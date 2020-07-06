83-летняя бабушка заблудилась в лесу, ее искали почти 2 суток и нашли целой и невредимой. ФОТОрепортаж

Жительница с. Карвиновка на Житомирщине пошла в лес за ягодами и травами, но заблудилась и почти 2 суток не могла выйти к людям. Ее разыскивали при помощи ищеек и дрона, к поискам приобщилось все село.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Жительница с. Карвиновка ушла в лес в субботу около полудня. У нее был с собой телефон, и вскоре она позвонила дочери и сказала, что заблудилась. Родственники до вечера держали с ней связь, пытаясь вывести из леса по ориентирам или встретить в оговоренных местах. Но пенсионерка так и не нашлась, а телефон вскоре сел.

Полицейские осмотрели лес, но не смогли найти бабушку. На следующий день, в воскресенье, к ним присоединились кинологи с собаками, но поиски все так же не дали результата. Пенсионерке пришлось провести в лесу еще одну ночь. С утра в понедельник полиция и односельчане начали цепочкой прочесывать лес, осматривая каждый куст или канаву. Один из участников поисков запустил дрон.

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После обеда женщину нашли на дороге между двумя селами. Она была истощена, но жива. Бабушку напоили водой и передали медикам.

Сейчас она уже дома, под наблюдением врачей и под опекой родных. Жизни пенсионерки ничего не угрожает.









