Патрульный Александр Волошин, попавший в ДТП в Луцке, скончался в больнице. ФОТО

В больнице Луцка после ДТП скончался командир взвода патрульной полиции Волынской области Александр Волошин.

Об этом говорится в сообщении на странице МВД в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Вчера утром во время патрулирования на улице Владимирской в ​​Луцке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Mitsubishi Outlender. В результате, 25-летний младший лейтенант полиции Александр Волошин был госпитализирован.

Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь полицейского не удалось. Травмы, которые он получил в тяжелой ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Сегодня, 7 июля, он умер в больнице, не приходя в сознание.

Смотрите также: Автомобиль патрульных попал в ДТП в Луцке: полицейских госпитализировали. ФОТО