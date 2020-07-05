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Зеленский - ветеранам: "Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали". ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу встретился с местными ветеранами и пообещал помочь им в решении проблем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы сегодня поздравляли моряков (с Днем ВМС Украины. - Ред.), Но я поздравляю и наших атошников, "афганцев", всех ветеранов, которые в любое время защищали нашу страну, защищают и будут защищать", - обратился Зеленский к ветеранам.

Зеленский - ветеранам: Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали 01

Председатель Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана Афанасий Радукан поднял вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский с борта "Гетьмана Сагайдачного" осмотрел прохождение военных кораблей и техники. ФОТО

"Вы выполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат", - сказал Зеленский.

Зеленский - ветеранам: Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали 02

Председатель общественной организации "Сердца матерей Одесской области" Светлана Кириллова, сын которой погиб на Донбассе, рассказала о бедности семей павших героев.

"Наши дети шли в 2014 году на войну добровольцами, которые заключили контракты. Но заработная плата военных на тот момент составляла две тысячи гривень. Я воспитываю внука, сына погибшего. Пенсия - 3 200 гривень, прожить на это невозможно", - сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: "Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать". ВИДЕО

Президент подчеркнул, что такую вопиющую несправедливость необходимо исправить.

Зеленский отметил, что к решению проблем ветеранов нужно привлекать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

"Также Президент поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю облгосадминистрации заняться указанными проблемами и продемонстрировать их результативное решение", - сообщили в пресс-службе.

Зеленский - ветеранам: Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали 03

Автор: 

ветераны (1109) Зеленский Владимир (20493) Одесса (7898) помощь (7822)


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https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82.html Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны. Видео Июль 5, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82.html Зеленский Зеленский - ветеранам: "Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали" - Цензор.НЕТ 1241 11 зарегистрированных в Украине компаний, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, занимались оптимизацией налогов, в том числе после начала войны на Донбассе.https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82.html#more-107544 Читать далее
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05.07.2020 15:50
+59
Дезертир сочувствует ветеранам. Омерзителен!
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05.07.2020 15:55
+57
"Мы сегодня поздравляли моряков (с Днем ВМС Украины. - Ред.), Но я поздравляю и наших атошников, "афганцев", всех ветеранов, которые в любое время защищали нашу страну."
Источник: https://censor.net.ua/p3206156

ЧТО это было?!!!

