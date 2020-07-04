Легковушки столкнулись "лоб в лоб" у Кирилловки, пострадали 2 взрослых и 4 детей. ФОТОрепортаж

Авария произошла в 25 км от курортного поселка Кирилловка в Запорожской области. Дети в возрасте от 2 до 8 лет попали в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo Lanos" и "BMW". В результате происшествия травмировались 6 лиц, из них 4 ребенка", - сказано в сообщении.

25-летнего водителя Daewoo Lanos пришлось доставать из машины при помощи специального оборудования - его зажало конструкциями авто.

"Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет. Всех госпитализировали в центральную районную больницу", - сообщили спасатели.

Следователи выясняют причины аварии.

Также на Цензор.НЕТ: Микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, - полиция. ФОТО









