Полиция отчиталась, что накрыла "порно-студию" с 6 моделями в Херсоне: "Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет". ФОТО

В Херсоне правоохранители накрыли студию с вебкам-моделями, организатора и администратора могут посадить на срок от 3 до 7 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Правоохранители установили организатора, администратора и моделей, причастных к преступному бизнесу. Организатор занимался хозяйственными и финансовыми вопросами, подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. А администратор следил за исправностью оборудования, подыскивал кадры в социальных сетях, учил пользованию специализированного веб-кам сайта в Интернете", - сказано в сообщении.

Модели работали на компьютерах в помещении порностудии. Каждый компьютер был оснащен веб-камерой для онлайн-видеосъемки и профессиональным освещением. Девушки пользовались специализированным веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени. Оплата за услуги осуществлялась ежеминутно в иностранной валюте.

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В студии работали 6 вебкам-моделей в возрасте от 22 до 28 лет.

Полицейские изъяли компьютеры, ноутбуки, веб-камеры, микрофоны и другие носители информации, которые использовались для создания и распространения видео порнографического характера.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Организатору и администратору порностудии грозит заключение сроком от 3 до 7 лет.

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