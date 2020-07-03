Побратимы Сармата приостановили голодовку под ОП на время выполнения своих требований. ФОТОрепортаж

Побратимы убитого бойца Виталия Олешко (Сармата) приостановили голодовку на время, пока выполнение их требований находится в работе. Сейчас они воздерживаются от еды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, они протестуют под Офисом Президента 25-й день.



"На прошлой неделе было заседание рабочей группы ГПУ при участии представителя ОП, на котором выработали план решения ситуации в рамках закона. В ГБР уже возбудили дело в отношение суддей. По самому делу - они его изучили и нашли алгоритм. Вчера подан иск в суд с требоваием продолжить досудебное следствие по другому уголовному делу, в котором также задействована эта преступная группа, а главное - Сигида как организатор. Суд иск удовлетворил и материалы дела уже переданы в бердянский суд для определения меры пресечения.

То, что было обещано, то ГПУ и сделала. Поэтому пока мы приостановили голодовку и перешли в режим воздержания от еды. Мы поэтому и сняли повязки с написью "Голодую", и на плакате не обновляем количество дней голодовки. Мы голодали 24 дня, эта цифра так и осталась на плакате. День, когда мы ограничиваем себя в еде, принимая каши, не учитываем. Если Сигиду и остальных арестуют, то мы прекратим акцию и вернемся домой", - рассказал бывший руководитель штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук.

Их здоровье контролирует врач, который спасал воинов от ранений в 2014 году. Он берет анализы и индивидуально подбирает препапаты для капельниц. Двум людям за время гоолдовки было плохо, одному вызывали скорую.

Как сообщалось, 9 июня побратимы убитого ветерана Виталия Олешко объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Требований у протестующих два. Первое: вернуть обратно в СИЗО тех фигурантов по делу Сармата, кого выпустили под домашний арест, и обеспечить контроль над ходом судебного разбирательства. Второе: обратить внимание на судей, принимавших такое решение. С момента голодовки их поддерживали правозащитники и неравндушные, в чатсности Олег Сенцов и Александр Ярмола.

22 июня в связи с приемом иностранных делегаций объявивших голодовку пытались уговорить уйти на несколько часов из-под Офиса Президента, однако они заявили, что будут стоять на своем до конца. 24 июня ветеранам удалось пообщаться с Президентом.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

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В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

Фото: Наталья Шаромова.