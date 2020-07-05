"Еще от Крыма тошнит", "А россиян спросят?", "Просто идите нах#й", - реакция в росСМИ на заявление Бородая о "скором присоединении Л/ДНР к РФ". ФОТО
В комментариях под постом российского издания РБК о том, что террорист Бородай видит скорое вступление "Л/ДНР" в состав России многие читатели высказали недовольство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором террорист Бородай заявляет, что в скором времени Донецк и Луганск войдут в состав России.
Вот что написали в комментариях к этой новости читатели РБК.
Топ комментарии
+53 Генрих Реалист
показать весь комментарий05.07.2020 14:42
+39 Aleks T #464436
показать весь комментарий05.07.2020 14:45
+34 Elvis2
показать весь комментарий05.07.2020 14:56
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1. РФ сразу обозначил Крым как регион РФ.
2. РФ ни разу не обозначал ДНР/ЛНР как регионы РФ.
Зачем РФ иметь план что делать с ДНР/ЛНР, если и РФ и Украина признают, что это регионы Украины? Это - чемодан без ручки, который Украина называет своим, не собирается от него отказываться и хочет вернуть. Чья это проблема?
Точно также, как Грецию никто не называет Малогрецией, не свотря на существование когда-то Большой Греции (то есть - колоний) - так же и Русь не правильно называть Малороссией не смотря на существование когда-то колоний Руси в северных болотах.
Верно. Так же как и Российская Империя.
"Велика Русь" - це колонії Русі.
> ***** <
...
Дуже, дуже підтримую ці два коменти. Нехай вони стануть пророчими!
Удобнее чем просто на корточках да и пузырь не сп...дят...
90% - такое же г*но, которое осталось на тех территориях.
Никогда не забуду, как захожу в наш кабинет понаехавшему с даунбаса, а оно сидит, новости днр/лнр по интернету смотрит с горящими глазами!
еще и мне пытался с восторгом перессказать про новости "в молодой республике".
Мысленно хотелось взять автомат - и расстрелять!
бога вугілля та залізаіндустріальної модернізації імперії.
Фрагмент з "Автобіографії" Аркадія Аверченка - в молоді роки письменникові "пощастило" попрацювати на Лугандонщині, в шахтарському поселенні...
Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать - это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...
Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время - ниже.
И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.
Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе - целым морем водки.
Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой - ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.
Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.
- Что это такое? - изумился я.
- А шахтеры, - улыбнулся сочувственно возница. - Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.
- Ну?
- Та й не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала.
И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.
Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения - бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.
По миновании же этого странного карантина - был он жестоко избит.
Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.
Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки **** на человечество.
В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.
а дедушка -- староста.
Де антивоєнні виступи по всій території РФ, де акції
цивільного непослухугромадянської непокори, де відмова військових виконувати злочинні накази?
Ніт - "мы не хохлы, мы не майданим и на власть не вякаем, у нас всяк сверчок знай свой шесток и молчи погромче".
К - кацапи, сер.
Ключове слово - потенційно.
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Шкода, що в свій час Порошенко згідно прийнятим міжнародним нормам не повісив їх на шию окупантам. А міг же. Може б сьогодні дехто не погрожував різними ХНР, ОНР ...
Тільки так, тільки в тому напрямку - без води, пенсій і перепусток в Україну.
И ми НЕ хочемо. То може їх просто знищити? разом з "риспубліканцями"?? ))
Кто хочет сюда, кто хочет туда и все.
Нахер этих ушлепков.
Поймали кого то кто с ними торгует сразу 10 лет не взирая на должности.
ХВАТИТ!
В добрый путь, ОРДЛО!
Чи дійде нарешті, що піймали облизня?
Досить.
основная масса дегератов либо вымрет , либо свалит в говнорашу на историческую родину. ))))
Надо усиливать санкции - это бескровный возврат Крыма и изгнание оккупанта из Украины!
Что-то есть общее в облике у двух этих гнид...
Дешевле потом будет построить там все новое, чем восстанавливать созданное мордором убожество. Утилизация подобного дело тоже не дешевое. Когда нибудь эти земли все равно вернут по решениям международных судов. Не стоит сейчас отдавать жизни украинцев за эту срань.