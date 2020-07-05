РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5013 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
64 583 195

"Еще от Крыма тошнит", "А россиян спросят?", "Просто идите нах#й", - реакция в росСМИ на заявление Бородая о "скором присоединении Л/ДНР к РФ". ФОТО

В комментариях под постом российского издания РБК о том, что террорист Бородай видит скорое вступление "Л/ДНР" в состав России многие читатели высказали недовольство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором террорист Бородай заявляет, что в скором времени Донецк и Луганск войдут в состав России.

Вот что написали в комментариях к этой новости читатели РБК.

Еще от Крыма тошнит, А россиян спросят?, Просто идите нах#й, - реакция в росСМИ на заявление Бородая о скором присоединении Л/ДНР к РФ 01
Еще от Крыма тошнит, А россиян спросят?, Просто идите нах#й, - реакция в росСМИ на заявление Бородая о скором присоединении Л/ДНР к РФ 02
Еще от Крыма тошнит, А россиян спросят?, Просто идите нах#й, - реакция в росСМИ на заявление Бородая о скором присоединении Л/ДНР к РФ 03
Еще от Крыма тошнит, А россиян спросят?, Просто идите нах#й, - реакция в росСМИ на заявление Бородая о скором присоединении Л/ДНР к РФ 04
Еще от Крыма тошнит, А россиян спросят?, Просто идите нах#й, - реакция в росСМИ на заявление Бородая о скором присоединении Л/ДНР к РФ 05
Еще от Крыма тошнит, А россиян спросят?, Просто идите нах#й, - реакция в росСМИ на заявление Бородая о скором присоединении Л/ДНР к РФ 06
Еще от Крыма тошнит, А россиян спросят?, Просто идите нах#й, - реакция в росСМИ на заявление Бородая о скором присоединении Л/ДНР к РФ 07
Еще от Крыма тошнит, А россиян спросят?, Просто идите нах#й, - реакция в росСМИ на заявление Бородая о скором присоединении Л/ДНР к РФ 08

оккупация (10167) россия (95671) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
Прозрели лишнехромосомные?!
показать весь комментарий
05.07.2020 14:42
+39
Просто немного истории: Джон Джеймс Юз, когда основал шахты, то набрал на работы беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться - "горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
показать весь комментарий
05.07.2020 14:45
+34
"Еще от Крыма тошнит", "А россиян спросят?", "Просто идите нах#й", - реакция в росСМИ на заявление Бородая о "скором присоединении Л/ДНР к РФ" - Цензор.НЕТ 6272
показать весь комментарий
05.07.2020 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Нет у меня нету плана, что делать с Донбассом-говорит Кремль.
1. РФ сразу обозначил Крым как регион РФ.
2. РФ ни разу не обозначал ДНР/ЛНР как регионы РФ.
Зачем РФ иметь план что делать с ДНР/ЛНР, если и РФ и Украина признают, что это регионы Украины? Это - чемодан без ручки, который Украина называет своим, не собирается от него отказываться и хочет вернуть. Чья это проблема?

показать весь комментарий
05.07.2020 17:00 Ответить
"Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ" - Цензор.НЕТ 4765
показать весь комментарий
06.07.2020 08:54 Ответить
А если Малороссия?
показать весь комментарий
06.07.2020 09:48 Ответить
Ні, Московія = Малий улус Золотої Орди, а незабаром = Малокитайська провінція.
показать весь комментарий
06.07.2020 12:00 Ответить
Пан Русин, чего вы так возбудились? Всё же так как вы хотите....
показать весь комментарий
06.07.2020 12:55 Ответить
шо кацапа возбудился? стыдаешься быть московитом,чухонец?
показать весь комментарий
06.07.2020 14:28 Ответить
Малороссия - выдуманное в московии искуственное и чужеродное название.
