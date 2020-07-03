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Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области. ФОТОрепортаж

На сборах на Ривненщине военнослужащие отрабатывают технику применения американских ПТРК Javelin, беспилотников, системы управления ракетных войск и артиллерии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Во время проведения комплекса занятий были отработаны решения тактических задач в ходе наступления, создание и применение новых элементов боевого порядка, комплексного огневого поражения и применения сил и средств оперативного обеспечения, в частности, в преодолении минных полей различной сложности. Кроме того, демонстрировалась перспективная система управления ракетных войск и артиллерии с использованием автоматизированной системы управления "Колокол"", - сказано в сообщении.

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На сборе присутствовал начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Год назад я поставил задачу подготовить войска к наступательным действиям, ведь Вооруженные Силы Украины должны быть готовы к выполнению любых задач при любых условиях", - отметил он.

Также присутствующим во время ротных тактических учений были продемонстрированы возможности систем лазерной имитации стрельбы LAZERTAG. Кроме экипировка им личного состава, оборудования устанавливалось на стрелковое и противотанковое оружие, боевую технику, использовались имитационные мины и гранаты.

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"Сбор организован с соблюдением требований карантина", - отмечают в Генштабе.

Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 01
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 02
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 03
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 04
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 05
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 06
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 07
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 08
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 09
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 10
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 11
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 12
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 13
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 14
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 15
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 16
Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области 17

Автор: 

Генштаб ВС (6322) Javelin (168) ВСУ (6614) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+18
ДБР вже перевірило клістрони в джавелінах?
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03.07.2020 19:43
+12
Скоріше вони потягнуть ці Джевеоіни у Печерний суд, як доказ вини Порошенка, в намірах на вбивство братскіх буряттьєв.
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03.07.2020 19:46
+8
Хлопці не розходьтеся дбр вже виїхало, поможите їм загрузитися
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03.07.2020 19:43
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Правила форума Совет форумчан
А що їм там робити?
Ласа приманка для російської розвідки?
Вони потрібні лише під час масованого застосування танків, і перекинути їх у ту зону, де вона намічається «Буцефалом», вистачить 15 хвилин
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03.07.2020 19:44 Ответить
Абсолютно верно, а все остальное это информационное воздействие...
Лучше бы написали какие беспилотники на учениях применяют.
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03.07.2020 19:53 Ответить
Хай русскі шістки сасі працюють.
Їм за це гру гроші платить
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03.07.2020 19:57 Ответить
Квадрокоптеры, как на фото.
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03.07.2020 20:00 Ответить
Бро, є таке поняття, як ПРІОРИТЕТ.
Звичайно, хочеться щоб все й одразу, і саме зараз.
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03.07.2020 20:34 Ответить
а смисл в цій "приманці" ...Росія як і Україна всю електроніку закуповує у китаї з відповідною "китайською" якістю ...тому це марна справа "повторити" джавелін ...як не крути вийде "панголін"
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03.07.2020 19:56 Ответить
У таких гаджетах, електроніка це важливо, але це всього лише складові.
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03.07.2020 19:58 Ответить
без яких навіть "ху#вей" не скласти ... без американської комплектації не "яухвей" получиться а "яухю" ... навіть чайникам одного бажання щось вкрасти , мало
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03.07.2020 20:04 Ответить
Бро, ну зрозумій, який сморід розведуть що тут, що в США, агенти впливу россіі, у випадку, коли русскіє просто вкрадуть один Джавелін.
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03.07.2020 20:15 Ответить
Звідки така впевненість ?
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03.07.2020 19:45 Ответить
Ти хочеш доложитися фсбешному куратору, маючи на руках документи з мокрими печатками?
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03.07.2020 19:48 Ответить
Дядько Фройд вітання передає тобі . По собі ж судиш , кацапе .
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03.07.2020 20:09 Ответить
То це виходить я цікавлюсь підтвердженням інформації, шодо переміщення Джавелінів в українській Армії?
Чи, все ж таки, ти?
Спитай у Фройда.
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03.07.2020 20:18 Ответить
не факт ...у нас "каліновок" вистачає для утилізації ...
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03.07.2020 19:54 Ответить
Не попадут. Джавеллины запрещены Штатами на Донбассе.
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03.07.2020 19:59 Ответить
не можна ті які надавали як допомогу, але тепер є ще куплені за гроші українців
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03.07.2020 20:04 Ответить
«Чувак https://censor.net/user/413115
Не попадут. Джавеллины запрещены Штатами на Донбассе.»(с)


Чувак, я вже ж здається ловив тебе на цій твоїй БРЕХНІ. Ти знову за своє?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjpL-z7HqAhVQpIsKHa9fAH4QFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.ua%2Fru%2Farticles%2Fdonbas%2F_ukraina-poluchila-razreshenie-primenyat-javelin-protiv-rossiyan-na-donbasse%2F933017&usg=AOvVaw2z5kO-vyr79MZ6fHmovDSa Украина получила разрешение применять Javelin. https://censor.net/user/413115«Oct 15, 2019 - Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе.»
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03.07.2020 20:46 Ответить
Чуваак, я цитировал Волкера и Туку. В твоей статье НЕТ ничего про то, что Украина может применять Джавеллины на Донбассе и что они там есть.... Более того, Чалый говорил в "будущем"... В будущем при закупке нам разрешат размещение. И вчера Хомчак тоже говорил "что усилят" и не "уже усилили".

