РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10019 посетителей онлайн
Новости Фото
48 453 43

Через 2 недели после взрыва на Позняках на развалинах нашли кошку: отсиделась за диваном. ФОТО

Хозяева, которые спаслись при взрыве в жилом доме на Позняках, 2 недели разыскивали шотландскую вислоухую кошку по кличке Элис. Сегодня ее обнаружили спасатели.

Об этом написала в Фейсбуке киевлянка Елена Крыжанивская, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели заметили в одной из частично разрушенных взрывом квартир кошачий лоток и миски для воды и корма. Они решили обследовать углы и обнаружили под диваном кошку.

"И владельцы Элис, и просто свидетели происшествия рыдают над котейкой", - написала Елена.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обрушенная столичная многоэтажка на Позняках будет полностью демонтирована, - Кличко

Киевлянка опубликовала фотографий объявления о розыске кошки, которые расклеивали по району хозяева Элис.

"Теперь у них, несмотря на все страдания, в семье праздник - и уже есть фото счастливой зареванной от радости хозяйки с Элис. Чудеса случаются!" - подытожила Елена.

Через 2 недели после взрыва на Позняках на развалинах нашли кошку: отсиделась за диваном 01Через 2 недели после взрыва на Позняках на развалинах нашли кошку: отсиделась за диваном 02Через 2 недели после взрыва на Позняках на развалинах нашли кошку: отсиделась за диваном 03

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Также на Цензор.НЕТ: Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа: стояк находится в непострадавшей части дома. ВИДЕО

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Автор: 

взрыв (6769) животные (934) Киев (25572)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+45
Яка класна кицюня! :3
Щастя тобі, пухнаста красунечко!
показать весь комментарий
03.07.2020 23:35
+32
дійсно девять життів..
показать весь комментарий
03.07.2020 23:33
+27
хоть кому-то в чем-то повезло!
и кошке, и хозяевам!

Бог есть!
показать весь комментарий
03.07.2020 23:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дійсно девять життів..
показать весь комментарий
03.07.2020 23:33 Ответить
теперь 8 ..
показать весь комментарий
03.07.2020 23:38 Ответить
факт..
показать весь комментарий
03.07.2020 23:46 Ответить
Яка класна кицюня! :3
Щастя тобі, пухнаста красунечко!
показать весь комментарий
03.07.2020 23:35 Ответить
Хорошо, что чудеса случаются
Жаль, что только иногда... и не с нами)
показать весь комментарий
03.07.2020 23:49 Ответить
Личко киці, очевидно ж.
Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном - Цензор.НЕТ 7025
показать весь комментарий
04.07.2020 03:04 Ответить
Замечательная добрейшая кошка: спасатели и власница - чудесные люди.

Кстати, когда приехал в Украину, в первые же дни пребывания сразу же обратил внимание на то , что абсолютное большинство украинцев с огромной любовью относится к животным. Например, в Чернигове все уличные собаки очень чистые, здоровые и сытые, у всех на ушах небольшие красивые чипы(городская администрация и общество защиты животных провели чипизацию собак). Люди постоянно их кормят, с этими чистыми ухоженными собаками играют маленькие дети.

А вот на родине дедушки Ленина в городе Ульяновске по личному приказу мэра сотрудники местного управления МЧС провели массовую операцию по ОТРАВЛЕНИЮ городских собак. За один день ульяновскими живодёрами было убито около 900 животных.
показать весь комментарий
04.07.2020 00:40 Ответить
Пане Антон,то что кацапы живодеры мы украинцы и так знаем.Кроме собак у себя дома они уже здесь в Украине столько людей убили...Но хочу вас немножко разочаровать...Желтая бирочка на ушке собачки,это не ЧИП.Это собачка кастрирована и потомства ни давать ни рожать не сможет.Это гуманней,чем отравить,но сразу приходит воспоминание о министре соцполитики.Ведь она спит и видит,как по улицам ходят люди с биркой в ухе.
показать весь комментарий
04.07.2020 07:12 Ответить
Насчет "кастрированной собачки" - не скажите: у нас во дворе волонтеры забрали нашу дворовую Люську на стерилизацию, а через полгода у нас во дворе 5 Люськиных "люсят"!))) Но, правда, народ разобрал ее щенков: крупные красивые и умненькие дворняжки!))Так шо - i таке теж бувае!))
показать весь комментарий
04.07.2020 12:51 Ответить
В основном люди действительно любят животных и кормят. Худых и несчастных нет, чаще с ожирением и перекормленные. Встречаются те кто недоволен, но они помалкивают, так как основная масса народа за животных,за все живое и за жизнь. И в приютах бесплатно стерилизуют всех бродячих.
показать весь комментарий
04.07.2020 13:26 Ответить
У нас в палісаднику біля будинку ціла компанія котиків. Регулярно їх підгодовуємо.
Які там "худі та нещасні" - ви б бачили цих вгодованих кабанчиків ))))))
показать весь комментарий
04.07.2020 15:22 Ответить
Через 2 тижні після вибуху на Позняках у руїнах знайшли кішку: відсиділася за диваном - Цензор.НЕТ 6859
показать весь комментарий
04.07.2020 15:59 Ответить
Якщо тебе хтось отруїть теж подякую, навіть фінансово.
показать весь комментарий
04.07.2020 12:08 Ответить
Я на людей не бросаюсь, а вот тебя вместе с тем кто мой пост забанил - однозначно кастрировать как минимум.
показать весь комментарий
05.07.2020 09:49 Ответить
хоть кому-то в чем-то повезло!
и кошке, и хозяевам!