Точно также, как Грецию никто не называет Малогрецией, не свотря на существование когда-то Большой Греции (то есть - колоний) - так же и Русь не правильно называть Малороссией не смотря на существование когда-то колоний Руси в северных болотах.
показать весь комментарий
06.07.2020 13:13 Ответить
Малороссия - выдуманное в московии искуственное и чужеродное название.
Верно. Так же как и Российская Империя.
показать весь комментарий
06.07.2020 13:40 Ответить
Верно, неправильно.
показать весь комментарий
06.07.2020 18:35 Ответить
Було колись таке церковне поняття - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Мала́ Ру́сь (грец. Μικρὰ Ῥωσσία) - грецька церковно-адміністративна назва, що з'явилася на початку 14 століття для окреслення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Руського королівства . А от термін «Малоросія» штучно поширювався російським царизмом на українські землі незважаючи на те, що українці самі не використовували цю назву для свого етноніму та своєї території.
показать весь комментарий
06.07.2020 22:14 Ответить
"Мала Русь", якщо ПРАВИЛЬНО перекладати з Грецької - це Метрополія Русі.
"Велика Русь" - це колонії Русі.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:00 Ответить
тоді лаптєстан Дермососія
показать весь комментарий
06.07.2020 13:14 Ответить
Люто плюсую!!! Слова русь рос и т. д . не московские - .Річка Рось- наша ,Богуслав та Біла Церква - наша , стародавня Русь -наша, украінська,слов"яська мова - наша.А московська ракова пухлина , яка висотувала віками людей ,думки ,багатства із народів і першочергово -Украіни повинна називатись усюди московією, можливо московським царством.
показать весь комментарий
06.07.2020 13:44 Ответить
В очередь, *укіни дєті! )) Там ше Крим стоїть в горлі і, нєровйон час, засохне. Ну, і треба ж трохи розуміти. Донбас - це не для. Це проти, назло Україні. А люди, що залишились - по більшості люмпен і совкове мурло. Влипли ви, і так і залишитесь чужими там і тут. Помилки іноді коштують дорого.
показать весь комментарий
05.07.2020 15:21 Ответить
Скорее всего это украинские тролли.
показать весь комментарий
05.07.2020 15:27 Ответить
Это очень хорошо, значит их там ждут и пусть киздуют в годную гавань!!!
показать весь комментарий
05.07.2020 15:39 Ответить
Как-то нескрепно отвечают. Явно неадиннарод! Рюзке своих не бросают.
показать весь комментарий
05.07.2020 15:28 Ответить
Вот так, теперь эти жители дамбаса нигде не нужны. А Украине нужны коллаборанты, думаю что нет. Надо бы их каким-то образом ознакомить с мнением россиян. Они теперь, как прокаженные.
показать весь комментарий
05.07.2020 15:33 Ответить
Відірвали від України не спитавши нікого, приєднають-- теж не спитають.
показать весь комментарий
06.07.2020 15:18 Ответить
Не знаю как там, здесь точно не нужны!
показать весь комментарий
05.07.2020 15:38 Ответить
Дамбабве даже обнуленному ***** уже не нужен? А как же рюскемир, адиннарот? Или они думают что зелень им уже всю Украину отдаст и нет смысла с дамбасом возиться?
показать весь комментарий
05.07.2020 15:52 Ответить
І коли ж це Європа від України ніс воротила?
показать весь комментарий
05.07.2020 16:25 Ответить
То йому особисто кортить в Радянський Сполучник - бо в Європі суцільні борошна від гей-парадів
показать весь комментарий
05.07.2020 16:35 Ответить
Ти, цапюра нульова, на українця не скидайся. Сидиш на пляшці, так не йорзай. Скоро до кадирки у гості тобі
показать весь комментарий
05.07.2020 16:43 Ответить
Ватный негодяй,да ты хуже ,чем этот открытый враг росисянин ,ты -подонок разваливаешь страну изнутри ,ты этот *мудрийнарит*
показать весь комментарий
05.07.2020 19:33 Ответить
Ну РБК та Росбалт- це сайти з адекватною аудиторією...
