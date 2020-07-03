Барьеры от наводнения, мешки для песка, стяжки: Швеция помогает пострадавшему от паводка Прикарпатью. ФОТОрепортаж

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ивано-Франковской области после дождевого паводка, прикарпатские спасатели получили от правительства Швеции гуманитарную помощь.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующее оборудование, а именно - барьеры от наводнения, мешки для песка, катушки для барьеров, кабельные стяжки и пожарные напорные рукава, прибыло 2 июля и было разгружено спасателями Управления ГСЧС в Ивано-Франквській области", - говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь будет передана для нужд пострадавших от паводков в Рогатинском, Тлумачском, Надворнянском и Галичском районах.







Ранее в Украину гуманитарные грузы направило правительство Италии.

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Напомним, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Пострадали более 250 населенных пунктов. Подтоплено более 14 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.

На Прикарпатье погибли в результате стихии 3 человека.

Правительство 25 июня направило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.