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Неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты" на Полтавщине и похитили 2,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленники подорвали "Газель", принадлежавшую "Укрпочте", похитили 2,5 млн грн и табельный пистолет охранника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

Пресс-служба "Укрпочты" сообщила, что сейчас работники госпитализированы в больницы, им оперативно оказывается медицинская помощь. Команда "Укрпочты" отслеживает состояние здоровья пострадавших и находится на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской облгосадминистрации и больницей. При необходимости компанией будет предоставлено все необходимое для лечения сотрудников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятеро женщин ограбили мать с маленьким ребенком прямо под мэрией на Крещатике, - "Муніципальна варта". ФОТОрепортаж

Неизвестные подорвали автомобиль Укрпочты на Полтавщине и похитили 2,5 млн грн, - Нацполиция 01
Неизвестные подорвали автомобиль Укрпочты на Полтавщине и похитили 2,5 млн грн, - Нацполиция 02

Автор: 

ограбление (1369) Нацполиция (16500) Укрпочта (310) Полтавская область (1169)


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Топ комментарии
+9
та кто-то из своих слил инфу 100%. Когда, где, сколько и на чём повезут. Я, например, тоже был не в курсе, шо они столько бабла возят, да ещё и на газелях сраных
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07.07.2020 12:43
+6
Шкура не убитого медведя по наводке. И такую суму первозить на ржавой газельке, эпик
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07.07.2020 12:11
+5
Что-то новое, на нашем диком западе, ограбили дилижанс укрпочты, тут уже 10 -15 лет мало, надо вешать
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07.07.2020 12:11
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Каким образом хоть сообщили бы. Мину на дороге поставили, или в лучших традициях вестерном баррикаду на дороге соорудили...
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07.07.2020 12:04 Ответить
непонятно, шо підірвали і звідки...ніби з кабіни вгору дашок підтягли, аж переднє скло назад відтяглося....
філігранна точність, як і у справі шеремета...один почерк, а якщо ще й у футболках з принтом були, то всьо...
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07.07.2020 14:42 Ответить
взрывник профи....ювелирно и без жертв!
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07.07.2020 13:08 Ответить
Это соевый кондитер портит рейтинг вяликого Арсена Рюкзаковича
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07.07.2020 12:09 Ответить
а где взрыв? Крышу вскрыли и что? Охранники с пислем ну прям все израненные... А, еще - укрпошта на всех своих газелях каждый день перевозит по 2,5 ляма?
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07.07.2020 12:11 Ответить
та кто-то из своих слил инфу 100%. Когда, где, сколько и на чём повезут. Я, например, тоже был не в курсе, шо они столько бабла возят, да ещё и на газелях сраных
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07.07.2020 12:43 Ответить
а чого вони будуть пусту газельку катать у районі десятки тис пенсів тому 2.5 це ще небагато,в країні економічна скрута тому такі випадки будуть частим явищем.
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07.07.2020 12:46 Ответить
Шкура не убитого медведя по наводке. И такую суму первозить на ржавой газельке, эпик
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07.07.2020 12:11 Ответить
Что-то новое, на нашем диком западе, ограбили дилижанс укрпочты, тут уже 10 -15 лет мало, надо вешать
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07.07.2020 12:11 Ответить
Смелянский дал своим инкассаторам газели, что бы его зарплату миллионами возили!
"Возите мои деньги, рискуя жизнью.
Я себе ещё начислю!"
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07.07.2020 12:12 Ответить
Если газель была застрахована, то никто не пострадал! Даже выиграл!
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07.07.2020 12:15 Ответить
Какое там 10-15 лет или пожизненное? Вооруженное сопротивление при задержании, уничтожение и никакой волокиты.
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07.07.2020 12:16 Ответить
Знову невловимий Джо вийшов на дорогу.
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07.07.2020 12:17 Ответить
Да здравствует самый луччий рюкзак в мире! В любом случае в выигрыше!
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07.07.2020 12:19 Ответить
А чому "Газєль"? Чому не "Мацквіч 401"?
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07.07.2020 12:28 Ответить
Полицейским,наверное ,не до этого.Они отдыхают,ведь им завтра возле Печерского суда дежурить нужно.Порох для зеленых страшнее любых убийц и бандитов.
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07.07.2020 12:34 Ответить
Вони працюють - це виїзд з Полтави в бік Кременчука. Зупиняли та шмонали всіх. Шо заважало грабіжникам не стояти в черзі на шмон - не знаю. На інших виїздах було так само. З Лубнів до Полтави 150км в сторону Києва. От так працює план «Перехват».
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08.07.2020 08:29 Ответить
Невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" на Полтавщині і викрали 2,5 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3064
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08.07.2020 08:30 Ответить
Лобковая броня с рациональным наклоном!
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07.07.2020 12:34 Ответить
Згадався 14й рік. Тоді таких новин було багато...
Безвладдя повернулося...чи скоріше загострилося
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07.07.2020 12:49 Ответить
Вибухівка вирахувана з задачею нейтрелізувати охорону.Радіокерована,спрогнозувати рух на дорозі неможливо.Призничалась саме для цієї машини.Гроші,суму знали заздалегідь.Тренувались на такій самій газелі,підривали,взломували двері, причому до автоматизма.Сильно замудро для гастролерів,виконано точно,не схоже на бандюків,більш на силові структури.Думаю,що їх знайдуть.
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07.07.2020 13:19 Ответить
фотка газели напомнила анекдот: Керенский закрылся в броневике, подходит Ленин, говорит: Кеъенский, вылазь из броневика -- Не выйду! тот опять: вылазь из броневика -- не выйду! -- Товаъищи, ломайте фанеру!

На такой газели еще такие суммы возить.. зато у руководства зп больше, чем у американского президента
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07.07.2020 13:31 Ответить
От это по взрослому Это как говорится - Не мелочь по карманам тырить (Инкассаторов надо на полиграфе проверить Часто в таких случаях один из них в доле )
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07.07.2020 15:06 Ответить
это и дитю понятно
- отправили посылку с бомбой и взорвали когда надо...
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07.07.2020 21:18 Ответить
наверное эти безработные ФОПы которых позакрывал Зеленский
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08.07.2020 09:54 Ответить
 
 