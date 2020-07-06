Майор СБУ требовал $3 тысячи за трудоустройство в своем ведомстве, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи расположенного в Киеве территориального управления Государственного бюро расследований задержали одного из работников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины по Киеву и области после получения им неправомерной выгоды.
По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за решение вопроса трудоустройства в СБУ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что 6 июля следователи ГБР задержали майора СБУ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - работники Главного оперативного управления ГБР и Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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за денежную работу надо подмазывать...
что-то "устроителей" до хрена и больше