Зеленский с борта "Гетьмана Сагайдачного" осмотрел прохождение военных кораблей и техники. ФОТО
В День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" осмотрел прохождение военных кораблей и техники.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Военные вертолеты совершили пролет с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом. Акваторией Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера. Военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие", - сказано в сообщении.
Кроме того, акватории прошли учебные катера с курсантами на борту.
В память о павших военных моряков на воду был возложен венок. Память погибших героев почтили минутой молчания.
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"Я приділяв би пильну увагу тому, як гроші заходять і виходять з Одеси.
Думаю, що у вас є кілька російських компаній, які фактично керують вашим стратегічним портом.
...Росія бачить своєю кінцевою метою в Україні не тільки Херсон, наступний крок - це окупація Одеси", - Бен Годжес
"Пока живут на свете дураки
Командовать парадом будем мы"
- Це ви врятували мого онука Монечку вчора на пляжі?
- Я.
- Дозвольте поцікавитись, а де його панамочка?
Стадион в городе Южный Одесской области, который президент Украины Зеленский с пафосом вчера открывал, еще пару недель назад больше напоминал бассейн под открытым небом для игры в водное поло.
И на самом деле так будет каждый раз, после хороших дождей. Потому что всеукраинская программа «Большое строительство» от Владимира Зеленского и Ко - это совсем не про качество, профессионалов и расчеты. Это про «рукожопость», распил, некомпетентность и «потемкинские деревни». Это система, которую уже успешно наладили «новые лица». Их то обвинить в воровстве никто не сможет, потому как это они громче всех кричали про «барыг» и тех, кто «наживается за счет простого народа».
«Нет никакого кризиса, они просто воруют наши деньги. Пафосное открытие происходило с участием живых подставок и с огромным количеством пластмассовой травы, которой через пару недель тоже не останется, потому как ее стырит мудрый зубожилый народ, избравший себе великого кормчего»
Ось так.
Гопник-нарик-примітив ловить кайф і тащиться, а ви, придурки, вдовольняйте оце неукраїнське чмо, яке і далі ганьбить державу (тепер уже офіційно) і знищує.
"Молодці". Обрали.