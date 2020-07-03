Через 2 недели после взрыва на Позняках на развалинах нашли кошку: отсиделась за диваном. ФОТО

Хозяева, которые спаслись при взрыве в жилом доме на Позняках, 2 недели разыскивали шотландскую вислоухую кошку по кличке Элис. Сегодня ее обнаружили спасатели.

Об этом написала в Фейсбуке киевлянка Елена Крыжанивская, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели заметили в одной из частично разрушенных взрывом квартир кошачий лоток и миски для воды и корма. Они решили обследовать углы и обнаружили под диваном кошку.

"И владельцы Элис, и просто свидетели происшествия рыдают над котейкой", - написала Елена.

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Киевлянка опубликовала фотографий объявления о розыске кошки, которые расклеивали по району хозяева Элис.

"Теперь у них, несмотря на все страдания, в семье праздник - и уже есть фото счастливой зареванной от радости хозяйки с Элис. Чудеса случаются!" - подытожила Елена.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.