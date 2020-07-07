Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Винницкой области, совместно с киберполицией и под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили преступную группу, которая под видом детского модельного агентства изготовляла и распространяла продукцию порнографического характера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Ивана Ищенко, благодаря проведенным следственным и розыскным мероприятиям полиция собрала достаточно доказательств противоправных действий двух членов преступной группы, которые около трех лет занимались изготовлением и распространением продукции порнографического содержания с участием детей.

По предварительной информации следствия, 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме в Винницком районе под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных молодых ребят, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники без согласия родителей проводили фото-, видеосъемку детей и выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали преимущественно иностранцам за криптовалюту, которые в последствии конвертировали в гривну. По заключению искусствоведческой экспертизы, проведенной специалистами Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, отснятые фото и видеоматериалы имеют признаки детской порнографии.

Во время проведения санкционированных обысков следователи изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Обыски по месту жительства подозреваемых продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция отчиталась, что накрыла "порно-студию" с 6 моделями в Херсоне: "Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет". ФОТО

Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по ч.5 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.











Фото: сайт Нацполиции

Продолжается досудебное расследование.