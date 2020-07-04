Зеленский потратил из госбюджета 41 тысячу гривен, чтобы покатать журналистов. ФОТО

Государственное управление делами за 41,5 тыс. грн арендовало велосипеды, на которых президент Украины Владимир Зеленский катался с представителями нескольких СМИ на День журналиста.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на ProZorro, передает Цензор.НЕТ.

При этом информацию о закупке "Услуги по использованию предметов спортивного назначения (велосипедов), необходимые при проведении мероприятий и официальных приемов с участием президента" на сайте обнародовали 1 июля – почти через месяц после самого мероприятия.

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Журналистка программы "Схемы" Валерия Егошина в Facebook сообщила, что контракт выполнял ФЛП Алексей Кушка, который является совладельцем популярных в Киеве сервисов аренды велосипедов.

"Классно, что сервисы проката велосипедов становятся популярными. Не классно, что прихоть президента исполняет и оплачивает ГУД. Прийти в пункт аренды и взять велосипед, которым воспользовался Зеленский, в день стоит 600 грн", - написала она.



