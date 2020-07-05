РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7667 посетителей онлайн
Новости Фото
17 616 94

Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки. ФОТОрепортаж

Премьер-министр и глава МВД приняли участие в арт-акции, посвященной 6-й годовщине освобождения Славянска от российских оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Стела в Славянске была повреждена в 2014 году во время боев за город. Теперь участники акции нарисовали вокруг отверстий, оставленных пулями и осколками снарядов, красные лепестки, превратив их в маки.

"За кисти и краску взялись и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: 6 лет назад украинская армия освободила Славянск и Краматорск от российских оккупантов

"Этой акцией поддерживаем всех бойцов, которые защищают на передовой наше мирное небо в Украине. Эта акция была инициирована волонтерами. Молодые люди сделали такое предложение. Конечно, это символизм, но он очень важен", - сказал Денис Шмыгаль.

Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 01
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 02
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 03
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 04
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 05
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 06
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 07
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 08
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки 09

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Шмыгаль Денис (2705) Славянск (2578)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
О ти ж Боже мій, "просто перестать стріляти", мі-мі-мі (с)
показать весь комментарий
05.07.2020 16:30
+23
да-да, помечтай кацап.. ты уже наголосовало всем - то за овоща, то за шмарклю.. а теперь за кого будешь? шарий, бойко, мертведчук или кого там тебе назначат в зомбоящике
показать весь комментарий
05.07.2020 16:51
+20
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверствиям в стеле Славянска, превратив их маки - Цензор.НЕТ 5114
показать весь комментарий
05.07.2020 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О ти ж Боже мій, "просто перестать стріляти", мі-мі-мі (с)
показать весь комментарий
05.07.2020 16:30 Ответить
Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверствиям в стеле Славянска, превратив их маки - Цензор.НЕТ 5114
показать весь комментарий
05.07.2020 16:37 Ответить
да-да, помечтай кацап.. ты уже наголосовало всем - то за овоща, то за шмарклю.. а теперь за кого будешь? шарий, бойко, мертведчук или кого там тебе назначат в зомбоящике
показать весь комментарий
05.07.2020 16:51 Ответить
Має бути нова стела українською Слов'янськ! Не потрібно старе лайно розмальовувати! Тепер тут буде українська влада, українська мова і український порядок!
показать весь комментарий
05.07.2020 17:20 Ответить
От займись цим.
Чи ти політрук ?
показать весь комментарий
05.07.2020 19:53 Ответить
Хватит страдать фигней. Порат Зельцман ето коричневая и зеленая еманация одной и той же синагоги.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:39 Ответить
"тыща в день, каждому! Запиши!" (с) Петя
показать весь комментарий
05.07.2020 17:03 Ответить
Маки.
Чому вони червоні?
О чому?
В криваву землю
Проросло коріння.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:31 Ответить
Аваков і Шмигаль самі придумали чи скопіювали це з прихильників європейського вибору?
показать весь комментарий
05.07.2020 16:31 Ответить
Мавпують.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:32 Ответить
*****...вот больше нечего делать премьеру и министру МВД.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:32 Ответить
Похоже что рисовать лепестки...это все на что они способны...
показать весь комментарий
05.07.2020 16:33 Ответить
это же талантища!...
показать весь комментарий
05.07.2020 22:08 Ответить
Художники мля...от слово худо....
Свои обязанности выполнять не пробовали...?? А не пыль в глаза пускать и шоу устраивать...
показать весь комментарий
05.07.2020 16:32 Ответить
Видно,що люди на своїх місцях.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:33 Ответить
