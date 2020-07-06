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Стали известны имена подозреваемых в убийстве чеченского блогера Умарова в Вене. ФОТО

По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы этой же республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Об этом изданию "Кавказ.Реалии" сообщил источник в одной из европейских диаспор, информирует Цензор.НЕТ.

Некоторые пользователи соцсетей стали также публиковать фото одного из подозреваемых в нападении – Ахтаева.

"47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", - рассказал собеседник "Кавказ.Реалии".

Стали известны имена подозреваемых в убийстве чеченского блогера Умарова в Вене 01

Фотографию этого мужчины публикуют в соцсетях как фото Сарали Ахтаева

Читайте на Цензор.НЕТ: Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

Австрийские СМИ также публикуют имя одного из подозреваемых. Например, газета Österreich пишет о неком Sar Ali A., как об исполнителе убийства.

В "Ассамблее чеченцев Европы" сообщили, что поминки по Умарову пройдут сегодня в Вене.

Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.

Стрелявшего в него задержали в городе Линце. На месте преступления был задержан еще один мужчина, который сначала проходил по делу как свидетель, но стал путаться в показаниях.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

Также на Цензор.НЕТ: Еще одного подозреваемого в убийстве Умарова задержали в Австрии

Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.

Автор: 

Австрия (814) заказное убийство (163) россия (95683) убийство (6492) Чечня (637)


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Топ комментарии
+12
Под видом беженцев, кацапы, всегда засылают свою агентуру. Беспроигрышный вариант.
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06.07.2020 16:27
+9
росиюшка давно заслала по всему миру своих агентов, которые при надобности выполнят любой приказ кого то убить или отравить
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06.07.2020 16:16
+4
Якщо це правда- то .................
Навіть не знаю, як коментувати(((((((((((
ппц- це дуже м'яко....................
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06.07.2020 16:27
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росиюшка давно заслала по всему миру своих агентов, которые при надобности выполнят любой приказ кого то убить или отравить
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06.07.2020 16:16 Ответить
Если в статусе беженцев и чеченцы(да еще и с начала двухтысячных), значит наоборот они противники России и Кадырова, и воевали против них. Но есть еще вариант, что они продали свои убеждения, но пока всё указывают,что что-то не поделили между собой.
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06.07.2020 16:22 Ответить
Под видом беженцев, кацапы, всегда засылают свою агентуру. Беспроигрышный вариант.
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06.07.2020 16:27 Ответить
Лещенки, Наемы и прочие Семенченки.
Мы в курсе.
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06.07.2020 16:34 Ответить
Це теж чеченці?
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06.07.2020 18:21 Ответить
А мене особисто більше цікавить подія яка відбулась пару днів тому в центрі столиці і про яку всі офіційні ЗМІ в тому числі і "Цензор" чомусь вперто мовчать! По крайній мірі якщо дійсно ця людина зникла - то яка її доля??? Якщо це звичайно не черговий фейк і такої людини просто не існувало.

Стали известны имена подозреваемых в убийстве чеченского блогера Умарова в Вене - Цензор.НЕТ 4684
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06.07.2020 16:17 Ответить
Якщо це правда- то .................
Навіть не знаю, як коментувати(((((((((((
ппц- це дуже м'яко....................
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06.07.2020 16:27 Ответить
Так це правда чи ні??? Така людина існує чи ні??? Що тут не зрозумілого???
Стали відомі імена підозрюваних у вбивстві чеченського блогера Умарова у Відні - Цензор.НЕТ 7491
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06.07.2020 16:50 Ответить
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-07-05/sergey-tkachenko-pohischen-v-kieve-est-video-s-kamer-nablyudeniya-kto-on-i-chto-sluchilos/202455
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06.07.2020 16:51 Ответить
И что? А чего российские спецслужбы а не инопланетяне в сговоре с моссадом? Может и сбу,может и бандитские разборки.
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07.07.2020 15:56 Ответить
Законсервіровані агенти. Такі вони сручькі. А чому немає серед організаторів основного терориста путі? Знайте європейці з ким маєте справу. Всі заколоти і теракти вони вам зроблять за секунду.
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06.07.2020 17:30 Ответить
Гранты не поделили.
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06.07.2020 17:36 Ответить
 
 