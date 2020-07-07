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16 задержанных украинцев провели третью ночь в изоляторе аэропорта Афин: сегодня ожидаются рейсы для возвращения в Украину. ФОТО

Граждане Украины, которым 4 июля было отказано во въезде в Грецию, третью ночь провели в изоляторе аэропорта Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

На данный момент там находятся 16 украинцев, в том числе двое детей. В понедельник одной из задержанных украинок разрешили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение, как для студентки. Первоначально она направлялась транзитом во Францию ​​на учебу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Греция разрешила въезд студентке, прилетевшей в Афины вместе с украинскими туристами, - МИД

Остальные граждане Украины остаются в так называемом "накопителе" для нелегальных мигрантов. Они по-прежнему отдельно находятся в мужском и женском блоках.

16 задержанных украинцев провели третью ночь в изоляторе аэропорта Афин: сегодня ожидаются рейсы для возвращения в Украину 01

Вчера вечером им озвучили, что во вторник запланированы рейсы Ryanair и Wizz Air в Киев. Этими компаниями прилетели украинцы в Афины и ими должны возвращаться.

Впрочем, по состоянию на утро вторника неизвестно, есть ли договоренность о том, что компании заберут украинцев. Билеты они не покупали.

В МИД Украины ранее заявили, что украинцы попали в такую ​​ситуации по вине авиакомпаний, поэтому они должны вернуть украинцев в Киев за свой счет.

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.

Автор: 

Афины (26) Греция (726) карантин (16729) туризм (1543) украинцы (3865) туристы (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Довго нам цими "страждальцями" "мізки довбать" будуть? Іх туди силою ніхто не пхав, і необхідності ніякої, крім "погріть пузо" на північному узбережжі Середземного моря, не було... Краще-б, поцікавились продовольчим забезпеченням наших хлопців на передовій...
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07.07.2020 08:27
+13
Все вірно. А то самі тупорилі, а винні інші, хто завгодно, тільки не вони. Я б у них закордонні паспорти років на 10 відібрав би, для профілактики.
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07.07.2020 08:30
+7
Трое суток на нарах в ЕС,шикарные селфи с изолятора запостили в инстаграм?шоб головой думали
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07.07.2020 08:37
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Трёх дневний тур))
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07.07.2020 08:21 Ответить
жизнь ворам! на стеночке, потешило.........
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07.07.2020 12:31 Ответить
Ага...
В полосочку.

16 затриманих українців провели третю ніч в ізоляторі аеропорту Афін: сьогодні очікуються рейси для повернення в Україну - Цензор.НЕТ 6866
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07.07.2020 09:12 Ответить
Зате враження будуть на все життя.
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07.07.2020 08:25 Ответить
Довго нам цими "страждальцями" "мізки довбать" будуть? Іх туди силою ніхто не пхав, і необхідності ніякої, крім "погріть пузо" на північному узбережжі Середземного моря, не було... Краще-б, поцікавились продовольчим забезпеченням наших хлопців на передовій...
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07.07.2020 08:27 Ответить
Все вірно. А то самі тупорилі, а винні інші, хто завгодно, тільки не вони. Я б у них закордонні паспорти років на 10 відібрав би, для профілактики.
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07.07.2020 08:30 Ответить
Трое суток на нарах в ЕС,шикарные селфи с изолятора запостили в инстаграм?шоб головой думали
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07.07.2020 08:37 Ответить
Экстремальный тур по изоляторам ЕС.
Внуков лучше не брать.
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07.07.2020 08:43 Ответить
Внуков надо брать! Потом в школе расскажут и напишут сочинение на тему мой отдых в Греции...
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07.07.2020 09:44 Ответить
Зато викэнд в Греции!
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07.07.2020 08:47 Ответить
Ну якого хера пертись?! Чого, ще й з дітьми? Ідіоти, блін...
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07.07.2020 08:56 Ответить
звонили на горячую линию виззэйров пару недель назад. Конкретно сказали по биометрике можно. Чтобы дату наверное не перенесли. В аэропорту Киев не пустили на рейс. Перезвоните им на горячую линию. Вводят людей в оману, а потом руки умывают
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07.07.2020 09:12 Ответить
Ну вот у меня рейс на Кипр в конце следующей недели. И что вы думаете ?

А рейс не отменён. Райанэйру похер. "Мы летим" - сказали они. Им посрать, что нас не пустят.
Бабло за билет они не возвращают. Перенос рейса - 40 евро за билет. А таких билетов у нас 6
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07.07.2020 09:29 Ответить
Рейс може й не відмінятися,такі рейси є періодично(вони як евакуаційні і для категорії громадян,у яких є дозвіл на в'їзд).Але чи пустять вас?Пустять,якщо ви підпадаєте під ось ці вимоги.Якщо турист,то не пустять(хіба як Україна встигне вийти з червоної зони до того часу)
https://cyprus.mfa.gov.ua/covid-19/stvorena-yedina-veb-platforma-dlya-***************-do-respubliki-kipr?fbclid=IwAR0w_gL4mtLsqZ6oM91FjumLIVuTTDDcGiagGerOXSnTYJEzY_5_h3zRmMU «С»: (країни високого ризику): інші країни (в т.ч. Україна) Рейси з країн категорії «С» дозволені виключно таким категоріям: 1) громадяни Кіпру, які постійно проживають в Республіці Кіпр, їхні іноземні подружжя та неповнолітні діти; 2) резиденти Республіки Кіпр, які мають дозвіл на проживання; 3) родичі першого ступеня споріднення, осіб, які легально проживають, або працюють в Республіці Кіпр (подружжя, діти, батьки) з метою возз'єднання сім'ї; 4) особи, яким дозволено в'їзд відповідно до Віденської конвенції; 5) особи незалежно від їх громадянства, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від Уряду Кіпру. Пасажири з країн категорії «С» залишатимуться в домашній ізоляції протягом 14 днів. Вартість тесту, проїзду і карантину оплачує пасажир. Особи з країн, де не можливо здати тест на вірус, зможуть пройти тестування після прибуття на острів, після чого залишатися ізольованими протягом доби у зазначеному місці, або до тих пір, поки не буде отримано результат тесту.

