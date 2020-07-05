Шмыгаль и Аваков пририсовали лепестки к пулевым отверстиям в стеле Славянска, превратив их в маки. ФОТОрепортаж

Премьер-министр и глава МВД приняли участие в арт-акции, посвященной 6-й годовщине освобождения Славянска от российских оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Стела в Славянске была повреждена в 2014 году во время боев за город. Теперь участники акции нарисовали вокруг отверстий, оставленных пулями и осколками снарядов, красные лепестки, превратив их в маки.

"За кисти и краску взялись и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко", - сказано в сообщении.

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"Этой акцией поддерживаем всех бойцов, которые защищают на передовой наше мирное небо в Украине. Эта акция была инициирована волонтерами. Молодые люди сделали такое предложение. Конечно, это символизм, но он очень важен", - сказал Денис Шмыгаль.

















