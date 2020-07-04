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Новости Фото Российские террористы сбили Боинг
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Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился. ФОТОрепортаж

В Нидерландах напротив судебного комплекса "Схипхол" за полчаса до начала десятого судебного заседания по делу МН17 российская пропаганда показывала фильм о трагедии: "МН17 - неуслышанные свидетели".

Напротив центрального входа в здание судебного комплекса установили телевизор и колонки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Однако родственники погибших "сеанс" проигнорировали. Кроме организаторов акции, на показ никто не вышел.

Акцию устроила организация "Глобальные права мирных людей", которая в прошлом году организовывала показ другого "кино" о МН17 в Гааге.

Отмечается, что авторы фильма пытаются поставить под сомнение результаты официального расследования Международной совместной следственной группы, утверждая, что у официального следствия недостаточно доказательств причастности России. Свои "факты" и критику они выкладывают в подобных "фильмах".

Читайте также: Защита россиянина Пулатова, подозреваемого в организации теракта, получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17

Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился 01
Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился 02
Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился 03
Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился 04
Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился 05

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

Также читайте: Родственник жертв катастрофы MH17: Защита обвиняемых действует в том же духе, что и российские власти, это болезненно

Нидерланды (1585) россия (95660) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+66
Интересно а в этом фильме была бы версия - "они уже все мертвые летели"?
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04.07.2020 12:16
+51
Зря смеётесь над убогими...В конце 2015 года я такую заметку в одном из интернет изданий кацапской ********* читал...жаль на тот момент не удосужился отскринить тему.Дословно естественно не передам,но суть была такова,якобы западные(читай американские) спецслужбы загрузили в самолёт малазийских мигрантов к которым были применены депортация и запрет на въезд в Нидерланды,после чего пассажиров усыпили сильнодействующим газом а самолёт специально вели в режиме беспилотника над Украинским донбасом,где в полете были произведены взрывы управляемых зарядов взрывчатки для дискредитации РФии.
Так что помните...в психбольнице закрытого типа Дедывоевания и Сколенвставвния день открытых дверей ещё не закончился...
Я не сторонник и не поклонник Гитлера,скорее категорический противник,но иногда высказывания Адольфа Алоизевича по отношению к русским свиньям наводят на определенные размышления,а может он всё таки был прав?
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04.07.2020 12:51
+49
електорат ОПЗЖ і Шарія, точно.
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04.07.2020 12:16
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQiqzpoLPqAhXvsYsKHSvQDogQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC&usg=AOvVaw0kehQFVBLEO-6vY721Pai7 Всемирная лига сексуальных реформ - Википедия
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04.07.2020 12:13 Ответить
обратитесь -
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04.07.2020 12:20 Ответить
на фото-тетя с широкой сракой--точно россиянка
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04.07.2020 15:37 Ответить
Поверьте, не все так однозначно...
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04.07.2020 23:30 Ответить
испанский диспетчер и биндеровский бамбардировщик в главных ролях
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04.07.2020 12:14 Ответить
Интересно а в этом фильме была бы версия - "они уже все мертвые летели"?
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04.07.2020 12:16 Ответить
и запах какой то не свежий в кабине пилота
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04.07.2020 12:31 Ответить
Зря смеётесь над убогими...В конце 2015 года я такую заметку в одном из интернет изданий кацапской ********* читал...жаль на тот момент не удосужился отскринить тему.Дословно естественно не передам,но суть была такова,якобы западные(читай американские) спецслужбы загрузили в самолёт малазийских мигрантов к которым были применены депортация и запрет на въезд в Нидерланды,после чего пассажиров усыпили сильнодействующим газом а самолёт специально вели в режиме беспилотника над Украинским донбасом,где в полете были произведены взрывы управляемых зарядов взрывчатки для дискредитации РФии.
Так что помните...в психбольнице закрытого типа Дедывоевания и Сколенвставвния день открытых дверей ещё не закончился...
