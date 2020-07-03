Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 июля, состоялось очередное и внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Рада начала работу с часа вопросов к правительству о ситуации на Прикарпатье и мерах по ликвидации последствий наводнения в регионе. В 14:00 началось внеочередное пленарное заседание, на котором большинством голосов была поддержана отставка главы НБУ Якова Смолия и главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

День работы народных избранников в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 3 июля.

Члены Кабмина в ложе правительства.

Спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук в обществе Сергея Власенко (Батькивщина).

"Час вопросов к правительству": премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывает о ситуации в пострадавших от паводка западных регионах Украины.

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Как видим, не все народные депутаты присутствуют на рабочих местах.

"Слуги народа" Андрей Клочко и Артем Культенко внимательно слушают выступление премьера.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возвращается после консультаций в президиуме Верховной Рады.

Нардеп Александр Ковалев (Довира).





"Слуга народа" Юрий Корявченков, которому президент поручил возродить футбольный клуб "Кривбасс".

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Нардеп Владимир Воронов (СН).

Социальную дистанцию и масочный режим соблюдают не все народные депутаты.

Депутат ОПЗЖ Илья Кива переписывается с абонентом "Яна Блядинская".

Депутаты из фракции "Голос " Юлия Клименко и Соломия Бобровская общаются с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским.

Нардеп Ольга Саладуха (СН) попала в объятия коллеги по фракции.

Никита Потураев (СН) в ложе правительства.

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"Слуги народа" Александр Дубинский и Гео Лерос возвращаются после общения с министрами.

Нардеп Андрей Иванчук (Довира) чем-то встревожен.

Нардепы из фракции "Слуга народа" Артем Нагаевский и Александр Юрченко.

Фото - Цензор.НЕТ