Водителю Volkswagen пришел штраф за превышение скорости Skoda с таким же госномером, как у его автомобиля. ФОТО
Столичные водители продолжают скрывать номера своих автомобилей, чтобы не платить штрафы за превышение скорости.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", водителю автомобиля Volkswagen с госномером АА1455ЕО пришел штраф за превышение скорости Skoda с аналогичным госномером.
Судя по всему владелец "Шкоды" попросту заклеил свой номер взятой наугад комбинацией и теперь штраф придется платить настоящему владельцу госзнака.
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+38 Привет
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+25 Зэлэный_Змий
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Особливо поляків, у них крадуть номера потім менти за винагороду знаходять, а багато поляків не хочуть платити і просто номера друкують.
Самый простой способ - комп и принтер.
Если знаете номера кортежа Бубочки - штраф придет в его администрацию.