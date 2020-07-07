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Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке. ФОТО

Депутаты Ивано-Франковского городского совета устроили акцию в поддержку закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" под Конституционным Судом, который сегодня начал слушания по этому делу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы считаем, что украинский язык должен быть государственным и ни суд, ни президент, никто во власти не должен манипулировать государственными символами и ценностями", - отметил депутат Ивано-Франковского горсовета Владимир Олийнык.

Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке 01

Депутаты держат плакаты с надписями "Українська - єдина державна мова", "Коли вмирає мова-вмирає нація".

Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о языке

Автор: 

КС (2248) украинский язык (1190) язык (3780)


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Топ комментарии
+14
Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке - Цензор.НЕТ 7560
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07.07.2020 11:29
+9
Тільки моцквороте жидокацапське бидло не може вивчити мову,бо у худоби язік,який не вимовляє людські слова
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07.07.2020 11:32
+8
Так ти визначся - чи у Львові мало українців жило, чи так багато, що для них зробили 143 школи
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07.07.2020 12:28
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ЗЕвлада відволікає вашу увагу від своїх про#обів.
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07.07.2020 11:26 Ответить
Депутаты Ивано-Франковского горсовета пришли под КСУ поддержать закон о языке - Цензор.НЕТ 7560
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07.07.2020 11:29 Ответить
Але зебілам не зрозуміти. Це все на хліб не намастиш.
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07.07.2020 11:30 Ответить
дошкільну освіту;загальну середню освіту;позашкільну освіту;професійно-технічну освіту;вищу освіту;післядипломну освіту;аспірантуру;докторантуру;самоосвіту. МОВОЮ

Володимир Зеленський народився і виріс в Україні, школу закінчив уже в незалежній українській державі, здобув вищу освіту в українському інституті, працював актором і ведучим, став у цій країні мільйонером, але на 41-му році життя йому все ще складно говорити українською мовою і він потребує вчителя.
Хіба ж це не яскраве свідчення того, що зі становищем і позицією української мови в Україні не все гаразд? Чи ж цей приклад не показує, що ухвалений Закон про мову не просто вчасний, а й життєво необхідний нашій державі?
І йдеться не так про примус, як про ШАНС - треба дати можливість тим дітям, які нині ходять у школи в російськомовних регіонах, знати ТАКОЖ і українську, створити умови для того, щоб бодай наступне покоління українців після навчання й десятків років життя в Україні не потребувало додаткового вчителя з української мови.
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07.07.2020 11:44 Ответить
Тільки моцквороте жидокацапське бидло не може вивчити мову,бо у худоби язік,який не вимовляє людські слова
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07.07.2020 11:32 Ответить
не НЕ МОЖЕ, а НЕ ХОЧЕ!
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07.07.2020 15:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yutfdF5ps_U ПАВЛИК МОРОЗОВ: ПРО МОВУ
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07.07.2020 11:37 Ответить
Як же ж так...нам же ж казали, що їм поляки забороняли українською мовою розмовляти...чому вони не польськомовні?!...
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07.07.2020 11:42 Ответить
Ага-ага... І таке казали... Моїм покійним дідусю і бабусі ніхто на Волині за Польщі не заважав ані розмовляти, ані навіть у школі вчитися українською!
А ще поляки не забирали у прадіда 10 га землі, яку той отримав разом із Георгіївським хрестом (Волинь ж до революції була під московією, а потім її приєднали поляки). Зате "асвабадітєлі" в 1939 ці 10 га одразу відібрали!
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07.07.2020 11:46 Ответить
Вот и вся Украина в двух фото... пришло три калеки...
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07.07.2020 11:44 Ответить
Переклади на свій свинособачий язік-НІМИЙ,НЕ МИЙ НЕ МІЙ КАЗАН,та самоліквідуйся від свого примітивізму та від свого примітивного свинособачого язіка.
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07.07.2020 11:54 Ответить
крім сам дурак ще щось пукни жидокацапа
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07.07.2020 11:59 Ответить
Почему плакаты "Вмирає мова"?
Украинцы ивано-франковщины убивают мову?
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07.07.2020 11:48 Ответить
Кацапським собакам слова не давали!
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07.07.2020 11:49 Ответить
Тогда какого ты лаешь?
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07.07.2020 11:54 Ответить
в буду шавка
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07.07.2020 12:00 Ответить
Українською, я вас не розумію!
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07.07.2020 12:02 Ответить
Чому на заході України не було Голодомору? - бо там не було російськомовних!
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07.07.2020 11:55 Ответить
ще одна свинособака виповзла з *********** сраки
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07.07.2020 12:09 Ответить
Тупий москаль не знає, що Львів засновано в 1256 королем Данилом, а в кінці 13 ст. на Галичині правили не поляки, а син Данила Лев (на честь якого і назвали Львів), а з 1301 по 1315 рік був король Юрій, а з 1315 по 1323 був король Лев II Юрійович...
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07.07.2020 12:09 Ответить
Дурнику, думаєш вивчив вумне слово і вже став вумним? Королі НЕ БУВАЮТЬ васалами, бо васалами були ДВОРЯНИ - герцоги, графи, барони, князі, але не королі!

