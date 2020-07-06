В Киеве подозреваемая в краже пыталась выпрыгнуть в окно во время задержания. ФОТО

Полиция задержала 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже товаров на сумму более 3 тыс. гривен. Во время задержания женщина пыталась выпрыгнуть в окно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение патрульной полиции.

Отмечается, что накануне вечером на службу "102" позвонила администратор одного из магазинов на улице Тургеневской и сообщила, что неизвестная женщина завладела товарами на общую сумму более 3000 гривен.

По словам заявительницы, она самостоятельно пыталась задержать женщину до приезда полиции, но та вырвалась и убежала, потеряв свои документы. На месте работники предоставили инспекторам записи с камер видеонаблюдения, которые сняли женщину и само событие.

Полицейские установили местонахождение гражданки, вероятно, причастной к происшествию.

"Общаясь с патрульными, вероятная правонарушительница утверждала, что у нее похитили документы, и она не имеет никакого отношения к событиям в магазине. И только после того, как полицейские сообщили ей, что камеры видеонаблюдения зафиксировали событие, гражданка уже перестала отрицать свою причастность и попыталась выпрыгнуть в окно. Патрульные задержали женщину. После неудачной попытки избежать ответственности 25-летняя гражданка начала вести себя агрессивно и нецензурно ругаться", - рассказали правоохранители.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанную доставили в Шевченковское управление полиции.

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