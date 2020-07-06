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Арестован житель Волыни, который "продавал" должности в правительстве. ФОТОрепортаж (обновлено)

Предъявлено подозрение жителю Волыни, который, обещая посодействовать в назначении гражданина на должность Министра Кабинета Министров Украины, мошенническим путем завладел 200 тыс. долл. США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник сектора коммуникации Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская.

По ее словам, подозрение предъявлено по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По решению Луцкого горрайонного суда суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога на сумму 1 млн 261 тыс. 200 грн.

Как информирует Офис Генпрокурора, мошенника задержали во время получения средств.

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Арестован житель Волыни, который продавал должности в правительстве 01
Арестован житель Волыни, который продавал должности в правительстве 02
Арестован житель Волыни, который продавал должности в правительстве 03
Арестован житель Волыни, который продавал должности в правительстве 04

Нацполиция (16490) Офис Генпрокурора (2476) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+21
Раніше були "діти лейтенанта Шмідта", тепер "брати Єрмака", цікаво, який лох купив.
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03.07.2020 15:28
+10
Самое интересное, что на самом деле это не мошенник! Это - оператор коррупции в высших эшелонах власти, ее агент. Поскольку он не планировал "обмануть 10 человек", а "сформировать свою команду из министров"! Другими словами - сущей ерундой является то, что он просил (и получал) деньги за назначение на должности. Самое страшное то, что люди, заплатившие эти деньги, на самом деле могли купить должность! То есть, на много уровней выше его существует аппарат, который торгует реальными должностями.

А мы продолжаем сидеть на диванах, вместо того, чтобы выйти на улицы... Ну-ну.
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03.07.2020 15:31
+8
"покупателя" смело на дурку сажайте
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03.07.2020 15:30
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Раніше були "діти лейтенанта Шмідта", тепер "брати Єрмака", цікаво, який лох купив.
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03.07.2020 15:28 Ответить
Шкарлет купив.
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03.07.2020 15:29 Ответить
Не особо интересно. Скорее печально: работать никто не хочет, а вот что-то замутить, кого-то нае...то, кого-то кидануть стало нормой жизни.
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03.07.2020 15:41 Ответить
Ну тут загадка, где ж берут эти самые сотни тысяч долларов, нежелающие работать? Волынь не самый богатый регион, как и Кропивницкий где нежелающие работать миллионы несут.
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03.07.2020 15:48 Ответить
Ну так небось не рядовой слесарь/сантехник такие деньжищщи отвалил. Очередной чинуша небось, которые "наколол" граждан или государство, и решил удачно "инвестировать" в себя любимого. Но попал на такого же жулика.
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03.07.2020 15:50 Ответить
Навряд, або нам щось не договорюють. Якщо чинуша міг наколотити стільки грошей, то він і розуміти б мав що це шахрайство.
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03.07.2020 15:53 Ответить
А кто говорит, что не знал и не понимал?Это как смотреть декларации наших можеовладцив-вроде честно живут, но у каждого и хатынка, и машинка соответствующая, да и родственники не бедствуют.
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03.07.2020 16:01 Ответить
Нічого дивного, якщо ЖИТЕЛЬ!!! ВОЛИНІ!!! продавав ПОСАДУ!!! МІНІСТРА!!! у дурдомі. Якщо в іншому місті, то жителю Волині міг повірити лише зебіл, який голосує за Голубородьку. Там поліції потрібно було одразу брати з собою психіатрів. І, курва, жителю Волині поліція повірила, що той може посадами торгувати, а брату Єрмака - ні! Звіздєц!
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03.07.2020 15:49 Ответить
Да молодец мужик! Его - отпустить, а тех, кто "повелся" на предложение - в дурдом!
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03.07.2020 16:13 Ответить
к тому же масонская ложа без пополнения осталась.....
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06.07.2020 14:34 Ответить
А еще интересно ,шо ему инкременируют?
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03.07.2020 20:01 Ответить
Выдавал себя за брата Ермака
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03.07.2020 20:24 Ответить
за что судят человека ?

