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Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов. ФОТО

Государственное управление делами за 41,5 тыс. грн арендовало велосипеды, на которых президент Украины Владимир Зеленский катался с представителями нескольких СМИ на День журналиста.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на ProZorro, передает Цензор.НЕТ.

При этом информацию о закупке "Услуги по использованию предметов спортивного назначения (велосипедов), необходимые при проведении мероприятий и официальных приемов с участием президента" на сайте обнародовали 1 июля – почти через месяц после самого мероприятия.

Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов 01

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Журналистка программы "Схемы" Валерия Егошина в Facebook сообщила, что контракт выполнял ФЛП Алексей Кушка, который является совладельцем популярных в Киеве сервисов аренды велосипедов.

"Классно, что сервисы проката велосипедов становятся популярными. Не классно, что прихоть президента исполняет и оплачивает ГУД. Прийти в пункт аренды и взять велосипед, которым воспользовался Зеленский, в день стоит 600 грн", - написала она.

Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов 02
Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов 03

Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов 04

бюджет (4838) журналистика (3303) Зеленский Владимир (20482) расходы (140)


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Топ комментарии
+59
Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов - Цензор.НЕТ 8936
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04.07.2020 14:41
+40
Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов - Цензор.НЕТ 1407
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04.07.2020 14:46
+37
За что там Луцик в свое время сидел?
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04.07.2020 14:33
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Страница 2 из 2
Еще один факт для будущих обвинений ЗеБила Оманского...
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04.07.2020 15:59 Ответить
Обвинений в чем? В езде на велосипеде?
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04.07.2020 17:21 Ответить
нецелевое использование государственных средств
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04.07.2020 17:50 Ответить
увы, суммы не хватает
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04.07.2020 20:20 Ответить
ЗЕянелох клинический дегенерат, кремлевская ГНИДА, трус, предатель и враг Украине.
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04.07.2020 15:59 Ответить
Все, крім дегенерат. Дегенерати ті, хто дав йому необмежену владу і досі не отямились.
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04.07.2020 17:58 Ответить
І ти, Брут?
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05.07.2020 00:15 Ответить
Та пожалуйста, зебилам нежалко
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04.07.2020 16:10 Ответить
Зеленский и компания опять без масок. А как же карантин?
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04.07.2020 16:12 Ответить
ето угроза....
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04.07.2020 16:15 Ответить
А за свои личные деньги, долларовый миллионер Зеленский, не мог покатать журналистов?
Жлоб убогий..... Буаааа.....
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04.07.2020 16:51 Ответить
ну от зачем Вы так?
какие у него деньги?? саткудава??? он все Ленке отдает, а уж она потом все его залеты-перелеты оплачивает... ))))
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04.07.2020 17:15 Ответить
Опять же, на Ленкину больничку потратился.
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04.07.2020 20:20 Ответить
соевый долларовый миллиардер не мог себе позволить одежду купить ходил в стоптаных макасинах и в помятом обплеванном пиджаке.И даже пытался воспользоватся услугами такси но был послпн нах таксистом.))))
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04.07.2020 18:44 Ответить
придурок, ты хоть сам понял что написал? какие же вы конченые дебилы.... печаль.
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04.07.2020 19:22 Ответить
ну я и несомневался что недоношеная свинья с тремя извилинами сможет понять
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04.07.2020 20:22 Ответить
мударовский, туши пукан
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04.07.2020 20:21 Ответить
А почему слуга урода, зоофил Дубинский, не рядом ?
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04.07.2020 17:17 Ответить
Там і кумира зебілів Шустера вистачить.
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04.07.2020 17:22 Ответить
Га питаю, извращенцы зеленые?
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04.07.2020 17:18 Ответить
га))))прохрюкай на человеческом языке свой вопрос
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04.07.2020 18:54 Ответить
кацапье неподмытое, тебе в жопу . Так понятно?
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04.07.2020 20:22 Ответить
недоумок кацапский тебе жопы после прсещения гей клуба 25?% уже снятся.Бедняга)))
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04.07.2020 20:28 Ответить
4 солдата мат помощь-сейчас 8
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04.07.2020 17:51 Ответить
о, главный жополиз Шустрик нарисовался. Прогнулся как мог.
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04.07.2020 18:37 Ответить
та, какаяразница, откуда преЗедент потратил гроши на покатушки. не так ли приколисты?!
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04.07.2020 18:45 Ответить
А славні журналісти, які приїздили до Януковоча подивится, як він по пеньках стрибає, за свої каталися?

Зеленський витратив із держбюджету 41 тисячу гривень, щоб покатати журналістів - Цензор.НЕТ 8820
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04.07.2020 19:05 Ответить
а ви платіть податки ,Зе знає як їх пристроїти)
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04.07.2020 19:19 Ответить
***** носатый сволоч на 40000 год могу жить в атб питаться..скотство
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04.07.2020 19:48 Ответить
Гнида зеЛена сраку прокатала, а перерахувати ці кошти на лікування якоїсь дитини слабо
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04.07.2020 20:42 Ответить
Не, ну а чё, бедность победили, войну выиграли.
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04.07.2020 21:15 Ответить
Кто эти СМИ, что взятки берут от преза, покатушками на великах?
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04.07.2020 23:14 Ответить
всего 69 велосипедов...
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05.07.2020 00:01 Ответить
Ура .., ще одне досягнення Зе!! Знай наших!!
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05.07.2020 01:20 Ответить
Откуда такие цены берут? За $20 в Эмиратах можно арендовать машину с кондиционером. А тут велик.
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05.07.2020 07:00 Ответить
Та шо ті 41 тис?....тут в Одессу прилетіло 4 вертоліта 2 військових катера стояло в морі (а може й більше) а кортеж..... щоби коксік покупався та зібрав дань...отака уйня малята!Лена,забери його...бо це великий сором світу.
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05.07.2020 08:06 Ответить
)) так вот куда все бабло из бюджета утекает
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05.07.2020 08:47 Ответить
Меня бы (работаю бухгалтером в бюджете) с таким актом выполненных работ, какой прикреплен к этой закупке на прозороро, казначейство на порог бы не пустило!!! А этим все можно, срут нам на голову!
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05.07.2020 09:11 Ответить
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