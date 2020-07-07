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Новости Фото Силовики
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Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Винницкой области, совместно с киберполицией и под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили преступную группу, которая под видом детского модельного агентства изготовляла и распространяла продукцию порнографического характера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Ивана Ищенко, благодаря проведенным следственным и розыскным мероприятиям полиция собрала достаточно доказательств противоправных действий двух членов преступной группы, которые около трех лет занимались изготовлением и распространением продукции порнографического содержания с участием детей.

По предварительной информации следствия, 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме в Винницком районе под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных молодых ребят, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах.

Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 01

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники без согласия родителей проводили фото-, видеосъемку детей и выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали преимущественно иностранцам за криптовалюту, которые в последствии конвертировали в гривну. По заключению искусствоведческой экспертизы, проведенной специалистами Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, отснятые фото и видеоматериалы имеют признаки детской порнографии.

Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 02

Во время проведения санкционированных обысков следователи изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Обыски по месту жительства подозреваемых продолжаются.

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Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 03

Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по ч.5 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 04

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 05
Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 06
Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 07
Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 08
Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей 09
Фото: сайт Нацполиции

Продолжается досудебное расследование.

Винницкая область (1037) дети (6523) Нацполиция (16500) порнография (209) порностудия (32) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+4
если речь о качестве изображения, то бесс порно
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07.07.2020 12:40
+3
кота теперь кастрируют)))))
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07.07.2020 11:31
+3
инвестиции...
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07.07.2020 11:35
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кота теперь кастрируют)))))
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07.07.2020 11:31 Ответить
инвестиции...
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07.07.2020 11:35 Ответить
Почему инвестиции, а не инвестиТции ,

если это не Винничина, а ВинниТчина ?

Интересно, почему редакторы Цензора с таким упорством коверкают Винничину...
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07.07.2020 11:53 Ответить
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07.07.2020 12:05 Ответить
"Без согласия родителей"))))Хотел бы я посмотреть, как они получили бы то согласие)))
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07.07.2020 11:44 Ответить
так мамашки сами приводили туда девчат. Вы думаете как работают эти все модельные агенции? Чем раньше влезешь, тем больше шансов выпасть за богатого папика и жить в особняке за городом лет до 35, после - папик найдет новую 17 летку
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07.07.2020 12:31 Ответить
коли грощі платили родакам то норм, зараз звісно вони нічого не знають
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07.07.2020 12:33 Ответить
Видайте їм інвестиційну няню
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07.07.2020 12:09 Ответить
Якщо це діти і це продають по 20$ то так.
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07.07.2020 12:24 Ответить
если речь о качестве изображения, то бесс порно
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07.07.2020 12:40 Ответить
Полуобнаженными фотографируют во всех детских модельных агентствах. И еще дефиле проводят детей в купальниках. Привселюдно!
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07.07.2020 13:42 Ответить
Потужные иностранные инвестиции!!! Не технологии,не технические сборочные линии,а порнуху. Но это ж ИНВЕСТОРЫ. Может им няню дать?
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07.07.2020 14:22 Ответить
 
 