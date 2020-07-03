97 тыс. пачек контрафактных сигарет на 5 млн гривен изъяли в зоне ООС. ФОТОрепортаж

2 июля в городе Счастье разоблачен канал незаконного поступления на территорию Луганской области через Интернет фальсифицированных табачных изделий, в том числе попавших на территорию Украины вне таможенного контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что указанный канал организовали жители Луганской области: Сисоенко В. В., Вершинин М.А. и Курганов А.Н. и в дальнейшем осуществляли сбыт фальсифицированных табачных изделий на территории Луганской области, в том числе, с использованием сети интернет и служб курьерской доставки. В ходе проведения мероприятий по перекрытию незаконного канала, проведено 9 обысков в местах хранения и реализации фальсифицированных табачных изделий.

По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято: табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца производства Республика Молдова и табачные изделия с марками акцизного налога Украины, которые имеют признаки фальсификации в ассортименте.







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Всего - в количестве почти 97 000 пачек ориентировочной стоимостью 48 млн грн., автомобиль "Фиат Добло" ориентировочной стоимостью 400 тыс. грн и наличные средства в размере 260 тыс. грн.

Всего изъято товарно-материальных ценностей и наличных денег на сумму 5,4 млн грн.



