83-летняя бабушка заблудилась в лесу, ее искали почти 2 суток и нашли целой и невредимой. ФОТОрепортаж
Жительница с. Карвиновка на Житомирщине пошла в лес за ягодами и травами, но заблудилась и почти 2 суток не могла выйти к людям. Ее разыскивали при помощи ищеек и дрона, к поискам приобщилось все село.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Жительница с. Карвиновка ушла в лес в субботу около полудня. У нее был с собой телефон, и вскоре она позвонила дочери и сказала, что заблудилась. Родственники до вечера держали с ней связь, пытаясь вывести из леса по ориентирам или встретить в оговоренных местах. Но пенсионерка так и не нашлась, а телефон вскоре сел.
Полицейские осмотрели лес, но не смогли найти бабушку. На следующий день, в воскресенье, к ним присоединились кинологи с собаками, но поиски все так же не дали результата. Пенсионерке пришлось провести в лесу еще одну ночь. С утра в понедельник полиция и односельчане начали цепочкой прочесывать лес, осматривая каждый куст или канаву. Один из участников поисков запустил дрон.
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После обеда женщину нашли на дороге между двумя селами. Она была истощена, но жива. Бабушку напоили водой и передали медикам.
Сейчас она уже дома, под наблюдением врачей и под опекой родных. Жизни пенсионерки ничего не угрожает.
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Пусть так и будет впредь! Здоровья бабушке!
(вона шо була босоніж????)
Хорошо, что бабуличка отзвонились дочери........и молодцы, что не перестали искать.......
Добре, що знайшли і з нею все гаразд.
А це - про село, з Вікі.
Карви́нівка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Романівському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирської області . Населення становить 887 осіб.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1906 1906 році село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Чуднівської волості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Житомирського повіту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Волинської губернії . Відстань від повітового міста 48 верст, від волості 14. Дворів 96, мешканців 567https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97._%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80:_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F,_1906._%E2%80%94_219_%D1%81.-1 [1] .
Село колись називалось Дриглівська Рудня. Уперше в документах датується 1781 та 1799 роками. Зокрема, у метричних книгах костелу у Чуднові згадується спочатку як слобода, а потім як село з переважаючим польським населенням. У 1911 році поселення нараховувало 104 двори, у яких проживало 558 мешканців, та набуло статус села. Після ліквідаці у 1935 році Мархлевського польського національного району із села було депортовано близько 30 сімей у Казахстан та на південь України. Станом на 2001 рік у селі мешкало 887 осіб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#cite_note-rkc.in.ua-2 [2]
-Так.Вона заповiт не залишила.
Они бы накормили бабушку пирожками, показали охоту на Серого Волка,
после чего доставили её домой с полным лукошком долларовых пачек..