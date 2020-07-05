Спасатели за неделю восстановили 41 дом, поврежденный при обстрелах на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В течение недели спасатели на Донбассе восстановили 41 дом, обследовали 31 га территории и обезвредили 614 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"В течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил неоднократно привлекались к пиротехническим работам и восстановлению поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В частности, на этой неделе удалось восстановить 41 дом из пострадавших во время вражеских обстрелов.

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"У большинства жителей нет возможности восстановить свое жилище, ведь в основном это - пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Поэтому совместными усилиями местной власти и ГСЧС за несколько лет удалось восстановили 1229 домов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, за неделю пиротехнические расчеты обследовали 31 га территории Донбасса, изъяли и обезвредили 614 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 7855 га таких территорий и 23,07 га акватории, изъяли и обезвредили 42 857 взрывоопасных предметов.

Еще один из аспектов работы спасателей - контрольные пункты въезда/выезда.

"На этой неделе помощи нуждалось 72 человека. В течение недели на территории Донецкой и Луганской областей произошел 91 пожар, во время которых спасли пять человек", - сообщают в пресс-центре.

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