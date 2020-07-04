Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский открыл в г. Южный в Одесской области спорткомплекс при школе №1. В мероприятии участвовали десятки детей.
Посещение Южного - первый пункт в программе визита Зеленского в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Одесса онлайн".
Президент официально открыл спортивный комплекс при школе №1, сооруженный в рамках программы "Большое строительство".
В мероприятии приняли участие десятки детей-спортсменов - футболистов, борцов, волейболистов и многих других.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать
В Одесской области продолжает действовать карантин. По состоянию на 4 июля в регионе выявлены 1835 случаев заболевания COVID-19.
Топ комментарии
+29 cloud2009 #346452
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+21 Роман с камнем
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+20 Роман с камнем
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была такая газатка "правда". чет просто вспомнилось....
ниче шо б-ство бессимптомно носит вирус и делится им с ближними? та даже если подохнет кто от вируса - он перед этим дней 10-15 тоже был "не болен"
я х.з., но вы написал явную чушь - как мона знать шо болен? если симптомы есть то вообще нельзя никуда идти хоть в маске хоть в сварочном щитке
Там дето кросс бегут, на фотографиии показано.
Хотите, чтобы было как в Китае, где два ребенка умерли от гипоксии на уроках физкультуры в школе? Напомню, что значит "умерли от гипоксии" - это означает, что дети задохнулись.
Вы поняли? Дети задохнулись, из-за занятий физкультурой в масках.
типо нельзя обойтись без физры вообще?
Что-то "морда лица" у "бубочки" странная, широкая, и подбородок не острый.
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
Вчора навела вам цитату на вашу брехню. Мовчите.
Чомусь "забуваєте" написати, що йдеться про тих, хто пролежав у палаті інтенсивної терапії 30-40 днів.
І цьому проХВесору не було чим зайнятися, як робити розтини саме таких пацієнтів.
Цікаво, чи при іншій хворобі після такого тривалого періоду в подібному стані нема жодних ускладнень та невідворотних змін в організмі.
Брехуни і маніпулятори.
"по-третє, це робила наша кохана ЗЄльоная бубачка, а всім парахоботам закрыть свои поганые собачьи рты...."
чи не так, ЗЕльоный ?
ти, до речи дуб-епанский или сосна раздупленная по статі ?
фильм !
фильм !
если хоть в чем-то разбирается ЗЕльная Шмаркля, так это в постановке света
Вова, ты поехал открывать спорткомплекс который не строил, или эпидемию стимулировать , тварь зелёная !
Слов нет от деятельрости этого идиота !
шмаркля, поц ты криворожский, ты сматри там, чтоб все как на рассее, где ты делал свои бабки даже во время подлой рашистской агрессии, обсирая и унижая все украинское.
чтоб все путем. все по лучшим образцам...
Пиар на детях в период пандемии - цынизм высшей пробы.
Да ещё и заслугу по строительству себе присвоил.