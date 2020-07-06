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Полиция отчиталась, что накрыла "порно-студию" с 6 моделями в Херсоне: "Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет". ФОТО

В Херсоне правоохранители накрыли студию с вебкам-моделями, организатора и администратора могут посадить на срок от 3 до 7 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Правоохранители установили организатора, администратора и моделей, причастных к преступному бизнесу. Организатор занимался хозяйственными и финансовыми вопросами, подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. А администратор следил за исправностью оборудования, подыскивал кадры в социальных сетях, учил пользованию специализированного веб-кам сайта в Интернете", - сказано в сообщении.

Модели работали на компьютерах в помещении порностудии. Каждый компьютер был оснащен веб-камерой для онлайн-видеосъемки и профессиональным освещением. Девушки пользовались специализированным веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени. Оплата за услуги осуществлялась ежеминутно в иностранной валюте.

Читайте на Цензор.НЕТ: Четверых жителей Кривого Рога поймали на распространении детской порнографии, - полиция. ФОТО

В студии работали 6 вебкам-моделей в возрасте от 22 до 28 лет.

Полицейские изъяли компьютеры, ноутбуки, веб-камеры, микрофоны и другие носители информации, которые использовались для создания и распространения видео порнографического характера.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Организатору и администратору порностудии грозит заключение сроком от 3 до 7 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Двух жителей Киевщины поймали на распространении детской порнографии. ФОТО

Полиция отчиталась, что накрыла порно-студию с 6 моделями в Херсоне: Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет 01
Полиция отчиталась, что накрыла порно-студию с 6 моделями в Херсоне: Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет 02
Полиция отчиталась, что накрыла порно-студию с 6 моделями в Херсоне: Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет 03

Автор: 

Нацполиция (16498) порнография (209) порностудия (32) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Херсон (2840)


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Топ комментарии
+23
****. мєнти або гвалтують або по борделях лазять. більше у них роботи немає
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06.07.2020 17:10
+18
Теперь Украина может спать спокойно! Преступники обезврежены!
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06.07.2020 17:08
+13
Соромно за мусорів , і за державу , в якій можливе існування таких мусорів , які захищають депутатів , які приймають такі закони . І фотографії саме такі , які можуть зробити лише мусора , ті дівчата могли б зробити набагато кращі .
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06.07.2020 17:05
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Правила форума Совет форумчан
недоказуемое "преступление"........
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06.07.2020 17:01 Ответить
Ну почему же "недоказуемое", за ниточку потянуть можно и организаторы сразу всплывут. И я уверен, откуда (из какой страны) уши растут.
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06.07.2020 17:06 Ответить
организаторы чего собственно???, они будущему совершеннолетнему мужу прелести показывали, какие деньги?, то оплата интернет-трафика.....
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06.07.2020 17:11 Ответить
А мож ваще т.с. из за сострадания и альтруизьму. Т.с. благотворительное общество. А основной заработок у них на дороге - плитку за 6000грн Шмыгалю вон укладывают. А это в свободное от работы время.
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06.07.2020 17:16 Ответить
Ето будет фотосессия.
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06.07.2020 19:45 Ответить
Уши, ушами, а у дрочунов траур.
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06.07.2020 19:57 Ответить
чуваков в 1000 раз скрытней, и то ловят когда надо....
у вас в КГБ до сих пор ламповые компы вычисл. мощ. как калькулятор и размером со шкаф?
ну тогда верю
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06.07.2020 17:23 Ответить
Бодя, у нас носки по 373 гривны, а ты про ламповые компы людям втираешь)))
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06.07.2020 17:30 Ответить
то ты "втираешь".

так можно докатиться шо у Васи нож и кровь жертвы на одежде - "недоказуемо", ибо Вася спал, а масоны его подставили.
Тогда надо тюрьмы все закрыть, ибо всегда будет "недоказуемо".

