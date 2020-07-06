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Первый контейнерный поезд из Ухани прибыл на станцию "Киев-Лески". ФОТОрепортаж

Первый прямой контейнерный поезд между Уханью (Китай) и Киевом и второй, отправленный из КНР, прибыл на станцию АО "Укрзализныця" (УЗ) "Киев-Лески".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности.

Маршрут поезда составил 9,5 тыс. км, из Уханя он отправился 16 июня.

Первый контейнерный поезд из Ухани прибыл на станцию Киев-Лески 01
Первый контейнерный поезд из Ухани прибыл на станцию Киев-Лески 02
Первый контейнерный поезд из Ухани прибыл на станцию Киев-Лески 03

Фото: ЦТС

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Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена запустить контейнерные поезда из Китая на регулярной основе и готова принимать ежемесячно от пяти таких поездов.

Первый пилотный контейнерный поезд со станции "Яньтай" Украина приняла 8 июня. В составе поезда был 41 сорокафутовый контейнер. Он привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.

Ранее территорией Украины ж/д транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай.

железная дорога (1412) Китай (2991) Ухань (48)


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Топ комментарии
+7
А чо не в Новые Санжары?
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06.07.2020 10:24
+5
маневровым дизелем с самой Ухани пёрли?!
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06.07.2020 10:27
+4
Хорошо хоть Пол Пота уже нет.
С красными кхмерами тоже торговали бы?
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06.07.2020 10:28
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А чо не в Новые Санжары?
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06.07.2020 10:24 Ответить
второго рейса из Ухани, бедняги точно не перенесли)
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06.07.2020 10:32 Ответить
Москва - Пекин!
Москва - Пекин!
Летят стальные эшелоны
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06.07.2020 10:25 Ответить
Ачого "охеренно круті" касапи поїзд з Китаю пропустили?
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06.07.2020 10:26 Ответить
Он не едет по кацапстану.
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06.07.2020 10:29 Ответить
Я, кстати, тоже хотел это спросить. Если не по морю, то как запоребрик объехали?
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06.07.2020 10:38 Ответить
Через Азербайджан и Каспий
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06.07.2020 10:42 Ответить
Ага, щас.
****** географию?
Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО «ГТЛК») - крупнейшая лизинговая компания России
Это ни о чём не говорит?
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06.07.2020 11:55 Ответить
То есть, все-таки через море, даже через два - Черное и Каспийское. Помнится, Арсений Петрович нечто похожее уже пробовал, но застопорилось о бюрократические проблемы.
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06.07.2020 13:25 Ответить
Первый контейнерный поезд из Ухани прибыл на станцию "Киев-Лески" - Цензор.НЕТ 5813
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06.07.2020 10:42 Ответить
Убери эту туфту, ладно?
В течение пяти суток поезд достиг погранперехода между Китаем и Монголией (станции Эрлянь и Замын-Уудэ). Далее маршрут пролегал по территории Монголии до погранперехода Сухэ-Батор - Наушки, затем транзитом по территории РФ до украинского погранперехода Зерново, а далее в Киев на терминал "Лиски".
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06.07.2020 11:57 Ответить
з часом "проб'ємо" кордон до Казахстану через дружні Кубанську НР та Калмицьку НР.
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07.07.2020 09:36 Ответить
Откуда это известно? По РФ:
1) ближе
2) надо пересекать гораздо меньше границ
3) не надо везти по морю

