Арестован житель Волыни, который "продавал" должности в правительстве. ФОТОрепортаж (обновлено)

Предъявлено подозрение жителю Волыни, который, обещая посодействовать в назначении гражданина на должность Министра Кабинета Министров Украины, мошенническим путем завладел 200 тыс. долл. США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник сектора коммуникации Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская.

По ее словам, подозрение предъявлено по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По решению Луцкого горрайонного суда суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога на сумму 1 млн 261 тыс. 200 грн.

Как информирует Офис Генпрокурора, мошенника задержали во время получения средств.

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