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Минфин показал расходы бюджета на одного ученика школы: от 9,5 до 81,6 тыс. грн. ИНФОГРАФИКА

Министерство финансов подготовило интерактивный аналитический инструмент (дашборд), который позволяет увидеть бюджетные расходы на общее среднее образование как в целом по стране, так и на уровне отдельных школ. Информация собрана на основе данных о финансовых, количественных и качественных показателях работы учреждений общего среднего образования в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Всего было получена информация о 14,2 тысячах школ, в которых обучаются 3,9 млн учеников и работают 438,5 тысяч учителей. Общие расходы этих школ в 2019 году составляют 94,1 млрд грн. Средние затраты по стране на подготовку одного ученика в 2019 году составили 23,1 тысяч грн в год.

Анализ показал, что в сельской местности средние расходы на 1 ученика составили 32,4 тыс. грн, что несколько выше, чем в городской местности (19,1 тыс. грн).

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Самые большие средние расходы на 1 ученика:

  • Барышевский район Киевской области - 81,6 тыс. грн;
  • Баландынская сельская ОТГ Черкасская обл. - 66,5 тыс. грн;
  • Пидгирненская сельская ОТГ Запорожская обл. - 66 тыс. грн;
  • Томаковский район Днепропетровской обл. - 64,6 тыс. грн;
  • Острыкивская сельская ОТГ Запорожской обл. - 61,4 тыс. грн

Самые низкие средние расходы на 1 ученика:

  • Таировская поселковая ОТГ Одесской обл. - 9,5 тыс. грн.
  • Таганчанская сельская ОТГ Черкасской обл. - 11,1 тыс. грн;
  • г. Ирпень Киевской области - 12,0 тыс. грн.

Минфин показал расходы бюджета на одного ученика школы: от 9,5 до 81,6 тыс. грн 01
Минфин показал расходы бюджета на одного ученика школы: от 9,5 до 81,6 тыс. грн 02
Минфин показал расходы бюджета на одного ученика школы: от 9,5 до 81,6 тыс. грн 03
Минфин показал расходы бюджета на одного ученика школы: от 9,5 до 81,6 тыс. грн 04

Автор: 

бюджет (4838) Минфин (1556) финансирование (1802) школа (3016)


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Топ комментарии
+9
81,6 тыс грн в среднем на 1 уч... хотелось бы по подробней узнать на что деньги ушли.
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07.07.2020 11:28
+7
на шторы
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07.07.2020 11:37
+5
как может на школьника расходоваться в 3 раз больше средств на обучение, чем на магистра в университете????
зы, смотрю барышевский район превращается в украинскую сорбонну???))))
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07.07.2020 11:29
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Правила форума Совет форумчан
81,6 тыс грн в среднем на 1 уч... хотелось бы по подробней узнать на что деньги ушли.
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07.07.2020 11:28 Ответить
на шторы
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07.07.2020 11:37 Ответить
вот где качественные дети
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07.07.2020 11:47 Ответить
Учень заробляє більше за деяких дорослих...
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07.07.2020 21:46 Ответить
как может на школьника расходоваться в 3 раз больше средств на обучение, чем на магистра в университете????
зы, смотрю барышевский район превращается в украинскую сорбонну???))))
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07.07.2020 11:29 Ответить
Грубо. 6,5 тыс. грн. на ученика в месяц. 160 тыс. грн на один класс. Получается 1 миллион Мінфін показав витрати бюджету на одного учня школи: від 9,5 до 81,6 тис. грн - Цензор.НЕТ 2154 в год только на ОДИН класс Нам или врут или воруют по черному
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07.07.2020 11:41 Ответить
почему 6.5? средняя 23 тыс..
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07.07.2020 14:17 Ответить
Лучше налом взять, и репетитора нанять на все 10-11-12 лет.
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07.07.2020 11:42 Ответить
положить в банк и пить махито!))))
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07.07.2020 11:47 Ответить
Короче,за 80000 в год лучше отправлять учеников сразу в какие-нибудь поестижные вузы в Европе.
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07.07.2020 11:42 Ответить
да? и в каком престижном вузе европы обучение всего 3 тыс евро за 1 год?
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07.07.2020 14:19 Ответить
Тоесть, ты считаешь, что 3000€ - это нормально на школьника, тогда как в могилянке год контракта 2000$ стоит? И в европе , я уверен, можно учиться за такие деньги.
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07.07.2020 16:19 Ответить
еще просмотреть выкладку...составляющую этих баснословных голословных сумм...по пунктам
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07.07.2020 11:57 Ответить
Ці підрахуї дуже скоро позакривають усі сільські школи.
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07.07.2020 12:30 Ответить
Набираю группу в 7 детей - навчу - хіміі , біологіі, географіі,фізиці,інформатиці,фізкультурі , пвп та майстерності,психологіі та історіі.За рік діти будуть здоровими, розумними та щасливими патріотичними спеціалістами.
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07.07.2020 12:57 Ответить
Роздайте по 32400грн батькам і здайте приміщення школи в оренду..Цієї суми досить щоб з дитиною щодня ефективно займалось по два репетитора.Якість такої освіти буде вища від радянської системи "навчання всьому і нічому одночасно".
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07.07.2020 12:59 Ответить
Всі ці підрахунки є не що інше, як пошук аргументів для дистанційного навчання учнів. За роки незалежності не рахували, а потім карантин, дистанційне навчання і економія видатків на освіту. Рівень освіти і без дистанційного навчання бажав кращого, а які знання отримають діти при цій економії можна зрозуміти вже зараз. Три місяці мали змогу переконатися, батьки не лише згадали залишки своїх шкільних знань, а ще й пришвидшеним курсом пройшли шкільну програму.
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07.07.2020 20:47 Ответить
 
 