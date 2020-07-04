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Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали "лет сто как минимум". ФОТОрепортаж

Заммэра Днепра Михаил Лысенко показал, как осуществляется чистка одного из ливневых коллекторов города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Лысенко в фейсбуке.

"Просто прочистка ливневого коллектора от автовокзала до Днепра. Коллектор не чистился ...... никогда. Лет сто как минимум", - написал Лысенко.

Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 01
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 02
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 03
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 04
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 05
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 06
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 07
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 08
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 09
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 10
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 11
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 12

Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали лет сто как минимум 13

Днепр (4426) канализация (72) Лысенко Михаил (8)


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Топ комментарии
+33
Але, всі ці роки "гроші на прочистку" списувалися регулярно (і мінімум двічі на рік)!
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04.07.2020 15:30
+22
Коллектор не чистился ...... никогда. Лет сто как минимум .

Такое в каждом городе Украины .
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04.07.2020 15:26
+13
Респект ребятам которые там работают . А тех кто списывал бабло на нары . Хотя , о чем я .
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04.07.2020 15:34
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кошмар и сколько заплатят за такую работу?
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04.07.2020 15:24 Ответить
Это самая низкооплачиваемая работа.
Это тебе не в кабинете с кондиционером сидеть.
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04.07.2020 15:57 Ответить
золотишка там немало на дне коллекторов, кстати) и камешков)
а уж если не чистили лет 100 - то нижний слой забит от монет до золотых изделий в любом виде. иногда вместе с остатками их хозяев
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04.07.2020 18:18 Ответить
хоть ОДИН мэр в Украине,что то делает !!!!!!
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04.07.2020 16:15 Ответить
Насмешил. Это показуха. На Филатова столько критики вылилось после потопа на "реконструированной" улице, что он поневоле вынужден хоть что-то делать. Удивительно что он сам туда не полез для пиара. Он пиариться любит.
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04.07.2020 17:02 Ответить
https://censor.net/user/410205
А мозгами пораскинуть если они есть... сил маловато

Вот и начали после потопа заниматься вопросом
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04.07.2020 21:45 Ответить
А до потопа коллекторы были чистые? Похоже, что вы свои мозги давно раскинули. Вы ведь не из Днепра, поэтому помалкивайте.
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04.07.2020 22:19 Ответить
Ну да хочешь ещё одного Куличенко? Или может мерзотного чурку Загида?
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04.07.2020 23:34 Ответить
Хрен редки не слаще, но это не означает, что рейдеры и махинаторы должны управлять городом.
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06.07.2020 14:06 Ответить
То есть куличенко за три срока не зделавший вообще ничего и бандит и вор Загида по твоему одного уровня с Филатовым?
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06.07.2020 14:55 Ответить
Все они одного уровня. Корыта были разные, поэтому и масштабы разные.
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07.07.2020 12:31 Ответить
Приведи примеры одного уровня.
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07.07.2020 13:39 Ответить
Как загид поставлял грязную воду населению по цене чистой. Жду.
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07.07.2020 13:40 Ответить
Так той за те і страждає. Ондо, https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/25/7249343/ мер Покрова як за приклад. А місто він до ладу привів, що стало, як белькою на оці, бо кругом розруха та бездоріжжя.
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04.07.2020 17:12 Ответить
і що з ним зараз?
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04.07.2020 17:43 Ответить
і добре, що цей мер - Кличко!
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04.07.2020 17:41 Ответить
павел , в горводоканале ( днепр ) 6500 если не ошибаюсь + премия , в куче до 10 может быть, но во время карантина премий не давали
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04.07.2020 18:57 Ответить
Дигеров не погубите!!
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04.07.2020 15:24 Ответить
Коллектор не чистился ...... никогда. Лет сто как минимум .

