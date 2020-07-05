"Еще от Крыма тошнит", "А россиян спросят?", "Просто идите нах#й", - реакция в росСМИ на заявление Бородая о "скором присоединении Л/ДНР к РФ". ФОТО

В комментариях под постом российского издания РБК о том, что террорист Бородай видит скорое вступление "Л/ДНР" в состав России многие читатели высказали недовольство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором террорист Бородай заявляет, что в скором времени Донецк и Луганск войдут в состав России.

Вот что написали в комментариях к этой новости читатели РБК.















