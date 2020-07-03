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Депутат ОПЗЖ Кива - абоненту "Яна Блядинская" в ответ на фото ребенка: "16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя". ФОТО

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна Блядинская". Депутат получил от абонента фото ребенка, а в ответ рассказал о своих расходах на содержание.

Переписку Кивы удалось заснять корреспонденту Цензор.НЕТ.

Народный избранник получил от абонента, записанного как "Яна Блядинская", фото маленького ребенка на море.

В ответ Кива написал такой текст: "3000 тебе + 7500 лагерь + 5... Дима + 1000 твоя мама. 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 - еженедельно + ежемесячная зарплата. + оплата аренды дома".

Также на Цензор.НЕТ: "Идиот ты. Я сейчас положу депутатское удостоверение и набью тебе #бало", - нардеп Кива отвечает на вопрос о связях ОПЗЖ с Россией. ВИДЕО

Депутат ОПЗЖ Кива - абоненту Яна Блядинская в ответ на фото ребенка: 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя 01
Депутат ОПЗЖ Кива - абоненту Яна Блядинская в ответ на фото ребенка: 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя 02
Депутат ОПЗЖ Кива - абоненту Яна Блядинская в ответ на фото ребенка: 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя 03

На последней фотографии видно, что во время переписки Киве пришло оповещение от телеграм-канала "Models market channel". Это российский телеграм-канал, позиционирующий себя как "агентство свиданий с моделями". Для того, чтобы присоединиться к каналу, нужно отправить его создателям $500, чтобы стать "ультра-топ клиентом" - $1500.

Автор: 

ВР (29258) мораль (42) проституция (324) семья (250) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+78
кстати, а кива обычный ссыкун.. спрятался и молчит насчет:
Кудряшов против Кивы: Ветеран Азова Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву
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03.07.2020 17:54
+76
точно... она самая, Сосна **********))
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03.07.2020 17:49
+69
И тут Кива еще раз убедился,что дрочить таки дешевле.
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03.07.2020 17:56
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и если патриотизм неплохо оплачивается...а иначе зачем он...
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03.07.2020 19:10 Ответить
Друзей на бабу променял.
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03.07.2020 19:16 Ответить
А який був " патриот" сепаров призывал расстреливать.. правая рука революционного министра цельного МВД времен Порошенко . Тепереча клоун на содержании ОПАЖОпса , тупоголовый гоблин яйцочес...А что в итоге ( как и 99% остальных, хотя просто не все это осознали даже сами) гниды сплошные, и проходимцы.( вспомните еще одного видного "рЭволюционера" времен помаранчевой революции, правая рука Ющенко - Червоненко.. как он сейчас на телеканалах Медведчука соловьем заливается су-а..пейсатая... Да уж " элита" блин, и кого не возьми, чисто для очистки совести оставляю 1% потенциально нормальных..и то сомнения гложут..
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03.07.2020 19:24 Ответить
Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.(с)
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03.07.2020 19:49 Ответить
Крохобор . Мелочно попрекает одну из своих сосен деньгами.

