Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Во время церемонии Зеленский отметил, что государственная награда - это возможность продемонстрировать, что Украине неравнодушны талантливые граждане.
"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто-то этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, - это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", - подчеркнул глава государства.
По его словам, для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство и шоу-бизнес.
"Важно отмечать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек, и только сейчас Украина увидела, что он достоен своего государства", - заявил Зеленский.
Поэтому, подчеркнул он, государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев, независимо от пола, возраста и сферы их деятельности.
Режиссер и сценарист Нариман Алиев, получивший почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины", подчеркнул важность государственной поддержки отечественного кинематографа. Ведь это даст возможность индустрии в будущем стать независимой.
певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко, которому Президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины", отметил, что для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп-культуры со стороны государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибших при исполнении полицейский Потуданский.
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главное шоубизу наградки на грудки...
Беда...
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3107079119357599 32 хв ·
На парламентських виборах найбільшим конкурентом партії зеленського буде жопоблок.
На президентських - найбільш небезпечною альтернативою зеленському буде бойко.
Найбільш масована пропаганда проти зелених нині йде через телеканали медведчука.
Проте зеленський переслідує не їх, а Порошенка, патріотів та волонтерів.
Ви можете сказати, що він трошки тойво. Може й так, але він проповз в президенти, а ви, такі розумні, їздите на тролейбусі.
При живих втовцях..
та у Славка один концерт до пенсии и на пенсии прокормит...
они должны платить 90% налогов т.к. ничего не производят...
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte Πραβдοργδ™
Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі.
что конкретно они сделали, чтоб можно было как-то привязать-притулить к Конституции...
это уже и не цирк даже...
Такими темпами и скоро зэки начнут награждать начальников колоний, а проститутки - лучших педагогов.....
Однако!
""" ГРЁБАНЫЙ ЭКИБАСТУЗ"""