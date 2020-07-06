Арестован житель Волыни, который "продавал" должности в правительстве. ФОТОрепортаж (обновлено)
Предъявлено подозрение жителю Волыни, который, обещая посодействовать в назначении гражданина на должность Министра Кабинета Министров Украины, мошенническим путем завладел 200 тыс. долл. США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник сектора коммуникации Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская.
По ее словам, подозрение предъявлено по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
По решению Луцкого горрайонного суда суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога на сумму 1 млн 261 тыс. 200 грн.
Как информирует Офис Генпрокурора, мошенника задержали во время получения средств.
Топ комментарии
+21 буков
показать весь комментарий03.07.2020 15:28
+10 Valentin Nasus
показать весь комментарий03.07.2020 15:31
+8 росися вперде #403471
показать весь комментарий03.07.2020 15:30
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разве в "Законе о защите потребителей" есть статья за продажу ВОЗДУХА ?
до "впіймати на гарячому" москвинський відповідник - "схватіть за руку"
А мы продолжаем сидеть на диванах, вместо того, чтобы выйти на улицы... Ну-ну.
и не продешевить.
І клюють же дебіли .
Вот, например Ермак, глава ОП.
Казалось бы, должен следить за работой секретарш, ресепшионисток, наличием бумаги для принтеров и воды в кулерах, а поди-ка - ведет переговоры в Европе и формурует внешнюю и внутреннюю политику Украины.
Вот что значит, что человек талантливый талантлив во всем.
Кто про этого Ермака слышал. от какой партии он шел на выборах, когда его утверждала Рада?
А завляет, что готов заменить собой президента, если президент его об этом попросит.
Эдак уборщица скоро сможет "бубочку' заменить, запросто, а должость то ее миллионов не стоит.
Во вторых, это ужасающие размеры коррупции, развернувшиеся за год с небольшим!
В третьих, беспокойство неравнодушных граждан, видящих, как воровская, некомпетентная и предательская власть губит государство Украина.
зелефапы,вы рады?
Ой, не могу.
Это не Талейран (тот взятки брал колоссальные, но деньги возвращал, если не мог выполнить обещанного), это просто какой-то позор.
Вот Талейран - тот был точно "член группы Ротшильда", а этот...
-Шура,сколько вам нужно денег для полного счастья?
-100 рублей!
-нет,вы не поняли,для полного счастья!
-для полного!? 6400!
Вам что-то непонятно про эту страну?