Мужчину в Черновцах "выкрали" знакомые, теперь им грозит 5 лет, - полиция. ФОТО

Полицейские задержали злоумышленников, среди бела дня похитивших мужчину. Оказалось, что все они живут в одном селе и вместе гостили у родственников в Черновцах. Похитителям грозит до 5 лет за решеткой.

Полицейские разыскали похитителей на бежевых "Жигулях" за полчаса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

И похитители, и пострадавший оказались жителями Новоселицкого района, в возрасте от 24 до 37 лет. Накануне они вместе гостили в Черновцах у родственника одного из них.

"Утром между ними возник инцидент, во время которого трое мужчин нанесли 24-летнему товарищу телесные повреждения, силой затащили в багажник автомобиля "ВАЗ 2106" и уехали с места происшествия", - сказано в сообщении.

Пострадавший находится в больнице для осмотра.

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"Действия нападавших квалифицируются по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. За такие действия злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, средь бела дня в Черновцах трое неизвестных избили и похитили мужчину.