Я не сторонник и не поклонник Гитлера,скорее категорический противник,но иногда высказывания Адольфа Алоизевича по отношению к русским свиньям наводят на определенные размышления,а может он всё таки был прав?
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04.07.2020 12:51 Ответить
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04.07.2020 12:55 Ответить
Шо значит "может"? Он был точно прав! Хайль!
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04.07.2020 13:03 Ответить
АлександрАлександр, а может все же нужно было чтобы Гитлер таки войну выиграл и загнал этих доисторических дикарей в Сибирские кедровые джунгли, то и человчество спало бы сейчас спокойнее?
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04.07.2020 13:37 Ответить
Загнал бы адольф алоизовович не только русских, но и украинцев и белорусов, ибо не видел между ними большой разницы (я не есть эксперт по работам и планам бесноватого фюрера, пусть меня поправят); про судьбу евреев при таком "раскладе" я не говорю, она очевидна. Наверное, поэтому он и не победил - очень многие не хотели его победы.
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05.07.2020 11:00 Ответить
Над убогими смеешся))) Как ты оцениваешь свой уровень умственнго развития? Да и статьи такие писали поляки. Там и взрывчатка с рассасывающимися осколками и пулями, и полная кабина спящих, спорящих и пьющих людей....
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04.07.2020 23:11 Ответить
Точно, а еще была кацаповерсия что загрузили в самолет невостребованные трупы из мрогов, одели их всех в черную одежду от бренда Гуччи (!) и пустили на Донецк
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05.07.2020 11:34 Ответить
ні.. це інший фільм...Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 898
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04.07.2020 14:33 Ответить
Ні, неправильне фото. Візитки Яроша не вистачає.
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05.07.2020 11:02 Ответить
Той диспетчер, що через півроку у Твіттері перетворився на бабу-сєпарку? Що з нього взять? Гейропа! Взяв і стать змінив...
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04.07.2020 12:31 Ответить
зайчик-безяйчик))
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04.07.2020 12:57 Ответить
К сожалению некоторые жители Украины, смотрели бы с удовольствием.
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04.07.2020 12:14 Ответить
електорат ОПЗЖ і Шарія, точно.
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04.07.2020 12:16 Ответить
І "кріворожія"
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04.07.2020 12:42 Ответить
по приколу
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04.07.2020 12:18 Ответить
та ці їхні «приколи», боком вилазять Україні...
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04.07.2020 12:59 Ответить
Іпанутим кацам нема спокою. Вони вже самі вірять у свою брехню. Патологія.
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04.07.2020 12:15 Ответить
недаром путин восхищался Гебельсом
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04.07.2020 12:18 Ответить
Кацапи все ЗНАЮТЬ.
Це ж народ з менталітетом злодія, і у таких випадках він йде типа : «в нєсознанку».
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04.07.2020 12:18 Ответить
где это кино можна посмотреть , интересно что лапти там состряпали ?
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04.07.2020 12:17 Ответить
по приколу?
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04.07.2020 12:19 Ответить
ага
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04.07.2020 12:23 Ответить
Короче, на тобі тізєр:
«Порох, у прєступном сговорє з Пастором, подкупілі Діспєтчєра Карлоса, чтоп он навєл ракєтоплан летчіка Волошина на Боинг.»
Дальшє сам знаєш.
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04.07.2020 12:28 Ответить
ЛайноНьюз ніхто не хоче дивитись. Бяда.
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04.07.2020 12:19 Ответить
https://uapress.info/ru/news/show/30620 Путин публично восхищается нацистом Гебельсом
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04.07.2020 12:21 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2014/7/9/106277/ Путин: Геббельс был талантливым человеком, он добивался своего
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04.07.2020 12:22 Ответить
То не та тетка из Луганска там ходит -поверте всё не так однозначно
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04.07.2020 12:30 Ответить
Приємно коли парашу міжнародне право хреначать мордою аб стол. Москаликі це поважають!
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04.07.2020 12:33 Ответить
а такие кадры там были??????
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 3379Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 9268Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 9989Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 6262Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 4964

....
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04.07.2020 12:34 Ответить
бк

