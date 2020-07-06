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Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге полицейские задержали преступную группировку за изготовление и сбыт наркотиков на территории города В состав группы входило семь местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет. Путем закладок и через Интернет они сбывали наркотические вещества по всему городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В рамках отработки города в сфере противодействия наркопреступности в течение суток 4 июля полицейские провели всего более сорока санкционированных обысков и задержали 10 человек. По результатам обысков изъято наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и денежные средства", - об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Тарас Воликов.

"В отношении членов преступной группы, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества в Кривом Роге, то сегодня шестерым из них избрана мера пресечения содержание под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллионов гривен", - отметил Тарас Воликов.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 01

В состав преступной группы входили четверо местных мужчин и трое женщин в возрасте от 20 до 53 лет. Четверо из них ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Установлено, что между самими злоумышленники было четко разделены полномочия: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались сбытом путем закладок и через Интернет.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 02

4 июля полицейскими управления противодействия наркопреступности, спецназовцами КОРД, полка полиции особого назначения и следователями Покровского отдела полиции проведены санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 03

В результате следственных действий изъяли метадон, каннабис, опий ацетилированный, ангидрид, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные от сбыта наркотиков.

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Сейчас правоохранители продолжают работу, направленную на установление места нахождения и документирования преступной деятельности других участников преступной группировки на территории города.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 04

В этот же день сотрудники Криворожского отдела полиции в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск. В ходе мероприятия изъяли 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 тыс. гривен полученные от продажи препаратов.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 05

"Правоохранители задокументировали факт продажи провизором таблеток, в состав которого входит псевдоэфедрин, без соответствующего разрешения. Сейчас 50-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 06

Во время следствия установлено, что работники аптеки реализовывали лекарственные препараты, в состав которых входят наркотики и прекурсоры с нарушением законодательства в течение длительного времени.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 07

В тот же день правоохранители Терновского отделения полиции с участием полка полиции особого назначения провели ряд обысков в домовладениях горожан, подозреваемых в сбыте наркотических средств.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 08

В ходе мероприятия изъяли каннабис, порошкообразное вещество похожее на метамфетамин, патроны, мобильные телефоны и деньги. 40- и 57-летние наркосбытчики задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге 09
Фото: сайт Нацполции

Также полицейские Саксаганского отделения полиции при расследовании уголовного производства провели обыск по месту жительства 30-летнего мужчины. В результате изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Изъятые предметы направлены на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

"Согласно приказу начальника Главного управления ЧП в Днепропетровской области к указанной спецоперации были привлечены спецподразделение КОРД, полк полиции особого назначения, Национальной гвардии Украины и весь личный состав Криворожской оперативной зоны. В настоящее время отработки продолжается", - отметил Тарас Воликов.

задержание (6679) наркотики (2148) Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) КОРД (169) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+23
Главное чтобы это не сказалось на поставки на Банковую
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06.07.2020 15:06
+16
Взгляд для диагноза. Что скажешь о клиенте, какая стадия?

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 137
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06.07.2020 15:15
+12
Зеля понял, что будучи президентом можно не покупать а просто отжать!
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06.07.2020 15:19
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Он воно що...
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06.07.2020 15:05 Ответить
Шо ж робиться полиция доходов лишает ((( Харчеваться квартал за шо буде
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06.07.2020 15:07 Ответить
Все в городе, что связанно с наркотой, и всем незаконным, крышует лично Лукашов, а его личный кошелёк, это его ******** товарисч Бакаляр..
Эти ****** в погонах, поставили всех на деньги, бандитов, аптекарей, металлистов...
Грабила эта парочка в погонах изначально Каменское, а теперь бомбят кривой рог..
А обыски это спектакль, через сутки все будут на воле...
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06.07.2020 15:12 Ответить
бубочці фуфло впарили?
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06.07.2020 17:01 Ответить
Ну не думаю что он не знает..
Все потоки начиная от наркоты, до металла, и должности на высокие посты, лично курирует жена Юзика..
Так что все он знает..
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06.07.2020 19:36 Ответить
Кого-то лишает, кого-то обеспечивает.
Че-то мне кажется, что это просто передел рынка.
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06.07.2020 15:44 Ответить
Взгляд для диагноза. Что скажешь о клиенте, какая стадия?

Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 137
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06.07.2020 15:15 Ответить
Мізки начисто випалені....
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06.07.2020 15:18 Ответить
сиднокарб, фенамин, гипотермия. В общем, вовочка страдает.
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06.07.2020 15:20 Ответить
Диагноз давно известен..
Маленькая подлая мразь, с пронюханными на прочь мозгами..
Изменник и враг Украинского народа..
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06.07.2020 15:30 Ответить
Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7709
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06.07.2020 18:25 Ответить
Хмм... А здесь тогда что?

