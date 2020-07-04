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Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский открыл в г. Южный в Одесской области спорткомплекс при школе №1. В мероприятии участвовали десятки детей.

Посещение Южного - первый пункт в программе визита Зеленского в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Одесса онлайн".

Президент официально открыл спортивный комплекс при школе №1, сооруженный в рамках программы "Большое строительство".

Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 01Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 02Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 03Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 04

В мероприятии приняли участие десятки детей-спортсменов - футболистов, борцов, волейболистов и многих других.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 05
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 06
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 07
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 08
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области 09

В Одесской области продолжает действовать карантин. По состоянию на 4 июля в регионе выявлены 1835 случаев заболевания COVID-19.

Автор: 

дети (6516) Зеленский Владимир (20482) Одесская область (3588)


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Топ комментарии
+29
идиот какой то в середине клешней машет..
на лице его прямо написано - кретин...
Малоросня это ничтожество избрала своим начальником и начальником своих детей...
Дурни...
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04.07.2020 14:33
+21
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области - Цензор.НЕТ 2648
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04.07.2020 14:54
+20
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области - Цензор.НЕТ 2267
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04.07.2020 14:56
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Тот, кто болеет, тот и пусть носит маску. И на стадион он не портеся. Он же болен! \\\\\\\\\\\

была такая газатка "правда". чет просто вспомнилось....
ниче шо б-ство бессимптомно носит вирус и делится им с ближними? та даже если подохнет кто от вируса - он перед этим дней 10-15 тоже был "не болен"
я х.з., но вы написал явную чушь - как мона знать шо болен? если симптомы есть то вообще нельзя никуда идти хоть в маске хоть в сварочном щитке
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04.07.2020 15:26 Ответить
Какие, к чертям маски, на занятием спортом???
Там дето кросс бегут, на фотографиии показано.

Хотите, чтобы было как в Китае, где два ребенка умерли от гипоксии на уроках физкультуры в школе? Напомню, что значит "умерли от гипоксии" - это означает, что дети задохнулись.
Вы поняли? Дети задохнулись, из-за занятий физкультурой в масках.
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04.07.2020 14:52 Ответить
ну правильно - партия сказала что нужно быть здоровенькими, а это значит что маленьких рабов надо часик погонять, а поскольку они больненькие пока что, то нужно шоб были в намордничках.
типо нельзя обойтись без физры вообще?
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04.07.2020 15:37 Ответить
Там еще в помещении туалет был,Янелох должен был первым кнопку пуска,вернее спуска нажать.Оно ведь ссыкло?
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04.07.2020 14:54 Ответить
А на фотографии, вообще, бубочка, а не "русский абрек" какой-то?
Что-то "морда лица" у "бубочки" странная, широкая, и подбородок не острый.
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04.07.2020 14:54 Ответить
У него даже ладошки черные)) И где он так загорел... во время карантина))
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04.07.2020 15:07 Ответить
Почернел на работе.
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05.07.2020 03:10 Ответить
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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04.07.2020 14:56 Ответить
Профессор "сердечно-сосудистых наук", это как?
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04.07.2020 15:04 Ответить
Ви маніпулюєте.
Вчора навела вам цитату на вашу брехню. Мовчите.
Чомусь "забуваєте" написати, що йдеться про тих, хто пролежав у палаті інтенсивної терапії 30-40 днів.
І цьому проХВесору не було чим зайнятися, як робити розтини саме таких пацієнтів.
Цікаво, чи при іншій хворобі після такого тривалого періоду в подібному стані нема жодних ускладнень та невідворотних змін в організмі.
Брехуни і маніпулятори.
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04.07.2020 21:00 Ответить
Если коронавирус нельзя победить, тогда его надо возглавить. Правда, мистер главзебил?
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04.07.2020 14:59 Ответить
Эти дети хорошего качества ?
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04.07.2020 19:06 Ответить
По-перше, це відбувається на відкритому повітрі, що дозволено під час адаптивного карантину, по-друге, там збережено дистанцію.
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04.07.2020 15:06 Ответить
а чому забув по-трерє ???

"по-третє, це робила наша кохана ЗЄльоная бубачка, а всім парахоботам закрыть свои поганые собачьи рты...."

чи не так, ЗЕльоный ?

ти, до речи дуб-епанский или сосна раздупленная по статі ?
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04.07.2020 20:26 Ответить
Треба було бачити як зе-бидло без масок в припортовом заводі сиділо в Одесі.Мабуть короновірусу кінець. Ляшко та степашку на смітник.
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04.07.2020 15:18 Ответить
если глав-зебил без маски, почему другие должны быть в масках
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04.07.2020 15:30 Ответить
Оце рівень президента- відкрити спорткомплекс у Одеській області))) прям як нарасєє- скоро будемо з фанфарами відкривати нові зупинки, смітники та євровікна у школах))
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04.07.2020 16:00 Ответить
Хахах
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04.07.2020 23:21 Ответить
оле опа Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області - Цензор.НЕТ 7481
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04.07.2020 16:56 Ответить
фильм!

фильм !
фильм !

если хоть в чем-то разбирается ЗЕльная Шмаркля, так это в постановке света
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04.07.2020 20:29 Ответить
это банеры похоже... а "травка" супер - одеялом строительный мусор накрыли и ЗЕшибись...
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04.07.2020 23:54 Ответить
Те, що категорично не можна було робити Порошенку, зеленському не тільки можна, але і гаряче вітається зеботами.
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04.07.2020 18:04 Ответить
Десятки детей без масок участвовали в открытии Зеленским школьного спорткомплекса в Одесской области.

Вова, ты поехал открывать спорткомплекс который не строил, или эпидемию стимулировать , тварь зелёная !
Слов нет от деятельрости этого идиота !
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04.07.2020 19:31 Ответить
ЗеБіли ще щось гавкали проти Порошенка.))

шмаркля, поц ты криворожский, ты сматри там, чтоб все как на рассее, где ты делал свои бабки даже во время подлой рашистской агрессии, обсирая и унижая все украинское.
чтоб все путем. все по лучшим образцам...

Десятки дітей без масок брали участь у відкритті Зеленським шкільного спорткомплексу в Одеській області - Цензор.НЕТ 7729
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04.07.2020 19:48 Ответить
Пригнали детей в жару ради одной единственной цели - пиар.
Пиар на детях в период пандемии - цынизм высшей пробы.
Да ещё и заслугу по строительству себе присвоил.
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04.07.2020 22:29 Ответить
Отборнейший ************.
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04.07.2020 23:23 Ответить
Ясно-понятно, были бы маски- написали бы , что трава красная,а не зелёная. Открытие такого замечательного комплекса- это очень хорошая новость. Продолжайте в том же духе, Владипмир Александрович
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05.07.2020 08:08 Ответить
Какой это комплекс? Это дешёвая благоустроенная площадка, подобные которой в приличных странах в больших городах есть почти в каждом квартале, не говоря уже о спортивных школах и базах.
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05.07.2020 12:30 Ответить
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