Бог есть!
показать весь комментарий
03.07.2020 23:36 Ответить
Забор - галактика!

твой "бог"(кстати - бог чего он?) перебил миллионы людей из-за пустяков вроде смеха или недостаточной рабской покорности себе. да, желаю тебе шоб твой "бог" был и ты больше тут не писал таких глупостей.
главное завизжать погромче и от таких же умников собрать плюсики
показать весь комментарий
04.07.2020 15:33 Ответить
5 человек погибло, зато кошка нашлась. Бог есть, ага.
показать весь комментарий
04.07.2020 19:12 Ответить
++++++++++++++++++++++
показать весь комментарий
03.07.2020 23:38 Ответить
Маленький принц і я аплодуємо!
Хоч одна добра новина за сьогодні!
В мене до братів наших менших співчуття набагато більше, ніж до невдах при владі і, тим більш, до "невдах" на окупованих територіях...
Може в мене просто співчуття померло?
показать весь комментарий
03.07.2020 23:38 Ответить
"Теперь у них, несмотря на все страдания, в семье праздник - и уже есть фото счастливой зареванной от радости хозяйки с Элис. Чудеса случаются!" - подытожила Елена.

Сколько временами нужно для счастья...
показать весь комментарий
03.07.2020 23:39 Ответить
Кицюня виснажена, очі хворі. Хай все буде добре
показать весь комментарий
03.07.2020 23:57 Ответить
Коти не дурні. За диваном саме безпечне місце.
показать весь комментарий
04.07.2020 00:07 Ответить
Під ковдрою теж не погане місце.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:50 Ответить
прям как зеля в 2014-м
показать весь комментарий
04.07.2020 00:12 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2020 19:05 Ответить
Подарували надію всьому диванному воїнству, що тут ошивається.
показать весь комментарий
04.07.2020 00:16 Ответить
Так она всё видела и знает что там рвануло.
Надо найти подход.
показать весь комментарий
04.07.2020 00:18 Ответить
Элис огромный привет от Мойши и Цыли, двух хвостатых полудикарей из Пеннсилвании, США! Шоб она им была здорова с такой удачей!
показать весь комментарий
04.07.2020 00:23 Ответить
Как можно называть кошек дикарями ? Это антисемитизм !
показать весь комментарий
04.07.2020 01:30 Ответить
Натуральные дикари. Мне их в 2014 мамка - дикая кошка на работе подкинула. Пришлось в ловушку их по очереди ловить. Цыля еще кое-как немного одомашнилсь, а Мойша - натуральбый дикий кот, к нему человеческая рука не прикасалась, за исключениям визитов к ветеринару( снова ж таки, ловушка, а там его газом усыпляют шоб только осмотреть)
показать весь комментарий
04.07.2020 02:29 Ответить
Друге народження у кицюні!
показать весь комментарий
04.07.2020 01:47 Ответить
фотки кота - агонь!
показать весь комментарий
04.07.2020 02:16 Ответить
чукча! Это кошка!!!
показать весь комментарий
04.07.2020 08:24 Ответить
Замечательная новость! Побольше бы таких. Очень рада за хозяев.
показать весь комментарий
04.07.2020 08:22 Ответить
с котэ бугульмэ не сваришь ..они живучие
показать весь комментарий
04.07.2020 08:25 Ответить
Я извиняюсь, а ранее при поисках собак и тепловизоры не применялись?
показать весь комментарий
04.07.2020 09:04 Ответить
скорее всего нет...там видимо количество заявленных (по словам жильцов-соседей-родственников) жильцов совпало с количеством эвакуированных, спасенных и...к сожалению, найденных мертвыми...
показать весь комментарий
04.07.2020 09:42 Ответить
В основном любители животных жутко ненавидят людей! Быстрее помогут бродячей собаке, чем нуждающемуся ребенку!
показать весь комментарий
04.07.2020 13:11 Ответить
Вам на рассею денег выслать ? Шо уже не хватает на боярышник ?
показать весь комментарий
04.07.2020 13:23 Ответить
На жаль ти не вгадав! Усе про що пишу, спостерігаю на Батьківщині! Я так розумію ви маєте на увазі "глід"?
показать весь комментарий
04.07.2020 16:26 Ответить
Нашлась не кошка, а член семьи. Поздравляю.
показать весь комментарий
04.07.2020 16:08 Ответить
 
 