А вообще, если охранник только 1500 (баксов?), то какой єто лагерь за 7500?
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03.07.2020 19:35 Ответить
это гривны
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03.07.2020 20:58 Ответить
На самом деле за всех этих "**********" платим мы-украинцы.У страны где такое ничтожество народный депутат,просто нет будущего.Стыдно,что мы такой тупой народ.
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03.07.2020 19:37 Ответить
Багато коментів, але ГОЛОВНОГО ви не зрозуміли- коли Яна дізнається як вона записана у ківіна.... ото буде цікаво.
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03.07.2020 19:46 Ответить
Она содержанка и будет молчать в тряпочку,даже если ее мордой в телефонную книку этого ************** тыкнут.Она вибрала свою судьбу когда раскинула свою рогатку перед этим высокопоставленным онанистом и жалеть её не надо.
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03.07.2020 19:54 Ответить
книгу.
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03.07.2020 19:55 Ответить
Олєг Іванов 9ді1ай2ффбі
Або знайомий ківі та Яни цвєї або баклан-пустозвон.
Підозрюю що скорійше за все друге.
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04.07.2020 00:10 Ответить
Олекса,підозрою своєю можеш підтертися.
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04.07.2020 01:01 Ответить
Я "підтираюся" словами бакланів-пустозвонок. В рналі вони правда не такі хоробрі як тут.
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04.07.2020 10:58 Ответить
Олекса,підтирайся туалетним папером а не пальцем і словами то може перестанеш бути таким засранцем,герой в рналі.
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04.07.2020 11:20 Ответить
Пустозвонка Олег Иванов зникни, не цікава.
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04.07.2020 13:56 Ответить
Ну и дебильное же существо:сколько раз уже его с этими переписками палили,а оно все никак не вкумэкает) Это было очень сильным ходом для ОПЗЖопы взять в свои ряды данного индивидуума-подчеркивает их сущность
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03.07.2020 19:53 Ответить
это говорит только об одном: ложил я на вас, зелохи, большой и толстый
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03.07.2020 20:00 Ответить
При чем тут этот бред?
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03.07.2020 20:14 Ответить
А откуда у кивы такие деньги? С депутатской зарплаты? Это ведь расходы за неделю только на ребенка, а на себя любимого и дежурную сосну поболее расходы будут...Социалист-опозажопник драный!
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03.07.2020 20:04 Ответить
Партвзносы, сэр.
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03.07.2020 20:23 Ответить
**********-це круто,мабуть "любов"
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03.07.2020 20:08 Ответить
За такие деньги, табу быть не должно)
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03.07.2020 20:25 Ответить
От падло, краще б він на колону дрочив
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03.07.2020 20:47 Ответить
Из-за таких вот **********, у нормальных людей не остаётся сил на дрочку...
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03.07.2020 21:09 Ответить
Прізвище у співрозмовниці Ківи, таке ,знаєте, цікаве...
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03.07.2020 21:56 Ответить
Это творчекий псевдоним.
В паспорте она Наяна Вознесенская. Или Рождественская. Или Пуйкова.
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04.07.2020 01:44 Ответить
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04.07.2020 13:00 Ответить
Кива - алень, содержит РСП
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03.07.2020 22:14 Ответить
Кива бычок
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03.07.2020 22:17 Ответить
Жирує підорас. Хай би ДБР цим ідіотом зайнялось, звідки "денежка".
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03.07.2020 22:35 Ответить
этого не трогают... и других тоже! там круговая порука!!! а вот патриотов они готовы сажать...
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04.07.2020 10:12 Ответить
В его роже- все лицо ОПЗЖ: урод на уроде.
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03.07.2020 22:49 Ответить
Кива лысый дрочер уже какую то ********** охмурил...Дрочить штоле бросил?!...
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03.07.2020 23:21 Ответить
Нє-а. Янка ж на морі, а воно тут.
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06.07.2020 10:45 Ответить
Москва спонсорує всю оцю *******. Грошей не жаліє. Хто б пристрелив цього москворотого кобеля. ? Ним смердить вся країна.
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03.07.2020 23:30 Ответить
Сегодня Яна **********, а завтра - доктор Триперовский.
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04.07.2020 01:40 Ответить
Цей мегапіхарь коли-небудь припинить ганьбити будівлю під куполом та Украінський парламентаризм?
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04.07.2020 01:57 Ответить
Когда он уже сдохнет от сифилиса
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04.07.2020 03:06 Ответить
от ВИЧ. а так многое лечится...
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04.07.2020 10:13 Ответить
опэздэшный Дрочило в шоке)))))))
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04.07.2020 06:16 Ответить
Слюнявые СМИ - днище!
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04.07.2020 06:50 Ответить
Дніще - дрочити в Раді.
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04.07.2020 08:35 Ответить
БабаДа, БабаДа!!!!
******************
Хвора влада, хворий (кволий) преЗЕдент- хворий народ, що обрав таке... І поки виходу із ситуації немає, бо усю більшість таке влаштовує. Немає сенсу меншості будувати щось достойне, все рівно біомаса усе зруйнує і влаштує собі черговий ШАПІТО.
А Моісей таки правий.
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04.07.2020 07:45 Ответить
Зе минулого року розігнало попередню Раду, бо була "не така".
Від того, що обрали потім, волосся дибки встає.
Такої кількості гвалтівників, сексуальних збоченців, "рєшал", корупціонерів, аферистів і україноненависників у Раді ще не було. І половина тієї мразоти - у фракції ЗЕлених.
Обрали, млять!
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04.07.2020 09:15 Ответить
"І половина тієї мразоти - у фракції ЗЕлених."

Ну то фракцыя Зелений - це половина Верховної Ради, тому логічно, що й половина мерзоти - теж у фракції Зелених
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04.07.2020 12:23 Ответить
...за умови, що розподіл мразоти по фракціях є однорідний.
А насправді зеленої мразоти - майже половина фракції, ОПЗЖ - 100%, решта фракцій - по нулю.
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04.07.2020 14:26 Ответить
Щодо ОПЖЗ - згоден, Зелених не рахував, щодо інших - навряд-чи там прям 0 мерзотників - політика - справа брудна. Наприклад, у інших фракціях є кілька людей, що їх виключили з СН - от вони саме з мерзотників.
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04.07.2020 17:36 Ответить
Здається, виключені зі Слуг є тепер позафракційними. Наприклад, гвалтівник Іванісов з листопада минулого року є позафракційним.
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04.07.2020 23:04 Ответить
Дехто вже війшов до інших фракцій.
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05.07.2020 01:13 Ответить
Хто ці люди?
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06.07.2020 11:05 Ответить
Ну от, наприклад:
https://censor.net/news/3205857/********************************************************************************************
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06.07.2020 11:26 Ответить
Ага. Лише три дні тому - у п'ятницю.
До депутатської групи вона входить.
До будь-якої фракції - ні.
Є різниця між групами та фракціями.
Скороход залишається позафракційною.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) Вікіпедія : "Парла́ментська депута́тська гру́па «За майбутнє» - група, створена у Верховній Раді України IX скликання 29 серпня 2019 року. Депутатська група утворена з 22 позафракційних народних депутатів-мажоритарників..."
Ситуацію дещо заплутує те, що півтора місяці тому депутати цієї групи https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-sozdali-novuyu-partiyu-glave-palitsey-1590060531.html створили нову партію «За майбутнє». Установчий з'їзд нової партії відбувся 20 травня. Потім вирішили дещо змінити назву своєї групи у Раді. Тепер ця група http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fraction_list?pidid=3244 офіційно називається Група "Партія «За майбутнє»".