Такое в каждом городе Украины .
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04.07.2020 15:26 Ответить
Але, всі ці роки "гроші на прочистку" списувалися регулярно (і мінімум двічі на рік)!
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04.07.2020 15:30 Ответить
Это святое дело для украинского мэра .
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04.07.2020 15:32 Ответить
асфальта по документам ложиться три слоя
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04.07.2020 16:20 Ответить
Не в кожному. Є міста де чистять. А є міста де будували так що чистити не треба. Но в більшості справді так.
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04.07.2020 15:49 Ответить
Точно! Будувати треба так, щоб не треба було чистити.
Само-очистка называется.
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04.07.2020 15:59 Ответить
Не в кожному. Є міста де чистять

Назови.
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04.07.2020 16:05 Ответить
Наприклад Київ. Можливо для тебе це буде дивно, но там чистять. Подивись ютуб канали дігерів. Інколи разом із ними спускаються колишні монтери, які розказують що і як вони робили та жаліються що бажань в начальства було багато но оплати відповідної не було.
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04.07.2020 22:11 Ответить
Да.ЗЕ команду,100 лет ждали.
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04.07.2020 16:03 Ответить
Могли б ще стільки ж почекати...
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04.07.2020 16:11 Ответить
запустите туда кладоискателей, они бесплатно все вынесут...
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04.07.2020 15:28 Ответить
Які "ґапетитні" фото...
Там, мабуть, можна знайти шкелети зниклих безвісти ще за царя Коляна...
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04.07.2020 15:28 Ответить
Каляна не займай, він безсмертному полку!
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04.07.2020 15:43 Ответить
Да запросто, в США находили, в болотах скелеты древних людей:
https://en.wikipedia.org/wiki/Windover_Archeological_Site

7 тысяч лет скелетам, не хухры-мухры.
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04.07.2020 16:09 Ответить
вообще их раньше называли золоторями)) они ставили ловушки и собирали золото жменями)) это касается канализации ну и ливнёвки это тоже ихняя тема.
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04.07.2020 16:23 Ответить
С купюрами с курицей мутантом.Хотя таких на Донбассе - гектары.
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04.07.2020 19:23 Ответить
За такую роль у люди должны получать 40 000 гривен в месяц
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04.07.2020 15:30 Ответить
В Украине таких не считают за людей .
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04.07.2020 15:36 Ответить
В Украине нормальные люди . это на вашей рашке не считают за людей.
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04.07.2020 19:57 Ответить
Респект ребятам которые там работают . А тех кто списывал бабло на нары . Хотя , о чем я .
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04.07.2020 15:34 Ответить
При Петі такого не було
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04.07.2020 15:34 Ответить
як раз Петіна реформа по децентралізації і дозволила це робити
хоча Зюзя значно вигріб з місцевих бюджетів грошенят
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04.07.2020 15:41 Ответить
проснись твоего петра уже год нету, но почему то когда деньги были, никто не делал этого.
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04.07.2020 16:06 Ответить
я на відміну від тебе і не засинав
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04.07.2020 17:24 Ответить
"вони природи рідної не *******, а ******* тільки пляшки і гандони" (с)
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04.07.2020 15:37 Ответить
дык и парковок таких дорогих и многочисленных не было...никогда!)))
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04.07.2020 15:40 Ответить
Скажите этому "муд.рецу", шоб саперов вызвал, тогда там еще Колька-2 мог мин наложить, не говоря уже за Махно, Муссолини и сралина.
что он несет то? а вот бы взорвалось, то обосрался бы, летописец блин
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04.07.2020 15:44 Ответить
Заммэра Днепра Лысенко показал прочистку ливневого коллектора, где не убирали "лет сто как минимум" - Цензор.НЕТ 4767
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04.07.2020 15:46 Ответить
..........Такое в каждом городе Украины .
..........Это святое дело для украинского мэра .

..........Хотя , о чем я .

как приятно чинушам читать, такое

всепонимающего, входящего в положения, желчного, вечно отодранного нарида
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04.07.2020 15:50 Ответить
Если вы жалуетесь на свою работу, просто посмотрите эти фото))
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04.07.2020 15:51 Ответить
Если вы считаете свою работу плохой и малооплачиваемой, сравните ее с работой 43-летнего Деви Лал. Мужчина работает "Канализационным дайвером" в Дели (Индия). Он в ручную чистит общественную канализацию, приходится нырять, чтобы достать мусор. Ежедневно ему платят 3,50$ и бутылку спиртного для дезинфекции. За последние пол года на этой должности погибли 61 человек.
Источник: https://fishki.net/anti/125199-kanalizacionnyj-dajver-5-foto.html Fishki.net

