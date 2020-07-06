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Новости Фото ДТП
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Пьяный водитель спровоцировал ДТП на Львовщине: один человек погиб, трое травмированы. ФОТО

Один человек погиб и трое травмированы в результате ДТП на окружной дороге Львова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла в понедельник около 03:50 в селе Зымна Вода Пустомитовского района.

Как указано в сообщении, 26-летний водитель легкового автомобиля "Ауди" не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на кольцо, въехал в электроопору, а потом столкнулся с деревом и забором.

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на Львовщине: один человек погиб, трое травмированы 01

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля и двое его пассажирок, также жительницы Львова 17 и 25 лет - все они доставлены в больницу. Еще один пассажир "Ауди", паспортные данные которого уточняются, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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Также предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения - он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления и сотрудники других подразделений полиции Львовщины - правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Проводится досудебное расследование.

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на Львовщине: один человек погиб, трое травмированы 02
Фото: сайт полиции

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ДТП (7679) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+9
баранюка! бубочка відмінила закон про кримінальну відповідальність за водіння в такому стані, тож ганяють барани!
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06.07.2020 10:54
+5
Мабуть святкував скасування Зеленським кримінальної відповідальності за керування у стані сп'яніння... ?
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06.07.2020 11:00
+5
Зеля, пам'ятай, кров цих потерпілих, на твоїх руках!
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06.07.2020 11:01
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баранюка! бубочка відмінила закон про кримінальну відповідальність за водіння в такому стані, тож ганяють барани!
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06.07.2020 10:54 Ответить
Де б ти ще висралось? Бубочка нічого не відміняла, бо закон ве вступав у дію.
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06.07.2020 11:04 Ответить
Вступив, і Цілу добу діяв! По Україні навіть є порушені справи, які тепер закривають через декримілізування.
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06.07.2020 11:23 Ответить
Водители! Не бойтесь, ездите пьяными - ваЗЕлин Шестой своим указом тюрьму за пьянку отменил!!!
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06.07.2020 10:57 Ответить
Он закон подписал, а не указом отменил))) Такие указы издавать у него нет полномочий)) Ох и Ыксперды тут собрались))))
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06.07.2020 11:45 Ответить
Мабуть святкував скасування Зеленським кримінальної відповідальності за керування у стані сп'яніння... ?
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06.07.2020 11:00 Ответить
Зеля, пам'ятай, кров цих потерпілих, на твоїх руках!
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06.07.2020 11:01 Ответить
..наверное на смену опаздывали... ...или на дойку ..
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06.07.2020 11:14 Ответить
покаталися...
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06.07.2020 17:53 Ответить
Наверное уже каждый второй ездит бухой. Удивляться не приходиться - сотни жертв ежемесячно, если не ежедневно.
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06.07.2020 21:07 Ответить
 
 