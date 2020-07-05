Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки. ФОТОрепортаж
Премьер-министр и глава МВД приняли участие в арт-акции, посвященной 6-й годовщине освобождения Славянска от российских оккупантов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
Стела в Славянске была повреждена в 2014 году во время боев за город. Теперь участники акции нарисовали вокруг отверстий, оставленных пулями и осколками снарядов, красные лепестки, превратив их в маки.
"За кисти и краску взялись и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко", - сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: 6 лет назад украинская армия освободила Славянск и Краматорск от российских оккупантов
"Этой акцией поддерживаем всех бойцов, которые защищают на передовой наше мирное небо в Украине. Эта акция была инициирована волонтерами. Молодые люди сделали такое предложение. Конечно, это символизм, но он очень важен", - сказал Денис Шмыгаль.
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Чи ти політрук ?
Чому вони червоні?
О чому?
В криваву землю
Проросло коріння.
Свои обязанности выполнять не пробовали...?? А не пыль в глаза пускать и шоу устраивать...
Що ти, бляха, несеш?)))
5-летнего Кирилла Тлявова .
- Всі естети - *********.© Гашек.
5-е фото. Там хорошо видно саткудлава прилетело.
8-е фото. Хорошо видно как тротуарная плитка выложена. Так только за 6 тысяч в месяц работать можно.
На самом деле - показуха. Сметано по живому. Её завтра снимать будут.
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Примечательно, что президент остановился в расположенном в районе пляжа Ланжерон отельном комплексе «Нэмо», причем там его замечают далеко не первый раз.
Минимальная стоимость президентского люкса площадью 80 квадратных метров с джакузи и панорамным видом на море в этом отеле составляет 20 тысяч гривен, цена за стандартный номер стартует от 6 тысяч.
Що за місто =славянск= ?
В Україні є Слов'янськ, про що тут теревенять і де там що квецяють чинуші ?