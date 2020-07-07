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Новости Фото Силовики
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Мужчину в Черновцах "выкрали" знакомые, теперь им грозит 5 лет, - полиция. ФОТО

Полицейские задержали злоумышленников, среди бела дня похитивших мужчину. Оказалось, что все они живут в одном селе и вместе гостили у родственников в Черновцах. Похитителям грозит до 5 лет за решеткой.

Полицейские разыскали похитителей на бежевых "Жигулях" за полчаса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

И похитители, и пострадавший оказались жителями Новоселицкого района, в возрасте от 24 до 37 лет. Накануне они вместе гостили в Черновцах у родственника одного из них.

"Утром между ними возник инцидент, во время которого трое мужчин нанесли 24-летнему товарищу телесные повреждения, силой затащили в багажник автомобиля "ВАЗ 2106" и уехали с места происшествия", - сказано в сообщении.

Пострадавший находится в больнице для осмотра.

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"Действия нападавших квалифицируются по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. За такие действия злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, средь бела дня в Черновцах трое неизвестных избили и похитили мужчину.

Мужчину в Черновцах выкрали знакомые, теперь им грозит 5 лет, - полиция 01

Автор: 

Нацполиция (16500) похищение (1688) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+4
там она растяжку показывает,вот так их теперь пять лет будут растягивать,наверно такой смысл.
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07.07.2020 15:54
+3
Премию Дарвина им
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07.07.2020 15:47
+2
а при чем к этой новости фото нового директора балетной школы?
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07.07.2020 15:48
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Премию Дарвина им
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07.07.2020 15:47 Ответить
И похитители, и пострадавший оказались жителями Новоселицкого района, в возрасте от 24 до 37 лет. Накануне они вместе гостили в Черновцах у родственника одного из них

========================
а могли б забити та на цвинтарі прикопати...Була тут така "новина "вчора.
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07.07.2020 18:02 Ответить
Слава Україні, смерть москалям.Дякую Микола за гарне фото.
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07.07.2020 15:50 Ответить
Мужчину в Черновцах "выкрали" знакомые, теперь им грозит 5 лет, - полиция - Цензор.НЕТ 3848
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07.07.2020 15:52 Ответить
азиров, ещё мамонты не вымерли когда этот фейк с прифотошопленной нациской тряпкой гулял по вашему рунету
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07.07.2020 16:00 Ответить
а при чем к этой новости фото нового директора балетной школы?
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07.07.2020 15:48 Ответить
там она растяжку показывает,вот так их теперь пять лет будут растягивать,наверно такой смысл.
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07.07.2020 15:54 Ответить
смішні рагулі, рішили розібратись по гарадскому з рагулем котрий наіпав їх на 100грн (пив їхнє бухло обіцяючи назавтра виставитись, а не виставивсь).Видно мама дільничому перезвонила.
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07.07.2020 18:34 Ответить
 
 