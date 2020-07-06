Более 40 обысков и 10 задержанных: полиция провела масштабную спецоперацию против наркоторговцев в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге полицейские задержали преступную группировку за изготовление и сбыт наркотиков на территории города В состав группы входило семь местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет. Путем закладок и через Интернет они сбывали наркотические вещества по всему городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В рамках отработки города в сфере противодействия наркопреступности в течение суток 4 июля полицейские провели всего более сорока санкционированных обысков и задержали 10 человек. По результатам обысков изъято наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и денежные средства", - об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Тарас Воликов.

"В отношении членов преступной группы, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества в Кривом Роге, то сегодня шестерым из них избрана мера пресечения содержание под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллионов гривен", - отметил Тарас Воликов.

В состав преступной группы входили четверо местных мужчин и трое женщин в возрасте от 20 до 53 лет. Четверо из них ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Установлено, что между самими злоумышленники было четко разделены полномочия: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались сбытом путем закладок и через Интернет.

4 июля полицейскими управления противодействия наркопреступности, спецназовцами КОРД, полка полиции особого назначения и следователями Покровского отдела полиции проведены санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы.

В результате следственных действий изъяли метадон, каннабис, опий ацетилированный, ангидрид, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные от сбыта наркотиков.

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Сейчас правоохранители продолжают работу, направленную на установление места нахождения и документирования преступной деятельности других участников преступной группировки на территории города.

В этот же день сотрудники Криворожского отдела полиции в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск. В ходе мероприятия изъяли 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 тыс. гривен полученные от продажи препаратов.

"Правоохранители задокументировали факт продажи провизором таблеток, в состав которого входит псевдоэфедрин, без соответствующего разрешения. Сейчас 50-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области.

Во время следствия установлено, что работники аптеки реализовывали лекарственные препараты, в состав которых входят наркотики и прекурсоры с нарушением законодательства в течение длительного времени.

В тот же день правоохранители Терновского отделения полиции с участием полка полиции особого назначения провели ряд обысков в домовладениях горожан, подозреваемых в сбыте наркотических средств.

В ходе мероприятия изъяли каннабис, порошкообразное вещество похожее на метамфетамин, патроны, мобильные телефоны и деньги. 40- и 57-летние наркосбытчики задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Фото: сайт Нацполции

Также полицейские Саксаганского отделения полиции при расследовании уголовного производства провели обыск по месту жительства 30-летнего мужчины. В результате изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Изъятые предметы направлены на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

"Согласно приказу начальника Главного управления ЧП в Днепропетровской области к указанной спецоперации были привлечены спецподразделение КОРД, полк полиции особого назначения, Национальной гвардии Украины и весь личный состав Криворожской оперативной зоны. В настоящее время отработки продолжается", - отметил Тарас Воликов.