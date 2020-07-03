Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома. ФОТОрепортаж

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел мирной Авдеевки, в результате чего сгорело два дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня, 3 июля, российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом. К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте также: С начала года в результате обстрелов на Донбассе погибли 11 мирных жителей, - Денисова





