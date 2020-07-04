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Легковушки столкнулись "лоб в лоб" у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей. ФОТОрепортаж

Авария произошла в 25 км от курортного поселка Кирилловка в Запорожской области. Дети в возрасте от 2 до 8 лет попали в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo Lanos" и "BMW". В результате происшествия травмировались 6 лиц, из них 4 ребенка", - сказано в сообщении.

25-летнего водителя Daewoo Lanos пришлось доставать из машины при помощи специального оборудования - его зажало конструкциями авто.

"Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет. Всех госпитализировали в центральную районную больницу", - сообщили спасатели.

Следователи выясняют причины аварии.

Также на Цензор.НЕТ: Микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, - полиция. ФОТО

Легковушки столкнулись лоб в лоб у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей 01
Легковушки столкнулись лоб в лоб у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей 02
Легковушки столкнулись лоб в лоб у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей 03
Легковушки столкнулись лоб в лоб у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей 04
Легковушки столкнулись лоб в лоб у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей 05

Автор: 

дети (6516) ДТП (7677) Запорожская область (3117) ГСЧС (4982)


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Топ комментарии
+5
Ладно про себя не думают когда "летают", про детей хотя бы подумали.
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04.07.2020 13:49
+2
Це вони вже звернули з траси де стоїть олень. Там до Кирялівки 40 км. Таке враження що автомобілі зроблені з шоколадної фольги.
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04.07.2020 13:38
+2
От Запорожья до Васильевки.
Я езжу через Балабино.
Выезжаю на трассу возле полуторки.
Минус два подъёма.
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04.07.2020 14:03
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В Мелитополе сегодня рано утром лоб в лоб столкнулись БМВ и Лада. Водила БМВ был бухой https://ria-m.tv/news/199735/pervyie_minutyi_posle_dtp_v_melitopole_spasateli_vyirezali_voditelya_iz_pokorejennogo_vaza_(video).html
Легковушки столкнулись "лоб в лоб" у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей - Цензор.НЕТ 6257
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04.07.2020 13:28 Ответить
Це вони вже звернули з траси де стоїть олень. Там до Кирялівки 40 км. Таке враження що автомобілі зроблені з шоколадної фольги.
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04.07.2020 13:38 Ответить
Да ну её, эту фольгу...
Главное, все живы.
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04.07.2020 13:41 Ответить
В районе села Шелюги.
Легковушки столкнулись "лоб в лоб" у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей - Цензор.НЕТ 2691
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04.07.2020 13:50 Ответить
Так вони й зроблені з фольги... але деяким не вистачає розуму це зрозуміти.
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04.07.2020 14:10 Ответить
ні, то просто клоуни за кермом, клоуни-пісюаністи
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04.07.2020 17:47 Ответить
если бы это был чистый лобовой, то в Ланосе была бы всех хана!!
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04.07.2020 13:42 Ответить
А чего не сообщается, кто был на встречке?
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04.07.2020 13:42 Ответить
Похоже, что деу, у обоих удар со стороны водителя. Обоих откинула в сторону движения вправо, то есть дек на встречен был, но у бмв скорость выше была.
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04.07.2020 13:47 Ответить
И почему деу?
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04.07.2020 19:38 Ответить
Ладно про себя не думают когда "летают", про детей хотя бы подумали.
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04.07.2020 13:49 Ответить
Всегда!
Когда еду на отдых, не спешу.
Отдых начинается, когда сажусь за руль, выезжая из дому.
Самый напряженный участок - Запорожье - Васильевка.
Начинается какая-то бешеная скачка.
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04.07.2020 13:53 Ответить
До Мелітополя 12 підйомів.
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04.07.2020 13:58 Ответить
От Запорожья до Васильевки.
Я езжу через Балабино.
Выезжаю на трассу возле полуторки.
Минус два подъёма.
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04.07.2020 14:03 Ответить
Сейчас до Васильевки дорогу сделали, будет попроще. А вот от Зеленого гая до Мелитополя - колея и наплывы. Вот там теперь худший участок.
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04.07.2020 18:22 Ответить
В прошлом году участками наплывы срезали.
Снова накатали.
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04.07.2020 19:21 Ответить
ни хренасе у кириловки.с того перекрестка до кириловки ещё ехать около 50км.правдивее было бы на таком то километре трассы Харьков-Симферополь.
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04.07.2020 19:23 Ответить
Жаль, что благоразумия не хватает. Цените жизнь и уважайте других водителей на дороге.
Надеюсь, видеорегистратор, хоть какой то зафиксировал ДТП.
Не хотелось бы, чтобы бабки были выше настоящей справедливости.
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04.07.2020 19:44 Ответить
бимер радужный крепше стильной корейской квази иномарки
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04.07.2020 19:52 Ответить
"
"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo Lanos" и "BMW". В результате происшествия травмировались 6 лиц, из них 4 ребенка", - сказано в сообщении.
25-летнего водителя Daewoo Lanos пришлось доставать из машины при помощи специального оборудования - его зажало конструкциями авто.
"Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет. Всех госпитализировали в центральную районную больницу", - сообщили спасатели.

Это называется "родители"?
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04.07.2020 20:09 Ответить
 
 