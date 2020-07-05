Зеленский с борта "Гетьмана Сагайдачного" осмотрел прохождение военных кораблей и техники. ФОТО

В День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" осмотрел прохождение военных кораблей и техники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Военные вертолеты совершили пролет с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом. Акваторией Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера. Военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие", - сказано в сообщении.

Кроме того, акватории прошли учебные катера с курсантами на борту.

В память о павших военных моряков на воду был возложен венок. Память погибших героев почтили минутой молчания.

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