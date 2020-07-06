Стали известны имена подозреваемых в убийстве чеченского блогера Умарова в Вене. ФОТО

По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы этой же республики Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Об этом изданию "Кавказ.Реалии" сообщил источник в одной из европейских диаспор, информирует Цензор.НЕТ.

Некоторые пользователи соцсетей стали также публиковать фото одного из подозреваемых в нападении – Ахтаева.

"47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", - рассказал собеседник "Кавказ.Реалии".

Фотографию этого мужчины публикуют в соцсетях как фото Сарали Ахтаева

Читайте на Цензор.НЕТ: Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

Австрийские СМИ также публикуют имя одного из подозреваемых. Например, газета Österreich пишет о неком Sar Ali A., как об исполнителе убийства.

В "Ассамблее чеченцев Европы" сообщили, что поминки по Умарову пройдут сегодня в Вене.

Мамихана Умарова, известного также как Анзор из Вены, убили выстрелом в голову вечером 4 июля.

Стрелявшего в него задержали в городе Линце. На месте преступления был задержан еще один мужчина, который сначала проходил по делу как свидетель, но стал путаться в показаниях.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что Умаров был ключевым свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на Адама Осмаева, а также по делу о теракте рядом с телеканалом "Эспрессо".

Также на Цензор.НЕТ: Еще одного подозреваемого в убийстве Умарова задержали в Австрии

Журналист Андрей Цаплиенко говорит, что именно Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука.