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В Киеве подозреваемая в краже пыталась выпрыгнуть в окно во время задержания. ФОТО

Полиция задержала 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже товаров на сумму более 3 тыс. гривен. Во время задержания женщина пыталась выпрыгнуть в окно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение патрульной полиции.

Отмечается, что накануне вечером на службу "102" позвонила администратор одного из магазинов на улице Тургеневской и сообщила, что неизвестная женщина завладела товарами на общую сумму более 3000 гривен.

По словам заявительницы, она самостоятельно пыталась задержать женщину до приезда полиции, но та вырвалась и убежала, потеряв свои документы. На месте работники предоставили инспекторам записи с камер видеонаблюдения, которые сняли женщину и само событие.

В Киеве подозреваемая в краже пыталась выпрыгнуть в окно во время задержания 01

Полицейские установили местонахождение гражданки, вероятно, причастной к происшествию.

"Общаясь с патрульными, вероятная правонарушительница утверждала, что у нее похитили документы, и она не имеет никакого отношения к событиям в магазине. И только после того, как полицейские сообщили ей, что камеры видеонаблюдения зафиксировали событие, гражданка уже перестала отрицать свою причастность и попыталась выпрыгнуть в окно. Патрульные задержали женщину. После неудачной попытки избежать ответственности 25-летняя гражданка начала вести себя агрессивно и нецензурно ругаться", - рассказали правоохранители.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанную доставили в Шевченковское управление полиции.

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Автор: 

задержание (6679) Киев (25580) Нацполиция (16498) патрульная полиция (1813)


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Наричка.... Увы это неизлечимо.
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06.07.2020 16:01 Ответить
А-ха-ха ,кто же *** на дело ходит со своими ксивами , ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ !!
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06.07.2020 16:34 Ответить
У неё в руках ведро с мусором? Она его украла?
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06.07.2020 17:42 Ответить
Где видео?
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06.07.2020 17:43 Ответить
"...гражданка уже перестала отрицать свою причастность и попыталась выпрыгнуть в окно..."

Два питання:
1. З якого поверху пробувала вискочити в вікно?
2. Якщо вище 5-го, то навіщо завадили?
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06.07.2020 18:39 Ответить
Так видео где???
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06.07.2020 18:46 Ответить
 
 