У нас и малина по 100 за кг., так что давай-ка выпустим всех геронтофилов(ну, твоя логика же)
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06.07.2020 17:54 Ответить
«Вебкі-моделі»!)))-попереджати треба!)))
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06.07.2020 17:02 Ответить
вебки-модельки ))))
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06.07.2020 17:16 Ответить
Может "вэлкам-модели"?)))
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06.07.2020 17:04 Ответить
Соромно за мусорів , і за державу , в якій можливе існування таких мусорів , які захищають депутатів , які приймають такі закони . І фотографії саме такі , які можуть зробити лише мусора , ті дівчата могли б зробити набагато кращі .
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06.07.2020 17:05 Ответить
Не хотят идти на завод работать, а письки в инете пендосам показуют. Ой я забыл, шморгаль же абещаль 500 000 рабочих мест, ток почему же эти девчонки не хотят идти класть тротуарную плитку?
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06.07.2020 17:08 Ответить
Ну они наверное не за 6000грн в месяц их показывают. У них вон поминутный тариф.
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06.07.2020 17:13 Ответить
Теперь Украина может спать спокойно! Преступники обезврежены!
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06.07.2020 17:08 Ответить
Теперь Украина может спать спокойно! /Не может! Пока путинская проститутка не на нарах! Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.
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06.07.2020 17:36 Ответить
Красивых девушек показывать - бессовестно, а некрасивых - преступление!
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06.07.2020 17:08 Ответить
За такую херню до семи лет дают, а вот за умышленное убийство от семи лет, ну и где же логика, а???
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06.07.2020 17:09 Ответить
Всё это уже проходили!
Ничего им не будет. Не распространение а показ конкретному человеку по закрытому он лайн каналу, без записи.
Деньги? Это подарок девушке на покупку одежды и еды (они такие худенькие и голенькие)
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06.07.2020 17:09 Ответить
все правильно... если бы они у себя дома работали ....сами на себя... неужели ума не хватает... а они ищут себе " сутенера" а это уже наказуемо ... им в худшем случае штраф а организатору срок...
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06.07.2020 17:37 Ответить
пля...
В чём преступление?!!!
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06.07.2020 18:01 Ответить
даже за нелегальное предприятие хвост накрутят
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06.07.2020 20:30 Ответить
видео с целью мед консультации. а деньги - на лечение, пожертвования. а вообще, если до сих пор не легализировано, значит крышуется, никто не хочет конкуренции, хотя казалось бы - уж и так того дохрена, интернет резиновый, пока.
с другой стороны - чем бы еще занималась "киберполиция" - защитой авторских прав? - у нас и с обычными правами никак справиться не могут, ловлей педофилов? - ну как бы и обычная может и наверняка больше делает, чем "кибер", блокировкой сайтов\сми оккупантов? - ну не слишком оно и блокируется, развитием и защитой сетей, распространением и развитием свободного по и т.п.? - только в мечтах.
имхо, эта структура начисто слизана с кацапов у которых она призвана контролировать чебурнет, лайки, приверженность Х#йлу (ну или хотя бы неотвращение) + проводить кибер атаки на инфраструктуру "врагов". у нас - ловят "каммоделей" так как больше нихрена не умеют\не могут\не хотят. но целое отделение на каммоделей это как-то дохрена. создали бы еще отдельно полицию по проституткам "путан-полиция", полицию по домашнему насилию, "хоум-полиция", полицию по футбольным фанатам, "футбол-полиция" и т.п.
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06.07.2020 17:38 Ответить
Вже все є)) Путан-поліція- "захисту суспільної моралі". Хоум- "Поліна", Футбольна- "Стюарди"+ беркутня
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06.07.2020 18:38 Ответить
****. мєнти або гвалтують або по борделях лазять. більше у них роботи немає
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06.07.2020 17:10 Ответить
+500!
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06.07.2020 17:12 Ответить
Не пойдут же они контролировать как ведется ремонт дорог. Там жара, пыль, грязь... А тут кондиционер, прохладительные напитки, дамы приятной наружности.
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06.07.2020 17:41 Ответить
Они не платили налоги.
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06.07.2020 17:11 Ответить
Так а по какому закону платить? У нас порно никак не регламентировано. У нас оно запрещено вроде. Но это не точно.
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06.07.2020 17:12 Ответить
Где там порно?
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06.07.2020 18:02 Ответить
Что-то я на фото не увидел "порнографических предметов". В основном компьютерные. Или это теперь тоже порнография?
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06.07.2020 17:11 Ответить
Переведитет этот сегмент услуг в правовое поле оплатили патент есв и показывайте сиськи на камеру так нет надо все через мусоров понятно что никогт непосадят главмусору занесут деньги а веб-мусорята будут иметь этих девах пару раз в неделю вот вам *** и порнографический материал
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06.07.2020 17:14 Ответить
Оказывается!: "Демонстрация в режиме реального времени сцен сексуального характера с применением телекоммуникационных средств нельзя считать изготовлением порнографической видеопродукции, а ее передачу через каналы связи (в т. ч. через Интернет) "нельзя считать распространением порнографии".
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06.07.2020 17:14 Ответить
А в чем суть преступления то? Какие "вещдоки" в суде предьявят?
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06.07.2020 17:14 Ответить
Ну наверное те, которыми светили в инет.
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06.07.2020 17:16 Ответить
Тогда надо все музеи позакрывать, а то Афродита светит там своими сись...
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06.07.2020 17:44 Ответить
То искусство. Оно как - пока живой это порно, а помер уже произведение искусства.
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06.07.2020 17:47 Ответить
А если голых мертвяков показывать , то это искусство или уже некрофилия???
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06.07.2020 17:49 Ответить
ХЗ. Наверное какое то извращение. Другое дело если изваяние в камне.
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06.07.2020 17:51 Ответить
Когда уже это легализуют?
Ну, прямо, Ираном или КНДР попахивает...
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06.07.2020 17:15 Ответить
Так выгодно же. Обычно этот бизнес менты и крышуют. А этот видать не занес кому надо.
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06.07.2020 17:17 Ответить
это все потому что мусора ленивые и их душит жаба! а вот открыли бы свою студию - девок в полиции полно и форма подходящая, может и руководство оценило бы!
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06.07.2020 17:22 Ответить
Хе, а ты думаешь что у них не открыты? Это они конкурентов прессуют.
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06.07.2020 17:30 Ответить
Что легализуют?
Точнее - что запрещено?
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06.07.2020 18:03 Ответить
Тогда же, когда и короткоствол и проституцию. Т.е., скорее всего, никогда. Им это не надо...