Адвокат родичів у справі MH17: Можновладців РФ не судитимуть



"Очевидно, що є більш високопоставлені представники російської влади, військові й цивільні, які мусили мати до цього стосунок. Їх не судитимуть. Усі питання про відповідальність Російської Федерації за дії, які чинили її військові та політичні актори, не розглядатимуться в цьому суді. Це не процес, в якому сім'ї загиблих виступають проти Росії, це процес сімей проти цих чотирьох. Але потрібно ще й довести, що це були дії, скоєні за допомогою влади російської держави. Гадаю, всі родини хочуть, щоб це відбулося, але це попереду, поки що процес не про це.
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04.07.2020 12:42 Ответить
даже грузовик арендовали за 30 евро ....ммм что то ************ становиться немного жаль .... да нет конечно , вру))) желаю им так же подохнуть от рук ***** .... смерть свинособак - это только плюсовой рейтинг для *****.
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04.07.2020 12:42 Ответить
Попередили б заранше, то наш Єрмак, Сівохо і найсвітліший приїхалиб дивитися. То якраз те, про що вони мріють.
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04.07.2020 12:51 Ответить
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 1853
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04.07.2020 12:53 Ответить
Особенно зачетно смотрится характерный русский разрез глаз!!!
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04.07.2020 22:33 Ответить
гебешна кремлівська мафія загралась по всьому світу...якщо світ не здолає цю кремлівську хунту хоча б на своїй території...то може й світу більше не буде...вони тільки все плюндрують.
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04.07.2020 13:05 Ответить
Жалюгідні відмазки набутилочних холопів *****😂😂😂
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04.07.2020 13:15 Ответить
у глистів своя скрєпно-анальна правда...
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04.07.2020 13:24 Ответить
Русская свинья -она такая: ее гонят в дверь она лезет в окно. Подлый народишко эти моксели, такие понятия, как совесть, стыд и честь у них полностью атрофированы.
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04.07.2020 13:30 Ответить
Как это кацапы не устроили альтернативный суд у себя по МН17 с сознавшимися карателями, украинским летчиком,который сбил самолёт так далее со вмякими испанскими диспетчерами.
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04.07.2020 13:36 Ответить
Лидер антиевропейской и антииммигрантской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде, организовавший в Нидерландах https://www.dsnews.ua/world/kto-zakazal-ukrainu-gollandskim-satirikam--03102015175400 референдум против Ассоциации ЕС с Украиной, тесно сотрудничал с россиянином Владимиром Корниловым. Корнилов же, как учит нас Википедия - украинский, российский и донецкий политолог, историк, журналист и общественный деятель, возглавлявший украинский филиал Института стран СНГ в Киеве и Центра евразийских исследований в Гааге (Нидерланды). При этом сам Корнилов отрицает наличие связей с Кремлем.
Боде вел с Корниловым активную электронную переписку и прямо, без обиняков, просил у него денег на свои проекты, обещая взамен содействовать в решении различных, важных для Корнилова, проблем. В частности, он обещал поспособствовать отказу Украине во включении в программу Ассоциации с ЕС, а также выходу Нидерландов из НАТО. При этом, деньги от Корнилова получали как сам Боде, так и партийный казначей Хенк Оттен, исключенный из FvD в прошлом году из-за обвинений в мошенничестве. История его исключения длинна, и изобилует поворотами, но, если коротко - он не договорился с Боде о том, как надо разделить полученные деньги, а партийный вес у Боде оказался больше.
Все это прямо следует из переписки в WhatsApp между Боде и Корниловым, а также Боде и Оттеном, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/baudet-verwijst-in-apps-naar-russische-betalingen полученной расследовательской телепрограммой "Zembla" .
Мораль: не болтайте лишнего в WhatsApp.
Сам Боде в https://forumvoordemocratie.nl/actueel/reactie-fvd-op-valse-beschuldigingen-zembla заявлении , опубликованном перед выходом в эфир посвященного ему выпуска "Zembla", утверждал, что его общение с Корниловым носило "игривый характер". Но тут Боде поджидал неприятный сюрприз: он не знал, что в распоряжении "Zembla" есть ещё и его переписка с партийным казначеем.
При этом, партия Боде показала отличные результаты на местных выборах 2019 года, где заняла первое место, получив 86 мандатов из 570 и оттеснив на второе место "Народную партию за свободу и демократию" (VVD) премьера Марка Рютте, а также на выборах в Сенат, в том же году, где ей досталось десять мандатов из 75 (у VVD - 12). Это означает очень существенный прирост популярности FvD, наступивший с момента выборов 2017 года в нижнюю палату парламента, где она получила только два мандата из 150 (VVD - 32).