От кого защищали "афганцы" Украину?!
О какой "нашей стране" вещает особа, занимающая пост президента Украины?
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05.07.2020 16:04
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https://****.com/view/2b7oa8 !
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05.07.2020 17:43 Ответить
Какое же оно двуличное и мерзкое! Всё его "благородство" и "патриотизм" - только для картинки на видео. И ветеранов он защитит, и Крым он вернёт, и картофелем страну завалит. А на деле - трусливый ватник, откосивший от армии. Когда волонтеры не жалели ни сил, ни средств, а иногда и жизни для того, чтобы поддержать нашу армию, оно как могло прятало свои деньги от бюджета страны. Просто противно...
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05.07.2020 17:51 Ответить
«долгие годьі»....
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05.07.2020 19:54 Ответить
хтось скаже цьому віслюку, що "афганці" не захищали свою країну, вони загарбали чужу..
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05.07.2020 18:08 Ответить
... йому хутін все розяснив, афганці защіщалі страну совєтов от духов, а для бубачкі єто - автарітєт.
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05.07.2020 22:05 Ответить
И не только чужу...они помогли российским оккупантам захватить и часть Украины!Ведь например не менее 80% "афганцев" из донецкой области стали колобрантами и пошли служить к российским оккупантам!
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06.07.2020 09:12 Ответить
"Я чувствую себя униженным."
Ты уже давно должен чувствовать себя опущенным.
Уклонист поздравляет военных моряков.
Это, *****, полный сюр.
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05.07.2020 18:14 Ответить
Так у Одесі ні конопля оі мак не ростуть......
Шо воно курить...з собою возить.
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05.07.2020 18:25 Ответить
Хто тобі таке сказав? Ще в молодості був у Дачному (Біляївський район). Бачив на одній дачі мак посіяний. Вже маківки великі. І зацікавили вони мене - мак і дома ріс, але не такий... Дома маківки зелені, гладенькі, а тут з коричневими рубцями-прожилками. А потім вранці вийшов у двір, дивлюся, а господар ходить по грядці, бритвою збирає загуслий сік і робить нові надрізи... Битаю бабцю: "А шо то він робить?", а вона у відповідь: "Та він наркоман... Набере соку, накуриться і по двору лазить буде, чи спать під яблунею...". Так я вперше побачив збір опіуму...
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05.07.2020 19:03 Ответить
Это он насчёт унижения ветеранов Азова в Золотом ?
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05.07.2020 18:30 Ответить
Ветерани мають радіти: багато з них голосували за блазня.
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05.07.2020 18:37 Ответить
А что пэтриот дал атовцам хоть хоть на на грамм чего то больше , чем участникам боевых в других странах . Кроме права в родную землю лечь...Дискурс петя - зеля за скобки....
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06.07.2020 08:36 Ответить
Краще б ЗЕвоно мавчало! ЗЕвоно принижувало Україну під час Майдану! ЗЕвоно принижувало Україну під час війни. І зараз воно принижує Україну тим, що бреше як "сівий віслюк"!
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05.07.2020 18:44 Ответить
Нарешті з'явився рятівник ветеранів. Нахабство безмежне.
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05.07.2020 18:53 Ответить
В видосах Зеленского заметили страшное
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
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05.07.2020 19:03 Ответить
Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули" - Цензор.НЕТ 6444
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05.07.2020 19:05 Ответить
Нагадаю де було *********, за 44 дні до звільнення Слов'янська та Краматорська

Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули" - Цензор.НЕТ 8552
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05.07.2020 19:29 Ответить
Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули" - Цензор.НЕТ 8527
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05.07.2020 19:40 Ответить
Воно туди не втече, не дамо!
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05.07.2020 21:29 Ответить
Ветераны АТО безмерно рады льготам абитуриентов с Домбабве и Лугандона, при поступлении в наши ВУЗы, а их дети этих льгот не имеют....Просто ссыт в глаза и не краснеет преЗЕдент...
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05.07.2020 19:15 Ответить
Каким боком афганцы "защищали нашу страну", никак не могу понять... Помнится только, что они были против независимости Украины.
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05.07.2020 19:41 Ответить
Да, ватники конкретные. Рассказывают, что они "выполняли долг" (что за долг, кто знает?), и теперь им все должны. Особенно Украина, интересы которой они видимо защищали в Афганистане. Короче, как обычно. В шоколаде в нашей стране всегда те, кто ее ненавидит: кагебешники, бывшие советские бонзы и т.п. Требуют льгот, огромных пенсий и не забывают при любом случае полить Украину фекалиями.
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05.07.2020 20:02 Ответить
А что ты хотел!?Они же военные псы Москвы и стало быть "гавкают" по московски!Одного не пойму..если им так дорог их московский хозяин-то какого хрена они остались в Украине?!На Рф и пенсия военная побольше....
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06.07.2020 09:36 Ответить
Среди атовцев были и афганцы -лично знаю двоих.
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05.07.2020 20:12 Ответить
Верю, но таких меньшинство, либо они фанаты "пострелять".
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05.07.2020 20:17 Ответить
Это точно! у нас было двое таких!После Афгана они пару месяцев побухали и поплакали о доставшихся им тяжёлых испытаниях...и вступили в одну из подмосковных ОПГ!
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06.07.2020 09:44 Ответить
особенно Червонопиский
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06.07.2020 00:51 Ответить
дедывоевали, выборыскоро....скоморох как всегда. вата ватная с текстовками раша тудей...
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05.07.2020 19:55 Ответить
Какие в жопу герои - афганцы?
В ЧЁМ их подвиг?
В количество разбомбленных во имя социализма кишлаков?
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05.07.2020 19:55 Ответить
якби тільки афганці були ..у цю п'ятницю почув біля ощадбанку як чоловік жалівся на мізерну пенсію у 3 тис. а він же ж захищав батьківщину у Чехословаччині,бабульки розступилися та пропустили його до каси без черги...
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05.07.2020 20:50 Ответить
Учасники імперських війн нехай вимагають пільг у " страни правопріємніци савєцького саюза".
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05.07.2020 21:22 Ответить
Интересно, "афганцы" от кого родину защищали?
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05.07.2020 19:56 Ответить
Коли все наші еліти профукали, то тоді звернулись до афганців щоб ті боронили Україну замість тієї армії, того СБУ, тієї міліції, яку годували, одівали, озброювали, а вони коли треба було воювати, перебігали до ворога, ходили маршем, і співали гімни чи відвала ворогу кораблі, як дєвочка в кіно, яка чомусь тікає від коханого. От тоді добровольці, в тому числі і афганці зупинили ворога, бо виявилось, що легкої прогулянки не вийшло. А захищали в Афгані вони той СРСР який був їх Батьківшиною, бо ракети з військових баз в Афганістані могли досягати заводів на Укралі , на яких вироблялась ракетна і ядерна зброя.
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05.07.2020 20:16 Ответить
бо ракети з військових баз в Афганістані могли досягати заводів на Укралі , на яких вироблялась ракетна і ядерна зброя...

