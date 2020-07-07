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Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время церемонии Зеленский отметил, что государственная награда - это возможность продемонстрировать, что Украине неравнодушны талантливые граждане.

"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто-то этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, - это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", - подчеркнул глава государства.

По его словам, для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство и шоу-бизнес.

"Важно отмечать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек, и только сейчас Украина увидела, что он достоен своего государства", - заявил Зеленский.

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Поэтому, подчеркнул он, государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев, независимо от пола, возраста и сферы их деятельности.

Режиссер и сценарист Нариман Алиев, получивший почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины", подчеркнул важность государственной поддержки отечественного кинематографа. Ведь это даст возможность индустрии в будущем стать независимой.

певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко, которому Президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины", отметил, что для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп-культуры со стороны государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции, в списки попали Билык, Кароль, Потап и погибших при исполнении полицейский Потуданский.

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Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев 01
Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев 02
Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев 03
Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) награда (1801) Потап (13) День Конституции (90)


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Топ комментарии
+17
Треба постояти перед окупантами в трусах на сцені, або зіграти щось на піаніно...

Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев - Цензор.НЕТ 3804
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07.07.2020 16:18
+9
Особисті вподобання - "Царь я ілі не царь?" (С)
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07.07.2020 16:17
+9
Потап в 2015 в мААскве со спущенными штанами благодарил рассеюшку от имени всех украинских артистов. В это время русское зверье убивало Украинцев на Украинской земле.
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07.07.2020 16:30
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У клоуна намордник не модный и снятый с бомжа в переходе.
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07.07.2020 16:14 Ответить
- «В награду за то, что в боях денщик проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника…», а тот в это время обчищал курятники в тылу. (с)
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07.07.2020 16:39 Ответить
Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев - Цензор.НЕТ 5596
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07.07.2020 16:15 Ответить
За яким принципом нагородили цих людей?
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07.07.2020 16:16 Ответить
Особисті вподобання - "Царь я ілі не царь?" (С)
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07.07.2020 16:17 Ответить
Треба постояти перед окупантами в трусах на сцені, або зіграти щось на піаніно...

Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев - Цензор.НЕТ 3804
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07.07.2020 16:18 Ответить
Потап в 2015 в мААскве со спущенными штанами благодарил рассеюшку от имени всех украинских артистов. В это время русское зверье убивало Украинцев на Украинской земле.
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07.07.2020 16:30 Ответить
Агов! петра обделили! И ему надо было орден вручить...с закруткой на спине.
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07.07.2020 16:33 Ответить
...держи, вася - ты достоин... Распечатай, вырежь и носи ...с закруткой на спине
Зеленський вручив нагороди, присвоєні з нагоди Дня Конституції: Держава і надалі відзначатиме талановитих українців - Цензор.НЕТ 1362
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07.07.2020 16:53 Ответить
Воно в курсі що День Конституції був 28-го червня?
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07.07.2020 16:16 Ответить
Не 12 лютого?
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07.07.2020 16:20 Ответить
а какая разница?
главное шоубизу наградки на грудки...
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07.07.2020 16:43 Ответить
на колір і смак товариш не всяк..
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07.07.2020 16:16 Ответить
А який орган на смак перевіряв зєлєньовський у патапа, можна взнати?
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07.07.2020 16:20 Ответить
то шліть запить у його адміністрацію..чи як воно там раза зветься..хай пояснять..
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07.07.2020 16:25 Ответить
Може мені в них ще спитати які наркотики вживає зєльонський і як часто ?
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07.07.2020 16:29 Ответить
а чого..креативно..
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07.07.2020 16:35 Ответить
ти Порошенку багато запитів надіслав ?
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07.07.2020 16:31 Ответить
нах він мені потрібен..?
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07.07.2020 16:36 Ответить
а нах твої поради потрібні https://censor.net/user/453111 ?
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07.07.2020 16:37 Ответить
А ХЗНа !
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07.07.2020 16:39 Ответить
він з питаннями до мене лізе, а не я до нього..
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07.07.2020 16:40 Ответить
ну хоть зачем-то Вава пригодился
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07.07.2020 16:19 Ответить
Только артисты больше в стране нет других профессий и достойных людей как узок его мирок просто мрак
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07.07.2020 16:19 Ответить
ну не слесарей же с электриками награждать и не дай Бог солдат и волонтеров. Клоуны награждают клоунов
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07.07.2020 16:21 Ответить
Невсегда.петю то бортонули.
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07.07.2020 16:35 Ответить
Кому шо а зебилу петя
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07.07.2020 17:14 Ответить
Как то стрёмно у него что то брать-судя поивысеру петушария,зеля даже за собой не сливает
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07.07.2020 16:21 Ответить
когда понимаешь за кого проголосует мудрый нарид...
Беда...