Проте Група "Партія..." не може бути фракцією новоствореної партії «За майбутнє», оскільки на момент виборів до Ради (липень минулого року) такої партії не було. А от на наступних виборах вони зможуть балотуватися до Ради за партійними списками і, в разі обрання, створювати у новій ВР вже свою фракцію (а не групу).
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06.07.2020 16:16 Ответить
Це формальність. Не кажучи вже про те, що й у Батьківщині є мерзотники, і в ЕС - також. У Голосі поки що не бачив.
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06.07.2020 16:53 Ответить
Формальність - це про різницю між групами та фракціями? Можна називати це формальністю, але знати про це треба.
Щодо можливих мерзотників в інших фракціях - якщо вони і є, то тією кількістю, порівняно з СН та ОПЗЖ, можна знехтувати.
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06.07.2020 17:31 Ответить
Депутаты за деньги олигархов развлекаются.
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04.07.2020 09:23 Ответить
Страшно представить, что он может еще и размножаться
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04.07.2020 09:51 Ответить
Мачо -самец.Дамы,как мухи на мёд.
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04.07.2020 10:04 Ответить
Он часом не маньяк.
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04.07.2020 11:51 Ответить
Кива озабоченный. Вершина духовного развития находится на уровне женских трусов.
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04.07.2020 11:56 Ответить
Из него получился бы хороший дуэт с президентом на рояле.
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04.07.2020 13:10 Ответить
надрочил на приличную сумму
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04.07.2020 12:26 Ответить
Ківа є сама натуральна ***** москалська.
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04.07.2020 12:50 Ответить
Дело не в этом дегенерате, а в тех дегенератах кто его выбрал.
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04.07.2020 12:58 Ответить
Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту "Яна Блядинська" у відповідь на фото дитини: "16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе" - Цензор.НЕТ 6841
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04.07.2020 13:12 Ответить
Кацапы выбирали . Он ихний представитель .И будут выбирать его дальше.Он не только им подходит, но и является для них моральным авторитетом . Пусть он дрочун и озабоченец зато он против ,,фошиздов" и ГосДепа
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04.07.2020 13:13 Ответить
И не нужно подводить базу под то что у ,,Слуг" и заЖОППов один и тот же избиратель
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04.07.2020 13:15 Ответить
Кива-********** - эпично.
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04.07.2020 13:06 Ответить
Ну прямо горить,курва,на роботі.
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04.07.2020 14:04 Ответить
Охреневаю если для депутата 16 тис ..не баксов большая сумма ,оно чмо в ресторане за раз больше прожирает.
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04.07.2020 15:57 Ответить
Пророссийским партиям в Украине из Москвы прислали методичку с пунктом о "самоуничтожении с дальнейшим наклепом на патриотов .\
Кива собирал проплаченных титуханов... для создания какой-там стражи. А уже сегодня в его родном городе Полтаве, в офис его родной партии ОПЗЖ прилетела граната.Стоит отметить, что взрыв в полтавском офисе ОПЗЖ прогремел в пятницу, 3 июля. Первым о нем сообщил депутат этой партии Илья Кива, обвинив в произошедшем "националистов".
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04.07.2020 18:03 Ответить
Молодец, пустил деньги лохов в нужное русло, избиратели ЖОПАблока должны быть довольны
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04.07.2020 18:19 Ответить
Народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна **********". Депутат получил от абонента фото ребенка, а в ответ рассказал о своих расходах на содержание Источник: https://censor.net/p3205979. Это один из тех многочисленных особей, которые живут по законам эволюции, то есть по законам естественного отбора (Естественный отбор - это процесс отбора генотипов особей, наиболее приспособленных к данным условиям среды, и устранения генотипов особей, менее приспособленных к данным условиям). Но ведь в нашей жизни существует ещё и селекция (Селекция (лат.selection- выбор, отбор) - это наука, которая изучает процесс и способы создания новых или улучшения существующих…). Более познавательно это изложено в Библии. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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05.07.2020 15:38 Ответить
Больше половины всех событий происходящих с украинскими политиками , которые попадают в медиапространство - инсценировки или же политехнологические спектакли, господин кива особенно в этом преуспел, смущает лишь что "удалось заснять" журналисту цензор нет. Не знаешь уже кому и чему верить.
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05.07.2020 16:09 Ответить
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