І так, чому ти так свого триколора соромишся? Чому пишеш під бандерівським стягом?
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07.07.2020 12:57 Ответить
цей рюзьгє дебіл плутає Галіцію та Галичину.
Нащо Ви сперечаєтесь з розумово відсталим?
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07.07.2020 15:14 Ответить
Я не для нього це пишу, а для інших, хто читає коменти і не знає всієї історії України...
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07.07.2020 15:33 Ответить
дадада! хахли іспользуют єврєєв в сваіх грязних іграх!
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07.07.2020 12:22 Ответить
Галіція - добвойобе, провінція Іспанії
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07.07.2020 15:13 Ответить
ти дані не тільки по Львову наводь, а по всій області
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07.07.2020 15:16 Ответить
А ще хай наведе, наприклад, мовний склад населення Донбасу за переписом 1897 року - до того,я к там українців виморили голодом і завезли на їх місце ватний криміналітет...
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07.07.2020 15:34 Ответить
Українську мову в австрійському Генштабі придумали?
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07.07.2020 12:26 Ответить
Так ти визначся - чи у Львові мало українців жило, чи так багато, що для них зробили 143 школи
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07.07.2020 12:28 Ответить


Просто поляки та українці - один нарід
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07.07.2020 15:18 Ответить
в конце 1940г во львове стало 143 украинских 2 еврейская и 1 польская школы



ляксандр, убогий, это всего лишь значит, что закончилась польская оккупация, только и всего.
потом началась савейская большевистская квази-оккупация, но уже не столь правда агрессивная именно к украинскому языку и культуре, как польская. в других же отношениях более зверская.
в город можно завезти хрен знает кого, хороший пример бамбасс, после Голодомора особенно или современные мегаполисы с понаехавшими со всего мира...
а коренное население и Львова,и от Перемышля(Пшемысля) и так до самого Таганрога - русины-украинцы.
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07.07.2020 12:48 Ответить
«Еще предвижу задрудненья:
Роднои земли спасая честь,
Я должен буду,без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак,писала по-французки...»
Лист Т.Лариной Е.Онегіну «Я вам пишу,чего же более?» А.С.Пушкін.
Як відомо сам Пушкін до десяти своїх років не знав російської.
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07.07.2020 12:34 Ответить
А де депутати інших міст і сіл України? Де депутати патрії "Родіна", "Свободи" Нацкорпусу??? А де та частина "Слуг", які за українську мову?
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07.07.2020 12:53 Ответить
ЗАКОН ПРО НАШУ РІДНУ МОВУ
Вітаю тебе
Моя Україно.
За захист себе
Ти не на колінах.

Скинь теє вбрання,
Що тобі наділи.
Та почни прання,
Щоб чисте оділи.

Поверне тебе,
Закон до коріння,
Москаль геть гребе
За свої творіння.
04.10.2018Анатолій Березенський
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07.07.2020 12:57 Ответить
ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ, УКРАЇНО!
Всього п'ять років незалежна
Моя бідненька Україна.
І справи враз пішли належно,
Можливостей для всіх країна.

Перше - отримали безвіз,
Поліцію трішки змінили.
В Європу вже не треба віз,
Цей хід заробітчани оцінили.

По друге, шлях беремо в НАТО,
З Москви погана є реакція.
Угорщина нам заважає теж завзято...
А у міста іде децентралізація.

І армія уже найкраща в світі,
Веде в Європі визвольну війну.
На український лад іде освіта,
Пізнавши всю з імперії ціну.

Автокефалія вже в Україні,
Всі церкви об'єднаються в одну.
І нове покоління на насінні,
Вже проросте без "бур'яну"!
09.11.2018Анатолій Березенський
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07.07.2020 13:01 Ответить
А ХТО ТИ Є?
Гієн голодних добра зграя
Раптом напала на собак,
Лишилося щеня від алабая,
Розірвали всіх, почули крові смак.
Росте в їх зграї собача,
Та грається з дітьми гієн.
Собачок геть ніде не зустріча,
Й не може взнати своїх ген.
Навчилось підло нападати,
На тих, хто має слабкість,нижче їх.
Болю підступно завдавати,
Тому, хто ще малий, й втекти не зміг.
Ця зграя нагло нападала,
На тих, що йшли по вулиці своїй,
А більше всіх собака розривала,
Та першою вступала в бій.
Собака ж цієї породи
Може порвати парочку вовків,
Не пам'ятає, що не робить шкоди,
З людьми живе вже декілька віків.
Ось вівці в степу заблудились,
Збились в клубок і рухаються в бік,
Від основного стада відлучились,
За ними йшли собака й чоловік.
Зграя гієн на заблукавших, набігала,
І алабай найпершим біг,
Ця зграя вівців всіх порозривала...
Людини ж алабай тут бити родича не міг.
На мить він якось зупинився,
Побачивши онука, що у зграї був гієн.
На землі швидко опинився,
Поранений онуком, що без ген.
Гієни діда швидко розірвали,
Та встиг дід до онука закричати,
Поки вони язик і горло рвали:
«Собака ти й повинен про це знати".
Убили всіх: собаку, вівців і людину,
Своїм виттям навели всюди жах.
Припам'ятав тут алабай свою родину…
І очі враз були його в сльозах.
Не знає, ким поранений в бою,
Лежав він поряд, біля трупа діда,
Почувши кров, гієни кинулись юрбою,
Загризли ще вчорашнього сусіда.
Не будь манкрутом й яничаром,
Пізнай, хто був твій дід, чия у тебе кров…
У світі приказка гуляє вже недаром -
«До зрадника ніде не пристає любов».
08-10.10.2018 Анатолій Березенський
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07.07.2020 13:06 Ответить
 
 