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Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома. ФОТОрепортаж

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел мирной Авдеевки, в результате чего сгорело два дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня, 3 июля, российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом. К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

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Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома 01
Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома 02
Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома 03

Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома 04

обстрел (27327) Донбасс (26956) Авдеевка (2444)


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прастіть і ізвініца...
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03.07.2020 15:45 Ответить
Авдіївка це капкан для ЗСУ, зі всіх сторін оточена і повністю прострілювана терористами і навіть всі дороги до Авдіївки прострілюються терористами вже багато років і зі всіх калібрів! Тому з Авдіївкою потрібно терміново щось вирішувати, або повністю евакуйовувати місцеве населення і робити з Авдіївки військовий форпост або йти вперед і звільняти Ясинувату та Спартак який вже є початком приватного сектору Донецька! Особисто я пропоную йти і звільняти Ясинувату, Спартак і заходити в Донецьк, повністю беручи під контроль трасу Донецьк-Горлівка.
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03.07.2020 15:55 Ответить
Очолиш штурмову групу, чи залишишся на канапІ?
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03.07.2020 18:29 Ответить
Буду в штабі керувати.
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03.07.2020 23:14 Ответить
Ща,Дерьмак договорица--отведем подальше войска...
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03.07.2020 15:48 Ответить
Збройні Сили України провели масштабні навчання із застосуванням новітньої зброї

Збройні Сили України провели одні з наймасштабніших навчань за останній час. Під час тренувань, які днями пройшли на Рівненщині, були застосовані ******* модернізовані танки, безпілотники, автоматичні системи управління військами, зенітні ракетні комплекси, а також авіація. Defense Express зафільмував перебіг фінальної фази навчань, під час яких українська армія тренувалась діяти у наступі проти противника на укріплених позиціях.Українські військові відпрацювали розвідку позицій противника за допомогою дронів, нанесення артилерійського удару, знищення вогневих точок та бронетехніки противника, нанесення високоточних ударів по найбільш важливим об'єктам, відбиття удару з повітря, розмінування проходів та перехід у масштабний наступ під прикриттям авіації.

Окрім масштабності ці навчання відокремлює залучення нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки. Зокрема під час навчань було використано ударний безпілотник Bayraktar TB2, "Фурія" та PD-1, протитанкові комплекси Javelin, "Стугна" та "Корсар", модернізовані танки Т-64 та іншу бронетехніку. ВІДЕО https://defence-ua.com/army_and_war/zbrojni_sili_ukrajini_proveli_masshtabni_navchannja_iz_zastosuvannjam_novitnoji_zbroji_video-1111.html
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03.07.2020 16:07 Ответить
Вже кілька джерел повідомляють про вбиту сьогодні рашистами жінку.
Пресцентр не буде про це повідомляти? Ніззя?

https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZW_u5MyyTyDPi4Ic65yyiOUzqbWnYQPjWURhQS67prqjw5mDGp3Jf_QeohOZbS8J70J6sOCjkHQnrvB0SGiPkKW8c19_u9qjXHkVfDpLFt5TyLiz-dOtLEWD_sCPvbs8b_eufbKoZmkihhqD9Ic91dUC1gY1d06pZvuvR6obPSmeCZkaF68rZusX7gVNCzvUtOT1-wphNeUp9SmaAvCc_KK&__tn__=-UC%2CP-R Повернись живим

https://www.facebook.com/backandalive/posts/1701360943354669?__cft__[0]=AZW_u5MyyTyDPi4Ic65yyiOUzqbWnYQPjWURhQS67prqjw5mDGp3Jf_QeohOZbS8J70J6sOCjkHQnrvB0SGiPkKW8c19_u9qjXHkVfDpLFt5TyLiz-dOtLEWD_sCPvbs8b_eufbKoZmkihhqD9Ic91dUC1gY1d06pZvuvR6obPSmeCZkaF68rZusX7gVNCzvUtOT1-wphNeUp9SmaAvCc_KK&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Тут терористи вбили Олену Іванівну. Сьогодні, 3 липня, о шостій ранку російські окупанти відкрили вогонь по селищу Зайцеве на Донеччині.

Внаслідок обстрілу бойовиків з мінометів калібру 82-мм загинула місцева жителька ‐ 80-річна Олена Іванівна Бихова. Жінка померла біля свого будинку.

"Русский мир" і далі продовжує вбивати українців на Донбасі, йому все одно: військових чи цивільних.

Висловлюємо співчуття родині загиблої...

Фонд "Повернись живим"
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03.07.2020 16:26 Ответить
 
 