https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB6gOj5CUaGvm_BJmDM1dB9SaEX3_50dD50ihR-EJL0ZAtGx7sW7-53PMnV445cXULrO3-L7g7Np0BV&hc_ref=ARRBHeoWAYnTaBxBUAE2jiKHHoUF7DPXhgzmiI6vZEzHKcayMb_bl89l8A4j68S-8yw&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3107079119357599 32 хв ·

На парламентських виборах найбільшим конкурентом партії зеленського буде жопоблок.

На президентських - найбільш небезпечною альтернативою зеленському буде бойко.

Найбільш масована пропаганда проти зелених нині йде через телеканали медведчука.

Проте зеленський переслідує не їх, а Порошенка, патріотів та волонтерів.

Ви можете сказати, що він трошки тойво. Може й так, але він проповз в президенти, а ви, такі розумні, їздите на тролейбусі.
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07.07.2020 16:22 Ответить
Знову всіляку співацьку братію нагороджують.
При живих втовцях..
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07.07.2020 16:24 Ответить
Награждать артистов - грёбаный совок. Если артист активно лижет власти - значит "народный", если нет - значит так себе артист....
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07.07.2020 16:25 Ответить
артисты что бедные?
та у Славка один концерт до пенсии и на пенсии прокормит...
они должны платить 90% налогов т.к. ничего не производят...
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07.07.2020 16:26 Ответить
предатель наградил коллаборантов.
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07.07.2020 16:26 Ответить
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte
https://twitter.com/ChopperWatte Πραβдοργδ™

Понад 40 обшуків і 10 затриманих: поліція провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців у Кривому Розі.

Зеленский вручил награды, присвоенные по случаю Дня Конституции: Государство и в дальнейшем будет отмечать талантливых украинцев - Цензор.НЕТ 404
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07.07.2020 16:27 Ответить
за дешево купить лояльность..
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07.07.2020 16:29 Ответить
Фу
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07.07.2020 16:33 Ответить
Якби це свиня вручала нагороди,то булоб осе ок.
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07.07.2020 16:37 Ответить
Лицедеи лицедействуют.
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07.07.2020 16:33 Ответить
Просто смотреть брезгую на всю эту клоунаду.
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07.07.2020 16:36 Ответить
украинские награды за продвижение русского языка и культуры в Украине?
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07.07.2020 16:44 Ответить
кроме старых знакомцев и награждать то некого...
что конкретно они сделали, чтоб можно было как-то привязать-притулить к Конституции...
это уже и не цирк даже...
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07.07.2020 16:47 Ответить
Уклонист - награждает Героев, неуч - учёных, минимизатор налогов - добросовестных работников....!?
Такими темпами и скоро зэки начнут награждать начальников колоний, а проститутки - лучших педагогов.....
Однако!
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07.07.2020 16:53 Ответить
Не можу знайти підходящі українські слова, тому напишу тими словами, котрі ближче до сердець та мізків усього оцього, прости Господи, непортребу:

""" ГРЁБАНЫЙ ЭКИБАСТУЗ"""
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07.07.2020 19:28 Ответить
 
 