По сути же, "Zembla" не сообщила ничего особо нового, кроме факта прямого финансирования Боде и его партии Кремлем, впрочем, взломанная переписка WhatsApp с юридической точки зрения - никакое не доказательство. О пророссийской позиции Боде было известно с момента создания им "под референдум" его FvD. Боде выступает за отмену санкций ЕС, наложенных на Россию после оккупации Крыма в 2014 году, и за "нормализацию отношений" с Москвой, а также заявляет о непричастности России к уничтожению Боинга рейса MH17 в 2014 году.https://www.dsnews.ua/world/v-ozhidanii-bode-kak-ves-politicheskiy-musor-okazyvaetsya-18042020220000
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05.07.2020 09:10 Ответить
Фотографии когда сделаны? Вчера и сегодня в Гааге такой солнечной погоды не было.
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04.07.2020 13:43 Ответить
Незачет, кацапчик. Судебный комплекс "Схипхол" находится возле Амстердама. Тщательнее надо.
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04.07.2020 14:26 Ответить
Москалька тупість вже навіть не дивує.
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04.07.2020 17:36 Ответить
Торезу вернули своё изначальное название - ЧИСТЯКОВО.
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04.07.2020 14:20 Ответить
козломордый,водки нет,иди найух
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04.07.2020 14:26 Ответить
русский, твоей стране-помойке давно вернули ее первоначальное название - страна-помойка.
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04.07.2020 17:01 Ответить
Диниряне послали французського коммі? Бандерівці мають бути проти? хоча Грязново більше пасує.
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04.07.2020 17:36 Ответить
Москве уже не кто не верит! Но убогие все таки еще пытаются как-то выкрутиться. Не поможет, пора сушить сухари.
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04.07.2020 15:06 Ответить
Вони ще гарно вміють підкупати свідків і фінансувати лобістів і нацистські партії.
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28.08.2020 13:12 Ответить
Правда всеодно переможе,хоч би як там не бісились кацапські ублюдки!
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04.07.2020 15:11 Ответить
Вот шо значит Европа! Даже обыкновенные коровы в белых плащах ходють и мэстным обывателям "правдивые" хвильмы показують.
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04.07.2020 15:52 Ответить
Шо то они место не правильное выбрали. Ту порнографию, что наснимали кремлевские журнашлюхи, разве что в квартале красных фонарей крутить можно.
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04.07.2020 16:43 Ответить
Easy 2 Rent
Тремя словами с иллюстрацией
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04.07.2020 17:34 Ответить
удивительно шо не зомбокамаз с телевизором пригнали как в Крыму.
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04.07.2020 18:45 Ответить
Во ведь мрази! Это антилюди! Антихристы прОклятые!
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04.07.2020 18:52 Ответить
От жеш позорники паганые...
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04.07.2020 19:27 Ответить
Ну,господа панове, кто по такой жаре съел позавчерашний оливье?
Радикальное средство, действует со второй минуты!
https://www.gazeta.ru/army/2019/07/25/12532699.shtml
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04.07.2020 20:00 Ответить
Друзья! Пора быстрее призвать Путина в Гаагу к ответу. Судить его и расстрелять как собаку.
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04.07.2020 20:34 Ответить
Черлидерша зад знатный отъела на мордоровских бабуреках...
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05.07.2020 08:00 Ответить
какое убожество. Хреново консервы отрабатывают деньги кремляди)
лишь бы для галочки.))
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05.07.2020 09:00 Ответить
Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 844
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05.07.2020 09:01 Ответить
ОЖИДАНИИ БОДЕ. КАК КРЕМЛЬ НИДЕРЛАНДСКОГО ПОЛИТИКА НАНЯЛ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО
https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E
https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E

https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E Сергей ИЛЬЧЕНКО

https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E Политический обозреватель

Суббота, 18 Апреля 2020
Если некто говорит и действует в интересах Кремля, тесно общаясь с его агентурой, он, вероятно, кремлевский лоббист. Даже если этому нет прямых доказательств...

https://www.dsnews.ua/world/v-ozhidanii-bode-kak-ves-politicheskiy-musor-okazyvaetsya-18042020220000

Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився - Цензор.НЕТ 5346
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05.07.2020 09:06 Ответить
ЛЮДИ ЧОМУ ВИ ДИВУЄТЕСЬ - В МОСКОВІЇ БРЕХНЯ ЦЕ НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ І ВОНИ ПИШАЮТЬСЯ СВОЇМ ВМІННЯМ БРЕХАТИ І ОБМАНЮВАТИ, ТОМУ МАЦКОВЯ ЖИВА ДОСІ
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28.08.2020 13:09 Ответить
 
 