показать весь комментарий
05.07.2020 16:16 Ответить
Хто нас закликає воз'єднатись з кацапами в "адиннарот"?
показать весь комментарий
05.07.2020 16:24 Ответить
> На этом жизнь россии и закончится <
> ***** <
...
Дуже, дуже підтримую ці два коменти. Нехай вони стануть пророчими!
показать весь комментарий
05.07.2020 16:31 Ответить
В Сиэтле автомобиль наехал на протестующих. Две женщины погибли.

"Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ" - Цензор.НЕТ 7898
показать весь комментарий
05.07.2020 16:34 Ответить
Не навмисно. Хтось перегородив трасу двома автівками і водій намагавсь уникнути зіткнення. Скоріше за все тверезий.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:38 Ответить
Тільки ось питання - чому водій, який бачив попереду, що шлях перегороджено, не загальмував або хоча б зменшив швидкість до безпечної?!
показать весь комментарий
05.07.2020 18:51 Ответить
так, він повинен був гальмувати і при такій прямий видимості, дуже, дуже задовго до під'їзду...
показать весь комментарий
06.07.2020 10:47 Ответить
За рулём был чёрный, а сбил двух феминисток, которые топили за них.
показать весь комментарий
05.07.2020 19:18 Ответить
страйккк
показать весь комментарий
05.07.2020 20:35 Ответить
в ж... баклажанов
показать весь комментарий
05.07.2020 21:58 Ответить
Може росіянма треба пляшку поставити? Ну, щоб забрали цю дамбасу?
показать весь комментарий
05.07.2020 16:35 Ответить
Їм не можна ставити пляшку. Вони на неї сядуть.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:37 Ответить
Та нехай сідають, аби цю дамбасу дебільну забрали. Кормільців сраних
показать весь комментарий
05.07.2020 16:40 Ответить
пускай быдла забирают с нашей территории ... паспорта россиянские взяли - и чемодан вокзал раиса.
показать весь комментарий
05.07.2020 20:36 Ответить
Сядут...Потом встанут, отхлебнут, опять сядут...
Удобнее чем просто на корточках да и пузырь не сп...дят...
показать весь комментарий
06.07.2020 18:37 Ответить
нехай своє понавезене насілєніє заберуть, з всякими Капітельманшами
показать весь комментарий
06.07.2020 13:17 Ответить
Знаете ли ? В СССР были проблемы с труд устройством и местожительством....(Особенно со справкой об освобождении!) Но, были такие места ,куда брали всяких. В шахты -распожалуйста ! Даунбасс послевоенный заселялся криминалом и размножался им же! Это регион с безграмотным быдлом ,пьяным и воровитым. Не будет князя из дерьма и грязи !
показать весь комментарий
05.07.2020 17:04 Ответить
Как повезло, что РФ оккупировала эти территории!
показать весь комментарий
05.07.2020 17:20 Ответить
А 2м млн. беженцев каково ,любезный?
показать весь комментарий
05.07.2020 19:36 Ответить
так если б еще те беженцы нормальные были...
90% - такое же г*но, которое осталось на тех территориях.
Никогда не забуду, как захожу в наш кабинет понаехавшему с даунбаса, а оно сидит, новости днр/лнр по интернету смотрит с горящими глазами!
еще и мне пытался с восторгом перессказать про новости "в молодой республике".
Мысленно хотелось взять автомат - и расстрелять!
показать весь комментарий
05.07.2020 21:11 Ответить
І не тільки в СРСР. Ця тенденція бере початок ще з царських часів. Точніше, з кінця 19 ст., коли знадобилося багато вугілля та заліза для бога вугілля та заліза індустріальної модернізації імперії.
