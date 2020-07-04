Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился. ФОТОрепортаж
В Нидерландах напротив судебного комплекса "Схипхол" за полчаса до начала десятого судебного заседания по делу МН17 российская пропаганда показывала фильм о трагедии: "МН17 - неуслышанные свидетели".
Напротив центрального входа в здание судебного комплекса установили телевизор и колонки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Однако родственники погибших "сеанс" проигнорировали. Кроме организаторов акции, на показ никто не вышел.
Акцию устроила организация "Глобальные права мирных людей", которая в прошлом году организовывала показ другого "кино" о МН17 в Гааге.
Отмечается, что авторы фильма пытаются поставить под сомнение результаты официального расследования Международной совместной следственной группы, утверждая, что у официального следствия недостаточно доказательств причастности России. Свои "факты" и критику они выкладывают в подобных "фильмах".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.
На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.
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Я не сторонник и не поклонник Гитлера,скорее категорический противник,но иногда высказывания Адольфа Алоизевича по отношению к русским свиньям наводят на определенные размышления,а может он всё таки был прав?
Це ж народ з менталітетом злодія, і у таких випадках він йде типа : «в нєсознанку».
«Порох, у прєступном сговорє з Пастором, подкупілі Діспєтчєра Карлоса, чтоп он навєл ракєтоплан летчіка Волошина на Боинг.»
Дальшє сам знаєш.
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Адвокат родичів у справі MH17: Можновладців РФ не судитимуть
"Очевидно, що є більш високопоставлені представники російської влади, військові й цивільні, які мусили мати до цього стосунок. Їх не судитимуть. Усі питання про відповідальність Російської Федерації за дії, які чинили її військові та політичні актори, не розглядатимуться в цьому суді. Це не процес, в якому сім'ї загиблих виступають проти Росії, це процес сімей проти цих чотирьох. Але потрібно ще й довести, що це були дії, скоєні за допомогою влади російської держави. Гадаю, всі родини хочуть, щоб це відбулося, але це попереду, поки що процес не про це.
Боде вел с Корниловым активную электронную переписку и прямо, без обиняков, просил у него денег на свои проекты, обещая взамен содействовать в решении различных, важных для Корнилова, проблем. В частности, он обещал поспособствовать отказу Украине во включении в программу Ассоциации с ЕС, а также выходу Нидерландов из НАТО. При этом, деньги от Корнилова получали как сам Боде, так и партийный казначей Хенк Оттен, исключенный из FvD в прошлом году из-за обвинений в мошенничестве. История его исключения длинна, и изобилует поворотами, но, если коротко - он не договорился с Боде о том, как надо разделить полученные деньги, а партийный вес у Боде оказался больше.
Все это прямо следует из переписки в WhatsApp между Боде и Корниловым, а также Боде и Оттеном, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/baudet-verwijst-in-apps-naar-russische-betalingen полученной расследовательской телепрограммой "Zembla" .
Мораль: не болтайте лишнего в WhatsApp.
Сам Боде в https://forumvoordemocratie.nl/actueel/reactie-fvd-op-valse-beschuldigingen-zembla заявлении , опубликованном перед выходом в эфир посвященного ему выпуска "Zembla", утверждал, что его общение с Корниловым носило "игривый характер". Но тут Боде поджидал неприятный сюрприз: он не знал, что в распоряжении "Zembla" есть ещё и его переписка с партийным казначеем.
При этом, партия Боде показала отличные результаты на местных выборах 2019 года, где заняла первое место, получив 86 мандатов из 570 и оттеснив на второе место "Народную партию за свободу и демократию" (VVD) премьера Марка Рютте, а также на выборах в Сенат, в том же году, где ей досталось десять мандатов из 75 (у VVD - 12). Это означает очень существенный прирост популярности FvD, наступивший с момента выборов 2017 года в нижнюю палату парламента, где она получила только два мандата из 150 (VVD - 32).
По сути же, "Zembla" не сообщила ничего особо нового, кроме факта прямого финансирования Боде и его партии Кремлем, впрочем, взломанная переписка WhatsApp с юридической точки зрения - никакое не доказательство. О пророссийской позиции Боде было известно с момента создания им "под референдум" его FvD. Боде выступает за отмену санкций ЕС, наложенных на Россию после оккупации Крыма в 2014 году, и за "нормализацию отношений" с Москвой, а также заявляет о непричастности России к уничтожению Боинга рейса MH17 в 2014 году.https://www.dsnews.ua/world/v-ozhidanii-bode-kak-ves-politicheskiy-musor-okazyvaetsya-18042020220000
Тремя словами с иллюстрацией
Радикальное средство, действует со второй минуты!
https://www.gazeta.ru/army/2019/07/25/12532699.shtml
лишь бы для галочки.))
https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E
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https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E Сергей ИЛЬЧЕНКО
https://www.dsnews.ua/search?q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E Политический обозреватель
Суббота, 18 Апреля 2020
Если некто говорит и действует в интересах Кремля, тесно общаясь с его агентурой, он, вероятно, кремлевский лоббист. Даже если этому нет прямых доказательств...
https://www.dsnews.ua/world/v-ozhidanii-bode-kak-ves-politicheskiy-musor-okazyvaetsya-18042020220000