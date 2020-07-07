В Польше сожгли хостел для работников. Жившие там украинцы не пострадали, - МИД. ФОТОрепортаж
Польская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в поджоге хостела в польских Погожицах.
Как сообщили Суспільному в Департаменте консульской службы МИД Украины, в результате пожара граждане Украины не пострадали, передает Цензор.НЕТ.
"4 июля около 14:30 в отеле, в котором проживали украинцы в селе Погожице (Республика Польша) произошел пожар. Среди пострадавших граждан Украины нет. Жителей отеля обеспечен местом для ночлега. Им также предоставлена вся консульско-правовая помощь", - рассказали в министерстве.
Ранее Radio Krakow сообщало, что по подозрению в поджоге местные правоохранители задержали двух мужчин, которые оказались гражданами Польши, жившими в том же хостеле. Никаких других подробностей ни прокуратура, ни полиция не предоставили.
Как впоследствии уточнил в Twitter репортер издания, экспертиза установила, что причиной пожара стал поджог. Прокуратура предъявила обвинение ранее задержанному 42-летнему мужчине. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Во время пожара, вспыхнувшего 4 июля, в здании находились 12 человек, часть из которых были гражданами Украины. Через материал, который использовали для утепления стен, она длилась несколько часов. Кроме того, пожарным пришлось разбирать металлические конструкции хостела, чтобы попасть внутрь.
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