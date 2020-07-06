Пьяный водитель спровоцировал ДТП на Львовщине: один человек погиб, трое травмированы. ФОТО

Один человек погиб и трое травмированы в результате ДТП на окружной дороге Львова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла в понедельник около 03:50 в селе Зымна Вода Пустомитовского района.

Как указано в сообщении, 26-летний водитель легкового автомобиля "Ауди" не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на кольцо, въехал в электроопору, а потом столкнулся с деревом и забором.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля и двое его пассажирок, также жительницы Львова 17 и 25 лет - все они доставлены в больницу. Еще один пассажир "Ауди", паспортные данные которого уточняются, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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Также предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения - он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления и сотрудники других подразделений полиции Львовщины - правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Проводится досудебное расследование.



Фото: сайт полиции

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.