разве в "Законе о защите потребителей" есть статья за продажу ВОЗДУХА ?
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06.07.2020 15:24 Ответить
"на горячєм", пєрвом ілі закускє...

до "впіймати на гарячому" москвинський відповідник - "схватіть за руку"
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03.07.2020 15:29 Ответить
"покупателя" смело на дурку сажайте
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03.07.2020 15:30 Ответить
Самое интересное, что на самом деле это не мошенник! Это - оператор коррупции в высших эшелонах власти, ее агент. Поскольку он не планировал "обмануть 10 человек", а "сформировать свою команду из министров"! Другими словами - сущей ерундой является то, что он просил (и получал) деньги за назначение на должности. Самое страшное то, что люди, заплатившие эти деньги, на самом деле могли купить должность! То есть, на много уровней выше его существует аппарат, который торгует реальными должностями.

А мы продолжаем сидеть на диванах, вместо того, чтобы выйти на улицы... Ну-ну.
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03.07.2020 15:31 Ответить
При этой власти всё продаётся и Все продаются. Главное, знать цену

и не продешевить.
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03.07.2020 15:32 Ответить
до этого по другому было?
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06.07.2020 14:36 Ответить
Ну, судячи з заголовка, брат Єрмака прикупив затинку на Шацьких озерах! 😊
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06.07.2020 14:47 Ответить
Та скільки ж у того Єрмака *братів * ?

І клюють же дебіли .
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03.07.2020 15:35 Ответить
Похоже там целая ОПГ "братьев", кто главарь, остаётся лишь догадываться.
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03.07.2020 15:49 Ответить
а в чем мошенничество? я тоже могу посодействовать в назначении на любую должность
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03.07.2020 15:35 Ответить
как в чём? Нарушил монополию дЕрмака на торговлю должностями.
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03.07.2020 15:39 Ответить
"ранее этот же гражданин "продал" еще одну должность в правительстве Украины за 150 тыс. долл. США"