Це що ще за маячня? Навіть при совєтах, з 1979-го і до кінця 80-х, коли саме Афган і був, мені не доводилось чути таку маячню навіть від самих ідейних коммуняк...))
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05.07.2020 21:10 Ответить
ето савєцкіє сказкі для івалідов нєправих воєн...
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05.07.2020 21:25 Ответить
100 відсотків... Але навіть тоді не казали про ракети до Уралу, казали деколи, що совки мусять туди зайти, бо інакше там понастаалять американських баз на кордоні з "нашою Середньою Азією".
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05.07.2020 21:44 Ответить
...а насправді - заради контролю поставок опію із "золотого трикутника"
гебняві совка і нині міцно сидять на тому трафіку
нещодавнє розслідування проплат ре фе моджахедам за убитих американських військовиків показало, що платили саме з тих гебістських наркогрошей
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05.07.2020 22:39 Ответить
В Афганістані вони захищали маразм тодішніх керівників СРСР
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06.07.2020 11:13 Ответить
На жаль мене забанили ті які кричать про свободу слова, тому я не міг відповісти олігофренам, які навчались збиранням Лего і відповіддям на тести. Так от Причина № 1 і вона головна. Побоювання ЦК КПРС про захоплення американцями Афганістану і розміщенні там балістичного ракетно-ядерної зброї середньої дальності яка не підпада під договор про ОСВ тіж "Першинги" які мали дальність ураження 1800 км. Все інше це другорядні причини . І не тільки СССР так діяв, США теж саме витворяла в 1973 році зробла державний переворот в Чілі де хунта Піночета вбила 5000 громадян, а мідні рудники подарувала корпораціям США, В результате вторжения США в Панаму 20 декабря 1989 года, - правительство Панамы было свергнуто. Новый президент Панамы Гильермо Эндара прибыл в страну вместе с американскими войсками и принял присягу Президента Панамы на военной базе США.
10 февраля 1990 года Гильермо Эндара Галимани объявил о расформировании вооружённых сил Панамы. За ненадобностью. Официальная причина: «зачем нам кормить свою армию, если нас американцы защищают?»Панамский канал остался под контролем США «без ограничения сроков» и бесплатно.
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09.07.2020 08:48 Ответить
США державний переворот зробили в Чілі? В Чілі патріотичні офіцери захистили країну від комуністичної диктатури Те що робили загони комуністичних бойовиків під командуванням кубинських радників не зрівняти ні з яким переворотом. На момент повалення Альєнде країну затопив вал терактів, панувала анархія і беззаконня,Влади як такої не існувало економіка стояла. Повальна бідність. В країні починався голод.Планувались масові арешти і вбивства антикомуністично настроєних офіцерів. То що їм залишалось. Мовчки дивитись як гине країна.Та самим іти на бойню як безмозким баранам. За роки правління Аугусто Піночета Чілі перетворилась в одну із самих успішних країн Латинської Америки.
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09.07.2020 15:48 Ответить
Ви б менше курили трави. Я знаю ті події не з книжок. І бачив як Альенда з автоматом захищав палац Ля Монеда. Ви поколіня тупих зелених ідіотів. Де ті мідні рудники зараз? І урод Піночет зробв добре не робітникам, а ублюдкам олігархам,у яких і хотіли націналізувати мідні родовища. Яке мали право ЦРУ туди влазити? Лайно він створив, а не саму успішну країну.
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09.07.2020 15:58 Ответить
