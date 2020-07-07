16 задержанных украинцев провели третью ночь в изоляторе аэропорта Афин: сегодня ожидаются рейсы для возвращения в Украину. ФОТО
Граждане Украины, которым 4 июля было отказано во въезде в Грецию, третью ночь провели в изоляторе аэропорта Афин.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
На данный момент там находятся 16 украинцев, в том числе двое детей. В понедельник одной из задержанных украинок разрешили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение, как для студентки. Первоначально она направлялась транзитом во Францию на учебу.
Остальные граждане Украины остаются в так называемом "накопителе" для нелегальных мигрантов. Они по-прежнему отдельно находятся в мужском и женском блоках.
Вчера вечером им озвучили, что во вторник запланированы рейсы Ryanair и Wizz Air в Киев. Этими компаниями прилетели украинцы в Афины и ими должны возвращаться.
Впрочем, по состоянию на утро вторника неизвестно, есть ли договоренность о том, что компании заберут украинцев. Билеты они не покупали.
В МИД Украины ранее заявили, что украинцы попали в такую ситуации по вине авиакомпаний, поэтому они должны вернуть украинцев в Киев за свой счет.
Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.
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В полосочку.
Внуков лучше не брать.
А рейс не отменён. Райанэйру похер. "Мы летим" - сказали они. Им посрать, что нас не пустят.
Бабло за билет они не возвращают. Перенос рейса - 40 евро за билет. А таких билетов у нас 6
https://cyprus.mfa.gov.ua/covid-19/stvorena-yedina-veb-platforma-dlya-***************-do-respubliki-kipr?fbclid=IwAR0w_gL4mtLsqZ6oM91FjumLIVuTTDDcGiagGerOXSnTYJEzY_5_h3zRmMU «С»: (країни високого ризику): інші країни (в т.ч. Україна) Рейси з країн категорії «С» дозволені виключно таким категоріям: 1) громадяни Кіпру, які постійно проживають в Республіці Кіпр, їхні іноземні подружжя та неповнолітні діти; 2) резиденти Республіки Кіпр, які мають дозвіл на проживання; 3) родичі першого ступеня споріднення, осіб, які легально проживають, або працюють в Республіці Кіпр (подружжя, діти, батьки) з метою возз'єднання сім'ї; 4) особи, яким дозволено в'їзд відповідно до Віденської конвенції; 5) особи незалежно від їх громадянства, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від Уряду Кіпру. Пасажири з країн категорії «С» залишатимуться в домашній ізоляції протягом 14 днів. Вартість тесту, проїзду і карантину оплачує пасажир. Особи з країн, де не можливо здати тест на вірус, зможуть пройти тестування після прибуття на острів, після чого залишатися ізольованими протягом доби у зазначеному місці, або до тих пір, поки не буде отримано результат тесту.
Вся інфа по Кіпру https://cyprus.mfa.gov.ua/covid-19/stvorena-yedina-veb-platforma-dlya-***************-do-respubliki-kipr?fbclid=IwAR0w_gL4mtLsqZ6oM91FjumLIVuTTDDcGiagGerOXSnTYJEzY_5_h3zRmMU До уваги подорожуючих до Республіки Кіпр
Умник нашёлся.
450 евро билеты.
Ты заработай эти деньги, а потом будешь рассказывать про риски лоукостеров.
Умные такие все, когда сидят в комментах.
В феврале никакой короны ещё не было в Украине и ЕС. Никаких долбаных рисков и прочей ереси.
Просто об не граждан ЕС ноги вытерла авиакомпания и всё.
Прилетел в Украину, и купил заранее билеты на лето на Кипр.
Да, мне жалко денег. Представь себе. Это мой труд.
Я не говорю, что собираюсь лететь, а пишу, что авикаомпании не хотят денег возвращать, а перенос рейса стоит нефиговых денег.
Пусть читают "Колобок".
Для них что, работы никакой нет там?
Задницы отсиживают.