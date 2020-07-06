Первый контейнерный поезд из Ухани прибыл на станцию "Киев-Лески". ФОТОрепортаж
Первый прямой контейнерный поезд между Уханью (Китай) и Киевом и второй, отправленный из КНР, прибыл на станцию АО "Укрзализныця" (УЗ) "Киев-Лески".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности.
Маршрут поезда составил 9,5 тыс. км, из Уханя он отправился 16 июня.
Фото: ЦТС
Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена запустить контейнерные поезда из Китая на регулярной основе и готова принимать ежемесячно от пяти таких поездов.
Первый пилотный контейнерный поезд со станции "Яньтай" Украина приняла 8 июня. В составе поезда был 41 сорокафутовый контейнер. Он привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.
Ранее территорией Украины ж/д транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Москва - Пекин!
Летят стальные эшелоны
****** географию?
Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО «ГТЛК») - крупнейшая лизинговая компания России
Это ни о чём не говорит?
В течение пяти суток поезд достиг погранперехода между Китаем и Монголией (станции Эрлянь и Замын-Уудэ). Далее маршрут пролегал по территории Монголии до погранперехода Сухэ-Батор - Наушки, затем транзитом по территории РФ до украинского погранперехода Зерново, а далее в Киев на терминал "Лиски".
1) ближе
2) надо пересекать гораздо меньше границ
3) не надо везти по морю
С трудом представляю чтоб китайцы ради Украины занимались такими извращениями.
Китайський вірус добиває й без того зруйновану економіку, а дебіли ще й вкладають гроші в економіку країні на яку треба в суд подавати.
С красными кхмерами тоже торговали бы?
2020й рак Україна (поки що) ...населення 32 млн ...
тобі "кхмери" 20 мільйонів населення винищили ?
...Землю вже ВКРАЛИ ...залишилося ще небагато ще років десять "співпраці" і можна перейменовувати :територія "дике поле"
За СРСР 2.0 впрягаєшся?
Контейнеровоз привезет морем а три раза дешевле, вы только поборы в портах ликвидируйте!
11:35
https://censor.net/news/3206250/sotni_vagonov_skaplivayutsya_na_stantsiyah_gruzootpraviteleyi_izza_novogo_zapreta_ukrzaliznytsi(с)