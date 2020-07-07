Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время церемонии Зеленский отметил, что государственная награда - это возможность продемонстрировать, что Украине неравнодушны талантливые граждане.

"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто-то этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, - это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", - подчеркнул глава государства.

По его словам, для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство и шоу-бизнес.

"Важно отмечать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек, и только сейчас Украина увидела, что он достоен своего государства", - заявил Зеленский.

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Поэтому, подчеркнул он, государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев, независимо от пола, возраста и сферы их деятельности.

Режиссер и сценарист Нариман Алиев, получивший почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины", подчеркнул важность государственной поддержки отечественного кинематографа. Ведь это даст возможность индустрии в будущем стать независимой.

певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко, которому Президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины", отметил, что для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп-культуры со стороны государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибших при исполнении полицейский Потуданский.

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