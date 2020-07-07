Патрульный Александр Волошин, попавший в ДТП в Луцке, скончался в больнице. ФОТО
В больнице Луцка после ДТП скончался командир взвода патрульной полиции Волынской области Александр Волошин.
Об этом говорится в сообщении на странице МВД в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Вчера утром во время патрулирования на улице Владимирской в Луцке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Mitsubishi Outlender. В результате, 25-летний младший лейтенант полиции Александр Волошин был госпитализирован.
Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь полицейского не удалось. Травмы, которые он получил в тяжелой ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Сегодня, 7 июля, он умер в больнице, не приходя в сознание.
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