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В Польше сожгли хостел для работников. Жившие там украинцы не пострадали, - МИД. ФОТОрепортаж

Польская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в поджоге хостела в польских Погожицах.

Как сообщили Суспільному в Департаменте консульской службы МИД Украины, в результате пожара граждане Украины не пострадали, передает Цензор.НЕТ.

"4 июля около 14:30 в отеле, в котором проживали украинцы в селе Погожице (Республика Польша) произошел пожар. Среди пострадавших граждан Украины нет. Жителей отеля обеспечен местом для ночлега. Им также предоставлена ​​вся консульско-правовая помощь", - рассказали в министерстве.

Ранее Radio Krakow сообщало, что по подозрению в поджоге местные правоохранители задержали двух мужчин, которые оказались гражданами Польши, жившими в том же хостеле. Никаких других подробностей ни прокуратура, ни полиция не предоставили.

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Как впоследствии уточнил в Twitter репортер издания, экспертиза установила, что причиной пожара стал поджог. Прокуратура предъявила обвинение ранее задержанному 42-летнему мужчине. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Во время пожара, вспыхнувшего 4 июля, в здании находились 12 человек, часть из которых были гражданами Украины. Через материал, который использовали для утепления стен, она длилась несколько часов. Кроме того, пожарным пришлось разбирать металлические конструкции хостела, чтобы попасть внутрь.

В Польше сожгли хостел для работников. Жившие там украинцы не пострадали, - МИД 01

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В Польше сожгли хостел для работников. Жившие там украинцы не пострадали, - МИД 02
В Польше сожгли хостел для работников. Жившие там украинцы не пострадали, - МИД 03
В Польше сожгли хостел для работников. Жившие там украинцы не пострадали, - МИД 04
В Польше сожгли хостел для работников. Жившие там украинцы не пострадали, - МИД 05

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Автор: 

МИД (6968) пожар (5961) Польша (8435)


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Топ комментарии
+2
Барак для рабов.....позор
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07.07.2020 16:59
+2
Кроме клубники и кафеля ты другие работы в Польше знаешь? И каждый приезжающий сам решает где и как ему жить. Хочет сэкономить по максимум - живет в хостеле (они кстати, бывают разного качества), хочет больше удобств - снимает комнату или квартиру.
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07.07.2020 18:38
+2
Не знал что Польша оказывается, республика странно. И коменты сто процентов электорат клоуна, полный критинизм, это так же как научить клоуна быть президентом. Вы жалкие дешёвки.
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07.07.2020 20:10
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Кроме клубники и кафеля ты другие работы в Польше знаешь? И каждый приезжающий сам решает где и как ему жить. Хочет сэкономить по максимум - живет в хостеле (они кстати, бывают разного качества), хочет больше удобств - снимает комнату или квартиру.
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07.07.2020 18:38 Ответить
Полагаю он еще знает традиционное мытьё унитазов..Знает как родное! Это ментальное, как статуи из навоза для расейцев.
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07.07.2020 22:17 Ответить
Они бы хотели. Да только украинцы никак не могут оставить Польшу без своей помощи, как путин Украину.
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07.07.2020 16:59 Ответить
Барак для рабов.....позор
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07.07.2020 16:59 Ответить
Именно так, для батраков
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07.07.2020 17:46 Ответить
...
Побратими дорогі
Сусіди поляки
Hаші дружні почуття
Від самої сраки самого серця ...
(з пісні "Рок-н-Рол" Братів Гадюкіних)
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07.07.2020 17:09 Ответить
чим більше українців буде тікати до польщі, тім більше українського зашквара буде там
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07.07.2020 18:20 Ответить
Не знал что Польша оказывается, республика странно. И коменты сто процентов электорат клоуна, полный критинизм, это так же как научить клоуна быть президентом. Вы жалкие дешёвки.
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07.07.2020 20:10 Ответить
А Польша разве не республика?
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07.07.2020 22:19 Ответить
Официальное название - Rzeczpospolita Polska (Республика Польша).
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07.07.2020 22:43 Ответить
 
 