Після звільнення з посади вони будуть маки малювати🙄
показать весь комментарий
05.07.2020 16:35 Ответить
в камере на стене
показать весь комментарий
05.07.2020 16:40 Ответить
І це можливо, хоча я за те, щоб їх більше не бачити в Україні.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:47 Ответить
Будуть з Пециком - сусідом перестукуватись !?
показать весь комментарий
05.07.2020 18:26 Ответить
Не будуть. Тобі, як прихильнику та зевиборцю це добре відомо.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:41 Ответить
..А шо знову Ростоффф ?...Вангуй !
показать весь комментарий
05.07.2020 19:01 Ответить
Алі, подобається бути таким примітивним? Відкрию тобі секрет: Багато людей, що не сприймають Зеленського, ненавидять і невдаху Порошенка, який своїм недолугим правлінням привів до влади нинішніх.
показать весь комментарий
05.07.2020 20:19 Ответить
Да все в курсе, что в стране 73% идиотов, способных только ненавидеть или любить, того, кого покажут по зомбоящику. Ведь собственные мыслительные процессы отсутствуют. По твоей кацапской логике самый правильный правитель - *****. Он никого не допускает к власти. Посему- примитивный это ты. Как тумбочка в дурдоме. А приход следующего правительства - это нормальный процесс в демократической стране. Но если процент зедебилов. вроде тебя, зашкаливает, то получаем искомый результат.
показать весь комментарий
05.07.2020 23:00 Ответить
Я ж і кажу, що вас, чокнутих на Зеленському і Порошенку критично багато. Поки ви на гімно спливаєте через програш сивочолого невдахи, ригоанальні щури набирають політичної ваги.
показать весь комментарий
05.07.2020 23:17 Ответить
Ха-ха, тепер зебіли несамовито шукають винного у своєму виборі.
показать весь комментарий
05.07.2020 23:36 Ответить
Всім адекватним зрозуміло, якби невдаха Порошенко менше думав про свою кишеню і про те, як прилаштувати своїх корешів по бізнесу на хлібні місця, то й комік Зеленський ніколи не став би президентом.
показать весь комментарий
06.07.2020 00:37 Ответить
Идиотов много среди ,,нарида,,. У них так же в голове насрано,как у тебя
показать весь комментарий
06.07.2020 02:17 Ответить
А сказати що хотіло, вбоге?
показать весь комментарий
06.07.2020 13:00 Ответить
Идиоты. Биба и Боба два хлебороба.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:34 Ответить
"Спасибо святому петру за Славянск",- и.гиркин.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:38 Ответить
Опудало, коли Слов'янськ захопили? У квітні. Коли Порох став президентом? У червні.
Що ти, бляха, несеш?)))
показать весь комментарий
05.07.2020 16:47 Ответить
Замороженный,по чьему приказу гиркина выпустили из Славянска и когда это было?
показать весь комментарий
05.07.2020 16:51 Ответить
пдрило, це ж ти мені так само стверджувало, що партію пєдошарія зареєстрували за Порошенка? у тебе реально часовий кретинізм спостерігається... а ще ти тупе чмо, якому увесь час хтось сере в штани
показать весь комментарий
05.07.2020 17:39 Ответить
Опудало, гіркін виїхав задовго до виходу колони))) і трошки поцікався тими подіями- колону з військової техніки розбили. А от автобуси не знищували (як і цивільні вантажівки). Сам здогадаєшся чому? Чи підказати?
показать весь комментарий
05.07.2020 19:25 Ответить
Козломордое, не позорь имя Днепра.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:24 Ответить
Что то много ватоголовых вылупков из славного города Днепра.
показать весь комментарий
06.07.2020 02:19 Ответить
Цій ЗЕленій сволоті більше нема чим зайнятися? Падли!.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:39 Ответить
Воно не зелене. Воно риг-овоч.
показать весь комментарий
05.07.2020 19:27 Ответить
Труженики вы наши, что бы мы без вас делали. Авакян вообще молодец, так быстро нашел душегубов Шеремета, - прямо сплошной восторг, еще и нашего херанта замазал энтими убивцами. Что на суде будете плести, душеубогие?
показать весь комментарий
05.07.2020 16:40 Ответить
Что то эта "сладкая парочка" стала часто появляться. То они в Карпаты спасать едут от паводков, а теперь в Донбассе цветочки цепляют..
показать весь комментарий
05.07.2020 16:41 Ответить
Авакянская мразота,ты еще ромашки в сволы пистолетов вставь тем мусорам,которые убили
5-летнего Кирилла Тлявова .

Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Слов'янська, перетворивши їх на маки - Цензор.НЕТ 4728
показать весь комментарий
05.07.2020 16:41 Ответить
От ви всі смієтесь, а наш преЗЕдент з повагою ставиться до маків... Вони надихнули його на творчі звершення, відкрили нові горизонти...
показать весь комментарий
05.07.2020 16:45 Ответить
Маю надію, що до герича не дійшло.
показать весь комментарий
05.07.2020 16:51 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2020 17:13 Ответить
Точно,ще серед мак1в воно не ср.ло.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:00 Ответить
це натяк, то ще квіточки, далі буде... Сволота піариться на війні
показать весь комментарий
05.07.2020 16:59 Ответить
Молодцы . Каждый день нужно говорить где Украина и как Украина строитсяи развивается .
показать весь комментарий
05.07.2020 16:59 Ответить
Лучше бы конопляный листик нарисовали..
показать весь комментарий
05.07.2020 17:03 Ответить
Это же элита...им коноплянный листик не подходит...только лист коки...
показать весь комментарий
05.07.2020 17:08 Ответить
Для тебя лучше?
показать весь комментарий
05.07.2020 22:38 Ответить
Ассоциация-Славянск переболел руццким миром как корью.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:12 Ответить
https://twitter.com/Pavlovskyi_A Андрій Павловський@Pavlovskyi_A ·https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1279714477630521344 4h
показать весь комментарий
05.07.2020 17:13 Ответить
Слуги подали проект закону № 3613, яким українців, що мають комунальні борги позбавляють права керувати авто, виїжджати за кордон, мати зброю, ходити на полювання... збільшена пеня! Самі ж борги пропонують автоматично списувати із зарплати або за рахунок конфіскації майна!
показать весь комментарий
05.07.2020 17:13 Ответить
Поставил "Мне нравится",а заплачу,а Зебилы пусть повоют.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:01 Ответить
аваков-чёрт!
показать весь комментарий
05.07.2020 17:15 Ответить
Молния! Важнейшая новость дня!
показать весь комментарий
05.07.2020 17:22 Ответить
Шмигаль і Аваков домалювали пелюстки до кульових отворів у стелі Слов'янська, перетворивши їх на маки - Цензор.НЕТ 7460
показать весь комментарий
05.07.2020 17:24 Ответить
Як казав бравий солдат Швейк:
- Всі естети - *********.© Гашек.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:25 Ответить
К дыркам в своих головах лепестки пририсуйте.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:29 Ответить
а надо было звезды... ну или орлов-двухголовых...чтоб точно обозначить саткудава прилетело!
показать весь комментарий
05.07.2020 17:45 Ответить
чтоб точно обозначить саткудава прилетело!
5-е фото. Там хорошо видно саткудлава прилетело.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:01 Ответить
художники ...бані.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:02 Ответить
Чтобы было веселей ярких красок не жалей .Шмыгаль и Авакян знают чем зелупу тролить=мак, кокс, герыч...
показать весь комментарий
05.07.2020 18:03 Ответить
саме цим, мають займатись держ службовці такого рівня. Зеленкою лоб собі нехай помажуть дятли!
показать весь комментарий
05.07.2020 18:04 Ответить
Кто бы авакяну лепестки на лобике дорисовал, за Сашка и вообще за всё =хорошее=
показать весь комментарий
05.07.2020 18:08 Ответить
ось і все - закінчили війну
показать весь комментарий
05.07.2020 18:09 Ответить
В продолжении.
8-е фото. Хорошо видно как тротуарная плитка выложена. Так только за 6 тысяч в месяц работать можно.
На самом деле - показуха. Сметано по живому. Её завтра снимать будут.
показать весь комментарий
05.07.2020 18:09 Ответить
Так переможемо!
****...
показать весь комментарий
05.07.2020 18:17 Ответить
Как же вы, ****, ничтожны в своём стремлении соответствовать...
показать весь комментарий
05.07.2020 18:17 Ответить
..Майже як ....Пеця
показать весь комментарий
05.07.2020 18:30 Ответить
Чем же еще заняться выдающимся государственным деятелям в этой стране? Нечем больше...
показать весь комментарий
05.07.2020 18:35 Ответить
дурачье ерундой занимается.. лучше бы воровали меньше..
показать весь комментарий
05.07.2020 19:08 Ответить
Рукожопі маки вийшли. Треба було найняти художників, бо у криворуких криві маки виходять. Знову грошей пожаліли на професіоналів, ненажери-дармоїди.
показать весь комментарий
05.07.2020 19:30 Ответить
Гарант Конституции https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский сумел совместить рабочий визит в Одессу с отдыхом
Примечательно, что президент остановился в расположенном в районе пляжа Ланжерон отельном комплексе «Нэмо», причем там его замечают далеко не первый раз.
Минимальная стоимость президентского люкса площадью 80 квадратных метров с джакузи и панорамным видом на море в этом отеле составляет 20 тысяч гривен, цена за стандартный номер стартует от 6 тысяч.
показать весь комментарий
05.07.2020 19:51 Ответить
жирует падла.
показать весь комментарий
05.07.2020 23:06 Ответить
Це про яку країну мова ?
Що за місто =славянск= ?
В Україні є Слов'янськ, про що тут теревенять і де там що квецяють чинуші ?
показать весь комментарий
05.07.2020 19:55 Ответить
Порисовали - типа, освободили. 95 квартал.
показать весь комментарий
05.07.2020 21:15 Ответить
Цим " видатним державним діячам" слід малювати на своїх анальних отворах.
показать весь комментарий
05.07.2020 21:34 Ответить
сссукхааа це пляяядььь ыскуство
показать весь комментарий
05.07.2020 21:45 Ответить
Когда собаке не хер делать она лижет себе под хвостом, это плюс/минус тоже самое, только не хватает селфи, сделанного собакой за своим занятием, не дырки замалевывать надо а написать Слов'янськ українською, очень алегорично получается, в стране приближающаяся полная ASS HOLE(дупа нашою мовою)а вони до неї лупесточки примальовують, та кажуть що це квіти..... Запах панове, запах нікуди не дівся, чи то насрав хтось у маках? Невже знову порох?
показать весь комментарий
06.07.2020 11:04 Ответить
Пы.Сы. Или мне одному кажется что это точно не та херня, которой должны заниматься президент, премьер и министр МВД, когда в стране глава нацбанка уходит с поста в знак протеста и это обходится стране в два лярда вечнозеленых, а в ДБР тупо работают рашистские диверсанты, раскручивающие отвертками остатки нашей ПВО????
показать весь комментарий
06.07.2020 11:14 Ответить
 
 