А что вы хотите, мы от этих стран по сути недалеко ушли...
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07.07.2020 09:02 Ответить
Маленький город, работы нет, зарплаты низкие. Для них эти доходы фантастика)
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06.07.2020 17:19 Ответить
Совковые законы, которые давно устарели. На западе законы о порнографии отменили в семидесятых, когда была сексреволюция, а СССР это дело пропустило.
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06.07.2020 17:22 Ответить
У нас наши власть имущие все любят на европы кивать и говорить, что де вот видите в цивилизованных странах и тарифы такие и там цены всякие и т.д. и т.п. Так шли бы до конца в данном вопросе. Там сей предмет давно узаконен.
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06.07.2020 17:26 Ответить
в смысле отменили?
авторское право и т.н. "СР", могут нехило разорвать пукан дельца. особенно последняя - присесть мона настолько шо присевшие - закричат шо лучше бы в Украине их судили уже, хотя и сидеть не очень комфортно
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06.07.2020 17:26 Ответить
Какое авторское право? Причем здесь оно вообще? Все наши проблемы с геями или порнографией связаны с тем, что СССР упустило эпоху сексуальной революции. У нас был в это время брежневский застой.
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06.07.2020 17:28 Ответить
А какие проблемы с геями имеют Нидерланды?
проблема для совков даже и то шо свет(эл-во) вырубают вечером, но это только из-за того шо чет там пропустили?
Или в "турборежиме" нельзя было закрыть законодательно эти срачи?
но нет, мы слышим только визг попов и сюсюканье властей.
Какие проблемы, перешагнуть эти 40(допустим, по хронологии так же как и в комиксе) лет и не позориться то?
я не гей и не п...рас, но в натуре смешно то шо ты сказал. предлагаешь еще подумать лет 30 шоле?
пропустили они бл... ага, но "забыли" шо геи нигде ся так хорошо не чувствовали нежели в совке(я не про быдло, а про упырьков)
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06.07.2020 17:58 Ответить
Оце так злочин. Навіть в московитів не ганяють веб моделей.Ми ж кажемо,що ми демократична країна.А в найдемократичнішій США це все дозволено.
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06.07.2020 17:24 Ответить
До речі там заробіток дуже хороший.Тисячі доларів в місяць.
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06.07.2020 17:25 Ответить
Те, кто покрасивее и поамбитнее просто уехали или едут в условную Чехию, где законы о сексе очень либеральный.
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06.07.2020 17:27 Ответить
https://censor.net/user/457284 І в Угорщину.
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06.07.2020 17:29 Ответить
Єти тоже соберут на дорогу и поедут...
Останутся бабки с дедками...
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06.07.2020 17:34 Ответить
Мда... С бабками и дедками вебкам не организуешь.
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06.07.2020 17:36 Ответить
А потом удивляются отчего народ такой дремучий. Когда законы написаны для обществ, которые давным-давно неактуальны.
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06.07.2020 17:25 Ответить
Так шо теперь нельзя уже свою пипирку куме в скайпе показать?
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06.07.2020 17:29 Ответить
Упаси Господи. Киберполиция не дремлет.
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06.07.2020 17:31 Ответить
Как в той частушке- мимо тещиного дома, я без шуток не хожу, то ей .у. в забор засуну, то ей дупу покажу. Нет интернета- нет киберполиции.
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06.07.2020 20:02 Ответить
Единственное что можно предьявить и организаторам и моделям это что они не платили налоги. А так что им предьявлять: Подумаешь девочки чтобы развлечься показывают писи дядям который за 5 тысяч километров находятся, что в этом запрещенного?
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06.07.2020 17:30 Ответить
