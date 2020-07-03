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Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Грустная мелодия о дефолте, возвращение Кровавого Пастора, конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Что тут думать?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смолий о причинах отставки: На совещаниях с представителями Кабмина и ОП призывали залить экономику деньгами, установить инфляцию 11% и курс 30 грн. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Зеленский может внести кандидатуру нового главы Нацбанка, - нардеп "Голоса" Железняк

Грустная мелодия о дефолте, возвращение Кровавого Пастора, конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Грустная мелодия о дефолте

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доллар впервые с апреля перешагнул отметку в 27,1 грн

Грустная мелодия о дефолте, возвращение Кровавого Пастора, конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Не в грошах щастя, єслі шо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ находится в центре программы stand by для Украины

Грустная мелодия о дефолте, возвращение Кровавого Пастора, конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Возвращение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов возглавил штаб "ЕС": "Украине необходима мирная перезагрузка власти"

Грустная мелодия о дефолте, возвращение Кровавого Пастора, конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Конкурс на главу НБУ

Грустная мелодия о дефолте, возвращение Кровавого Пастора, конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Правильное решение

Грустная мелодия о дефолте, возвращение Кровавого Пастора, конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Нужно срочно запустить печатный станок

Грустная мелодия о дефолте, возвращение Кровавого Пастора, конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Вечный"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК РФ обработала почти 100% протоколов: 78% россиян разрешили Путину переизбраться еще 2 раза

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Коломойский Игорь (1791) НБУ (4836) путин владимир (31311) Турчинов Александр (3336) фотожаба (14414) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+66
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7526
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03.07.2020 17:55
+64
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9412
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03.07.2020 17:31
+63
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7990
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03.07.2020 17:33
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Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9412
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03.07.2020 17:31 Ответить
от стрижки шерсти до шашлыка всего один шаг простонадосделатьприкольныйвыбор
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03.07.2020 22:25 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2041
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03.07.2020 17:32 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7990
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03.07.2020 17:33 Ответить
Так ось він який - корабельний дуб.
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03.07.2020 18:14 Ответить
А до пари корабельна сосна не підійде, тільки баобаб.
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03.07.2020 18:46 Ответить
Отважная девушка! Я таких Юзиков при встрече обхожу. Не дай Бог рванет, до смерти не отмоешься.
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05.07.2020 16:38 Ответить
ну ты фОшист! зачем так по-садистски - серпом зебилам по самому скрепному!
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03.07.2020 17:34 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8395
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03.07.2020 17:39 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5435
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03.07.2020 17:39 Ответить
яких уже.......крым стрипистил..донбасс ссппистили киев срипипипистили....я вас поздравляю.
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05.07.2020 15:00 Ответить
Юзик, смотрит так: -А где вторая палочка?!
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03.07.2020 17:34 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8914
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03.07.2020 18:02 Ответить
-На бумажку, трубочку скатаешь для дорожки!
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03.07.2020 18:44 Ответить
Слабак, міг би хоча б за ковбасу.
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03.07.2020 18:44 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1151
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03.07.2020 17:34 Ответить
Холмс каже, що він оселився в собачій будці.
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03.07.2020 20:52 Ответить
да..дупинский обьелся манной и каши и ушел на велоссиппете
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05.07.2020 15:02 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2252
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03.07.2020 17:34 Ответить
НАЦБАНК уже переименовали в НАШБАНК..и ето правильно
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05.07.2020 15:03 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5248
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03.07.2020 17:35 Ответить
Вакансія вже зайнята
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6866
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03.07.2020 17:54 Ответить
Ваще Ви Все -марионетки...
🤣🤣
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03.07.2020 17:42 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6400
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03.07.2020 17:45 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1780
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03.07.2020 17:43 Ответить
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9895
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03.07.2020 17:44 Ответить
сначала мы напечатаем НАШИ..!!!геть из УКРАИНЫ маскалей
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05.07.2020 15:05 Ответить
Ростов все ближе
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3729
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03.07.2020 17:48 Ответить
А што па етаму поваду гаваріт таваріщь Путін?
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03.07.2020 17:49 Ответить
Знаю, что процентов 70-ть персонала голосовали за Зе.....
Сейчас эти 70% раскололись на две части: 40% - мы не голосовали, 30% - я политикой не интересуюсь!
Зарплату этим ущербным не сокращал, но дополнительную премию (!) выдаю, тем троим из десяти, кто не голосовал за это зелёное дерьмо.....
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03.07.2020 17:49 Ответить
ты просто гении
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03.07.2020 19:24 Ответить
Их просто нужно мордами в это дерьмо мокать при любой возможности, как безмозглых серливых котов которые стране в тапочки насрали, мрази недоношенные...
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05.07.2020 12:33 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7845
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03.07.2020 17:51 Ответить
Вівці не вийдуть.
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03.07.2020 18:49 Ответить
вівці вклоняться тому, кому телевізор скаже.
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06.07.2020 21:08 Ответить
Незабаром осінь ..потім і зима...
І зелена напасть..лізе крадькома..
Вівці вже голодні...стрижені стократ..
Вклоняться БАНДЕРІ..і почнуть
МАЙДАН
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05.07.2020 15:16 Ответить
Ждем Покращеня , - Побачимо кому.А кому , - це вже Було.
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03.07.2020 17:52 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 286
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03.07.2020 17:55 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7526
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03.07.2020 17:55 Ответить
Безумовно, для когось це є найвище досягнення. Я маю на увазі висіти на шибениці
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03.07.2020 18:05 Ответить
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04.07.2020 05:38 Ответить
Мне нравится Светлана Митрофановна..Но по моему ЗОЯ упала в колодец..потому шо била против зе
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05.07.2020 15:24 Ответить
дивлюсь, що навіть тема куйла стала майже не актуальна..а це вже симптоматично..
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03.07.2020 17:57 Ответить
Бо куйло трансформувався в сцикуна.
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03.07.2020 18:51 Ответить
навряд..з певних причин зовнішній ворог відійшов на другий план..його небезпечність намагаються применшити..ось це і симптоматично..
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03.07.2020 19:00 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5747
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03.07.2020 17:58 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3625
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03.07.2020 18:00 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6364
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03.07.2020 18:18 Ответить
Специалист даёт дельный совет

Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5365
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03.07.2020 18:27 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8087
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03.07.2020 18:37 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4999
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03.07.2020 18:38 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9350
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03.07.2020 18:43 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1362
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03.07.2020 18:44 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 431
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03.07.2020 18:47 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8951
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03.07.2020 18:50 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6325
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03.07.2020 21:26 Ответить
Согласна с интервью Виктора Небоженко на Укрлайфе. См с 20-й минуты. Все должностные лица, сознательно не выполнившие меры по защите Крыма в 2014г., должны быть расстреляны. Куда этот г@ндон возвращается? И сказки тварь пишет. Его сказка расстрел за предательство вместе с Парашенко и Яценюком.
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04.07.2020 08:53 Ответить
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2259
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06.07.2020 15:42 Ответить
 
 