Полиция отчиталась, что накрыла "порно-студию" с 6 моделями в Херсоне: "Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет". ФОТО
В Херсоне правоохранители накрыли студию с вебкам-моделями, организатора и администратора могут посадить на срок от 3 до 7 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Правоохранители установили организатора, администратора и моделей, причастных к преступному бизнесу. Организатор занимался хозяйственными и финансовыми вопросами, подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. А администратор следил за исправностью оборудования, подыскивал кадры в социальных сетях, учил пользованию специализированного веб-кам сайта в Интернете", - сказано в сообщении.
Модели работали на компьютерах в помещении порностудии. Каждый компьютер был оснащен веб-камерой для онлайн-видеосъемки и профессиональным освещением. Девушки пользовались специализированным веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени. Оплата за услуги осуществлялась ежеминутно в иностранной валюте.
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В студии работали 6 вебкам-моделей в возрасте от 22 до 28 лет.
Полицейские изъяли компьютеры, ноутбуки, веб-камеры, микрофоны и другие носители информации, которые использовались для создания и распространения видео порнографического характера.
Открытое уголовное производство по ч. 3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Организатору и администратору порностудии грозит заключение сроком от 3 до 7 лет.
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у вас в КГБ до сих пор ламповые компы вычисл. мощ. как калькулятор и размером со шкаф?
ну тогда верю
так можно докатиться шо у Васи нож и кровь жертвы на одежде - "недоказуемо", ибо Вася спал, а масоны его подставили.
Тогда надо тюрьмы все закрыть, ибо всегда будет "недоказуемо".
У нас и малина по 100 за кг., так что давай-ка выпустим всех геронтофилов(ну, твоя логика же)
Ничего им не будет. Не распространение а показ конкретному человеку по закрытому он лайн каналу, без записи.
Деньги? Это подарок девушке на покупку одежды и еды (они такие худенькие и голенькие)
В чём преступление?!!!
с другой стороны - чем бы еще занималась "киберполиция" - защитой авторских прав? - у нас и с обычными правами никак справиться не могут, ловлей педофилов? - ну как бы и обычная может и наверняка больше делает, чем "кибер", блокировкой сайтов\сми оккупантов? - ну не слишком оно и блокируется, развитием и защитой сетей, распространением и развитием свободного по и т.п.? - только в мечтах.
имхо, эта структура начисто слизана с кацапов у которых она призвана контролировать чебурнет, лайки, приверженность Х#йлу (ну или хотя бы неотвращение) + проводить кибер атаки на инфраструктуру "врагов". у нас - ловят "каммоделей" так как больше нихрена не умеют\не могут\не хотят. но целое отделение на каммоделей это как-то дохрена. создали бы еще отдельно полицию по проституткам "путан-полиция", полицию по домашнему насилию, "хоум-полиция", полицию по футбольным фанатам, "футбол-полиция" и т.п.
Ну, прямо, Ираном или КНДР попахивает...
Точнее - что запрещено?
А что вы хотите, мы от этих стран по сути недалеко ушли...
авторское право и т.н. "СР", могут нехило разорвать пукан дельца. особенно последняя - присесть мона настолько шо присевшие - закричат шо лучше бы в Украине их судили уже, хотя и сидеть не очень комфортно
проблема для совков даже и то шо свет(эл-во) вырубают вечером, но это только из-за того шо чет там пропустили?
Или в "турборежиме" нельзя было закрыть законодательно эти срачи?
но нет, мы слышим только визг попов и сюсюканье властей.
Какие проблемы, перешагнуть эти 40(допустим, по хронологии так же как и в комиксе) лет и не позориться то?
я не гей и не п...рас, но в натуре смешно то шо ты сказал. предлагаешь еще подумать лет 30 шоле?
пропустили они бл... ага, но "забыли" шо геи нигде ся так хорошо не чувствовали нежели в совке(я не про быдло, а про упырьков)
Останутся бабки с дедками...
Они или ищут проституток и порноактирис или уже сами насилуют прямо в отделении.
А в это время в центре Киева ФСБ задерживает мужчину по ихнему розыску и увозит в неизвестном направлении.
Какое ахриненное преступление!
Должен **** работать чтоб они по борделям лазили!
Когда уаже эти бордели начнут сами платить налоги?