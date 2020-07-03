Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов "ДНР" на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и пресекла деятельность группы, участники которой изготавливали для террористов "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По версии следствия, организовала масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.
Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата - через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донетчины.
Ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.
Следователи СБУ задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для террориста артиллерийской бригады "ДНР".
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, будут приобщены к материалам дела.
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