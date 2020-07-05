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Зеленский присвоил Героя Украины погибшим при спасении людей на пожаре в колледже Одессы и наградил украинских моряков. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины и орденом "Золотая звезда" погибших при спасении людей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса преподавательницу Анну Бортюк и командира пожарно-спасательного отряда Сергея Шатохина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это случилось в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня ВМС Украины.

"Мы отмечаем званием Герой Украины и орденом "Золотая звезда", к сожалению, посмертно, за отвагу при спасении людей во время пожара в Одесском колледже преподавательницу Анну Леонидовну Бортюк и командира пожарно-спасательного отряда Сергея Николаевича Шатохина", - сказал Зеленский.

Зеленский присвоил Героя Украины погибшим при спасении людей на пожаре в колледже Одессы и наградил украинских моряков 01

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Также президент вручил государственные награды по случаю Дня Военно-Морских сил Украины. В частности, орденом "За мужество" III степени награждены старший мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан.

Медалью "За воинскую службу Украине" награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан II ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина. Медалью "Защитнику Отечества" награждены старшина Андрей Вакуленко и капитан I ранга Роман Кадимский.

Зеленский присвоил Героя Украины погибшим при спасении людей на пожаре в колледже Одессы и наградил украинских моряков 02
Зеленский присвоил Героя Украины погибшим при спасении людей на пожаре в колледже Одессы и наградил украинских моряков 03

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Как сообщалось, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже. С третьего этажа пламя распространилось. Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами трагедии назвали халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

Зеленский Владимир (20493) моряки (1079) награда (1800) Одесса (7898) пожар (5960)


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Топ комментарии
+12
Звання герой України давно знецінене.
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05.07.2020 11:48
+9
Ппц, блювотний рефлекс на дезертирів(((
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05.07.2020 11:52
+7
походу, Зеленой абизянке понравилась роль "Отца нации" ,"Вождя всех племен", "Демиурга Вселенной"..
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05.07.2020 11:52
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Звання герой України давно знецінене.
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05.07.2020 11:48 Ответить
Зеля цю практику продовжує.
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05.07.2020 11:50 Ответить
Різними підрахуями, богуслаєвими і далі за списком.
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05.07.2020 12:06 Ответить
свынячий папа тому пример
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05.07.2020 12:13 Ответить
разным зекам дают
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05.07.2020 12:14 Ответить
Давно спостерігаю, як Зе коли бачить прямий суровий погляд просто ніяковіє
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05.07.2020 11:50 Ответить
Ппц, блювотний рефлекс на дезертирів(((
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05.07.2020 11:52 Ответить
походу, Зеленой абизянке понравилась роль "Отца нации" ,"Вождя всех племен", "Демиурга Вселенной"..
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05.07.2020 11:52 Ответить
А морякам за что? В честь открытия пляжного сезона? Такое ощущение что в Украине кто то прихватизировал медалепечатный завод и не знает куда уже ети побрякушки спихнуть. Одни медалисты ***. Только не понятно почему страна в жопе.
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05.07.2020 12:04 Ответить
Знову без намордника... Знову буде штраф намагатися сплатити...
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05.07.2020 12:04 Ответить
оно переболело или бессимптомный
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05.07.2020 12:07 Ответить
дякую, дуже дякую!
Зеленський присвоїв Героя України загиблим під час порятунку людей на пожежі в коледжі Одеси і нагородив українських моряків - Цензор.НЕТ 3287
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05.07.2020 12:14 Ответить
Курва, і знову постановочні фотки. Складається таке враження, що і сам зеленський розуміє яким мудаком він виглядає без фотошопу і медійного пафосу.
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05.07.2020 12:15 Ответить
 
 