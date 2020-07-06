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Новости Фото Силовики
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Ночью неизвестные стреляли из РПГ по комплексу отдыха "Аква сити" в Мукачево. ВИДЕО камер наблюдения (обновлено)

На окраине города Мукачево стреляли из РПГ по зданию комплекса отдыха "Аква сити".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, по информации от местных жителей, само событие произошло около 03:00 часов ночи.

Предварительно повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят возле здания, на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.

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Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, правоохранители начали следствие по факту умышленного повреждения имущества в Мукачево.

Ночью неизвестные стреляли из РПГ по комплексу отдыха Аква сити в Мукачево 01

"Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову правоохранители выяснили, что неизвестный выстрелил из гранатомета по территории комплекса отдыха. В результате, повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша", - сказано в сообщении.

Ночью неизвестные стреляли из РПГ по комплексу отдыха Аква сити в Мукачево 02

Событие квалифицированы по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение.

Ночью неизвестные стреляли из РПГ по комплексу отдыха Аква сити в Мукачево 03
Фото: сайт Mukachevo.net

Мукачево (345) Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3257) уголовное дело (2436) Закарпатская область (2589)


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Топ комментарии
+7
разом із своїм мордорубратом(((
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06.07.2020 09:26
+4
Шото йовбаки совсем распоясались там =)
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06.07.2020 09:24
+4
Ти ж драпала ввімкнув, ось не має кому порядки наводити.
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06.07.2020 09:31
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Шото йовбаки совсем распоясались там =)
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06.07.2020 09:24 Ответить
разом із своїм мордорубратом(((
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06.07.2020 09:26 Ответить
Эти йовбаки с дьопшами ещё те "горячие" парни, так и танковые сражения могут начать.
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06.07.2020 13:46 Ответить
Ще трохе і почнуть ракетами середньої дальності херячити...Що там курва робиться в тій країні ..??((
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06.07.2020 09:26 Ответить
Це курва точно країна тихо перетворюється на Зімбабве..
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06.07.2020 09:28 Ответить
Ти ж драпала ввімкнув, ось не має кому порядки наводити.
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06.07.2020 09:31 Ответить
Синку ,я нікуди не драпав а спокійно виїхав 30 років тому і тебе забув запитати, а порядок вам треба наводити а не мені, мені там не жити i дітям моїм з онуками теж, так що не про те ти пишеш
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06.07.2020 09:47 Ответить
Ооо, так ти москаль.
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06.07.2020 09:51 Ответить
шукайте в цьому кацапськи роги
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06.07.2020 09:30 Ответить
чушь не лепи. обычные разборки местных делков-контрабандистов.
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06.07.2020 10:20 Ответить
звичайнісінькі мєстні, розброки яких толерує мер Мукачева Балога. до чого тут кацапи?
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06.07.2020 13:34 Ответить
Бывший подельник гены москаля, который теперь под йулю прыгнул
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06.07.2020 09:34 Ответить
Вночі невідомі стріляли з РПГ по комплексу відпочинку "Аква сіті" в Мукачеві - Цензор.НЕТ 972
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06.07.2020 09:48 Ответить
Балог давно под плинтус загнали. Беспредел идёт от блюка, пашкуляк с дребитко воюют
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06.07.2020 09:50 Ответить
і шо ж він такий, цілий мер - а настільки безпомічний? і на чорта він тоді знову на місцеві вибори йде, як він ніхрена не може?
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06.07.2020 13:35 Ответить
Этот точно беспомощный, и это проблема его избирателей.
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06.07.2020 13:41 Ответить
так отож - але стає проблемою цілого міста в ітогє. а мені не дуже хочеться брать на себе чужі проблеми(
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06.07.2020 16:00 Ответить
"Аваков ни причём.... А почему бездействовали охранники ? "
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06.07.2020 09:42 Ответить
Київ давно ні при чому у "заповіднику Балог" -Закарпатті..
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06.07.2020 09:46 Ответить
Дурню, з РПГ по комерсам валять не люди Балоги. Балога не мокрушнік, це Блюковські відморозки - банди.
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06.07.2020 10:07 Ответить
квлькість зброї на руках(також і важкої) збільшується,
кількість "полян для зняття урожаю у час Ковід" досит мала.

закономірно,що далі у хід підуть танки..)))
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06.07.2020 09:45 Ответить
Тоже новость
Стреляли...
Стрельба - это повседневность, а не новость
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06.07.2020 09:45 Ответить
Аваков-сіті? Давно пора!
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06.07.2020 09:50 Ответить
Та поставте вже нарешті пана Москаля міністром МВС і через пів року буде порядок. Ви не побачите йовбіків, малоросів і іншої швалі. А бажаючі розшатувати ситуацію будуть на баржі пливти в сторону Крима із червоними кульками у сраці. Все буде так, як пише Конституція.
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06.07.2020 10:01 Ответить
А кульки на сонці лопнуть і баржа стара... Доля іх така - потонути...
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06.07.2020 10:32 Ответить
а шо москаль? москаль - міністр, тут би на місцевому рівні рішити. але нічо, зара збере Балога міськраду, звернеться до Разумкова (вони друзі з ним), а по факту ніц не зміниться.
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06.07.2020 13:33 Ответить
Айбо нич у вароші не змінились! Докить в Ужгороді наливають першу з ранку каву, у Мукачеві вже завершують перестрілку
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06.07.2020 10:08 Ответить
"на крыше застрял снаряд из РПГ, который не разорвался" Это как-было два выстрела и один не разорвался?
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06.07.2020 10:29 Ответить
Шото это РПГ какое-то слабое.

Тот же эффект можно было достичь простым бросанием каменюки в ту беседку.
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06.07.2020 11:08 Ответить
Вопрос Баканову - Доколе будет позволено этим чертАм подобное. Может пора отдать приказ Пленных не брать и размазывать на месте в порошок?
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06.07.2020 11:27 Ответить
Позавчера гнусавое требовало чего-то там обеспечить. Аваков сказал "есть" и обеспечил.
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06.07.2020 11:49 Ответить
безпеки в місті нема, Балога - ти мер чи хто? ти взагалі здатен хоч якось дати містянам змогу вийти на вулиці спокійно і не боятися?
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06.07.2020 13:33 Ответить
поки мер, та мiсцевi вибори вже восени, а там всяке може бути, може й не буде бiльш Балога царювати) Тим бiльш, що до нього запитань вистачае .
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06.07.2020 15:58 Ответить
Містяни не бояться виходити на вулиці, бо в кожного є зброя. Боїться так звана "влада".
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06.07.2020 20:23 Ответить
Сомали боится превратиться в Украину.
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06.07.2020 13:39 Ответить
Ні щоб по Медведчуку пальнути чи по Апеляційному Суді Києва, так вони херньою займаються.
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06.07.2020 14:26 Ответить
Мукачевцям похєр до Києва з усіма його судами і кумами.
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06.07.2020 20:26 Ответить
 
 