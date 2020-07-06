Пьяный автомойщик угнал в Киеве Mercedes, устроил ДТП и едва не снес остановку с людьми. ФОТОрепортаж

Пьяный сотрудник автомойки в Киеве угнал машину и разбил ее, попав в ДТП. Кроме того, он едва не влетел в остановку с людьми.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на проспекте Отрадном пьяный мойщик угнал у клиента Mercedes #AA1119PP и на большой скорости зацепил сначала Skoda, потом влетел в Nissan, после чего его несло в остановку с людьми, но к счастью столб его остановил. Неравнодушные люди задержали его до приезда полиции и хозяина автомобиля", - говорится в сообщении.

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