Фрагмент з "Автобіографії" Аркадія Аверченка - в молоді роки письменникові "пощастило" попрацювати на Лугандонщині, в шахтарському поселенні...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать - это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...
Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время - ниже.
И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.
Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе - целым морем водки.
Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой - ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.
Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.
- Что это такое? - изумился я.
- А шахтеры, - улыбнулся сочувственно возница. - Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.
- Ну?
- Та й не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала.
И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.
Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения - бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.
По миновании же этого странного карантина - был он жестоко избит.
Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.
Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки **** на человечество.
В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:32 Ответить
Семья Януковичей ---старший дядя -- в СС, младший -- в полиции,
а дедушка -- староста.
показать весь комментарий
05.07.2020 19:32 Ответить
Зрадників ніде не *******.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:31 Ответить
Специально зашел на маилСру посмотреть, что кацапня верещит по этому вопросу. Вот
"Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ" - Цензор.НЕТ 4900
показать весь комментарий
05.07.2020 17:33 Ответить
"99% этот головняк вообще не упал" - а де ж вони блть були в 2014, коли ***** спочатку анексувало Крим, підло скориставшись внутрішніми проблемами у сусідів, а потім роздмухало пожежу на Донбасі?
Де антивоєнні виступи по всій території РФ, де акції цивільного непослуху громадянської непокори, де відмова військових виконувати злочинні накази?
Ніт - "мы не хохлы, мы не майданим и на власть не вякаем, у нас всяк сверчок знай свой шесток и молчи погромче".
К - кацапи, сер.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:45 Ответить
А хто там на козломордії кацапсяче бидло взагалі питає? В них як ***** скаже так і буде. Он вам приклад про обнулєніє *****. Бидло волає, що не хоче вже терпіти *****, а воно намалювало 76, чи скільки там відсотків і холопи мовчать, тільки вАзмуШШаються втіхаря
показать весь комментарий
05.07.2020 17:57 Ответить
Отож бо. Хоча їм (принаймні опозиціонерам усіх кольорів, від лібералів до ультраправих) українці ще тоді підказували: "слушайте сюда, ребята - 2/3 бензина, 1/3 масла". Потенційно вони могли влаштувати сцарю та боярам неілюзорну кузькіну мать, що навіть росгвардія з кізяками та кадирівцями не врятували б.
Ключове слово - потенційно.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:07 Ответить
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:17 Ответить
Точно вказали напрямок.
Шкода, що в свій час Порошенко згідно прийнятим міжнародним нормам не повісив їх на шию окупантам. А міг же. Може б сьогодні дехто не погрожував різними ХНР, ОНР ...

Тільки так, тільки в тому напрямку - без води, пенсій і перепусток в Україну.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:16 Ответить
США готовят для братской РАБссии 2 миллиона тонн Тушонки Рузельта,и 2 миллиона ножек Буша-старшего.Дон Бррамп пожалел РАБссиян которые давили породукты питания бульдозероом.Какие сердобольные ети Мириканцы...
показать весь комментарий
05.07.2020 18:27 Ответить
Потому что трамп рашкинская консерва, который всячески старается удовлетворить ***** и дружить с ним
показать весь комментарий
05.07.2020 18:41 Ответить
Странные люди. Сначала рвутся "освобождать" всех кто говорит по русски, а потом отказываются их содержать 😕.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:29 Ответить
пфф.. вони спішать "освобождать" на нашій землі. А за великим рахунком, кацапам пох кого і де "асвабаждать". Аби гроші платили та кредити пробачали.
показать весь комментарий
05.07.2020 19:07 Ответить
Все это "освобождение" для идиотов их и местных. Что бы рекрутировать дешевое пушечное мясо.
показать весь комментарий
05.07.2020 22:56 Ответить
Всячески поддерживаю косорылого в этом начинании. Нехай щастить!
