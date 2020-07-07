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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова. ФОТОрепортаж

Российские силовики в оккупированном Крыму задержали шесть крымских татар. Их всех пытаются выдать за террористов.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"Так выглядят обыски в Крыму. Сегодня с 4:00 утра в четырех районах полуострова оккупант проводит обыски в семьях крымских татар. Шестеро задержаны. Скорее всего, всех ждет знаменитая ст.205.5 УК РФ. Сейчас они содержатся в отделении ФСБ в Симферополе", - написал она.

Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова 01
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова 02

Джапарова отметила, что на сегодняшний день уже 67 крымских татар задержаны силовиками РФ по ст.205.5 УК РФ. "Их всех пытаются выдать за террористов", - добавила она.

Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова 03
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова 04
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова 05
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова 06
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова 07

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. Задержаны шесть человек. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

Крым (26412) крымские татары (2718) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+2
От кремлевских наперсточников ничего другого и не стоит ожидать.
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07.07.2020 09:50
+2
Кримським татарином може бути лише кримський татарин. А хто може бути українцем?
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07.07.2020 09:59
+1
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова - Цензор.НЕТ 7183
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07.07.2020 09:53
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От кремлевских наперсточников ничего другого и не стоит ожидать.
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07.07.2020 09:50 Ответить
Так оно так и есть! Вспомните что эти татары творили при Украине??? а кто был у власти когда кацапы Крым захватывали??? И где были эти татары???
Пусть отдыхают "красиво"!
Их как и украинцев, история ничему не учит!
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07.07.2020 09:58 Ответить
Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова - Цензор.НЕТ 7183
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07.07.2020 09:53 Ответить
***** ніколи не були потрібні люди - йому потрібні для свого "вяличия" тільки території про це відомо вже давно і татарам про це також було відомо ще до окупації. Я щось не пригадую сильного опору за виключення декількох дрібних випадків який би татари чинили проти окупантів. За свою землю треба боротись а не "плакати" - це вже відомо давно і в усьому Світі.
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07.07.2020 09:58 Ответить
Кримським татарином може бути лише кримський татарин. А хто може бути українцем?
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07.07.2020 09:59 Ответить
В цьому немає жодного сумніву.
Утиски , залякування, беззаконня. В методах мордора нічого не міняється, з самого початку його створіння.
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07.07.2020 10:15 Ответить
Не гаваришь паруски - ВИНОВЕН !
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07.07.2020 10:19 Ответить
Это еще раз доказывает, что у Пукина неисчерпаемый запас заложников ( и все наши потуги по обмену, переговоры и доклады об успехах на этом поприще, чисто разводняк и лапша), почему то у нас их скромно называют " военнопленными", интересно сколько при обмене попадает наших действительно захваченных наших военнослужащих в ходе боевых действий. В Крыму с Севастополем а также в ОРДЛО порядка 5,5 миллионов граждан Украины ( или бывших граждан), плюс проживающих временно или на заработках в самой РФ тут оценки разнятся но оцениваются где то в 1,5-2 миллиона человек. И это еще не все, к этому числу нужно добавить приезжающих в РФ украинцах " в гости", " по делам, " на отдых", это тоже порядка 1 миллиона ( может и больше) Итого имеем 8 -8,5 миллионов ( Это равняется суммарному количеству проживающих в Литве, Эстонии, Латвии, Исландии, Черногории и Мальты вместе взятых) потенциальных заложников находящихся в полной власти Пукина... Обмен говорите, "последний.., окончательный... всех на всех..". Чудилы гороховые. Да ему хватит "меняться" на сто лет, а может на 200-300.
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07.07.2020 10:34 Ответить
Террористов только 5, а 1 - всего лишь наемный убийца.
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07.07.2020 10:50 Ответить
это уже геноцид.........
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07.07.2020 13:00 Ответить
 
 