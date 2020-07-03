Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Что тут думать?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смолий о причинах отставки: На совещаниях с представителями Кабмина и ОП призывали залить экономику деньгами, установить инфляцию 11% и курс 30 грн. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Зеленский может внести кандидатуру нового главы Нацбанка, - нардеп "Голоса" Железняк

Грустная мелодия о дефолте

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доллар впервые с апреля перешагнул отметку в 27,1 грн

Не в грошах щастя, єслі шо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ находится в центре программы stand by для Украины

Возвращение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов возглавил штаб "ЕС": "Украине необходима мирная перезагрузка власти"

Конкурс на главу НБУ

Правильное решение

Нужно срочно запустить печатный станок

"Вечный"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК РФ обработала почти 100% протоколов: 78% россиян разрешили Путину переизбраться еще 2 раза

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