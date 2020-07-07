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Водителю Volkswagen пришел штраф за превышение скорости Skoda с таким же госномером, как у его автомобиля. ФОТО

Столичные водители продолжают скрывать номера своих автомобилей, чтобы не платить штрафы за превышение скорости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", водителю автомобиля Volkswagen с госномером АА1455ЕО пришел штраф за превышение скорости Skoda с аналогичным госномером.

Судя по всему владелец "Шкоды" попросту заклеил свой номер взятой наугад комбинацией и теперь штраф придется платить настоящему владельцу госзнака.

Смотрите также: Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж

Водителю Volkswagen пришел штраф за превышение скорости Skoda с таким же госномером, как у его автомобиля 01
Водителю Volkswagen пришел штраф за превышение скорости Skoda с таким же госномером, как у его автомобиля 02
Водителю Volkswagen пришел штраф за превышение скорости Skoda с таким же госномером, как у его автомобиля 03

Киев (25587) ПДД (532) скорость (98)


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Топ комментарии
+38
Не придется...на фото другое авто...пусть аваков платит...
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07.07.2020 16:12
+25
Переходящий вымпел "невезун года" отправляется владельцу Фолькса. А вообще прикольная тема. Вместо царапать обидчику крыло гвоздём, цепляешь на свой запорожец бумажку с его номером и гоцаешь перед камерой. А тот потом отмахивается от озверевших аваковцев и доказывает, что не верблюд.
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07.07.2020 16:13
+18
Презик у нас исключительно на велике ездит...вы что кинА не смотрели??? Вы наверное порохобот???
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07.07.2020 16:19
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У нас повно машин з надрукованими номерами їздить ніхто їх не зупиняє.. А багато без передніх номерів взагалі...
Особливо поляків, у них крадуть номера потім менти за винагороду знаходять, а багато поляків не хочуть платити і просто номера друкують.
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08.07.2020 12:08 Ответить
Выходит что система в которую вгрохали сотни миллионов никуда негодна.А вот принять Закон чтобы платили штраф по 1000 за каждый превышеный км и посадить ДПСников в гражданские машины для контроля за скоростью слабо?
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08.07.2020 00:10 Ответить
Господи, это и раньше делалось. Опять эти суки появились.
Самый простой способ - комп и принтер.

Если знаете номера кортежа Бубочки - штраф придет в его администрацию.
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08.07.2020 09:07 Ответить
У бубочки номера, которые не зарегистрированые в базе дпс
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08.09.2020 16:05 Ответить
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