Зеленский - ветеранам: "Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали". ФОТО
Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу встретился с местными ветеранами и пообещал помочь им в решении проблем.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы сегодня поздравляли моряков (с Днем ВМС Украины. - Ред.), Но я поздравляю и наших атошников, "афганцев", всех ветеранов, которые в любое время защищали нашу страну, защищают и будут защищать", - обратился Зеленский к ветеранам.
Председатель Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана Афанасий Радукан поднял вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации.
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"Вы выполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат", - сказал Зеленский.
Председатель общественной организации "Сердца матерей Одесской области" Светлана Кириллова, сын которой погиб на Донбассе, рассказала о бедности семей павших героев.
"Наши дети шли в 2014 году на войну добровольцами, которые заключили контракты. Но заработная плата военных на тот момент составляла две тысячи гривень. Я воспитываю внука, сына погибшего. Пенсия - 3 200 гривень, прожить на это невозможно", - сказала она.
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Президент подчеркнул, что такую вопиющую несправедливость необходимо исправить.
Зеленский отметил, что к решению проблем ветеранов нужно привлекать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.
"Также Президент поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю облгосадминистрации заняться указанными проблемами и продемонстрировать их результативное решение", - сообщили в пресс-службе.
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Ты уже давно должен чувствовать себя опущенным.
Уклонист поздравляет военных моряков.
Это, *****, полный сюр.
Шо воно курить...з собою возить.
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
В ЧЁМ их подвиг?
В количество разбомбленных во имя социализма кишлаков?
Це що ще за маячня? Навіть при совєтах, з 1979-го і до кінця 80-х, коли саме Афган і був, мені не доводилось чути таку маячню навіть від самих ідейних коммуняк...))
гебняві совка і нині міцно сидять на тому трафіку
нещодавнє розслідування проплат ре фе моджахедам за убитих американських військовиків показало, що платили саме з тих гебістських наркогрошей
10 февраля 1990 года Гильермо Эндара Галимани объявил о расформировании вооружённых сил Панамы. За ненадобностью. Официальная причина: «зачем нам кормить свою армию, если нас американцы защищают?»Панамский канал остался под контролем США «без ограничения сроков» и бесплатно.
Блевать хочется когда это открывает рот.
і сподівається що вата буде за нього голосувати
Цинічно, з піонерсько-совдепівським задором звучить теза, що вони ризикували своїм здоров"ям і віддавали життя за Україну.
Хлопці просто попали у халепу і їх використали як м"ясо. Так,їх потрібно залишити на утриманні, але риторика повинна бути пронизана осудом афганської війни.
Чим афганська війна відрізняється від бойових дій по захопленню Криму та Донбасу!!!!!!!
ОТ тож бо! Думай те президент!
Не согласен, не лидер а "лидор"! Когда Украина просила помощи и защиты у этого "лидера", от свинособак, куда исчез этот лидор? Теперь уклонист хрюкает из под юбки ермака, что то о "непростим"...
Кстати, а те кто готовил Харьков, Крым и лугандон к аннексии, не у янелоха ли в команде? Даже бородатый баба, зачем то скупала кадровых ихтамнету, солить что ли, или ***** продать?