В Киеве подозреваемая в краже пыталась выпрыгнуть в окно во время задержания. ФОТО
Полиция задержала 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже товаров на сумму более 3 тыс. гривен. Во время задержания женщина пыталась выпрыгнуть в окно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение патрульной полиции.
Отмечается, что накануне вечером на службу "102" позвонила администратор одного из магазинов на улице Тургеневской и сообщила, что неизвестная женщина завладела товарами на общую сумму более 3000 гривен.
По словам заявительницы, она самостоятельно пыталась задержать женщину до приезда полиции, но та вырвалась и убежала, потеряв свои документы. На месте работники предоставили инспекторам записи с камер видеонаблюдения, которые сняли женщину и само событие.
Полицейские установили местонахождение гражданки, вероятно, причастной к происшествию.
"Общаясь с патрульными, вероятная правонарушительница утверждала, что у нее похитили документы, и она не имеет никакого отношения к событиям в магазине. И только после того, как полицейские сообщили ей, что камеры видеонаблюдения зафиксировали событие, гражданка уже перестала отрицать свою причастность и попыталась выпрыгнуть в окно. Патрульные задержали женщину. После неудачной попытки избежать ответственности 25-летняя гражданка начала вести себя агрессивно и нецензурно ругаться", - рассказали правоохранители.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанную доставили в Шевченковское управление полиции.
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