Заступник мера Дніпра Лисенко показав прочищення зливового колектора, де не прибирали "щонайменше років сто" - Цензор.НЕТ 4750
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04.07.2020 18:31 Ответить
После пяти лет мерства перед выборами и дошли руки и до коллектора Да здравствуют выборы
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04.07.2020 15:58 Ответить
а кто отвечает за жизнь рабочих? люди в таких условиях и без противогазов, перед спуском туда хоть проверили газоанализатором? я когда то спускался в коллектор на Исполкомовской - там была такая утечка хлора, что забытый лом на следующий день был покрыт толстым слоем (наверное каким то соединением) белого налета - работу мы так и не выполнили...
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04.07.2020 16:02 Ответить
они вначале туда спичку кинули если ливнёвые решетки не повырывало значит газа нет)) был такой прикол, детвора кинула петарду в дирочку люка))) потом люки по всей улице долго искали))
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04.07.2020 16:27 Ответить
https://youtu.be/s04P5KqsouU Приблизно отак
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04.07.2020 18:39 Ответить
лом списали, как КАМАз?
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04.07.2020 16:59 Ответить
100 лет назад медленнее г*вно накапливалось - пластиковых пакетов и бутылок не было.
Зато были дворники, которые убирали мусор и листья.
Это не археология, это ассенизация какая-то.
Тут и крысы не помогут - они пластик не едят, хоте, возможно и смогут в будущем, если мутируют.
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04.07.2020 16:07 Ответить
В Германии фильтрация от крупного мусора начинается в стоковом колодце за счёт его формы.
Раз в год проезжает машина, которая автоматически:
1. Поднимает решётку.
2. Опускает многофункциональный "хобот", который засасывает мелкий мусор, а крупный ударом струи воды выводит наружу.
3. Ставит решётку на место.
Понятно, что такие крупные предметы не должны попадать в подземный сток.
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04.07.2020 16:10 Ответить
Подібна система зливної каналізації побудована скрізь, але дощоприймачі не всі очищають.
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04.07.2020 17:28 Ответить
Ню, ню ... Почему результат на сфоткали? Потому, что пиар и популизм - наше все! Бороться надо не с последствиями, а с причиной!
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04.07.2020 16:10 Ответить
результат будет лет через сто
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04.07.2020 17:01 Ответить
Уважаемый Владимир,если "лет сто" не чистили,то за один день не очистишь.Результат сфоткают через те же 100 лет.Это как жир на животе.Нажирал 30 лет,а хочется кубики пресса сразу же после первой попытки потренироваться.Будем вводить новую должность,замминистра по коллекторам сточной и ливневой канализации.
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05.07.2020 07:46 Ответить
Уважаемый Василий, я боюсь что это вообще не про "очистить" (не через месяц,не через год, не через 100 лет). Это про создание видимости работы. Системная работа коммунальных служб города - она тяжелая, нудная, грязная и не интересная. И никто ее не "фоткает", тем более "зам. мера".
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05.07.2020 09:30 Ответить
мо дам же нові види флори і фауни є?
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04.07.2020 16:12 Ответить
Виходить що там сидять такі собі комунальники, що не знають що треба чистити колектор !!!!! періодично, а не раз в 100 років, і гроші не закладують чи як ? Або "чистять" на папері і гроші тиряться ????
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04.07.2020 16:18 Ответить
Вот что выборы животворящие делают)))Надо каждые полгода проводить.Глядишь,что то и сдвинется в лучшую сторону.
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04.07.2020 16:28 Ответить
На фото люди уже в возрасте, паразитов "европейцев" привыкших только вершки снимать туда не загонишь.
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04.07.2020 16:49 Ответить
Все видели, такая картина по всей Украине, не удивительно , что заливает улицы простой дождь, не знаю сто лет или больше, но 30 лет точно как перестали украинцы делать капитальные и текущие ремонты, а зачем, мы же самостоятельное государство.
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04.07.2020 17:09 Ответить
Кацапе ти дурак
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04.07.2020 17:46 Ответить
партії простіше організовувати.
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04.07.2020 18:39 Ответить
може найдут сьестную шнягу или маузер буденного\ саблю еврейского царя ибн цадик брахмана фон кацнельсона
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04.07.2020 19:46 Ответить
В Карпаты его!
А то там 100 000 местных затопляются и бюджета требуют!
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04.07.2020 20:12 Ответить
Ппц, а что же кисти-то открытые? Одна неудачная царапина в таком месте + заражение крови и ВСЁ...
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04.07.2020 23:47 Ответить
 
 