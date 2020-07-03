Депутат ОПЗЖ Кива - абоненту "Яна Блядинская" в ответ на фото ребенка: "16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя". ФОТО
Народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна Блядинская". Депутат получил от абонента фото ребенка, а в ответ рассказал о своих расходах на содержание.
Переписку Кивы удалось заснять корреспонденту Цензор.НЕТ.
Народный избранник получил от абонента, записанного как "Яна Блядинская", фото маленького ребенка на море.
В ответ Кива написал такой текст: "3000 тебе + 7500 лагерь + 5... Дима + 1000 твоя мама. 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 - еженедельно + ежемесячная зарплата. + оплата аренды дома".
Также на Цензор.НЕТ: "Идиот ты. Я сейчас положу депутатское удостоверение и набью тебе #бало", - нардеп Кива отвечает на вопрос о связях ОПЗЖ с Россией. ВИДЕО
На последней фотографии видно, что во время переписки Киве пришло оповещение от телеграм-канала "Models market channel". Это российский телеграм-канал, позиционирующий себя как "агентство свиданий с моделями". Для того, чтобы присоединиться к каналу, нужно отправить его создателям $500, чтобы стать "ультра-топ клиентом" - $1500.
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А вообще, если охранник только 1500 (баксов?), то какой єто лагерь за 7500?
Або знайомий ківі та Яни цвєї або баклан-пустозвон.
Підозрюю що скорійше за все друге.
В паспорте она Наяна Вознесенская. Или Рождественская. Или Пуйкова.
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Хвора влада, хворий (кволий) преЗЕдент- хворий народ, що обрав таке... І поки виходу із ситуації немає, бо усю більшість таке влаштовує. Немає сенсу меншості будувати щось достойне, все рівно біомаса усе зруйнує і влаштує собі черговий ШАПІТО.
А Моісей таки правий.
Від того, що обрали потім, волосся дибки встає.
Такої кількості гвалтівників, сексуальних збоченців, "рєшал", корупціонерів, аферистів і україноненависників у Раді ще не було. І половина тієї мразоти - у фракції ЗЕлених.
Обрали, млять!
Ну то фракцыя Зелений - це половина Верховної Ради, тому логічно, що й половина мерзоти - теж у фракції Зелених
А насправді зеленої мразоти - майже половина фракції, ОПЗЖ - 100%, решта фракцій - по нулю.
https://censor.net/news/3205857/********************************************************************************************
До депутатської групи вона входить.
До будь-якої фракції - ні.
Є різниця між групами та фракціями.
Скороход залишається позафракційною.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) Вікіпедія : "Парла́ментська депута́тська гру́па «За майбутнє» - група, створена у Верховній Раді України IX скликання 29 серпня 2019 року. Депутатська група утворена з 22 позафракційних народних депутатів-мажоритарників..."
Ситуацію дещо заплутує те, що півтора місяці тому депутати цієї групи https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-sozdali-novuyu-partiyu-glave-palitsey-1590060531.html створили нову партію «За майбутнє». Установчий з'їзд нової партії відбувся 20 травня. Потім вирішили дещо змінити назву своєї групи у Раді. Тепер ця група http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fraction_list?pidid=3244 офіційно називається Група "Партія «За майбутнє»".
Проте Група "Партія..." не може бути фракцією новоствореної партії «За майбутнє», оскільки на момент виборів до Ради (липень минулого року) такої партії не було. А от на наступних виборах вони зможуть балотуватися до Ради за партійними списками і, в разі обрання, створювати у новій ВР вже свою фракцію (а не групу).
Щодо можливих мерзотників в інших фракціях - якщо вони і є, то тією кількістю, порівняно з СН та ОПЗЖ, можна знехтувати.
Кива собирал проплаченных титуханов... для создания какой-там стражи. А уже сегодня в его родном городе Полтаве, в офис его родной партии ОПЗЖ прилетела граната.Стоит отметить, что взрыв в полтавском офисе ОПЗЖ прогремел в пятницу, 3 июля. Первым о нем сообщил депутат этой партии Илья Кива, обвинив в произошедшем "националистов".
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме