Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова. ФОТОрепортаж

Российские силовики в оккупированном Крыму задержали шесть крымских татар. Их всех пытаются выдать за террористов.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"Так выглядят обыски в Крыму. Сегодня с 4:00 утра в четырех районах полуострова оккупант проводит обыски в семьях крымских татар. Шестеро задержаны. Скорее всего, всех ждет знаменитая ст.205.5 УК РФ. Сейчас они содержатся в отделении ФСБ в Симферополе", - написал она.





Джапарова отметила, что на сегодняшний день уже 67 крымских татар задержаны силовиками РФ по ст.205.5 УК РФ. "Их всех пытаются выдать за террористов", - добавила она.











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