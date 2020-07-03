Депутат ОПЗЖ Кива - абоненту "Яна Блядинская" в ответ на фото ребенка: "16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя". ФОТО

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна Блядинская". Депутат получил от абонента фото ребенка, а в ответ рассказал о своих расходах на содержание.

Переписку Кивы удалось заснять корреспонденту Цензор.НЕТ.

Народный избранник получил от абонента, записанного как "Яна Блядинская", фото маленького ребенка на море.

В ответ Кива написал такой текст: "3000 тебе + 7500 лагерь + 5... Дима + 1000 твоя мама. 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 - еженедельно + ежемесячная зарплата. + оплата аренды дома".

Также на Цензор.НЕТ: "Идиот ты. Я сейчас положу депутатское удостоверение и набью тебе #бало", - нардеп Кива отвечает на вопрос о связях ОПЗЖ с Россией. ВИДЕО











На последней фотографии видно, что во время переписки Киве пришло оповещение от телеграм-канала "Models market channel". Это российский телеграм-канал, позиционирующий себя как "агентство свиданий с моделями". Для того, чтобы присоединиться к каналу, нужно отправить его создателям $500, чтобы стать "ультра-топ клиентом" - $1500.