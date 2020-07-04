Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали "лет сто как минимум". ФОТОрепортаж

Заммэра Днепра Михаил Лысенко показал, как осуществляется чистка одного из ливневых коллекторов города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лысенко в фейсбуке.

"Просто прочистка ливневого коллектора от автовокзала до Днепра. Коллектор не чистился ...... никогда. Лет сто как минимум", - написал Лысенко.























