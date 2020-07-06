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Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 6 июля встретилась с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, с которыми обсудила реализацию реформы прокуратуры в Украине.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Венедиктова сообщила иностранным партнерам о ходе реформы прокуратуры, в частности о ходе аттестации прокуроров и обновления кадрового потенциала ведомства.

Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора 01

"Сейчас мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов вне системы, которые решили стать прокурорами и прошли все этапы отбора, теоретическую и практическую подготовку. Вместе с тем продолжается прием документов для нового отбора. Мы ожидаем в наших рядах профессионалов в области права - новую кровь, которая даст импульс развитию нашей институции. В то же время сейчас у нас ежедневно происходят собеседования прокуроров региональных прокуратур. Мы продолжаем обновляться и очищаться, чтобы на страже закона стояли лучшие из лучших", - заявила Венедиктова.

Отмечается, что дипломаты в свою очередь поприветствовали продолжение реформ и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Офис генпрокурора на пути трансформации.

Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора 02

Также послы поинтересовались, как проходить конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), полномочия которого истекают в этом году.

Венедиктова отметила, что сейчас продолжается процесс формирования конкурсной комиссии по отбору руководителя САП.

"Совет прокуроров уже выбрал своих четырех представителей. Определился с семью представителями от парламента и профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь этот состав должны утвердить голосованием депутаты", - сказано в сообщении.

Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора 03

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Автор: 

G7 (836) Евросоюз (17151) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2478)


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Топ комментарии
+27
та которая не прошла отбор рассказывает про отбор
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06.07.2020 18:03
+17
Все простіше... Посли, під виглядом "послухать про "реформи", зібралися, щоб "Бенядіктовій" "роги править" і , "за необхідності, "обламать"...
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06.07.2020 18:06
+17
Так еще не только тупая, а и бескультурная "баба-да" оказалась. Есть протокол встречи с послами и делегациями. Они не ее подчиненные. Неужели в МИДе не могли дуре подсказать?
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06.07.2020 18:10
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Правила форума Совет форумчан
та которая не прошла отбор рассказывает про отбор
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06.07.2020 18:03 Ответить
Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8560
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06.07.2020 18:15 Ответить
ЯБВДЛ...
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06.07.2020 19:19 Ответить
Ал бе, харе троліть! ) Ви шо, нє мужиг?! Хотя, ми є цілком толєрантні. Всякоє в жизні трапляєцца. Тримайтеся!)))
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06.07.2020 20:31 Ответить
От Венедтктовій, доречі, маска дуже пасує. 🙂👍
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06.07.2020 18:49 Ответить
Типа "намордник"
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06.07.2020 19:49 Ответить
И пистон за Пороха вставили )
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06.07.2020 18:04 Ответить
За свиню ей народ . пистон поставит .
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06.07.2020 18:34 Ответить
Мінімум 7 пістонів
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06.07.2020 19:08 Ответить
