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Пьяный автомойщик угнал в Киеве Mercedes, устроил ДТП и едва не снес остановку с людьми. ФОТОрепортаж
Пьяный сотрудник автомойки в Киеве угнал машину и разбил ее, попав в ДТП. Кроме того, он едва не влетел в остановку с людьми.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на проспекте Отрадном пьяный мойщик угнал у клиента Mercedes #AA1119PP и на большой скорости зацепил сначала Skoda, потом влетел в Nissan, после чего его несло в остановку с людьми, но к счастью столб его остановил. Неравнодушные люди задержали его до приезда полиции и хозяина автомобиля", - говорится в сообщении.
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шоб купить обратно почки, печень, сердце и лёгкие... и что там ещё трансплантируют.
Если ошибаюсь, то поправь.
Я заганяю, забираю ключі і чекаю десь поруч на лавочці, поки помиють...
Тут віддаєш ключі і йдеш.
Різні мийки: є автоматичні (зверху миють), талончик купуєш і заїжджаєш - з пінкою, з сушкою. Тоді водій і пасажири в салоні.
А салон - теж: або просто попилососять легенько, або капітально - я так раз на рік віддаю у =ручне прибирання=: вони і двигун миють, коврики перуть, воском натруть, щоб блищала.
Салонів самообслуговування не бачила: може, є. Але мені легше віддати і забрати готову.
Уголовная ответственность, за управление в состоянии опьянения ?
Не, зачем?
Заказал бы себе пассажирское место в стритрейсе, дешевле бы обошлось.
помойщик, короче
И ХЗ, что для этого идиота страшнее
А може власник Мерса кращу роботу йому "піджене" щоб швидше розрахувався.... хоча відповідальність має нести власник автомийки.
так че нам новости из Московии? ах да, у нас же есть даже проспекты Мясника.
а то шо покатался, так мало кто так катался - теперь все мыслимые формы бутылок "герой новости" сможет заа 5 лет отличать..... не руками
А ці два дурачки ... Така реальність.