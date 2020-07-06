Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Кривом Роге полицейские задержали преступную группировку за изготовление и сбыт наркотиков на территории города В состав группы входило семь местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет. Путем закладок и через Интернет они сбывали наркотические вещества по всему городу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"В рамках отработки города в сфере противодействия наркопреступности в течение суток 4 июля полицейские провели всего более сорока санкционированных обысков и задержали 10 человек. По результатам обысков изъято наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и денежные средства", - об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Тарас Воликов.
"В отношении членов преступной группы, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества в Кривом Роге, то сегодня шестерым из них избрана мера пресечения содержание под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллионов гривен", - отметил Тарас Воликов.
В состав преступной группы входили четверо местных мужчин и трое женщин в возрасте от 20 до 53 лет. Четверо из них ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Установлено, что между самими злоумышленники было четко разделены полномочия: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались сбытом путем закладок и через Интернет.
4 июля полицейскими управления противодействия наркопреступности, спецназовцами КОРД, полка полиции особого назначения и следователями Покровского отдела полиции проведены санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы.
В результате следственных действий изъяли метадон, каннабис, опий ацетилированный, ангидрид, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные от сбыта наркотиков.
Сейчас правоохранители продолжают работу, направленную на установление места нахождения и документирования преступной деятельности других участников преступной группировки на территории города.
В этот же день сотрудники Криворожского отдела полиции в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск. В ходе мероприятия изъяли 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 тыс. гривен полученные от продажи препаратов.
"Правоохранители задокументировали факт продажи провизором таблеток, в состав которого входит псевдоэфедрин, без соответствующего разрешения. Сейчас 50-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области.
Во время следствия установлено, что работники аптеки реализовывали лекарственные препараты, в состав которых входят наркотики и прекурсоры с нарушением законодательства в течение длительного времени.
В тот же день правоохранители Терновского отделения полиции с участием полка полиции особого назначения провели ряд обысков в домовладениях горожан, подозреваемых в сбыте наркотических средств.
В ходе мероприятия изъяли каннабис, порошкообразное вещество похожее на метамфетамин, патроны, мобильные телефоны и деньги. 40- и 57-летние наркосбытчики задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Также полицейские Саксаганского отделения полиции при расследовании уголовного производства провели обыск по месту жительства 30-летнего мужчины. В результате изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Изъятые предметы направлены на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
"Согласно приказу начальника Главного управления ЧП в Днепропетровской области к указанной спецоперации были привлечены спецподразделение КОРД, полк полиции особого назначения, Национальной гвардии Украины и весь личный состав Криворожской оперативной зоны. В настоящее время отработки продолжается", - отметил Тарас Воликов.
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Эти ****** в погонах, поставили всех на деньги, бандитов, аптекарей, металлистов...
Грабила эта парочка в погонах изначально Каменское, а теперь бомбят кривой рог..
А обыски это спектакль, через сутки все будут на воле...
Все потоки начиная от наркоты, до металла, и должности на высокие посты, лично курирует жена Юзика..
Так что все он знает..
Че-то мне кажется, что это просто передел рынка.
Маленькая подлая мразь, с пронюханными на прочь мозгами..
Изменник и враг Украинского народа..
презид...прецедентов не было из Кривого Рога.
обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую тринадцатью черными медведями. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская вислобрюхая свинья и енот.
https://ukranews.com/news/53301-v-kanade-medvedy-okhranyaly-pole-konoply