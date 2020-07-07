Водителю Volkswagen пришел штраф за превышение скорости Skoda с таким же госномером, как у его автомобиля. ФОТО

Столичные водители продолжают скрывать номера своих автомобилей, чтобы не платить штрафы за превышение скорости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", водителю автомобиля Volkswagen с госномером АА1455ЕО пришел штраф за превышение скорости Skoda с аналогичным госномером.

Судя по всему владелец "Шкоды" попросту заклеил свой номер взятой наугад комбинацией и теперь штраф придется платить настоящему владельцу госзнака.

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