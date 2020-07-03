Тактика применения Javelin и беспилотников отрабатывается на сборах в Ривненской области. ФОТОрепортаж

На сборах на Ривненщине военнослужащие отрабатывают технику применения американских ПТРК Javelin, беспилотников, системы управления ракетных войск и артиллерии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Во время проведения комплекса занятий были отработаны решения тактических задач в ходе наступления, создание и применение новых элементов боевого порядка, комплексного огневого поражения и применения сил и средств оперативного обеспечения, в частности, в преодолении минных полей различной сложности. Кроме того, демонстрировалась перспективная система управления ракетных войск и артиллерии с использованием автоматизированной системы управления "Колокол"", - сказано в сообщении.

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На сборе присутствовал начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Год назад я поставил задачу подготовить войска к наступательным действиям, ведь Вооруженные Силы Украины должны быть готовы к выполнению любых задач при любых условиях", - отметил он.

Также присутствующим во время ротных тактических учений были продемонстрированы возможности систем лазерной имитации стрельбы LAZERTAG. Кроме экипировка им личного состава, оборудования устанавливалось на стрелковое и противотанковое оружие, боевую технику, использовались имитационные мины и гранаты.

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"Сбор организован с соблюдением требований карантина", - отмечают в Генштабе.

































