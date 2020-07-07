Неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты" на Полтавщине и похитили 2,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленники подорвали "Газель", принадлежавшую "Укрпочте", похитили 2,5 млн грн и табельный пистолет охранника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

Пресс-служба "Укрпочты" сообщила, что сейчас работники госпитализированы в больницы, им оперативно оказывается медицинская помощь. Команда "Укрпочты" отслеживает состояние здоровья пострадавших и находится на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской облгосадминистрации и больницей. При необходимости компанией будет предоставлено все необходимое для лечения сотрудников.

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