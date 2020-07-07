Минфин показал расходы бюджета на одного ученика школы: от 9,5 до 81,6 тыс. грн. ИНФОГРАФИКА

Министерство финансов подготовило интерактивный аналитический инструмент (дашборд), который позволяет увидеть бюджетные расходы на общее среднее образование как в целом по стране, так и на уровне отдельных школ. Информация собрана на основе данных о финансовых, количественных и качественных показателях работы учреждений общего среднего образования в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Всего было получена информация о 14,2 тысячах школ, в которых обучаются 3,9 млн учеников и работают 438,5 тысяч учителей. Общие расходы этих школ в 2019 году составляют 94,1 млрд грн. Средние затраты по стране на подготовку одного ученика в 2019 году составили 23,1 тысяч грн в год.

Анализ показал, что в сельской местности средние расходы на 1 ученика составили 32,4 тыс. грн, что несколько выше, чем в городской местности (19,1 тыс. грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин рассматривает возможность дистанционного обучения, но классический образовательный процесс остается в приоритете, - Шмыгаль

Самые большие средние расходы на 1 ученика:

Барышевский район Киевской области - 81,6 тыс. грн;

Баландынская сельская ОТГ Черкасская обл. - 66,5 тыс. грн;

Пидгирненская сельская ОТГ Запорожская обл. - 66 тыс. грн;

Томаковский район Днепропетровской обл. - 64,6 тыс. грн;

Острыкивская сельская ОТГ Запорожской обл. - 61,4 тыс. грн

Самые низкие средние расходы на 1 ученика:

Таировская поселковая ОТГ Одесской обл. - 9,5 тыс. грн.

Таганчанская сельская ОТГ Черкасской обл. - 11,1 тыс. грн;

г. Ирпень Киевской области - 12,0 тыс. грн.







