Через 2 недели после взрыва на Позняках на развалинах нашли кошку: отсиделась за диваном. ФОТО
Хозяева, которые спаслись при взрыве в жилом доме на Позняках, 2 недели разыскивали шотландскую вислоухую кошку по кличке Элис. Сегодня ее обнаружили спасатели.
Об этом написала в Фейсбуке киевлянка Елена Крыжанивская, информирует Цензор.НЕТ.
Спасатели заметили в одной из частично разрушенных взрывом квартир кошачий лоток и миски для воды и корма. Они решили обследовать углы и обнаружили под диваном кошку.
"И владельцы Элис, и просто свидетели происшествия рыдают над котейкой", - написала Елена.
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Киевлянка опубликовала фотографий объявления о розыске кошки, которые расклеивали по району хозяева Элис.
"Теперь у них, несмотря на все страдания, в семье праздник - и уже есть фото счастливой зареванной от радости хозяйки с Элис. Чудеса случаются!" - подытожила Елена.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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Щастя тобі, пухнаста красунечко!
Жаль, что только иногда... и не с нами)
Кстати, когда приехал в Украину, в первые же дни пребывания сразу же обратил внимание на то , что абсолютное большинство украинцев с огромной любовью относится к животным. Например, в Чернигове все уличные собаки очень чистые, здоровые и сытые, у всех на ушах небольшие красивые чипы(городская администрация и общество защиты животных провели чипизацию собак). Люди постоянно их кормят, с этими чистыми ухоженными собаками играют маленькие дети.
А вот на родине дедушки Ленина в городе Ульяновске по личному приказу мэра сотрудники местного управления МЧС провели массовую операцию по ОТРАВЛЕНИЮ городских собак. За один день ульяновскими живодёрами было убито около 900 животных.
Які там "худі та нещасні" - ви б бачили цих вгодованих кабанчиків ))))))
и кошке, и хозяевам!
Бог есть!
твой "бог"(кстати - бог чего он?) перебил миллионы людей из-за пустяков вроде смеха или недостаточной рабской покорности себе. да, желаю тебе шоб твой "бог" был и ты больше тут не писал таких глупостей.
главное завизжать погромче и от таких же умников собрать плюсики
Хоч одна добра новина за сьогодні!
В мене до братів наших менших співчуття набагато більше, ніж до невдах при владі і, тим більш, до "невдах" на окупованих територіях...
Може в мене просто співчуття померло?
Сколько временами нужно для счастья...
Надо найти подход.