а это вообще прилично проводить такие встречи с послами без презика или министра иностранных дел..?
Бубочка вообще на все забил, да?
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06.07.2020 18:04 Ответить
Ну так все же кругом президенты, бубочка так сказал. Но не у каждого президента есть средства на министра иностранных дел и на послов. Некоторым президентам только на бутылку хватает.
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06.07.2020 20:28 Ответить
Все простіше... Посли, під виглядом "послухать про "реформи", зібралися, щоб "Бенядіктовій" "роги править" і , "за необхідності, "обламать"...
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06.07.2020 18:06 Ответить
Напихают этой мадамке со всех сторон по самое донельзя и это правильно, не зеленый же клоп ее будет контролироавать
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06.07.2020 18:09 Ответить
Так еще не только тупая, а и бескультурная "баба-да" оказалась. Есть протокол встречи с послами и делегациями. Они не ее подчиненные. Неужели в МИДе не могли дуре подсказать?
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06.07.2020 18:10 Ответить
Капець, тут навіть звичайному пересічному очі ріже, ми ж не тоталітарна держава, щоби з позиції сили розмовляють з послами
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06.07.2020 19:26 Ответить
Она себя показала "неандертальцем" во всей красе. И даже мысли в ее тупой башке не шевельнулось. Вообще-то такие встречи не должны организовываться без протокольного лица из МИДа. Но это не о зелени. Для этого нужно иметь хотя-бы элементарные познания.
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06.07.2020 19:34 Ответить
Ага.....
Послы такие же наивные лохи..... Поверят тебе, безграмотной дуре, чем своим аналитикам и разведке!
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06.07.2020 18:11 Ответить
Чи справді послам було цікаво слухати Генпрокурора, яка нижче їх по рангу? На таких зустрічах ведеться стенограма, запис... Там точно були гострі запитання, але у цій статті їх нема.
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06.07.2020 18:13 Ответить
А ця кастрована інформація йде лише з офісу Генпрокурора.
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06.07.2020 18:14 Ответить
Дипломатія. Але, Венедиктова, яка вважає що, невинуватість треба у суді доводити, хіба зрозуміє?
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06.07.2020 18:23 Ответить
Те, що є презумпція невинності вона знає. Там проблема в тому, що існує старе переконання за принципом "була би людина, а справа знайдеться".
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06.07.2020 18:34 Ответить
Надеюсь, "тетя челюсти" никого не покусала.
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06.07.2020 18:16 Ответить
Я думаю, что ее "покусали". И сильно. Послы явно приходили донести консолидированную позицию своих правительств по известным делам. Это их непосредственная работа.
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06.07.2020 18:20 Ответить
просто "щелкунчик")
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06.07.2020 18:28 Ответить
интересно, про Пороха интересовались?
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06.07.2020 18:16 Ответить
А то, вони просто так випадково прийшли перед судом над Порошенком. Доречі, дипломати і суди відвідують. Бачили, як "прокурор" звинувачення "всрався"
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06.07.2020 18:26 Ответить
А кому это говно интересно ?
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06.07.2020 18:33 Ответить
А послів за що?
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06.07.2020 18:16 Ответить
Що, групове гвалтування трьохсотвідсотково своєї генпрокурорки?
Пора би і санкції проти зеленої прокурорки вводити
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06.07.2020 18:21 Ответить
Цепная собака зели
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06.07.2020 18:22 Ответить
Цепная собака Портнова с Беней. Бубочка уже вторичен. Он сам на поводке

Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3572
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06.07.2020 18:30 Ответить
Овчарка
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06.07.2020 18:48 Ответить
НКВДистка к себе послов вызывает?! Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9957 Уху ела!
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06.07.2020 18:22 Ответить
Вот повезло ЗЕленым ПТУ-шникам. Раньше максимум могли кассу стырить, а теперь с послами встречаются.
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06.07.2020 18:22 Ответить
Ты не трынди, ты докладывай как там 24 дела по обвинению Пети?
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06.07.2020 18:23 Ответить
Ему достаточно предьявить от народа . Там более дел .Дебальцево , Славянск , Роттердам , лес , катера на три пожизненных .
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06.07.2020 18:39 Ответить
Идиотские речёвки. Ты ещё забыл мальдивский афшор и убитого брата.
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07.07.2020 10:21 Ответить
отругали генпрокурву или сосну включила?
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06.07.2020 18:27 Ответить
Ирке походу дали или желтую карточку или черную метку!
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06.07.2020 18:30 Ответить
Наверно рассказала о успешной борьбой с коррупцией и о возвращении в казну 8 943 , 34 коп.
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06.07.2020 18:31 Ответить
Да, новую кровь, которую подбирает эта мадама в прокуратуру, недавно была возможность созерцать воочию, на суде против Порошенко.
Абсолютный, просто чистой воды, непрофессионализм и тупость прямо в глаза лезли.
А адвокаты этих бедных мужиков размазывали по стенке так, что любо-дорого было смотреть.
Да и сама мадама, которая считает, что обвиняемый сам должен в суде доказывать свою невиновность в суде, профессионал прямо высшей пробы.
Ей вообще-то хорошо бы заведовать каким-нибудь провинциальным рынком, а никак не прокуратурой.
И кого только мудрый нарид привёл к власти, тоска прямо.
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06.07.2020 18:36 Ответить
Очевидно шо ТП отодрали за преследование Пороха)
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06.07.2020 18:36 Ответить
Кому это дерьмо надо ?
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06.07.2020 18:40 Ответить
В дипломатії нема вподобань, але є незаперечні правила. Хто не виконує правила, той не працює дипломатом.
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06.07.2020 18:48 Ответить
Есть сильные дипломаты а есть пресмыкающиеся , вы я думаю это отвергать не будите .Так вот , я считаю шо СВЫНя ., своей жадностью и патологической клептоманией уничтожил не только Уважение к Украине на международном арене , но и отодвинул страну и всех Украинцев на десятилетия назад . Это надо возраждать , пусть иногда не уклюже но надо .
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06.07.2020 19:03 Ответить
"Уничтожение" дипломатии: Крымские санкции против Раши, исключение ее из Совета Европы, исключение Раши из G8, исключение Раши из ПАРЕ, Крымские резолюции Генассамблеи ООН, не получение Рашей "Мистралей", санкции против Раши за невыполнение Нормандских договоренностей, проигрыши Газпрома в судах, получение военной помощи от США за 5 лет на сумму более 2 млрд.баксов, получение военной помощи от НАТО и Канады, успешное следствие по МН17 с привлечением реальных свидетелей, и прочее, прочее. прочее. Успехи возрожденной дипломатии Моники Зеленской покажешь?
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06.07.2020 19:48 Ответить
Это дерьмо никому не нада! Но если дерьмо стало генпрокуроршей то ей необходимо хоть внешне соответствовать этому высокому званию! Об этом ей послы и сказали!
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06.07.2020 18:52 Ответить
Неук і тупіца.
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06.07.2020 18:40 Ответить
А что вы хотели от главы ассоциации косметологов и аромологов? Нормально не работавшей до этого даже юристом.
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06.07.2020 19:38 Ответить
Ряженая кловунша рассказала европослам о том, что она не кловунша.
Те озаботились.
Всё пучком.
О'key FM...
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06.07.2020 18:45 Ответить
пришли жарить дуру
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06.07.2020 18:53 Ответить
Був у нас один Генпрокурор, так йому у 2012 скасували американську візу. Напевно, прийшли натякнути, що скасуванням віз для Венедиктової у країни G7 посли можуть і не обмежитися.
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06.07.2020 18:54 Ответить
Вони вже ії скасували.
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06.07.2020 21:52 Ответить
Не волнуйтесь, начали снизу. Понятно, что нарушение протокола. И нарушение протокола демонстративное. По дипломатическим понятиям это значит,что Зелю даже за лоха42 не держут. Ну а Генеральная Сосна после этого цирка, как на фото,типа " Я, Генеральная Сосна, приняла Послов G7" должна начинать паковаться с вещами на выход.
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06.07.2020 19:41 Ответить
Скажите ж пожалуйста, в самый подходящий момент ликвидируют военных прокуроров которые могли бы разобраться во всей истории с клистронами и протчая, а на их место ставят неграмотных мальчиков, то изымающих, то ставящих. то ли не в пользу раши? Может этих мальчиков лучше сразу расстрелять, чтоб не случилось так как с бомбардировками Грозного? И пусть оппоненты фотографии Грозного посмотрят для освежения памяти.
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06.07.2020 20:14 Ответить
Це жовта картка для ДДС Бенядіктовой.
Наnевно nослам відомо як nризначаються на nосади у офісі. nрокуратури.
І nочувши брехню вони зробили свої висновки.
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06.07.2020 21:40 Ответить
Вот они ей напихали. Хорошо, что она в английском не петрит.
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06.07.2020 21:50 Ответить
 
 