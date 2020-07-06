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Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе псевдооператора мобильной связи "Феникс" и "Лугаком" так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории "ЛДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей страны как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 тыс. пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов Л/ДНР, - СБУ 01
Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов Л/ДНР, - СБУ 02
Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов Л/ДНР, - СБУ 03
Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов Л/ДНР, - СБУ 04
Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов Л/ДНР, - СБУ 05

Автор: 

мобильная связь (435) СБУ (19931) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+10
Моментально посадка пожизненно или к стенке, в таких случаях нельзя сопли жевать.
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06.07.2020 10:20
+8
Подумаешь мелочь какая. Тут рыба посерьезней есть. Информационная безопасность Украины вообще отсутствует! WNet магистральный провайдер который перепродает трафик уже более мелким провайдерам, не блокирует яндекс и маилру, в принципе! Его услугами пользуются дома ВР на Печерске, Оболони. Маршрутизация идет через Маскву, проверить легко, если вы клиент WNet. Как и трафик Киевстара, МТС тоже. Представляете, депутаты, вообще почти весь Киев общаются через Москву и их площадки в Германии! WNet отказывается устанавливать оборудование СБУ, наверное потому что уже стоит оборудование спецслужб другой страны. Поэтому https://ain.ua/2020/05/27/wnet-vs-sbu/ Алексей Клещевников и скрывается в США .
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06.07.2020 10:59
+4
361 ч.2? От 3 до 6 лет? Да в ВОВ, т.е. Во 2-ю Мировую его бы к стенке в течение суток максимум поставили.
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06.07.2020 10:25
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Інтернет- не скрєпно і не сакрально. Дєди ваєвалі без інтернету.
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06.07.2020 10:11 Ответить
Моментально посадка пожизненно или к стенке, в таких случаях нельзя сопли жевать.
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06.07.2020 10:20 Ответить
для начала нужен закон про коллаборацию, Петру было не до того. а зеленый не заинтересован, бо он сам попадает под эту статью.
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06.07.2020 11:45 Ответить
как же так? тамжыашилюди! соя? правильно?
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06.07.2020 10:22 Ответить
Тепер ваша влада, тому від вас чекаємо посадок.
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06.07.2020 10:26 Ответить
ваші, кацапа, ваші.
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06.07.2020 10:38 Ответить
361 ч.2? От 3 до 6 лет? Да в ВОВ, т.е. Во 2-ю Мировую его бы к стенке в течение суток максимум поставили.
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06.07.2020 10:25 Ответить
Подумаешь мелочь какая. Тут рыба посерьезней есть. Информационная безопасность Украины вообще отсутствует! WNet магистральный провайдер который перепродает трафик уже более мелким провайдерам, не блокирует яндекс и маилру, в принципе! Его услугами пользуются дома ВР на Печерске, Оболони. Маршрутизация идет через Маскву, проверить легко, если вы клиент WNet. Как и трафик Киевстара, МТС тоже. Представляете, депутаты, вообще почти весь Киев общаются через Москву и их площадки в Германии! WNet отказывается устанавливать оборудование СБУ, наверное потому что уже стоит оборудование спецслужб другой страны. Поэтому https://ain.ua/2020/05/27/wnet-vs-sbu/ Алексей Клещевников и скрывается в США .
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06.07.2020 10:59 Ответить
Файні хлопи.... Років на найдцять у в'язницю . Хоча можна було б використати їхнє знання та вміння щоб "покласти " системи зв'язку по Лугандону ,Криму та ка цап стані як відшкодування зробленого і можливого зменшення терміну покарання
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06.07.2020 11:01 Ответить
Якщо їх повісити, то вони більше такого робити не будуть.
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06.07.2020 14:30 Ответить
 
 