Ну захищав Альєнде палац Ла Монеда. І що це доводить. що його політика була гарна на благо країни і громадян Чілі .Зовсім ні. До речі я чув дві абсолютно протилежні версії загибелі Альєнде По одній він зустрів своїх вбивць сидячи за столом у своєму кабінеті в повній президентській формі з усіма регаліями та клейнодами. По іншій його витягли обісцяного з під того столу. Що правда, що не правда не знаю - там не був.Та то питання третє. Ви б краще поцікавились рейтингами Чилі в списках ВВП на душу населення. Так от в 2018 році по цьому показнику Чилі на 51 місці перегнавши багато європейських країн в тому числі всі країни бувшого СРСР Сама багата та розвинута країна Південної Америки. Вище лише декілька мілких британських колоній. Середній темп роста майже 10% на 21 місці в світі.Можу уявити що там було б якби Піночет не прорідив комуняцьке поголів'я. Більше всього якась Нікарагуа чи Гондурас з 138 місцем.
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09.07.2020 18:31 Ответить
Які регалії у Альєнде це, що Бокасса. Я ще раз вам задаю питання де поділись мідні рудники Чілі? Які комуністи в Чілі? Це не Китай, там був коаліційнний демократичний уряд народної довіри, в основному соціалісти. А Цей приріст ВВП це все приріс олігархії, яка продала країну зарубіжним корпорація , в основному із США. Про цю дупу з приростом прочитайте "Исповедь экономического убийцы" Confessions of an Economic Hit Man книга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81 Джона Перкинса , І не пишіть дурниць. Після приходу Альєнде до влади в країні спостерігалося економічне зростання. У 1971 році валовий національний продукт (ВНП) виріс на 8,5 %. У 1972 р ВНП зріс на 5 %. Безробіття скоротилася до кінця 1972 р до 3 % з 8,3 % в 1970-м. А тварина Піночет створив, як Кучма ва Україні країну стаціонарного бандита і олігархії.
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09.07.2020 19:16 Ответить
У президента будь якої країни є свої регалії і клейноди в тому числі і українського. Чим в принципі відрізняються соціалісти від комуністів. Принципи однакові А за народну довіру можете зебілам розповідати , самі упороті досі Зеленському довіряють. Щодо зростання при Альєнде в 5-8%.І типу безробіття зменшилось Так і продуктів харчування ну дуже зменшилось, Проходили масові демонстрації жінок з вимогами поліпшити підвоз продовольства "Марші пустих каструль".А тотальний террор комуністичних та всіляких ультралівих бойовиків... Так мідні рудники приватизували і податків вони стали платити в рази більше ніж коли були в "народній", насправді нічиїй власності При Піночеті ріст доходив до 16% середній за десятиліття 9.8%
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10.07.2020 18:23 Ответить
і по великому рахунку яку державу захищали та від кого, це якщо цитувати зелену шмарклю!
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05.07.2020 21:34 Ответить
Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули" - Цензор.НЕТ 7148
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05.07.2020 20:25 Ответить
Учасники імперських війн нехай вимагають пільг у " страни правопріємніци савєцького саюза".
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05.07.2020 21:25 Ответить
ну будемо відвертими це не їхня вина, якщо вони туди не напрошувались самі. Пільги на лікування можно і дати, а квартири нехай паРаша купує, вона правонаступник імперії зла.
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05.07.2020 21:38 Ответить
Ну, тоді нікого не питали, просто призивали до армії, а попадеш ти в Афган, чи ні, цього ніхто не знав...
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05.07.2020 21:47 Ответить
а ти ***** типу їх чуєш мерзото?
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05.07.2020 21:28 Ответить
Циничное быдло, уклонист и дезертир!
Блевать хочется когда это открывает рот.
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05.07.2020 21:46 Ответить
Зеленький відверто займається передвиборчою агітацією Він знає, що бездумно довірливі українці ''клюють'' на позитивні обіцянки влади навіть після того, скільки обіцянок зеленського вже виявились брехнею. Це працює, голосів за слуг додасться. Поки люди не почнуть ставитись критично до владних обіцянок, зелені будуть панувати в Україні. Ветерани, думайте головою.
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05.07.2020 22:33 Ответить
воно дебілкувате і думає, що як пуйло може переписувати історію..

