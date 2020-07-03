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Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов "ДНР" на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и пресекла деятельность группы, участники которой изготавливали для террористов "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, организовала масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата - через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донетчины.

Ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.

Следователи СБУ задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для террориста артиллерийской бригады "ДНР".

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, будут приобщены к материалам дела.

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Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов ДНР на Харьковщине, - СБУ 01
Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов ДНР на Харьковщине, - СБУ 02
Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов ДНР на Харьковщине, - СБУ 03
Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов ДНР на Харьковщине, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (19924) Харьковщина (5577) фальшивый диплом (21) наемники рф (2087)


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Топ комментарии
+6
Це вже не актуально, давай краще перевіримо твій IQ: Як звати собаку Путіна?
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03.07.2020 14:46
+5
Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов "ДНР" на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7010
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03.07.2020 14:43
+5
Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів "ДНР" на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7613
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03.07.2020 15:41
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Правила форума Совет форумчан
это рассадник террористов и коллаборационистов
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03.07.2020 14:39 Ответить
Проверьте дипломы у порохоботов ревки и гроси,они там же отоварились дипломами.
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03.07.2020 14:41 Ответить
Це вже не актуально, давай краще перевіримо твій IQ: Як звати собаку Путіна?
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03.07.2020 14:46 Ответить
Не правильно. Ваш діагноз - F73. Ориентировочный IQ ниже 20 (в зрелом возрасте умственное развитие ниже развития в трехлетнем возрасте). Результатом является тяжелое ограничение самообслуживания, коммуникабельности и подвижности, а также повышенная сексуальность(с).
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03.07.2020 14:50 Ответить
Так ты измерил?скажи нам сколько там дециметров,не стесняйся.
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03.07.2020 14:52 Ответить
Діагноз передбачає госпіталізацію і примусове лікування.
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03.07.2020 14:55 Ответить
Здорово да я тебя,петушка свинопорохоботского, на место поставил.
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03.07.2020 15:00 Ответить
Як звати собаку Путіна?
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03.07.2020 15:07 Ответить
Ты дуриком то не прикидывайся,если хочешь показаться крутым украинцем,а не паршивой шестеркой инвестора липецкого завода,тогда нужно здесь не вопросики гаденькие задавать,а красиво,смело и хлёстко высказывать утверждения,учись порохобот.Путин - педофил.Ты сможешь это хотя бы повторить.
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03.07.2020 15:12 Ответить
Як можна дискутувати з особою і сприймати її серйозно, яка переводить розмову на предмет глибини піхви? Тому тільки діагноз F73 - звикай жити з цим якось.
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03.07.2020 15:36 Ответить
А відповідь бо для українця лежить на поверхні.
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03.07.2020 17:01 Ответить
Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов "ДНР" на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7010
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03.07.2020 14:43 Ответить
Тоесть справки атестаты об образовании печатать можно а дипломы ВУЗов пока низзя? Ждем нового закона о признании Украиной дипломов выданных главарями террористов
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03.07.2020 14:43 Ответить
Вполне возможно по таким "дипломам" зеленая власть будет назначать губернаторов. министров и их замов, кандидатов в меры и так далее, потому что для них самое главное,чтобы "претендент" люто ненавидел Украину и все украинское, а с этим у лугандонов все в порядке.
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03.07.2020 14:51 Ответить
А вот это зря. Им нужно побольше было выдавать дипломов хирургов, пилотов, железнодорожников. Может хоть както проредили бы народонаселение Даунбасии.
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03.07.2020 15:35 Ответить
Так потом этот херург тебе же аппендицит вырезать будет
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03.07.2020 15:42 Ответить
Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів "ДНР" на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7613
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03.07.2020 15:41 Ответить
а то не видно що в нас при владі одні "дипломовані"праффєсарра а інші до корита підпирають і похрюкують...а мавп з бамбасу завидки беруть
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03.07.2020 15:42 Ответить
інтересно,а яка пошта працює з терористами?
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03.07.2020 15:51 Ответить
Детки Проффессора.
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03.07.2020 15:53 Ответить
дипломы отправляли по почте в ДНР/ЛНР. Это какой почтой?
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03.07.2020 16:43 Ответить
 
 