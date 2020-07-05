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Спасатели за неделю восстановили 41 дом, поврежденный при обстрелах на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В течение недели спасатели на Донбассе восстановили 41 дом, обследовали 31 га территории и обезвредили 614 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"В течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил неоднократно привлекались к пиротехническим работам и восстановлению поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В частности, на этой неделе удалось восстановить 41 дом из пострадавших во время вражеских обстрелов.

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"У большинства жителей нет возможности восстановить свое жилище, ведь в основном это - пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Поэтому совместными усилиями местной власти и ГСЧС за несколько лет удалось восстановили 1229 домов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, за неделю пиротехнические расчеты обследовали 31 га территории Донбасса, изъяли и обезвредили 614 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 7855 га таких территорий и 23,07 га акватории, изъяли и обезвредили 42 857 взрывоопасных предметов.

Еще один из аспектов работы спасателей - контрольные пункты въезда/выезда.

"На этой неделе помощи нуждалось 72 человека. В течение недели на территории Донецкой и Луганской областей произошел 91 пожар, во время которых спасли пять человек", - сообщают в пресс-центре.

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Спасатели за неделю восстановили 41 дом, поврежденный при обстрелах на Донбассе, - пресс-центр ОС 01
Спасатели за неделю восстановили 41 дом, поврежденный при обстрелах на Донбассе, - пресс-центр ОС 02
Спасатели за неделю восстановили 41 дом, поврежденный при обстрелах на Донбассе, - пресс-центр ОС 03
Спасатели за неделю восстановили 41 дом, поврежденный при обстрелах на Донбассе, - пресс-центр ОС 04

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Спасатели за неделю восстановили 41 дом, поврежденный при обстрелах на Донбассе, - пресс-центр ОС 05
Спасатели за неделю восстановили 41 дом, поврежденный при обстрелах на Донбассе, - пресс-центр ОС 06
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Автор: 

Донбасс (26956) ГСЧС (4983) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Hasan
"У большинства жителей нет возможности восстановить свое жилище, ведь в основном это - пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Поэтому совместными усилиями местной власти и ГСЧС за несколько лет удалось восстановили 1229 домов", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/p3206171
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Чи були серед слуг такі пенсіонери, які закликали путіна прийти?
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05.07.2020 20:02
+4
И медком угощали...
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05.07.2020 20:41
+2
Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 614
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05.07.2020 21:05
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Hasan
"У большинства жителей нет возможности восстановить свое жилище, ведь в основном это - пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. Поэтому совместными усилиями местной власти и ГСЧС за несколько лет удалось восстановили 1229 домов", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/p3206171
--------------------------------------------
Чи були серед слуг такі пенсіонери, які закликали путіна прийти?
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05.07.2020 20:02 Ответить
И медком угощали...
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05.07.2020 20:41 Ответить
Рятувальники за тиждень відновили 41 будинок, пошкоджений під час обстрілу на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 614
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05.07.2020 21:05 Ответить
Ни кому ничего плохого.
Такая муйня была в Бавшей Югославии в 1994-1995 годах. НАТО списывало бабки на восстановление больниц и школ. В основном передавали сербам. По кругу проходило пару раз Нихрена не строилось. Потом из например представителя КЕЙФОР (************* например набл Франции с фотками) опять падлы рбстреояои и взорвали... Кстати фотки качались из тырнета.
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05.07.2020 20:02 Ответить
.... ?? Рогачами подперли?? Или домам доказали что они за вовочку голосовали??
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05.07.2020 20:51 Ответить
вот эти вот все пенсионеры и принесли эту войну в свой край - в надежде на ссср...скорбно говорить...но чем быстрей...они закончатся тем быстрее восстановится нормальный и цивилизованный порядок вещей в стране...
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05.07.2020 21:21 Ответить
Нетолько рашшкинские пенсы: - весь даунбас наполнен колорадами как бочка килькой - только поголовная зачистка местности решит вопрос - и чистить нужно нетолько ОРДЛО, нои весь Юг и Восток Украины. Только ПОГОЛОВНАЯ!
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05.07.2020 22:17 Ответить
Розмовляв з одним із місцевих біля Мвр'їнки,зомбиком від РТ ящика. Так він до сих пір впевнений,що Маріуполь накрили "Градами" ....ЗСУ. Йому кажемо,що вже відомо навіть хто і уому дали виконувати ,хто стріляв,а вони кажуть,що не може бути,щоб це робили москвичі. Ось такі у нас "громадяни", мать би їх не рожала б...
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05.07.2020 22:02 Ответить
 
 