Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома. ФОТОрепортаж
Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел мирной Авдеевки, в результате чего сгорело два дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Сегодня, 3 июля, российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом. К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
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Збройні Сили України провели одні з наймасштабніших навчань за останній час. Під час тренувань, які днями пройшли на Рівненщині, були застосовані ******* модернізовані танки, безпілотники, автоматичні системи управління військами, зенітні ракетні комплекси, а також авіація. Defense Express зафільмував перебіг фінальної фази навчань, під час яких українська армія тренувалась діяти у наступі проти противника на укріплених позиціях.Українські військові відпрацювали розвідку позицій противника за допомогою дронів, нанесення артилерійського удару, знищення вогневих точок та бронетехніки противника, нанесення високоточних ударів по найбільш важливим об'єктам, відбиття удару з повітря, розмінування проходів та перехід у масштабний наступ під прикриттям авіації.
Окрім масштабності ці навчання відокремлює залучення нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки. Зокрема під час навчань було використано ударний безпілотник Bayraktar TB2, "Фурія" та PD-1, протитанкові комплекси Javelin, "Стугна" та "Корсар", модернізовані танки Т-64 та іншу бронетехніку. ВІДЕО https://defence-ua.com/army_and_war/zbrojni_sili_ukrajini_proveli_masshtabni_navchannja_iz_zastosuvannjam_novitnoji_zbroji_video-1111.html
Пресцентр не буде про це повідомляти? Ніззя?
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https://www.facebook.com/backandalive/posts/1701360943354669?__cft__[0]=AZW_u5MyyTyDPi4Ic65yyiOUzqbWnYQPjWURhQS67prqjw5mDGp3Jf_QeohOZbS8J70J6sOCjkHQnrvB0SGiPkKW8c19_u9qjXHkVfDpLFt5TyLiz-dOtLEWD_sCPvbs8b_eufbKoZmkihhqD9Ic91dUC1gY1d06pZvuvR6obPSmeCZkaF68rZusX7gVNCzvUtOT1-wphNeUp9SmaAvCc_KK&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
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