Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали "лет сто как минимум". ФОТОрепортаж
Заммэра Днепра Михаил Лысенко показал, как осуществляется чистка одного из ливневых коллекторов города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лысенко в фейсбуке.
"Просто прочистка ливневого коллектора от автовокзала до Днепра. Коллектор не чистился ...... никогда. Лет сто как минимум", - написал Лысенко.
Топ комментарии
+33 Віктор Безнос
показать весь комментарий04.07.2020 15:30
+22 Куприк
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+13 Олег Гончаренко
показать весь комментарий04.07.2020 15:34
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Это тебе не в кабинете с кондиционером сидеть.
а уж если не чистили лет 100 - то нижний слой забит от монет до золотых изделий в любом виде. иногда вместе с остатками их хозяев
А мозгами пораскинуть если они есть... сил маловато
Вот и начали после потопа заниматься вопросом
Такое в каждом городе Украины .
Само-очистка называется.
Назови.
Там, мабуть, можна знайти шкелети зниклих безвісти ще за царя Коляна...
https://en.wikipedia.org/wiki/Windover_Archeological_Site
7 тысяч лет скелетам, не хухры-мухры.
хоча Зюзя значно вигріб з місцевих бюджетів грошенят
что он несет то? а вот бы взорвалось, то обосрался бы, летописец блин
..........Это святое дело для украинского мэра .
..........Хотя , о чем я .
как приятно чинушам читать, такое
всепонимающего, входящего в положения, желчного, вечно отодранного нарида
Источник: https://fishki.net/anti/125199-kanalizacionnyj-dajver-5-foto.html Fishki.net
Зато были дворники, которые убирали мусор и листья.
Это не археология, это ассенизация какая-то.
Тут и крысы не помогут - они пластик не едят, хоте, возможно и смогут в будущем, если мутируют.
Раз в год проезжает машина, которая автоматически:
1. Поднимает решётку.
2. Опускает многофункциональный "хобот", который засасывает мелкий мусор, а крупный ударом струи воды выводит наружу.
3. Ставит решётку на место.
Понятно, что такие крупные предметы не должны попадать в подземный сток.
А то там 100 000 местных затопляются и бюджета требуют!