П.С. Чалый и Хомчак - они могут говорить о "будущем" сколько угодно, но я не верю. Есть иностранные ссылки?
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03.07.2020 21:25 Ответить
ты обратился к первоисточникам - на каких условиях оговорено их применение?
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03.07.2020 20:02 Ответить
ДБР вже перевірило клістрони в джавелінах?
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03.07.2020 19:43 Ответить
Скоріше вони потягнуть ці Джевеоіни у Печерний суд, як доказ вини Порошенка, в намірах на вбивство братскіх буряттьєв.
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03.07.2020 19:46 Ответить
Я тебе ображав?
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03.07.2020 20:36 Ответить
Хлопці не розходьтеся дбр вже виїхало, поможите їм загрузитися
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03.07.2020 19:43 Ответить
в них теплове наведення на палаючий кацапчький пердак. А клістрони-то СВЧ радіволампа для підсвічування літаків електромагнітним випроміненням.
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03.07.2020 19:48 Ответить
Я тепер розумію чому необхідно переходити на стандарти нато і їх озброєння.
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03.07.2020 19:52 Ответить
Українською - НВЧ - надвисокі частоти . Прошу , вчіть мову .
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03.07.2020 20:16 Ответить
а шо такое? кое хто начал подозревать что заглядыванием в бельмы х.лу и "перестать... просто перестать стрелять" (с)... хрен что получиться (ну... кроме позору)
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03.07.2020 19:49 Ответить
І в чому "велика мета" передачі джавелінів на лінію фронту, якщо найвеличніше лайно заборонили стріляти? Або "просто пєрєстать стрєлять" - лажа (в чому я дуже сумніваюся з огляду на події останнього року), або терміново треба систему наведення джавелінів доправити до московії (при нинішній владі це вже не фантастика, на жаль). Є ще третій варіянт, в який мало віриться, але дуже хочу, що б саме він був правильний: ГШ, з огляду на донесення розвідки, намагається укріпити оборону країни в місцях можливої атаки московитів.
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03.07.2020 19:49 Ответить
Фото с санитарной машиной просто огонь. Фотограф далеко пойдёт.
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03.07.2020 19:50 Ответить
Як модернізують "Тунгуски": масштабне оновлення, яке ігнорують у Міноборони. Відео https://defence-ua.com/video/jak_modernizujut_tunguski_masshtabne_onovlennja_jake_ignorujut_u_minoboroni-41.html
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03.07.2020 19:58 Ответить
як це?без пєці?
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03.07.2020 20:05 Ответить
Домовленість на поставку з США Джевелінів в Україну, заслуга п'ятого Президента України, Петра Олексійовича Порошенка.
А не Бубочькі.
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03.07.2020 20:10 Ответить
Тука и Волкер сообщали, что Джавеллины запрещены к применению на Донбассе. Если у кого есть другая информация, милости просим. Также есть информация. что США запретили Украине покупать тепловизоры и современные беспилотники. А так да, заграница нам поможет.

П.С. 10 лет назад турки поняли, что будущее - в ударных беспилотниках. И поняли то, что никто современные им никто не продаст.
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03.07.2020 20:12 Ответить
Ще європейський союз застосовує ембарго на постачання зброї в Україну з 2014 року . А кацапам , типу " dtrscnij grsrt " Франція постачає найновіші тепловізори .
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03.07.2020 20:14 Ответить
Чувак, я вже ж здається ловив тебе на цій твоїй БРЕХНІ. Ти знову за своє?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjpL-z7HqAhVQpIsKHa9fAH4QFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.ua%2Fru%2Farticles%2Fdonbas%2F_ukraina-poluchila-razreshenie-primenyat-javelin-protiv-rossiyan-na-donbasse%2F933017&usg=AOvVaw2z5kO-vyr79MZ6fHmovDSa Украина получила разрешение применять Javelin. https://censor.net/user/413115«Oct 15, 2019 - Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе.»
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03.07.2020 21:19 Ответить
Я думаю, Хомчак врет. Нет ни одного западного источника.
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03.07.2020 21:27 Ответить
На фото нет никаких Джавелинов. Опять развод?
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03.07.2020 20:15 Ответить
Это вброс сбить волну типа
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03.07.2020 23:50 Ответить
Очень рад, что у нас проходят учения. И совместные учения с армиями НАТО надо проводить почаще. На это денег жалеть нельзя. Всё для армии - всё для Победы!!!!
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03.07.2020 20:17 Ответить
Чекайте на ДБР в найближчому часі
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03.07.2020 20:19 Ответить
история с клистронами показала, как Хомчака, Тарана и Баканова поимел Бабиков
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03.07.2020 20:21 Ответить
Тактика застосування Javelin і безпілотників відпрацьовується на зборах у Рівненській області - Цензор.НЕТ 1238
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03.07.2020 20:33 Ответить
Шо значить здав? В свій час сралін пів сАвєЦкаВА саюза здав. Але це звичайно не аргумант. А ти хтів, що б в Криму полягли десятки тисяч молодих хлопців, а тих що залишилися б живих водили по сЄвастополю кацапсячі виродки з собаками як водили наших полоненних в ДонЄцьку? Ти хтів би бути серед них? Кому і головне чим там було воювати з кацапсячою сворою, яка готувалась до цього роками? Там 90% мєнтів та сбушників були прокацаплені та куплені. Всіх мєнтов та сбушників які були патріотично налаштовані бєглий хряк перевів на материкову Україну, а прокацаплених перевів в Крим. Якщо не знаєш Шо і як там було то краще не патякай!
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03.07.2020 22:37 Ответить
 
 