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Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 июля, состоялось очередное и внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Рада начала работу с часа вопросов к правительству о ситуации на Прикарпатье и мерах по ликвидации последствий наводнения в регионе. В 14:00 началось внеочередное пленарное заседание, на котором большинством голосов была поддержана отставка главы НБУ Якова Смолия и главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

День работы народных избранников в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 01

Пленарное заседание Верховной Рады 3 июля.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 02

Члены Кабмина в ложе правительства.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 03

Спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук в обществе Сергея Власенко (Батькивщина).

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 04

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 05

"Час вопросов к правительству": премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывает о ситуации в пострадавших от паводка западных регионах Украины.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада выделила из Госбюджета 2 млрд грн на преодоление последствий наводнений на Западе Украины

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 07

Как видим, не все народные депутаты присутствуют на рабочих местах.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 08

"Слуги народа" Андрей Клочко и Артем Культенко внимательно слушают выступление премьера.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 09

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возвращается после консультаций в президиуме Верховной Рады.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 10

Нардеп Александр Ковалев (Довира).

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 11
Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 12

"Слуга народа" Юрий Корявченков, которому президент поручил возродить футбольный клуб "Кривбасс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил "слуге народа" Корявченкову возродить ФК "Кривбасс": "Не потому что мы с Кривбасса, просто неправильно закрывать клубы"

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 13

Нардеп Владимир Воронов (СН).

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 14

Социальную дистанцию и масочный режим соблюдают не все народные депутаты.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 15

Депутат ОПЗЖ Илья Кива переписывается с абонентом "Яна Блядинская".

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 16

Депутаты из фракции "Голос " Юлия Клименко и Соломия Бобровская общаются с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 17

Нардеп Ольга Саладуха (СН) попала в объятия коллеги по фракции.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 18

Никита Потураев (СН) в ложе правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 19

"Слуги народа" Александр Дубинский и Гео Лерос возвращаются после общения с министрами.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 20

Нардеп Андрей Иванчук (Довира) чем-то встревожен.

Час вопросов к правительству, объятия Саладухи, тревога Иванчука и расходы Кивы - работа Рады 3 июля 21

Нардепы из фракции "Слуга народа" Артем Нагаевский и Александр Юрченко.

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

Власенко Сергей (1361) ВР (29258) депутат (3318) Кива Илья (398) Арахамия Давид (989) Юрий Корявченков (37) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (658) Потураев Никита (150) Дубинский Александр (429) Лерос Гео (378) Шмыгаль Денис (2705)


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Хуже не будет, говорите?
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03.07.2020 20:34 Ответить
Что ни фото-кунсткамера какая-то.Феномен украинского народа-это натворить х.йни, а потом рыдать и биться в истерике, что нас обманули🤔
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03.07.2020 21:14 Ответить
Каким моральным уродом надо быть, чтобы в Раде, будучи нардепом, ходить в футболке с чупа-каброй румынской?
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03.07.2020 21:26 Ответить
А що, хіба шабаш тепер не на Лисій горі проводять?
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04.07.2020 15:29 Ответить
Лепрозорий
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04.07.2020 23:38 Ответить
 
 