Житель Волыни "продавал" должность министра за 200 тыс. долларов США: его задержали на горячем - Цензор.НЕТ 9269
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03.07.2020 15:38 Ответить
Многодетная семья у Ермака была кто знает?
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03.07.2020 15:38 Ответить
Вот дурачина, должности министров даже при чивокуне шли от $2,5 млн, за особо хлебные места до 5,0 млн. За эти деньги всего лишь начальником какого-нибудь не главного департамента.
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03.07.2020 15:39 Ответить
Однако, не место красит человека, а человек - место.
Вот, например Ермак, глава ОП.
Казалось бы, должен следить за работой секретарш, ресепшионисток, наличием бумаги для принтеров и воды в кулерах, а поди-ка - ведет переговоры в Европе и формурует внешнюю и внутреннюю политику Украины.
Вот что значит, что человек талантливый талантлив во всем.
Кто про этого Ермака слышал. от какой партии он шел на выборах, когда его утверждала Рада?
А завляет, что готов заменить собой президента, если президент его об этом попросит.
Эдак уборщица скоро сможет "бубочку' заменить, запросто, а должость то ее миллионов не стоит.
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06.07.2020 14:51 Ответить
В политике есть скрытые пружины, которые мы можем и не знать. Там, в политике, своя кухня, свои приоритеты. Кто бы не был президентом, результаты покажут, кто и чего стоит в этой жизни.
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06.07.2020 17:57 Ответить
Не мав ліцензії на продаж
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03.07.2020 15:42 Ответить
Слишком много просил. У Ермака эти должности в 3 раза дешевле продают, поэтому и спалился.
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03.07.2020 15:44 Ответить
А коли вже затримають рідного брата дерьМака за аналогічні злочини??
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03.07.2020 15:44 Ответить
А за что его арестовали то?А Ермака не арестовали.
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03.07.2020 15:45 Ответить
Так Ермак ставит на должности, а этот кидает.
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03.07.2020 15:49 Ответить
Пора уже закон провести,что должность можно законно приобрести
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03.07.2020 15:53 Ответить
Тоді це хабар, а шахрайство більш дрібна стаття, навіть не сяде.
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03.07.2020 15:54 Ответить
Хабарi також треба ввести в правове поле,щоб оподатковувати
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03.07.2020 16:03 Ответить
Осталось тогда разве что симонию ещё ввести. Чтоб уже точно всьо.
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03.07.2020 16:25 Ответить
Конкурирующая фирма же!
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06.07.2020 14:47 Ответить
В чем преступление этого мужика, он кидал богатых лохов, но правда, одновременно поломал пух брату ермака, который мог срубить капусту, в принципе преступник здесь покупатель, а у этого мужика надо забрать бабло и сказать спасибо.
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03.07.2020 15:48 Ответить
Агент Ермака.
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03.07.2020 15:50 Ответить
А чого би і не продавати, чи хіба тільки брату Єрмака можна?
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03.07.2020 15:52 Ответить
еще один бра термака-Мудака
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03.07.2020 16:11 Ответить
Отвод подозрения от Зеленского и Ермака, хороший спектакль
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03.07.2020 16:25 Ответить
Во первых, это обыкновенное желание видеть на госпостах людей, являющихся профессионалами и чья компетентность не вызывает сомнений!
Во вторых, это ужасающие размеры коррупции, развернувшиеся за год с небольшим!
В третьих, беспокойство неравнодушных граждан, видящих, как воровская, некомпетентная и предательская власть губит государство Украина.
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03.07.2020 17:49 Ответить
Какое "неожиданное" открытие!
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03.07.2020 18:05 Ответить
Вы тоже заплатили гражданину из Луцка за должность в правительстве????
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06.07.2020 14:53 Ответить
Мешканець Волині "продавав" посаду міністра за 200 тис. доларів США: його затримали на гарячому - Цензор.НЕТ 3211
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03.07.2020 18:46 Ответить
это говорит о том, что на должности ЗАМ министра воруются миллионы
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06.07.2020 14:29 Ответить
Десь біля Волині, в Коломиї, Беня Коломийський продає оптом посади міністрів.
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06.07.2020 14:32 Ответить
до чего дошел прогресс...теперь люой желающий "всемыпрезидент" может запросто продать кресло министра .
зелефапы,вы рады?
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06.07.2020 14:35 Ответить
Это уже "лжеєрмаки" пошли. Были же когда-то "лжедмитрии".
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06.07.2020 14:50 Ответить
Не хорошо у Ермаков хлеб отнимать!!!
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06.07.2020 14:46 Ответить
Это тот самый "член британской группы Ротшильда" из Луцка?
Ой, не могу.
Это не Талейран (тот взятки брал колоссальные, но деньги возвращал, если не мог выполнить обещанного), это просто какой-то позор.
Вот Талейран - тот был точно "член группы Ротшильда", а этот...
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06.07.2020 14:46 Ответить
Він самий. От тільки я не пойму, ну щоб мати заві 200тис баксів, ну велика ж сума, і не останні ж мабуть гроші, то такі ж гроші мати то треба бути з клепкою в голові, і одночасно настільки дурним, аби віддати їх в якусь масонську ложу за примарні преференції..
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06.07.2020 15:28 Ответить
А чо ? Он может тоже воскрес, как брат Ермака.
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06.07.2020 14:48 Ответить
Как они сумму залога такую высчитали? Или как в 12ти стульях:
-Шура,сколько вам нужно денег для полного счастья?
-100 рублей!
-нет,вы не поняли,для полного счастья!
-для полного!? 6400!
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06.07.2020 15:24 Ответить
"Предъявлено подозрение жителю Волыни, который, обещая посодействовать в назначении гражданина на должность Министра Кабинета Министров Украины, мошенническим путем завладел 200 тыс. долл. США."

Вам что-то непонятно про эту страну?
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06.07.2020 15:41 Ответить
Скорее всего на мужика наехал ермак, за то, что мужик конкурент его брата, а брат купил лицензию на этот бизнес.
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06.07.2020 15:48 Ответить
 
 