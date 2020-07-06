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Майор СБУ требовал $3 тысячи за трудоустройство в своем ведомстве, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи расположенного в Киеве территориального управления Государственного бюро расследований задержали одного из работников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины по Киеву и области после получения им неправомерной выгоды.

По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за решение вопроса трудоустройства в СБУ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что 6 июля следователи ГБР задержали майора СБУ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - работники Главного оперативного управления ГБР и Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Майор СБУ требовал $3 тысячи за трудоустройство в своем ведомстве, - ГБР 01
Майор СБУ требовал $3 тысячи за трудоустройство в своем ведомстве, - ГБР 02
Майор СБУ требовал $3 тысячи за трудоустройство в своем ведомстве, - ГБР 03

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Автор: 

взятка (6166) правоохранительные органы (2970) СБУ (19931) силовики (2799) ГБР (3005)


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Топ комментарии
+4
Ездит на Land Cruiser, на зарплату же не купишь, где-то пару миллионов
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06.07.2020 22:12
+3
что удивительного?
за денежную работу надо подмазывать...
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06.07.2020 22:01
+2
Тойота , наверно, уже пошла на продажу.
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06.07.2020 22:13
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что удивительного?
за денежную работу надо подмазывать...
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06.07.2020 22:01 Ответить
Ничего удивительного.Места в СБУ хлебные,уловистые,откатные и т.д.
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06.07.2020 22:05 Ответить
Попал на бабки отстегни 10 т. и гуляй.
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06.07.2020 22:07 Ответить
Ездит на Land Cruiser, на зарплату же не купишь, где-то пару миллионов
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06.07.2020 22:12 Ответить
250-й старый проверенный...- на конфискат бы ... так не выйдет= вот посмотрим...(((
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07.07.2020 02:12 Ответить
Тойота , наверно, уже пошла на продажу.
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06.07.2020 22:13 Ответить
брат ермака? не??
что-то "устроителей" до хрена и больше
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06.07.2020 22:13 Ответить
На колеса майор просил , так эти негодяи ему дело "шьют". Понять , простить .
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06.07.2020 22:14 Ответить
Мелковато как для СБУ, почти как помбура у нефтяников
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06.07.2020 23:09 Ответить
Ось ці всі так звані правоохоронці, якщо вони їздять на дорогих авто і мають нерухомість на яку б вони не могли заробити на свою заробітну платню, то однозначно це коррупціонери і злочинці в пагонах на державних посадах і вони вже в принципі не можуть виконувати свої функціональні та службові обовязки, оскільки вони самі є злочинцями. А оскільки такі правоохоронці та суді стали самі злочинцями вони не можуть служити інтересам держави і її народу. Вони перші щоб врятувати свою гнилу шкуру зраджують державу на угоду зовнішнім ворогам, а самі є внутрішніми ворогами.
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07.07.2020 16:08 Ответить
 
 