит, в 10-ку!
Самолайканием занимаешься, разбойник!
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03.07.2020 13:31 Ответить
Бар'єри від повені, мішки для піску, стяжки: Швеція допомагає потерпілому від паводку Прикарпаттю - Цензор.НЕТ 3864 Ты - 15-ый.
А сколько вас на ферме?
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03.07.2020 13:23 Ответить
а вас на кацапоферме? Сра..ть не надоело? Следи за шмарклей.
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03.07.2020 13:26 Ответить
Значит, я прав.
Спалился, 15-ый!
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03.07.2020 13:27 Ответить
Порошенкова працює, Де допомога мультиміліонера Зеленскького, нарІдного презедента?
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03.07.2020 13:41 Ответить
Увольте Авакова - он не сумел организовать работу МЧС
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03.07.2020 13:21 Ответить
Не смог дождь выключить и деревья быстрорастущие посадить.
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03.07.2020 13:25 Ответить
Фууу, одна ботоферма здесь!
Огромное спасибо и уважение Швеции за помощь!!
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03.07.2020 13:34 Ответить
ІКЕА - бук, дуб, сосна, модрина, берека, бук, а взамін мішки з піском. Як монголії - літаки, а взамін кизяк і солома. Цілуйте пенькі в лобік і воно попустить.
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03.07.2020 13:39 Ответить
Депутати там також є...бошат в поті чола(((
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03.07.2020 13:39 Ответить
Это просто прелестно.
Швеция озабочена ликвидацией последствий потопа в нашей стране, а наши зелёные народные избранники, в это самое время озабочены только легализацией игрального бизнеса.
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03.07.2020 13:43 Ответить
 
 