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2346
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06.07.2020 20:03 Ответить
Главный ?
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07.07.2020 01:57 Ответить
Толстый, выезжай, отмазывать братву нужно!
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06.07.2020 15:06 Ответить
Главное чтобы это не сказалось на поставки на Банковую
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06.07.2020 15:06 Ответить
Возможно, они поставили некачественный кокс и у них теперь выбивают хороший.
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06.07.2020 15:12 Ответить
там спецрейс из Колумбии и Омана
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06.07.2020 15:15 Ответить
Кураторы аргентинским делятся
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06.07.2020 15:16 Ответить
ты как ребёнок, ёлки, они ж специально и отобрали, шоп поставить на Банковую
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06.07.2020 15:36 Ответить
Для того і була організована ця спецоперація.
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06.07.2020 15:41 Ответить
Клистронов много наизымали?
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06.07.2020 15:07 Ответить
готуються до приїзду сонцесяйного
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06.07.2020 15:08 Ответить
Мабуть неякісну речовину підігнали вихідцю КривоРіжжя. Не вставило
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06.07.2020 15:09 Ответить
По наркоте лидирует Харьков !
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06.07.2020 15:10 Ответить
Это шож коится в Кривом Рагу дурь начали курить..
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06.07.2020 15:11 Ответить
Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 2802
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06.07.2020 15:11 Ответить
Щось давно нема Тетяни з Кривого Рогу.
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06.07.2020 15:17 Ответить
на дурдомі зависла напевно)
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06.07.2020 15:27 Ответить
Зеля понял, что будучи президентом можно не покупать а просто отжать!
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06.07.2020 15:19 Ответить
составляли конкуренцию юзику вот баканов их и прищучил
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06.07.2020 15:24 Ответить
Правильно! Чтобы в будущем презид... прецедентов не было из Кривого Рога.
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06.07.2020 15:25 Ответить
заарештовано 95 квартальцеу!!!
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06.07.2020 15:27 Ответить
квартальцы уже год как в Киев перебрались. Причем без анализов. Бо кругом одни провокаторы
Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 4426
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06.07.2020 15:35 Ответить
Жалкие потуги. Учитесь у запада. https://zimamagazine.com/2020/07/britanskaya-policiya-arestovala-sotni-ekstremistov-posle-vzloma-sekretnogo-chata/
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06.07.2020 15:28 Ответить
Масштабная операция . На город с 600 тыс.населением 40 обысков и 10 задержанных. Реально - масштабы космические
Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6355
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06.07.2020 15:30 Ответить
То же самое пришло в голову. На каждом обыске должно быть по 2-3 задержанных, минимум. Как же они будут своих задерживать?
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06.07.2020 15:35 Ответить
был пхожий случай в Канаде, где полиция

обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую тринадцатью черными медведями. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская вислобрюхая свинья и енот.

https://ukranews.com/news/53301-v-kanade-medvedy-okhranyaly-pole-konoply
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07.07.2020 02:00 Ответить
Це - VIP- клієнт. Як можна такого затримувати?
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06.07.2020 15:47 Ответить
оно на Добкина похоже...может братья?
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06.07.2020 16:08 Ответить
На Допу-молодшого - так. Ось тут - взагалі як дві краплі...


Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5553
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06.07.2020 16:22 Ответить
чинарик
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07.07.2020 02:01 Ответить
Бубочка конкурентов уничтожает??
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06.07.2020 15:47 Ответить
какие то бедные наркоторговцы, задроченые старые мебли, и ковры на стенах.
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06.07.2020 15:57 Ответить
Недобросовестная конкуренция (щемят тех, кто ментам бизнес на наркоте теснит)!
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06.07.2020 17:03 Ответить
А Юзик ушёл?
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06.07.2020 17:48 Ответить
Невже Шанхай зачистили ?
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06.07.2020 18:17 Ответить
Я спочатку подумав, що це в Росії. Дивно так звучить:"Национальная полиция! Открываем двери!". А потім думаю, чому там дивуватись, "папка" то у них також на українській мові ні слова сказати не може! Взагалі то, якщо затримали, значить не поділились бандюки з поліцією! Он з Ківою свого часу ділились, коли він був керівником Департаменту по протидії незаконному обігу наркотиків! Так наділились, що той тепер у Верховній Раді седить і всяку ху..ню меле!
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06.07.2020 18:45 Ответить
Такое впечатление, что прибили мелкую сеть что тырила по мелочи у крупной. В каждой высотке почти наркоманы а задержали 10 человек. Курам на смех. Вот когда 3 или 5 сотен задержали бы тогда уже примерно было бы.
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06.07.2020 22:41 Ответить
 
 