показать весь комментарий
05.07.2020 18:41 Ответить
ай яй яй яй яй.. а кацапы то не хотят лугандоны и домбабвы в зараху ))
И ми НЕ хочемо. То може їх просто знищити? разом з "риспубліканцями"?? ))
показать весь комментарий
05.07.2020 19:05 Ответить
Ров с крокодилами по границе с ОРДИЛОСОС и в два ряда колючку под напряжением. Все переходы закрыть.
Кто хочет сюда, кто хочет туда и все.
Нахер этих ушлепков.
Поймали кого то кто с ними торгует сразу 10 лет не взирая на должности.
ХВАТИТ!
показать весь комментарий
05.07.2020 19:29 Ответить
та не питання! Я навіть згодна власноруч копати той рів., аби тільки від "братів" та їх посіпак надійно відгородитись
показать весь комментарий
05.07.2020 20:36 Ответить
ПО МОЕМУ МНЕНИЮ КАЦАПНЯ НАЧАЛА ЧТО ТО ПОДОЗРЕВАТЬ)))))
показать весь комментарий
05.07.2020 19:26 Ответить
Добре підмічено!
показать весь комментарий
05.07.2020 21:51 Ответить
думаешь кацапы протрезвели? когда у них там следующий парад?
показать весь комментарий
06.07.2020 15:39 Ответить
Два миллиона ватных пенсионеров - отличный подарок для Расии!
В добрый путь, ОРДЛО!
показать весь комментарий
05.07.2020 19:53 Ответить
Кормильцы рашке не нужны, Новодворская,как в воду глядела...
показать весь комментарий
05.07.2020 20:02 Ответить
Цікаво, а чи донесуть до очей та до вух ці любовні коментарі житєлям свабодного Данбаса?
Чи дійде нарешті, що піймали облизня?
показать весь комментарий
05.07.2020 21:01 Ответить
Это российские комментаторы сделали для Украины больше. Чем половина комментаторов на Цензоре.
показать весь комментарий
05.07.2020 22:54 Ответить
Что бы до них дошло, нам надо наконец перестать их кормить. Пусть сосут рускую писю.
показать весь комментарий
06.07.2020 09:15 Ответить
Да какая там руская...? рассеянская.
показать весь комментарий
06.07.2020 11:32 Ответить
...хотят лі руцькіє,хотят лі руцькіє...хотят войни. А так,по гєйполітікє. Всьо із-за хлєба украінского,потому как своєго хлєба на Росіі вдоволь нєту. Да і опустєла руцькая зємля...пахарямі. Нєкому пахать і сєять уже конкрєтно...нєкому. Сьол то нєту,райцентри опустєлі, дома брошени вмєстє со всєм домашнім скарбом,даже грузовиє машини с комбайнамі на ходу в гаражах покінутих. Полний ПІПЄЦ. А Путін всьо на патрони дєньгу пєрєводіт да ракєти нєуправляємиє пускаєт в разниє сторони. Ох,йох,йох!
показать весь комментарий
05.07.2020 21:36 Ответить
Описав частину розмови з народонаселенням Росії по скайпу.Плюються,а зробити нічого не можуть. Лороги опустіли, звлізниці лише війчськову техніку возять та пасажирів-мандпівників за грошима. Alles,Kaput!
показать весь комментарий
05.07.2020 21:39 Ответить
Они значит за вас жопу рвали , а вы им -на хер! Чуток обидно за " наших сограждан".
показать весь комментарий
05.07.2020 21:50 Ответить
"Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ" - Цензор.НЕТ 6266
показать весь комментарий
05.07.2020 22:47 Ответить
сарказм? не,не слыхали. Обычно у евреев все хорошо с ЧЮ... странно...
показать весь комментарий
05.07.2020 22:54 Ответить
Тепер більше так не буде.
Досить.