і сподівається що вата буде за нього голосувати
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05.07.2020 22:45 Ответить
Питання стоїть не у хлопцях, які ризикували життям і гинули ........невідомо чому, на теренах чужої суверенної країни.
Цинічно, з піонерсько-совдепівським задором звучить теза, що вони ризикували своїм здоров"ям і віддавали життя за Україну.
Хлопці просто попали у халепу і їх використали як м"ясо. Так,їх потрібно залишити на утриманні, але риторика повинна бути пронизана осудом афганської війни.
Чим афганська війна відрізняється від бойових дій по захопленню Криму та Донбасу!!!!!!!
ОТ тож бо! Думай те президент!
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05.07.2020 22:51 Ответить
Мерзость зеленая...
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05.07.2020 23:11 Ответить
Хотелось бы спросить у Зеленского, не знает ли он, какая мерзота публично, на камеру унижала и оскорбляла наших воинов - защитников на передовой, когда эта самая мерзота предательски отводила войска,в угоду агрессору, ублажая шизоидного недоноска путена?
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05.07.2020 23:48 Ответить
А вот ещё: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», - подчеркнул украинский лидер. - "Цензору нет"
Не согласен, не лидер а "лидор"! Когда Украина просила помощи и защиты у этого "лидера", от свинособак, куда исчез этот лидор? Теперь уклонист хрюкает из под юбки ермака, что то о "непростим"...
Кстати, а те кто готовил Харьков, Крым и лугандон к аннексии, не у янелоха ли в команде? Даже бородатый баба, зачем то скупала кадровых ихтамнету, солить что ли, или ***** продать?
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06.07.2020 00:03 Ответить
давайте в мвф справку предоставим по статье мы дебилы останавливаем реакторы которые родители на пазих возили и построили вещи ..дэбилы никому ничего не должны..пора признаться
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06.07.2020 00:46 Ответить
Это говорит чмо которое способствовало аресту волонтёров и АТО ка! Фу противно!
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06.07.2020 01:02 Ответить
учителя уже получают 4 000 дол. зарплату, теперь и ветераны будут получать
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06.07.2020 06:42 Ответить
У мене питання, як саме афганці захищали нашу країну? При всій повазі- Кабул для мене далі ніж Торонто.
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06.07.2020 10:05 Ответить
Ветерани мабуть після його потисків, руки з хлоркою мили.
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06.07.2020 11:04 Ответить
Так ветераны и выходят на марш "ні капітуляції", чего же ты не слушаешь, раз говоришь что надо?
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06.07.2020 11:57 Ответить
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