С трудом представляю чтоб китайцы ради Украины занимались такими извращениями.
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06.07.2020 10:43 Ответить
Вы номер на борту вагона заметили +7(495).... ОТОЖ!!!!!!!!!!
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06.07.2020 10:51 Ответить
А как же декоммунизация?
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06.07.2020 10:26 Ответить
маневровым дизелем с самой Ухани пёрли?!
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06.07.2020 10:27 Ответить
О стоимости такой дружбы мы скоро узнаем из платежек.
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06.07.2020 10:50 Ответить
Или деньги не пахнут?
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06.07.2020 10:27 Ответить
Певно, що не пахнуть.
Китайський вірус добиває й без того зруйновану економіку, а дебіли ще й вкладають гроші в економіку країні на яку треба в суд подавати.
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06.07.2020 10:47 Ответить
Хорошо хоть Пол Пота уже нет.
С красными кхмерами тоже торговали бы?
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06.07.2020 10:28 Ответить
1991й рік Україна ...52 млн. населення
2020й рак Україна (поки що) ...населення 32 млн ...
тобі "кхмери" 20 мільйонів населення винищили ?
...Землю вже ВКРАЛИ ...залишилося ще небагато ще років десять "співпраці" і можна перейменовувати :територія "дике поле"
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06.07.2020 11:17 Ответить
Прогугль скільки землі орендують в Україні компанії з КНР.
За СРСР 2.0 впрягаєшся?
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06.07.2020 11:25 Ответить
погугліть кого посадили за геноцид народу України Крадчука , Чучму , джмеляра чи валянка ...а може "стыдливого воришку" чи цей членограй відповість за крадіжку ЗЕМЛІ ?...а чайники мені не впиралися , нехай жруть своїх "панголінів" у йухнані ...може коли нажруться
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06.07.2020 11:44 Ответить
Что?!! Ухань? Свежие поставки коронавируса?
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06.07.2020 10:30 Ответить
ото в кацапнi пiдгорiло. а говорили сибiр горить.
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06.07.2020 10:31 Ответить
В Монголии и Китае уже бубонная чума!
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06.07.2020 10:31 Ответить
ПАО «ГТЛК» - крупнейшая лизинговая компания Р, на втором фото моцковские телефоны?
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06.07.2020 10:48 Ответить
Внимательность и еще раз внимательность. Браво.
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06.07.2020 10:53 Ответить
Верным путем идем товарисчи!
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06.07.2020 10:55 Ответить
Совком попахивают эти фотки
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06.07.2020 10:52 Ответить
оччень надеемся, шо паровозу сделали плц и пусть все равно без температуры посидит две недели. жаба встречала?
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06.07.2020 10:52 Ответить
а шо мля магнезию надо из Ухани аж везти?? или у нас шприцы нереально изготавливать? явшоке .. вот где внатуре квази-накуй-государство..
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06.07.2020 11:04 Ответить
Привезли новые вирусы.
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06.07.2020 11:04 Ответить
Свежей чумы. Через Монголию. 😱
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06.07.2020 11:12 Ответить
Опять "Эпицент" затарился???
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06.07.2020 11:05 Ответить
Эпицентр ! Пардон.
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06.07.2020 11:05 Ответить
Через Расию или паромом им. Яценюка?
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06.07.2020 11:09 Ответить
Паромом имени Омеляна.
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06.07.2020 11:37 Ответить
Телефон собственника вагонов +7(495). С каких это пор в Китае такой код?
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06.07.2020 11:13 Ответить
Вот зачем изобретать велосипед.
Контейнеровоз привезет морем а три раза дешевле, вы только поборы в портах ликвидируйте!
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06.07.2020 11:14 Ответить
И в три раза дольше
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06.07.2020 11:36 Ответить
Из огромного Китая вам нодо именно из Уханя?
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06.07.2020 11:14 Ответить
а вагоны -то кацапские
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06.07.2020 11:18 Ответить
Да чуть не забыл.А сколько грызунов с бубонной чумой он привез?Уже посчитали?
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06.07.2020 11:19 Ответить
И кому нужен этот цирк,проще и дешевле параходом
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06.07.2020 11:20 Ответить
Чисто морем - от 40 дней
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06.07.2020 11:35 Ответить
чисто на мріїї пару годин
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06.07.2020 11:49 Ответить
да и не 60 вагонов а сразу несколько тысячь
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06.07.2020 21:22 Ответить
Отправляет не государство Китай или Украина, а грузоотправители, и тем транспортом, каким в этот момент возможно и выгодно.
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06.07.2020 22:03 Ответить
кто дал зеленую на этот цирк,министра транспорта заставить вскрыть каждый вагон и лично потрогать то что привезли, и на двух недельный карантин отправить
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06.07.2020 11:54 Ответить
Коронавирус на поверхности 2 недели не живёт.
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06.07.2020 11:56 Ответить
новина чуток попозжє
11:35
https://censor.net/news/3206250/sotni_vagonov_skaplivayutsya_na_stantsiyah_gruzootpraviteleyi_izza_novogo_zapreta_ukrzaliznytsi(с)
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06.07.2020 11:58 Ответить
 
 