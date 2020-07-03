Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области. ФОТОрепортаж
На сборах на Ривненщине военнослужащие отрабатывают технику применения американских ПТРК Javelin, беспилотников, системы управления ракетных войск и артиллерии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Во время проведения комплекса занятий были отработаны решения тактических задач в ходе наступления, создание и применение новых элементов боевого порядка, комплексного огневого поражения и применения сил и средств оперативного обеспечения, в частности, в преодолении минных полей различной сложности. Кроме того, демонстрировалась перспективная система управления ракетных войск и артиллерии с использованием автоматизированной системы управления "Колокол"", - сказано в сообщении.
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На сборе присутствовал начальник Генштаба Руслан Хомчак.
"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Год назад я поставил задачу подготовить войска к наступательным действиям, ведь Вооруженные Силы Украины должны быть готовы к выполнению любых задач при любых условиях", - отметил он.
Также присутствующим во время ротных тактических учений были продемонстрированы возможности систем лазерной имитации стрельбы LAZERTAG. Кроме экипировка им личного состава, оборудования устанавливалось на стрелковое и противотанковое оружие, боевую технику, использовались имитационные мины и гранаты.
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"Сбор организован с соблюдением требований карантина", - отмечают в Генштабе.
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Ласа приманка для російської розвідки?
Вони потрібні лише під час масованого застосування танків, і перекинути їх у ту зону, де вона намічається «Буцефалом», вистачить 15 хвилин
Лучше бы написали какие беспилотники на учениях применяют.
Їм за це гру гроші платить
Звичайно, хочеться щоб все й одразу, і саме зараз.
Чи, все ж таки, ти?
Спитай у Фройда.
Не попадут. Джавеллины запрещены Штатами на Донбассе.»(с)
Чувак, я вже ж здається ловив тебе на цій твоїй БРЕХНІ. Ти знову за своє?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjpL-z7HqAhVQpIsKHa9fAH4QFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.ua%2Fru%2Farticles%2Fdonbas%2F_ukraina-poluchila-razreshenie-primenyat-javelin-protiv-rossiyan-na-donbasse%2F933017&usg=AOvVaw2z5kO-vyr79MZ6fHmovDSa Украина получила разрешение применять Javelin. https://censor.net/user/413115«Oct 15, 2019 - Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе.»
П.С. Чалый и Хомчак - они могут говорить о "будущем" сколько угодно, но я не верю. Есть иностранные ссылки?
А не Бубочькі.
П.С. 10 лет назад турки поняли, что будущее - в ударных беспилотниках. И поняли то, что никто современные им никто не продаст.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjpL-z7HqAhVQpIsKHa9fAH4QFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.ua%2Fru%2Farticles%2Fdonbas%2F_ukraina-poluchila-razreshenie-primenyat-javelin-protiv-rossiyan-na-donbasse%2F933017&usg=AOvVaw2z5kO-vyr79MZ6fHmovDSa Украина получила разрешение применять Javelin. https://censor.net/user/413115«Oct 15, 2019 - Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе.»