показать весь комментарий
05.07.2020 23:11 Ответить
Добавлю о угнетении мовой. Делопроизводство можно было вести на русском языке, заявления писать на русском, в судах принимали документы на русском, в ВУЗах можно было учиться на русском (за исключением Украинского языка, литературы, истории Украины и выпускных работ). В школах в украинский класс родители должны были писать спец заявление. Не говоря уже о бытовом уровне.
показать весь комментарий
05.07.2020 23:08 Ответить
Жрите рюзьке мир двумя руками! Наглядное пособие для латентной ваты.
показать весь комментарий
06.07.2020 10:04 Ответить
Лугандонская быдловата уже использована кремлём по-полной , и теперь со спокойной совестью будет подыхать от голода и холода в своей резервации... Закончилась счастливая жизнь предателей - "кормильцев" Украины и ПаРаши....
показать весь комментарий
05.07.2020 23:35 Ответить
Как сказал популярный российский экономист Демура про лугандонцев - "они просто сдохнут."
показать весь комментарий
06.07.2020 09:13 Ответить
дыролугандонцы нужны )(уйлу только как пушечное мясо для воздействия на Украину. эти конченые дегенераты имеют то что заслужили.для этого говна минные заграждения, колючая проволока и рвы с крокодилами. лет на 10-15 карантинная зона . )))) за это время

основная масса дегератов либо вымрет , либо свалит в говнорашу на историческую родину. ))))
показать весь комментарий
06.07.2020 08:40 Ответить
Россияне, когда оттяпали Крым и Донбасс, сперва радовались, потому что автоматически думали, что эти регионы доходные. А эти регионы в самом деле оказались убыточными. Их нужно кормить, поить, содержать, делиться с ними своим бюджетом, которого и так не хватает, а тут Чечня на себя нагло тянет одеяло. НИКАКОГО дохода росине от них не ощутили, а совсем наоборот. Потому и такая реакция.
показать весь комментарий
06.07.2020 09:11 Ответить
Каждый рашист уже платит на сегодня половиной своей зарплаты 2014 года. Зарплата в рублях не изменилась у счастливчиков. А покупательная способность бензоколонки определяется баксом, который вырос в более, чем в 2 раза.
Надо усиливать санкции - это бескровный возврат Крыма и изгнание оккупанта из Украины!
показать весь комментарий
06.07.2020 10:02 Ответить
Найцікавіше, що якийсь депутат госдури сказав у ефірі бородаю приблизно це саме, тільки іншими словами... Типу Даунбас не нада, нада, щоб вони з Києвом помирилися... Тепер бородая як обіс*аний!
показать весь комментарий
06.07.2020 11:28 Ответить
на морде,с позволения сказать,лица бородая есть неуловимое сходство, вызывающая рвотный рефлекс вечная подлая ухмылка,как и у другой твари,у петуШария.

Что-то есть общее в облике у двух этих гнид...
показать весь комментарий
06.07.2020 11:49 Ответить
В этом есть положительный момент: вероятность, что рашка нападет на Украину (имею ввиду подкконтрольные нам территории) низка. Даже потому, что проглотить не в состоянии. А сепарские осередки типа лугандонии - да, будет множить и спонсировать, пока деньги не закончатся. Вот только вшивые сепары не думают о том, что если рашка перестанет существовать, их растерзают, как самых последних пидлабузныков.
показать весь комментарий
06.07.2020 14:51 Ответить
Насчет пидлабузныков это для них компримент. Их нужно будет просто вытравить как вшей и гнид
показать весь комментарий
06.07.2020 20:23 Ответить
Думаю было бы неплохо если бы рашка забрала к себе то, что сама разрушила и в конце концов стерла там все до тла вместе с дебилоидами позвывавшими к себе войну.
Дешевле потом будет построить там все новое, чем восстанавливать созданное мордором убожество. Утилизация подобного дело тоже не дешевое. Когда нибудь эти земли все равно вернут по решениям международных судов. Не стоит сейчас отдавать жизни украинцев за эту срань.
показать весь комментарий
06.07.2020 20:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 