Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов "ДНР" на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и пресекла деятельность группы, участники которой изготавливали для террористов "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, организовала масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата - через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донетчины.

Ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.

Следователи СБУ задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для террориста артиллерийской бригады "ДНР".

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, будут приобщены к материалам дела.

Также читайте: Таран: Изъятие клистронов привело к подрыву боевой готовности частей ПВО и созданию возможности утечки секретной информации. ВИДЕО







