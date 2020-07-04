Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский открыл в г. Южный в Одесской области спорткомплекс при школе №1. В мероприятии участвовали десятки детей.

Посещение Южного - первый пункт в программе визита Зеленского в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Одесса онлайн".

Президент официально открыл спортивный комплекс при школе №1, сооруженный в рамках программы "Большое строительство".

В мероприятии приняли участие десятки детей-спортсменов - футболистов, борцов, волейболистов и многих других.

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В Одесской области продолжает действовать карантин. По состоянию на 4 июля в регионе выявлены 1835 случаев заболевания COVID-19.