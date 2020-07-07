16 задержанных украинцев провели третью ночь в изоляторе аэропорта Афин: сегодня ожидаются рейсы для возвращения в Украину. ФОТО

Граждане Украины, которым 4 июля было отказано во въезде в Грецию, третью ночь провели в изоляторе аэропорта Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

На данный момент там находятся 16 украинцев, в том числе двое детей. В понедельник одной из задержанных украинок разрешили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение, как для студентки. Первоначально она направлялась транзитом во Францию ​​на учебу.

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Остальные граждане Украины остаются в так называемом "накопителе" для нелегальных мигрантов. Они по-прежнему отдельно находятся в мужском и женском блоках.

Вчера вечером им озвучили, что во вторник запланированы рейсы Ryanair и Wizz Air в Киев. Этими компаниями прилетели украинцы в Афины и ими должны возвращаться.

Впрочем, по состоянию на утро вторника неизвестно, есть ли договоренность о том, что компании заберут украинцев. Билеты они не покупали.

В МИД Украины ранее заявили, что украинцы попали в такую ​​ситуации по вине авиакомпаний, поэтому они должны вернуть украинцев в Киев за свой счет.

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.