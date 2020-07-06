Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 6 июля встретилась с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, с которыми обсудила реализацию реформы прокуратуры в Украине.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Венедиктова сообщила иностранным партнерам о ходе реформы прокуратуры, в частности о ходе аттестации прокуроров и обновления кадрового потенциала ведомства.
"Сейчас мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов вне системы, которые решили стать прокурорами и прошли все этапы отбора, теоретическую и практическую подготовку. Вместе с тем продолжается прием документов для нового отбора. Мы ожидаем в наших рядах профессионалов в области права - новую кровь, которая даст импульс развитию нашей институции. В то же время сейчас у нас ежедневно происходят собеседования прокуроров региональных прокуратур. Мы продолжаем обновляться и очищаться, чтобы на страже закона стояли лучшие из лучших", - заявила Венедиктова.
Отмечается, что дипломаты в свою очередь поприветствовали продолжение реформ и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Офис генпрокурора на пути трансформации.
Также послы поинтересовались, как проходить конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), полномочия которого истекают в этом году.
Венедиктова отметила, что сейчас продолжается процесс формирования конкурсной комиссии по отбору руководителя САП.
"Совет прокуроров уже выбрал своих четырех представителей. Определился с семью представителями от парламента и профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь этот состав должны утвердить голосованием депутаты", - сказано в сообщении.
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Бубочка вообще на все забил, да?
Послы такие же наивные лохи..... Поверят тебе, безграмотной дуре, чем своим аналитикам и разведке!
Пора би і санкції проти зеленої прокурорки вводити
Абсолютный, просто чистой воды, непрофессионализм и тупость прямо в глаза лезли.
А адвокаты этих бедных мужиков размазывали по стенке так, что любо-дорого было смотреть.
Да и сама мадама, которая считает, что обвиняемый сам должен в суде доказывать свою невиновность в суде, профессионал прямо высшей пробы.
Ей вообще-то хорошо бы заведовать каким-нибудь провинциальным рынком, а никак не прокуратурой.
И кого только мудрый нарид привёл к власти, тоска прямо.
Те озаботились.
Всё пучком.
О'key FM...
Наnевно nослам відомо як nризначаються на nосади у офісі. nрокуратури.
І nочувши брехню вони зробили свої висновки.