А по какому закону платить? У нас покуда не регистрируют предпринимателей по секс услугам.
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06.07.2020 17:33 Ответить
Хороший адвокат легко докажет, что это не секс услуги. Кстати, за проституцию законодательство предусматривает лишь административную ответственность, а чем занимались эти девушки, с точки зрения украинского законодательства, большой вопрос. Если подойти основательно, то окажется что никаких нарушений за ними нет .Организаторы тоже отмажутся, а девушки вообще ни в чем не виноваты. Если следовать логике ментов, то скоро можно врываться к вам домой, когда вы смотрите порнуху. Да!! А что... там снимались реальные люди, они за это получили деньги, за порнуху вы тоже платите и т.д. и т.п. )) и 15 суток впаяют административных, будешь туалеты в ментовке чистить)) (без обид, для смеха добавил))
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06.07.2020 23:59 Ответить
Да маразм все это ИМХО. Давно все это узаконить нужно и все.
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07.07.2020 00:02 Ответить
Девки приносили инвестиции в Украину.. которые идут на корм мусорам)
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06.07.2020 17:41 Ответить
это жесть! преЗЕдент со сворой списдил из бюджета -300 млрд и никого не садят, а телки, которые дрочили на вэбку, чтобы заработать валюты, получат от 3 до 7.
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06.07.2020 17:30 Ответить
От 3 до 7. Интересно на сколько сядут те мусора-насильники. И сядут ли вообще.
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06.07.2020 17:38 Ответить
Блин, нашли к чему *********. Девки в страну валюту заводят, причём ничего страшного особо и не делают. Но они ж не шпионы, отстреливаться и сдачи давать не будут, можно смело вваливаться в брониках. Херои...
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06.07.2020 17:43 Ответить
А що, хіба в нас порно досі заборонене? Як і в ссср?
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06.07.2020 17:43 Ответить
Походу выходит что так.
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06.07.2020 17:48 Ответить
а как их словили? наверное у полиции есть отдельный бюджет, типа на регистрацию и оплату "услуг", те целыми днями сидят на порносайтах и пытаются узнать реальный адрес ... - вот так примерно? иногда не узнают, иногда узнают...
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06.07.2020 17:48 Ответить
с поминутной - бюджетной - оплатой...
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06.07.2020 17:49 Ответить
и отчеты с фотками\видео каждый год "наверх"... рехнуться можно.
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06.07.2020 17:51 Ответить
Вы бы лучше ватоцефалов и всяких малоросов отлавливали, а не девок кошмарили. Хай се работают. Може даже валюту из вне привлекают...
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06.07.2020 17:49 Ответить
За то, что ментам не отстегивали! Вообще не понимаю, а что "преступного" в порно???
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06.07.2020 18:17 Ответить
В Мелитополь к к проросийским кизякам некому. Все менты борделями заняты
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06.07.2020 18:21 Ответить
Наши полисмены сексуально озабочены.
Они или ищут проституток и порноактирис или уже сами насилуют прямо в отделении.
А в это время в центре Киева ФСБ задерживает мужчину по ихнему розыску и увозит в неизвестном направлении.
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06.07.2020 18:27 Ответить
Совершеннолетние женщины раздеваются перед веб-камерой...
Какое ахриненное преступление!
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06.07.2020 18:49 Ответить
Я нехочу платить налоги на зарплату таким дибилам полицаям!
Должен **** работать чтоб они по борделям лазили!
Когда уаже эти бордели начнут сами платить налоги?
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06.07.2020 22:05 Ответить
 
 