Вся інфа по Кіпру https://cyprus.mfa.gov.ua/covid-19/stvorena-yedina-veb-platforma-dlya-***************-do-respubliki-kipr?fbclid=IwAR0w_gL4mtLsqZ6oM91FjumLIVuTTDDcGiagGerOXSnTYJEzY_5_h3zRmMU До уваги подорожуючих до Республіки Кіпр
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07.07.2020 10:09 Ответить
Потому что надо сначала думать, а потом делать. И желательно головой, а не на «авось меня пропустят»
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07.07.2020 10:24 Ответить
Я эти билеты покупал в феврале ещё.Умник нашёлся. Это тебе думать надо прежде чем обвинять меня в безголовости.
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07.07.2020 11:45 Ответить
а ты мозгами думал, когда билеты заказывал? Почему Райнар должен что-то отменять или возвращать? Это перевозчик. Он что, должен знать, что у тебя нет двойного гражданства, например? Он просто обязуется доставить тебя из точки А в точку Б и все. Авиакомпании не отвечают за пересечение границы.
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07.07.2020 10:24 Ответить
Я эти билеты покупал в феврале ещё.
Умник нашёлся.
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07.07.2020 11:44 Ответить
По сравнению с тобой он таки умник.) кому какое дело чего ты там и куда покупал. Если рейсы аэропорт принимает то самолет летит. Что еще тебе не понятно епт) А на таможне то будут уже твои интимные проблемы как ты там ее проходить будешь... или не будешь. Ты даже так без визы в штаты слетать можешь, просто дальше аэропорта тебя не пропустят. Авиакомпания тебе услугу предоставила - все, какие проблемы. Покупал в феврале - молодец. Видать по дешевке покупал, правда?) а не подумал почему билеты которые ты покупаешь за пол года до рейса такие дешевые? Вот ты и заплатил за риск. Это так и работает, поздравляю. Будешь теперь знать. Ну прописные же истины.
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07.07.2020 11:55 Ответить
Ёптать на россии будешь, герой.
450 евро билеты.

Ты заработай эти деньги, а потом будешь рассказывать про риски лоукостеров.

Умные такие все, когда сидят в комментах.

В феврале никакой короны ещё не было в Украине и ЕС. Никаких долбаных рисков и прочей ереси.

Просто об не граждан ЕС ноги вытерла авиакомпания и всё.
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07.07.2020 13:08 Ответить
Что ты говоришь? в феврале уже началось активное распространение вируса. В январе Италия начала усиливать контроль... а ты про февраль что-то лепечешь. Я понимаю, что ты готов семью хоть к черту везти лишь бы твои несчастные 450 евро спасти. Удачи ))
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07.07.2020 13:14 Ответить
Лепечешь ты, а я пишу. Я в конце января-начале февраля я был в Италии. Никакого контроля не было. От слова вообще. Даже не чесались. Одиночные случаи в ЕС тогда были.

Прилетел в Украину, и купил заранее билеты на лето на Кипр.
Да, мне жалко денег. Представь себе. Это мой труд.

Я не говорю, что собираюсь лететь, а пишу, что авикаомпании не хотят денег возвращать, а перенос рейса стоит нефиговых денег.
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07.07.2020 17:08 Ответить
А с чего тебе должны возвращать деньги? Они тебя могут туда перевезти. А то что у тебя нет права на пересечение там границы - это твои проблемы. Но тебе видно это не понятно. Я еще уверен, что билеты без права возврата. Самые дешевые взял?)) Боже из-за 450 евро столько нытья.))
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08.07.2020 17:11 Ответить
вообще-то авиакомпании везут за свой счет обратно, поэтому проверяют и визу и все что нужно для пересечения границы они знают, но ринэйр не относится к нормальным авиакомпаниям, это просто кидалы.
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07.07.2020 15:00 Ответить
Они перечитали Ильфа и Петрова. Теперь поняли, что в Греции есть далеко не всё.
Пусть читают "Колобок".
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07.07.2020 09:29 Ответить
Что-то греки деликатничают.
Для них что, работы никакой нет там?
Задницы отсиживают.
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07.07.2020 09:39 Ответить
Зебилы должны страдать!!!
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07.07.2020 13:01 Ответить
16 хитрожопых украинцев
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07.07.2020 15:10 Ответить
а чого вони там на вікнах висять? дали б їм якусь роботу
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07.07.2020 15:12 Ответить
 
 