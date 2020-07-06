Прокурора, пытавшегося заработать на "крышевании" ГБР, суд арестовал с альтернативой залога в 63 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Печерский районный суд г. Киева вынес решение о взятии под стражу с альтернативой внесения залога в размере 63 тыс. грн заместителя начальника отдела организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, распространяющего свою деятельность на Ривненскую область, который был задержан правоохранителями после получения взятки за содействие в непривлечении сотрудника полиции к уголовной ответственности и дальнейшее "крышевание" перед ГБР.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник сектора коммуникаций Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская.

По ее словам, прокурору предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, по факту вымогательства денежных средств в размере 30 тысяч гривен и получения желаемой неправомерной выгоды в виде компьютерной техники, а именно: двух ноутбуков марки "LENOVO" за закрытие уголовного производства.

1 июля 2020 года прокурора задержали с поличным сотрудники Государственного бюро расследований, Департамента стратегических расследований полиции, Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора и Ривненской областной прокуратуры.

Как сообщала ранее пресс-служба ГБР прокурор за ежемесячную неправомерную выгоду обещал начальнику отделения полиции содействие в непривлечение его к возможной уголовной ответственности и в дальнейшем "крышевать" его деятельность перед органами Государственного бюро расследований.

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