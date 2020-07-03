Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Возвращение
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Конкурс на главу НБУ
Правильное решение
Нужно срочно запустить печатный станок
"Вечный"
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🤣🤣
Сейчас эти 70% раскололись на две части: 40% - мы не голосовали, 30% - я политикой не интересуюсь!
Зарплату этим ущербным не сокращал, но дополнительную премию (!) выдаю, тем троим из десяти, кто не голосовал за это зелёное дерьмо.....
І зелена напасть..лізе крадькома..
Вівці вже голодні...стрижені стократ..
Вклоняться БАНДЕРІ..і почнуть
МАЙДАН