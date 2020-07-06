Ночью неизвестные стреляли из РПГ по комплексу отдыха "Аква сити" в Мукачево. ВИДЕО камер наблюдения (обновлено)

На окраине города Мукачево стреляли из РПГ по зданию комплекса отдыха "Аква сити".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, по информации от местных жителей, само событие произошло около 03:00 часов ночи.

Предварительно повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят возле здания, на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате стрельбы в Ивано-Франковске ранен мужчина, - Нацполиция. ВИДЕО

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, правоохранители начали следствие по факту умышленного повреждения имущества в Мукачево.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову правоохранители выяснили, что неизвестный выстрелил из гранатомета по территории комплекса отдыха. В результате, повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша", - сказано в сообщении.

Событие квалифицированы по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение.



Фото: сайт Mukachevo.net