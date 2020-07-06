Первый контейнерный поезд из Ухани прибыл на станцию "Киев-Лески". ФОТОрепортаж

Первый прямой контейнерный поезд между Уханью (Китай) и Киевом и второй, отправленный из КНР, прибыл на станцию АО "Укрзализныця" (УЗ) "Киев-Лески".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности.

Маршрут поезда составил 9,5 тыс. км, из Уханя он отправился 16 июня.







Фото: ЦТС

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Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена запустить контейнерные поезда из Китая на регулярной основе и готова принимать ежемесячно от пяти таких поездов.

Первый пилотный контейнерный поезд со станции "Яньтай" Украина приняла 8 июня. В составе поезда был 41 сорокафутовый контейнер. Он привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.

Ранее территорией Украины ж/д транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай.