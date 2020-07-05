Зеленский - ветеранам: "Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали". ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу встретился с местными ветеранами и пообещал помочь им в решении проблем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы сегодня поздравляли моряков (с Днем ВМС Украины. - Ред.), Но я поздравляю и наших атошников, "афганцев", всех ветеранов, которые в любое время защищали нашу страну, защищают и будут защищать", - обратился Зеленский к ветеранам.

Председатель Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана Афанасий Радукан поднял вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации.

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"Вы выполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат", - сказал Зеленский.

Председатель общественной организации "Сердца матерей Одесской области" Светлана Кириллова, сын которой погиб на Донбассе, рассказала о бедности семей павших героев.

"Наши дети шли в 2014 году на войну добровольцами, которые заключили контракты. Но заработная плата военных на тот момент составляла две тысячи гривень. Я воспитываю внука, сына погибшего. Пенсия - 3 200 гривень, прожить на это невозможно", - сказала она.

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Президент подчеркнул, что такую вопиющую несправедливость необходимо исправить.

Зеленский отметил, что к решению проблем ветеранов нужно привлекать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

"Также Президент поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю облгосадминистрации заняться указанными проблемами и продемонстрировать их результативное решение", - сообщили в пресс-службе.